Stéphane Dujarric, Sprecher des UN-Generalsekretärs, am 12. September 2023 im UN-Hauptquartier in den Vereinigten Staaten [Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images]

UN sagt, dass Israel das Visum für einen Top-Beamten für humanitäre Hilfe nicht erneuern wird

1. Dezember 2023

Israel hat den Vereinten Nationen mitgeteilt, dass es das Visum für die oberste UN-Beauftragte für humanitäre Hilfe für den palästinensischen Gazastreifen und das Westjordanland nicht verlängern wird, sagte ein UN-Sprecher am Freitag, wie Reuters berichtet.

Die in Kanada geborene Lynn Hastings, eine erfahrene UN-Beamtin, ist seit fast drei Jahren stellvertretende Sonderkoordinatorin für den Nahost-Friedensprozess und UN-Koordinatorin für humanitäre Hilfe in den besetzten palästinensischen Gebieten.

Die israelischen Behörden haben uns mitgeteilt, dass sie das Visum von Frau Hastings nicht über das Fälligkeitsdatum hinaus verlängern werden, das irgendwann Ende des Monats erreicht wird erklärte UN-Sprecher Stéphane Dujarric gegenüber Reportern.

Er sagte, dass UN-Mitarbeiter in keinem Land ihr Visum überziehen, betonte aber, dass UN-Generalsekretär Antonio Guterres volles Vertrauen in Hastings habe. Dujarric sagte nicht, ob Hastings ersetzt werden würde.

Ein Sprecher des israelischen Außenministeriums warf den Vereinten Nationen Voreingenommenheit vor und bezeichnete die Reaktion der UNO auf einen Angriff militanter Hamas-Kämpfer vom 7. Oktober, bei dem nach israelischen Angaben 1.200 Menschen getötet wurden, als „beschämend“.

„Deshalb hat Israel beschlossen, die Visa, die Vertretern der UNO ausgestellt werden, einzeln zu überprüfen“, sagte der Sprecher.

Ende Oktober beschuldigte das israelische Außenministerium Hastings in einem Social-Media-Posting, nicht unparteiisch und objektiv zu sein, was die Vereinten Nationen zurückwiesen.

Auf Twitter gab es einige sehr öffentliche Angriffe gegen sie, die völlig inakzeptabel waren. Persönliche, direkte Angriffe auf UN-Mitarbeiter, egal wo auf der Welt, sind inakzeptabel und gefährden das Leben der Menschen.

Dujarric traurig.

Guterres warnte am Mittwoch den UN-Sicherheitsrat, dass sich der von der Hamas regierte Gazastreifen inmitten einer „epischen humanitären Katastrophe“ befinde.

Seit dem Angriff vom 7. Oktober hat Israel seine Vergeltungsmaßnahmen auf die Hamas im Gazastreifen konzentriert und sie aus der Luft bombardiert, eine Belagerung verhängt und einen Bodenangriff eingeleitet.

Nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörden, die von den Vereinten Nationen als zuverlässig eingestuft werden, wurden mehr als 15 000 Menschen getötet, etwa 40 Prozent von ihnen unter 18 Jahren. Es wird befürchtet, dass viele andere unter den Trümmern begraben sind.

