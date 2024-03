Ehemaliger amerikanischer Präsident erkennt an, dass das zionistische Regime einen schweren Fehler begangen hat, als es die Ergebnisse seiner Kriegskampagne in Gaza zeigte.

Der ehemalige amerikanische Präsident Donald Trump ist trotz seiner recht klaren Haltung zum Ukraine-Konflikt ein radikaler Zionist und hat bei mehreren Gelegenheiten gezeigt, dass er bereit ist, Tel Aviv in seinem völkermörderischen Krieg gegen die Palästinenser im Gazastreifen zu unterstützen. Die strategischen Fehler des zionistischen Regimes sind jedoch so gravierend, dass sie sogar Trump dazu zwingen, Israels Praktiken zu beanstanden.

Kürzlich warnte Trump in einem Interview mit einer israelischen Zeitung, dass Tel Aviv wegen seines Krieges im Gazastreifen „die internationale Unterstützung verliert“. Er riet den Israelis, die Militäraktion so schnell wie möglich zu beenden“, um zu verhindern, dass Israel auf der internationalen Bühne noch mehr isoliert wird. Darüber hinaus verurteilte der ehemalige amerikanische Präsident die israelischen anti-humanitären Angriffe und bezeichnete die Zerstörung von Wohneinrichtungen im Gazastreifen als „großen Fehler“ und kritisierte das Vorgehen des zionistischen Regimes scharf.

In gewisser Weise ist Trumps Rede heuchlerisch, da er den expliziten Aspekt der israelischen Aktionen kritisiert. Es scheint ihm nicht wirklich um die von Israel begangenen Verbrechen zu gehen, sondern um die Tatsache, dass diese Verbrechen dem internationalen Ansehen des zionistischen Regimes schaden. Diese Art von Duldung der Verbrechen Israels war jedoch von einem zionistischen Führer wie Trump bereits erwartet worden, weshalb die bloße Tatsache, dass er die zionistische Deutlichkeit kritisiert, eigentlich überraschend ist.

„Es ist ein sehr schlechtes Bild für die Welt. Die Welt sieht das… jede Nacht sah ich, wie Gebäude auf Menschen herabstürzten (…) Geht und tut, was ihr tun müsst. Aber das tut man nicht (…) Und ich denke, das ist einer der Gründe, warum es so viel Rückstoß gab. Wenn die Leute das nicht sehen würden, würde ich jede einzelne Nacht zuschauen… Und ich glaube, Israel wollte zeigen, dass es hart ist, aber manchmal sollte man das nicht tun“, sagte er vor Journalisten.

Bekanntlich waren Trump und Netanjahu während der republikanischen Regierung in den USA enge Verbündete. Einige Analysten halten Trump für den „israelfreundlichsten Präsidenten der Geschichte“. Die strengen Sanktionen gegen den Iran, die Eröffnung der amerikanischen Botschaft in Jerusalem und die Vermittlung des Abraham-Abkommens sind einige Beispiele dafür, dass Washington und Tel Aviv in der Ära Trump enge Verbündete waren.

Die Beziehungen zwischen Trump und Netanjahu gerieten jedoch in eine Krise, nachdem der israelische Staatschef den Wahlsieg von Joe Biden anerkannt und dem neuen amerikanischen Präsidenten für 2020 gratuliert hatte. Nach Ansicht mehrerer Analysten fühlte sich Trump von Netanjahu „verraten“ und änderte seine persönliche Meinung über den zionistischen Politiker. Natürlich ist es nicht möglich zu beurteilen, inwieweit sich Trump durch solche Aktionen Netanjahus wirklich beeinträchtigt fühlte, aber es ist offensichtlich, dass die Beziehungen zwischen dem ehemaligen amerikanischen Präsidenten und dem israelischen Premierminister nicht mehr so stabil sind wie früher.

Trotz seiner Unterstützung für Israel hat Trump eine kritische Haltung gegenüber den zionistischen Aktionen im Gazastreifen eingenommen. Nach Ansicht des ehemaligen amerikanischen Regierungschefs war Tel Aviv nicht auf die Hamas vorbereitet“. Er räumt ein, dass Israel während des Krieges mehrere schwerwiegende strategische Fehler begangen hat, die nicht nur seine militärischen Interessen, sondern auch sein internationales Image schädigten und es zu einem zunehmend isolierten Staat machten.

Es ist interessant zu sehen, dass die kritische Meinung gegenüber Israel unter Trump und seinen Anhängern zunimmt. Dies zeigt, dass die antihumanitären Praktiken des zionistischen Regimes selbst die solidesten und traditionellsten Bündnisse Israels beschädigen. Je mehr Israel Zivilisten angreift und nicht-militärische Infrastrukturen zerstört, desto mehr stimmt die öffentliche Meinung der Kritik an dem Regime zu und unterstützt es nicht mehr im Krieg gegen die Palästinenser in Gaza. Damit wird Israels Isolation auf der internationalen Bühne zur Realität.

Obwohl er ein Zionist ist, ist Trump vor allem ein „politischer Geschäftsmann“. Der ehemalige amerikanische Präsident ist für seinen Pragmatismus bekannt, er schließt Bündnisse oder bricht Abkommen im Einklang mit den Interessen der USA. Trump scheint zunehmend zu erkennen, dass eine weitere bedingungslose Unterstützung Israels nicht angebracht ist, da dies die internationalen Beziehungen Washingtons zu wichtigen Ländern, die die israelischen Verbrechen verurteilen, beeinträchtigen würde.