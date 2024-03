Israel-Palestine live: Palestinians mark 48th Land Day commemoration Meanwhile, US and Israeli officials to meet Monday to talk about Israel’s plans to invade Rafah

Palästinenser nehmen an einer Kundgebung zum „Tag des Bodens“ teil, einem jährlichen Gedenken an die Ermordung von sechs arabischen Bürgern durch die israelische Polizei im Jahr 1976 bei Protesten gegen Landbeschlagnahmungen in Deir Hanna in der Region Galiläa, Israel, am 30. März (Reuters)

Israel-Palästina live: Palästinenser begehen 48. Tag des Bodens

30. März 2024

Unterdessen treffen sich am Montag Vertreter der USA und Israels, um über Israels Pläne zum Einmarsch in Rafah zu sprechen

Wichtigste Punkte

Zahl der Todesopfer in Gaza steigt auf 32.705

Palästinenser begehen 48. Tag der Landnahme

Unifil meldet 4 Verletzte bei Explosion im Südlibanon, Israel streitet Verantwortung ab

Live-Updates

Rund 9.000 Patienten im Gazastreifen müssen dringend evakuiert werden, sagt die WHO

vor 3 Minuten

Nach Angaben des Generaldirektors der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, müssen rund 9.000 Patienten dringend aus dem Gazastreifen evakuiert werden, um im Ausland eine lebensrettende Behandlung zu erhalten.

Diese Patienten benötigen Behandlungen für Wunden, die sie bei israelischen Bombardierungen erlitten haben, Krebsbehandlungen, Nierendialyse und Behandlungen anderer chronischer Krankheiten, schrieb Tedros in einem Beitrag auf X, früher Twitter.

„Mit nur 10 Krankenhäusern, die im gesamten Gazastreifen nur minimal funktionsfähig sind, wird Tausenden von Patienten die medizinische Versorgung vorenthalten“, sagte er.

„Bisher wurden über 3.400 Patienten über Rafah ins Ausland überwiesen, darunter 2.198 Verwundete und 1.215 Kranke. Aber viele weitere müssen evakuiert werden.

„Wir fordern Israel dringend auf, die Genehmigungen für Evakuierungen zu beschleunigen, damit kritische Patienten behandelt werden können. Jeder Augenblick zählt.“

Für die Palästinenser ist der Tag des Bodens ein Tag des Krieges, des Todes und des Landraubs

vor 18 Minuten

Die Palästinenser begehen in diesem Jahr den 48. Jahrestag des Landtages inmitten eines brutalen israelischen Krieges gegen den Gazastreifen, fast täglicher Razzien im besetzten Westjordanland und einer Zunahme von Landkonfiszierung und Siedlungsbau.

Am 30. März 1976 wurden sechs Palästinenser von israelischen Streitkräften getötet, als sich Tausende von Palästinensern in Israels nördlicher Galiläa-Region aus Protest gegen die israelische Enteignung und Besetzung palästinensischen Landes erhoben.

Das Ereignis wurde als Tag des Bodens bekannt und zu einem Symbol des nationalen Kampfes, das Palästinenser in aller Welt vereint.

Am Samstagnachmittag marschierten Tausende von Palästinensern unter dem Motto „Stoppt den Krieg gegen den Gazastreifen“ durch die palästinensische Stadt Deir Hanna, eine der Städte in Israel, in der an diesem Tag im Jahr 1976 das gewaltsamste Vorgehen gegen Demonstranten stattfand.

Der Tag des Bodens gilt auch deshalb als bedeutsam, weil er als das erste Mal gilt, dass sich palästinensische Bürger Israels kollektiv gegen die israelische Politik organisierten.

Palästinenser begehen den Tag des Bodens inmitten von Krieg, Tod und Landraub

Menschen nehmen an einer Kundgebung zum Tag des Landes in Deir Hanna in der Region Galiläa, Israel, teil, 30. März 2024 (Reuters)

Fünf Tote bei einer Hilfslieferung in Gaza

vor 40 Minuten

Bei einer Hilfslieferung im Gazastreifen sind nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmonds (PRC) mindestens fünf Menschen getötet und Dutzende verletzt worden.

Der Vorfall ereignete sich, nachdem sich Tausende von Menschen am Kuwait-Kreisverkehr im Norden des Gazastreifens versammelt hatten, um die Ankunft von 15 Lebensmittel-Lieferwagen zu erwarten.

Am 23. März ereignete sich eine ähnliche chaotische Szene bei einer tödlichen Verteilung von Hilfsgütern, bei der mindestens 21 Menschen getötet wurden.

Nach Angaben der PRC wurden drei der fünf am frühen Samstagabend getöteten Personen erschossen.

Pro-Palästina-Märsche beginnen in vielen europäischen Städten

vor 49 Minuten

Tausende von Pro-Palästina-Demonstranten sind in den europäischen Städten London, Paris, Berlin, Kopenhagen und Amsterdam auf die Straße gegangen, um einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza zu fordern und ihre Regierungen aufzufordern, Israel nicht länger mit Waffen zu unterstützen.

In Paris begann der Marsch auf der Place de la Republique und soll auf der Place de la Bastille enden.

In Amesterdam forderten die Demonstranten ihre Regierung auf, sich dafür einzusetzen, dass Israel für seine Massaker in Gaza zur Rechenschaft gezogen wird. Weitere Demonstrationen sind in anderen niederländischen Städten, darunter Rotterdam, geplant.

Auch in den USA sind für den heutigen Tag Demonstrationen in größeren Städten geplant.

Pro-Palästina-Marsch in London hat begonnen

vor 1 Stunde

Tausende von pro-palästinensischen Demonstranten sind in London auf die Straße gegangen und haben anlässlich des 48. Jahrestages des Landtages einen Waffenstillstand in Gaza gefordert. Die Proteste in Galiläa im Jahr 1976, bei denen sechs Menschen starben, gelten als das erste Mal, dass sich palästinensische Bürger Israels kollektiv gegen die israelische Landenteignungspolitik organisierten.

Der Marsch in London begann um die Mittagszeit am Russell Square und soll am Trafalgar Square enden.

Der ehemalige Labour-Chef Jeremy Corbyn nimmt an dem Marsch teil. Der „Crown“-Darsteller Khalid Abdalla und der Komiker Alexei Sayle werden voraussichtlich Reden halten.

Israel erklärt, dass die Tötung eines palästinensischen Teenagers im Westjordanland untersucht wird

vor 1 Stunde

Die israelische Armee erklärte, sie untersuche die „Umstände“ eines Vorfalls, bei dem ein 13-jähriger Palästinenser in der Stadt Qabatiya im besetzten Westjordanland getötet wurde, berichtet die israelische Haaretz.

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtet, dass die israelischen Streitkräfte bei einer Razzia am frühen Morgen in der Stadt Qabatiya, südlich des Flüchtlingslagers Jenin im besetzten Westjordanland, den Teenager Moatsem Nabil Abu Abed getötet und zwei weitere Personen verwundet haben.

Nach Angaben der israelischen Armee wurden ihre Streitkräfte beschossen, woraufhin sie das Feuer erwiderten und einige ihrer Angreifer trafen.

Israel greift östliche Teile von Khan Younis an

vor 2 Stunden

Wie Al Jazeera Arabic berichtet, hat Israel den Beschuss der östlichen Teile der südlichen Gaza-Stadt Khan Younis verstärkt.

Die Luftangriffe zielten auf das Gebiet von al-Mughraqa im Norden von Khan Younis.

Zuvor hatten die Qassam-Brigaden, der militärische Flügel der Hamas, nach eigenen Angaben einen israelischen Panzer mit einem Sprengsatz getroffen und dabei mehrere Soldaten getötet und verwundet, bevor sie von Militärhubschraubern evakuiert wurden.

Palästinenser versammeln sich am 29. März 29 in Khan Younis im südlichen Gazastreifen am Ort eines israelischen Angriffs auf ein Haus inmitten des anhaltenden Konflikts zwischen Israel und der Hamas (Reuters)

Unifil bestätigt vier verwundete Mitarbeiter im Südlibanon

vor 3 Stunden

Die UN-Friedensmission Unifil hat bestätigt, dass vier ihrer Mitarbeiter bei einer Explosion in der südlibanesischen Grenzstadt Rmeish verletzt worden sind.

Sie erklärte, dass sie „den Ursprung der Explosion untersucht“ und fügte hinzu, dass „die Sicherheit des UN-Personals gewährleistet sein muss“.

„Alle Akteure sind nach dem humanitären Völkerrecht dafür verantwortlich, den Schutz von Nichtkombattanten zu gewährleisten, darunter Friedenstruppen, Journalisten, medizinisches Personal und Zivilisten“, heißt es in der Unifil-Erklärung.

„Wir wiederholen unsere Aufforderung an alle Akteure, das derzeitige heftige Feuergefecht einzustellen, bevor noch mehr Menschen unnötig verletzt werden“, heißt es weiter.

Zuvor hatten zwei Sicherheitsquellen gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärt, dass die israelischen Angriffe ein Fahrzeug getroffen hätten, in dem sich drei UN-Beobachter und ein Übersetzer befanden.

Nach Angaben des von der Hisbollah betriebenen Fernsehsenders Al-Manar wurden bei dem Angriff drei Offiziere aus Australien, Chile und Norwegen sowie ein libanesischer Dolmetscher verletzt.

Israel hat diese Behauptungen zurückgewiesen.

Israel hat seit dem 7. Oktober 27 Quadratkilometer Land im besetzten Westjordanland beschlagnahmt, so CWRC

vor 4 Stunden

Seit dem Ausbruch des Krieges im Gazastreifen am 7. Oktober hat Israel 27.000 Dunam (27 Quadratkilometer) Land im besetzten Westjordanland in Besitz genommen. Dies geht aus einer Erklärung der Colonization & Wall Resistance Commission (CWRC) hervor, die anlässlich des 48.

Die CWRC, eine Regierungskommission, die der Palästinensischen Befreiungsorganisation angegliedert ist, fügte hinzu, dass Israel 1.895 Siedlungseinheiten genehmigt hat, wodurch 25 Beduinengemeinschaften aus dem palästinensischen Gebiet vertrieben wurden.

Im besetzten Westjordanland wurden etwa 840 Kontrollpunkte und Tore errichtet.

Der Erklärung zufolge hat das israelische Militär 9.700 Angriffe auf palästinensische Bewohner und deren Eigentum verübt und Tausende von Bäumen, vor allem Olivenbäume, zerstört und entwurzelt.

Israelischer Angriff trifft Auto mit UN-Beobachtern nahe der Grenze zum Südlibanon

vor 4 Stunden

Ein Fahrzeug mit UN-Beobachtern wurde bei der südlibanesischen Grenzstadt Rmeish durch einen israelischen Luftangriff beschossen, wie zwei Sicherheitsquellen gegenüber Reuters erklärten.

Nach Angaben der Quellen wurden bei dem Beschuss alle Insassen des Fahrzeugs verwundet, darunter drei technische Beobachter der UN-Friedensmission im Südlibanon (Unifil) und ein libanesischer Übersetzer.

Der Sprecher des israelischen Militärs, Avichay Adraee, bestritt in einem Beitrag auf X, dass der Angriff von israelischen Streitkräften ausgeführt wurde.

Al Jazeera Arabic zitierte Unifil mit der Aussage, dass eine Untersuchung im Gange sei, um den Grund für den Vorfall herauszufinden.

Am 25. November erklärte Unifil, Israel habe eine seiner Patrouillen im Süden des Libanon angegriffen.

Seit dem Ausbruch des Krieges im Gazastreifen im Oktober letzten Jahres hat Israel im Südlibanon Luftangriffe auf die bewaffnete libanesische Gruppe Hisbollah geflogen und dabei mindestens 270 Hisbollah-Kämpfer getötet. Bei den Luftangriffen wurden auch Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, getötet und Ziele der Unifil und der libanesischen Armee getroffen.

