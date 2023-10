Israel Is Just A Nonstop Bombing Campaign With A Flag Notes From The Edge Of The Narrative Matrix Listen to a reading of this article (reading by Tim Foley): It’s not okay for grown adults to believe Hamas attacked Israel without provocation, solely because they are Bad Guys who are Bad. That kind of infantile fiction has no place outside of a children’s cartoon show.

Israel ist nur eine Nonstop-Bombenkampagne mit einer Flagge

Von Caitlin Johnstone

17.Oktober.2023

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Es ist nicht in Ordnung, wenn erwachsene Menschen glauben, dass die Hamas Israel ohne Provokation angegriffen hat, nur weil sie die Bösen sind, die böse sind. Diese Art von infantiler Fiktion hat außerhalb einer Zeichentrickserie für Kinder keinen Platz. Sie haben Zugang zu einem ganzen Internet voller Informationen. Nutzen Sie es.

❖

Es ist niedlich, wie Israel-Apologeten denken, dass es bei jedem über 30 funktioniert, jemanden zu beschuldigen, ein Terroristen-Unterstützer zu sein. Wir haben genau dieselbe Masche nach 9/11 gesehen, Kinder. Genau dieselbe Verunglimpfung, genau dieselbe schrille emotionale Hysterie. Damals lagst du falsch. Ihr irrt euch jetzt.

❖

Wenn man über die Ursachen von Anschlägen spricht, wird man immer beschuldigt, die Angreifer zu unterstützen. Wenn man über die gut dokumentierten westlichen Provokationen spricht, die zum Einmarsch in die Ukraine führten, wird man beschuldigt, Putin zu lieben und ein russischer Troll zu sein. Wenn man über die gut dokumentierten Apartheid-Missbräuche spricht, die zum Hamas-Angriff führten, wird man als Terroristen-Unterstützer bezeichnet, was auch nach dem 11. September geschah, wenn man über die gut dokumentierten Provokationen sprach, die zum Aufstieg von Al-Qaida führten.

Man darf nicht über die tatsächlichen Gründe sprechen, warum schlimme Dinge passiert sind, man darf nur über die schlimmen Dinge sprechen und sie als schlimm bezeichnen. Wenn man den schlimmen Dingen, die geschehen sind, überhaupt eine Ursache zuschreibt, dann muss die Ursache einzig und allein darin bestehen, dass die Bösen sie getan haben, weil die Bösen böse sind.

Sie müssen sich selbst in ein unreflektiertes geistiges Kleinkind verwandeln, das sich nur auf das Weltgeschehen beziehen kann, indem es auf sie zeigt und „GUT!“ oder „SCHLECHT!“ schreit, wobei „gut“ und „schlecht“ immer perfekt mit den Informationsinteressen des zentralisierten US-Imperiums übereinstimmen.

Wenn die Antworten den Informationsinteressen des zentralisierten US-Imperiums zuwiderlaufen, dann darf man keine Fragen stellen. Sie können nur glauben, was die Talking Heads Ihnen zu glauben vorgeben, und im Takt der imperialen Trommel mitklatschen, wie ein Kind, das bei einem Lied in einer Zeichentrickserie mitklatscht.

Wenn die Simpsons des Imperiums dich beschimpfen und dich des Verrats beschuldigen, weil du über die Ursachen schrecklicher Weltereignisse sprichst, dann sagen sie in Wirklichkeit: „Hör auf, Fragen zu stellen. Hört auf zu denken. Glaubt nur, was man euch sagt. Werdet dumm. Werde ein sabbernder Idiot mit amerikanischen Flaggen in den Augen. Hört auf, die Zunge zu benutzen, um Autoritäten in Frage zu stellen, und klebt sie für immer an den imperialen Stiefeln fest.“

Wenn man nicht über die Ursachen von Gewalt sprechen kann, kann man auch keine Gewalt verhindern. Wenn du also ein Imperium bist, das durch endlose Gewalt zusammengehalten wird, ist das das Letzte, was du willst, dass die Leute das tun.

❖

Ein Typ hat mein Handy gestohlen. Ich war mir nicht sicher, wo er wohnte, also musste ich die ganze Nachbarschaft in Brand setzen. Viele Menschen starben, aber es war seine Schuld, weil er sich dort aufhielt, wo sich keine Kämpfer aufhielten. Er hat seine Nachbarn als menschliche Schutzschilde benutzt. Er ist zu 100 % für ihren Tod verantwortlich, nicht ich.

❖

Electronic Intifada on Twitter: „Israeli leaders, already under intense criticism for failing to prevent the Hamas offensive, will also not want their catastrophic failures to be compounded by knowledge that many Israelis were killed by „friendly fire.“ https://t.co/0kf0OnocKV / Twitter“ Israeli leaders, already under intense criticism for failing to prevent the Hamas offensive, will also not want their catastrophic failures to be compounded by knowledge that many Israelis were killed by „friendly fire.“ https://t.co/0kf0OnocKV

Electronic Intifada berichtet, dass eine israelische Frau, die auf dem Rave am 7. Oktober als Geisel genommen wurde, gegenüber israelischen Medien erklärte, sie habe beobachtet, wie andere Geiseln von IDF-Truppen niedergemäht wurden, die wahllos auf Hamas-Kämpfer schossen.

„Sie haben alle getötet, auch die Geiseln“, sagte sie dem israelischen Rundfunk. „Es gab sehr, sehr schweres Kreuzfeuer“ und sogar Panzerbeschuss.

Dies wird nie und nimmer zugegeben werden. Wenn sie die Hamas für alle durch israelische Bomben getöteten Gaza-Bewohner verantwortlich machen, werden sie ganz sicher auch die israelischen Geiseln, die durch Beschuss der eigenen Truppen getötet wurden, der Hamas anlasten.

❖

Die israelischen Rechten sind so verrückt, dass sie die Familien der israelischen Geiseln buchstäblich angegriffen und bespuckt haben, weil sie versucht haben, ihre Angehörigen am Leben zu erhalten.

❖

Normalisieren Sie den Ausdruck „die ununterbrochene Bombenkampagne, bekannt als die Nation Israel“.

❖

Ich habe schon vor Jahren beschlossen, niemals in die dämliche Herdenmentalität zu verfallen, die verlangt, jemanden öffentlich zu „verurteilen“ oder „anzuprangern“ oder „an seiner Seite zu stehen“, wenn etwas Schlimmes passiert. Das ist so ein schäbiges Beispiel für den falschen Instagram-Aktivismus, der heutzutage echtes politisches Engagement ersetzt. Wenn du eine Position vertrittst, benutze einfach deinen Verstand und artikuliere dich in deinen eigenen Worten wie ein normaler Mensch.

❖

Beenden Sie das Apartheidregime, schaffen Sie gleiche Rechte für alle, und alle wohlhabenden Regierungen, die Israels Übergriffe unterstützt haben, zahlen den Palästinensern so viele Entschädigungen, dass sie eine so hohe Lebensqualität genießen können, als hätte es den Missbrauch nie gegeben. Übersetzt mit Deepl.com

______________

