Israel juckt es, den Dritten Weltkrieg zu entfachen von Larry Johnson

Es gibt keine andere Möglichkeit, das zu sehen. Israel hat heute mit der Zerstörung des iranischen Konsulats in Damaskus, Syrien, ein völkerrechtlich geschütztes diplomatisches Gebäude bombardiert. Dafür gibt es keine Rechtfertigung. Es ist mir egal, ob der Iran Adolf Hitler in dem Konsulat beherbergt hat, dies ist eine ungeheuerliche Überschreitung einer roten Linie. Die Vereinigten Staaten verurteilten zu Recht das junge iranische Regime, als „Studenten“ im Herbst 1979 die US-Botschaft stürmten und Geiseln nahmen. Doch wenn Israel eine durch die Genfer Konvention geschützte diplomatische Einrichtung zerstört, stellen sich die Vereinigten Staaten dumm. An diesem Punkt wäre es völlig gerechtfertigt, wenn der Iran einen massiven Gegenschlag gegen Israel führen würde. Dies war eine Kriegshandlung Israels.

Israel hat keinen Hehl aus seinem Plan gemacht, eine Invasion im Südlibanon zu starten, die meiner Meinung nach ein erfolgloser Versuch sein wird, die Hisbollah zu vernichten. Ich muss gestehen, dass ein Teil von mir möchte, dass Israel dies tut, denn nur so werden die verrückten Zionisten lernen, dass sie sich den Weg zum Frieden nicht ertöten können. Israels heutiger Angriff in Damaskus beweist, dass es eine gesetzlose Nation ist. Aber das kümmert Israel nicht. Es versucht, einen Vorwand zu schaffen, der die Vereinigten Staaten zwingt, sich an den Kämpfen zu beteiligen, um die zionistische Sache zu verteidigen.

Aber halt! Einige von Ihnen werden vielleicht argumentieren wollen, dass Israels Recht auf Selbstverteidigung die Verletzung des Völkerrechts einschließt, wenn es den Zielen der israelischen Zionisten dient. Genau das ist das Problem. Der Zionismus ist an seiner Wurzel unmoralisch. Ich möchte Sie 84 Jahre zurückversetzen, als Yitzak Shamir und Menachem Begin – zwei glühende Zionisten, die später Israels Premierminister waren – vollendete Terroristen waren. Wussten Sie, dass Shamir die Kollaboration mit den Nazis befürwortete?

Shamir schloss sich dem Irgun Zvai Leumi an, einer zionistischen paramilitärischen Gruppe, die sich gegen die britische Kontrolle Palästinas wehrte.[8] Während des Zweiten Weltkriegs spaltete sich der Irgun in der Frage, ob er die Achsenmächte gegen das britische Empire unterstützen sollte. Avraham Stern und Shamir strebten ein Bündnis mit dem faschistischen Italien und Nazideutschland an und gründeten die militantere abtrünnige Milizgruppe Lehi.

Lehi war nicht in der Lage, die Achsenmächte zu überzeugen, sie zu unterstützen, und wurde als Stern-Bande bekannt.[9] Yitzhak Shamir wurde 1941 von den britischen Behörden inhaftiert. [10][11][12] Einige Monate nachdem Stern 1942 von den Briten getötet worden war, versteckten sich Shamir und Eliyahu Giladi unter einem Stapel Matratzen in einem Lagerhaus des Internierungslagers in Mazra’a und entkamen nachts durch den Stacheldrahtzaun des Lagers.[13][14] Shamir wurde zum Anführer der Stern-Bande,[11]

Mit anderen Worten: Zionisten wie Shamir und Begin waren durchaus bereit, die Briten anzugreifen, die das Gebiet kontrollierten, das wir heute als Israel und Palästina kennen, und Shamir befürwortete sogar eine Zusammenarbeit mit Nazi-Deutschland. Nur ein weiteres Beispiel für das Sprichwort „Der Feind meines Feindes ist mein Freund“. Nicht anders als die Hamas, die bereit ist, einen Pakt mit dem Teufel zu schließen, um ihr oberstes Ziel zu erreichen – eine freie, unabhängige Nation.

Der Angriff in Damaskus war nicht die einzige kriminelle Handlung Israels in den letzten Tagen – die Israelis bombardierten ein Auto mit UN-Mitarbeitern, die mit der Verteilung von Nahrungsmitteln an die Palästinenser beschäftigt waren. Die Opfer, UN-Mitarbeiter, die bei diesem Anschlag getötet wurden, waren Bürger aus Australien, Polen, Irland und England. Mal sehen, ob sich diese Regierungen darum scheren.

