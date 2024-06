Israel rescues four captives from Gaza in special operation Captives released and taken to hospital as Israeli bombs pound central Gaza

Eine Frau geht nach einer Kundgebung in Tel Aviv am 31. Oktober 2023 an Plakaten mit den Porträts der Geiseln Noa Argamani, Omer Shem Tov und Shani Gabay vorbei, die bei dem Angriff am 7. Oktober von militanten Hamas-Kämpfern entführt worden waren (Ahmad Gharabli / AFP)

Gefangene freigelassen und ins Krankenhaus gebracht, während israelische Bomben das Zentrum des Gazastreifens bombardieren

Israel rettet in einer Sonderaktion vier Gefangene aus dem Gazastreifen

Von MEE-Mitarbeitern

8. Juni 2024

Das israelische Militär teilte mit, es habe in einer „komplexen Tagesoperation“ in Nuseirat vier Gefangene aus dem Gazastreifen gerettet und sie in gutem Zustand ins Krankenhaus gebracht.

Bei den Geretteten handelte es sich um Noa Argamani, Almog Meir Jan, Andrey Kozlov und Shlomi Ziv.

Die vier, die Berichten zufolge bei guter Gesundheit waren, wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus von Tel Hashomer gebracht.

Alle vier wurden am 7. Oktober von der Hamas auf dem Supernova-Musikfestival gefangen genommen.

Bilder vom Samstag zeigten, wie Argamani nach ihrer Freilassung ihren Vater umarmte.

„Die heldenhafte Operation der (israelischen Armee), die Noa Argamani, Shlomi Ziv, Andrey Kozlov und Almog Meir Jan befreit und nach Hause gebracht hat, ist ein wunderbarer Triumph“, erklärte das Forum der Geiseln und vermissten Familien in einer Erklärung.

Bei dem Angriff am 7. Oktober kamen 1 171 Menschen ums Leben und Hunderte von Israelis wurden nach Gaza verschleppt. 116 der 251 Entführten werden vermutlich immer noch in Gaza festgehalten.

Zuvor hatte die Armee am Samstag erklärt, sie habe „terroristische Infrastruktur im Gebiet Nuseirat“ nördlich der Stadt Deir al-Balah im Zentrum der belagerten Enklave ins Visier genommen.

Nach Angaben palästinensischer Sanitäter wurden durch den israelischen Beschuss mindestens 47 Menschen getötet und Dutzende weitere verwundet.

Anfang dieser Woche gab das israelische Militär bekannt, dass es den Tod von vier israelischen Geiseln, die von der Hamas festgehalten wurden, auf der Grundlage neu gewonnener Erkenntnisse bestätigt habe.

Nach Angaben der israelischen Tageszeitung Haaretz prüft die israelische Armee, ob sie von der Gruppe getötet wurden. Alle vier Gefangenen waren bei ihrer Einreise in den Gazastreifen als lebendig bekannt.

Chaim Peri, 79 Jahre, Amiram Cooper, 84 Jahre, Yoram Metzger, 80 Jahre, und Nadav Popplewell, 51 Jahre, sollen sich gemeinsam in der Gegend von Khan Younis aufgehalten haben und vor einigen Monaten gemeinsam gestorben sein.

Im Dezember veröffentlichte die Hamas ein Video, das Peri, Cooper und Metzger lebend zeigt, und im März erklärte die Hamas, die drei seien durch israelische Angriffe getötet worden.

Die Leichen aller vier werden nach Angaben der israelischen Armee von der Hamas aufbewahrt.

Die Gesamtzahl der Gefangenen, deren Tod bestätigt wurde, beläuft sich nun auf 43.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …