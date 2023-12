Why does the Christian West ignore Palestinian Christians‘ plight? Israel may well wipe out Christian presence in Gaza as part of its genocide, and Western leaders would not care less.

Warum ignoriert der christliche Westen die Notlage der palästinensischen Christen?

Israel könnte im Rahmen seines Völkermords die christliche Bevölkerung im Gazastreifen auslöschen, und den westlichen Führern wäre das völlig egal.

Von Daoud Kuttab

25. Dezember 2023

Erzbischof Alexios von Tiberias besucht die orthodoxe Kirche des Heiligen Porphyrius in Gaza-Stadt,

Seit dem 7. Oktober haben Israel und seine Verbündeten versucht, den Krieg in Gaza in den Rahmen des „Kriegs gegen den Terror“ zu stellen, indem sie die Hamas aktiv mit ISIS verglichen haben. Viele, die Palästinenser instinktiv mit Muslimen gleichsetzen, sind tatsächlich auf dieses falsche Narrativ hereingefallen.

Doch der brutale Krieg, den Israel gegen den Gazastreifen geführt hat, richtete sich nicht „nur gegen Terroristen“, wie behauptet wurde. Stattdessen hat es sowohl palästinensische Muslime als auch palästinensische Christen massakriert, was nach Meinung von Rechtsgelehrten einem Völkermord gleichkommt.

Die christliche Gemeinde in Gaza hat bisher mindestens 21 Mitglieder verloren. Das mag sich nach einer geringen Zahl anhören, aber wenn man bedenkt, dass es vor dem Krieg nur 1.000 waren, drohen diese Massaker die christliche Präsenz im Gazastreifen zum ersten Mal seit fast 2.000 Jahren zu beseitigen. Die Todesrate der palästinensischen Christen ist im Verhältnis doppelt so hoch wie die der gesamten palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen.

Und dennoch haben die Führer der christlichen Mehrheitsländer im Westen zur Notlage der palästinensischen Christen schockierend geschwiegen. US-Präsident Joe Biden, ein gläubiger Katholik, hat nichts gesagt und nichts getan, um seine katholischen Mitbürger in Gaza zu schützen, die ebenfalls von der israelischen Armee angegriffen werden.

Dies reiht sich ein in die jahrzehntelange unerschütterliche Unterstützung der westlichen Christen für den rassistischen israelischen Staat, der die christliche Präsenz in den heiligen Ländern seit Jahrzehnten bedroht.

Eine Geschichte der angegriffenen Christen

Der israelische Angriff auf die palästinensischen Christen fand schon lange vor der Gründung der Hamas statt. Während der Nakba von 1948, als jüdische Milizen palästinensische Dörfer und Städte angriffen, wurden palästinensische Christen genauso angegriffen wie palästinensische Muslime.

Die christlichen Palästinenser wurden aus Lydda (das heutige Lod) vertrieben. Viele flüchteten nach Ramallah und legten Dutzende von Kilometern zu Fuß zurück, um den brutalen jüdischen Kämpfern zu entgehen.

Auch in Jerusalem und anderen Gebieten wurden Palästinenser, unabhängig von ihrem Glauben, vertrieben. Mitglieder meiner eigenen Familie – mein Vater, mein Onkel und meine Großmutter – mussten um ihr Leben fliehen. Meine Tante und ihre Familie, die im Musrara-Viertel lebten, suchten Zuflucht in der Nähe der katholischen Kapelle Notre Dame, weil sie glaubten, dort in Sicherheit zu sein, aber ein jüdischer Scharfschütze erschoss ihren Mann und ließ sie als Witwe mit sieben kleinen Kindern zurück.

Der Terror und die Enteignung hörten auch nach der Gründung des Staates Israel nicht auf. So wurden beispielsweise die Bewohner der beiden mehrheitlich christlichen palästinensischen Dörfer Iqrit und Biram, die am Ende des arabisch-israelischen Krieges zu Nordisrael gehörten, im November 1948 vertrieben. Ihnen wurde gesagt, dass sie „innerhalb von zwei Wochen“ zurückkehren könnten, aber der israelische Staat erlaubte ihnen dies nie.

In den folgenden Jahrzehnten waren die palästinensischen Christen, die in dem von Israel beanspruchten Gebiet verblieben, dem gleichen Apartheidregime ausgesetzt wie die palästinensischen Muslime. Nach Recherchen der in Haifa ansässigen Nichtregierungsorganisation Adalah sind sie rund 65 rassistischen Gesetzen unterworfen, die ihnen die gleichen Rechte vorenthalten wie den jüdischen Bürgern Israels.

Eines der frühesten dieser Gesetze war das Rückkehrgesetz von 1950, das das Recht der Juden festschrieb, nach Israel zu kommen, sich niederzulassen und automatisch die Staatsbürgerschaft zu erhalten. Dieses Recht wurde der vertriebenen einheimischen palästinensischen Bevölkerung verweigert, obwohl die Vereinten Nationen in der Resolution 194 festgelegt hatten, dass die Palästinenser in ihre Heimat zurückkehren dürfen und für den Verlust ihrer Häuser entschädigt werden sollten.

Vor Kurzem hat die Knesset 2018 das Nationalstaatsgesetz verabschiedet, das Israel formell zum Nationalstaat des jüdischen Volkes erklärt und damit die jüdische Vorherrschaft rechtlich weiter festigt. Dies ermutigte die extremistischen Elemente innerhalb der israelischen Gesellschaft noch mehr und förderte noch mehr antipalästinensische Gewalt.

Die Zahl der Vorfälle, in denen jüdische Extremisten palästinensische Christen belästigen und einschüchtern, sie bespucken und ihre Prozessionen angreifen, hat zugenommen. Christliches Eigentum, darunter Kirchen und Friedhöfe, wurde angegriffen.

Nur wenige Tage vor den Angriffen der Hamas am 7. Oktober im Süden Israels belästigte eine Gruppe jüdischer Männer und Jungen eine christliche Prozession, die ein Kreuz trug, und bespuckte sie bösartig. Ein Video von diesem Vorfall ging im Internet umher und löste international Empörung aus, allerdings nicht bei den führenden westlichen Politikern. Wiederholte Appelle von christlichen Kirchenführern, gegen die jüdisch-israelische Gewalt vorzugehen, stoßen seit Jahren auf taube Ohren.

Westliches Schweigen zur Notlage der palästinensischen Christen

Am 17. Oktober, nur wenige Tage nach Beginn seines brutalen Krieges gegen den Gazastreifen, bombardierte Israel den Innenhof des von Christen betriebenen Ahli Arab Hospital in Gaza und tötete Hunderte von Menschen, die dort Schutz vor dem Bombardement gesucht hatten. Die israelische Propagandamaschinerie versuchte, den Angriff dem palästinensischen Islamischen Dschihad in die Schuhe zu schieben, doch spätere Untersuchungen bestätigten, dass die „Beweise“, die sie vorgelegt hatte, gefälscht waren.

Zwei Tage später bombardierte die israelische Armee die nahe gelegene St. Porphyrius-Kirche, die drittälteste Kirche der Welt, und tötete mindestens 18 Menschen.

Das orthodoxe Patriarchat von Jerusalem, das die Kirche verwaltet, erklärte, dass viele der Menschen, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Kirche befanden, Frauen und Kinder waren. „Die Angriffe auf Kirchen und ihre Einrichtungen sowie auf die Schutzräume, die sie unschuldigen Bürgern bieten, stellen ein Kriegsverbrechen dar, das nicht ignoriert werden kann“, heißt es in einer Erklärung.

Doch die Angriffe auf palästinensische Christen gingen weiter. Am 16. Dezember wurden zwei palästinensische Frauen, die in der katholischen Kirche der Heiligen Familie in Gaza-Stadt Zuflucht gesucht hatten, von einem israelischen Scharfschützen erschossen. Das Lateinische Patriarchat von Jerusalem erklärte, die beiden Frauen seien „kaltblütig erschossen“ worden, während Papst Franziskus den Mord während seiner wöchentlichen Sonntagspredigt verurteilte.

Die britische Parlamentsabgeordnete Layla Moran, die Verwandte hat, die in derselben Kirche eingeschlossen sind, sagte, sie habe miterlebt, wie die israelische Armee weißen Phosphor gegen die Kirche eingesetzt und auch auf die Solarzellen, Wassertanks und Generatoren geschossen habe, was das Leben für die Menschen, die dort Schutz suchen, unglaublich schwierig mache.

In den vergangenen 80 Kriegstagen haben die christlichen Palästinenser nicht aufgehört, an die Welt zu appellieren, ihre Notlage und die aller Palästinenser zur Kenntnis zu nehmen und Maßnahmen zu ergreifen, um den Völkermord zu stoppen.

Eine palästinensische katholische Mutter veröffentlichte einen Appell an Biden, in dem sie ihn aufforderte, seine Politik auf seine moralischen Überzeugungen zu gründen. „Wir sind keine Kinder eines geringeren Gottes, Herr Präsident, wir sind die palästinensischen Christen des Heiligen Landes, wo die Botschaft von Liebe, Frieden und Gerechtigkeit ihren Anfang nahm, und wir rufen Sie auf, diesen Völkermord zu stoppen.

Führende Vertreter der christlichen Gemeinschaft Palästinas wandten sich auch in einem offenen Brief an westliche Kirchenführer und Theologen, in dem sie „westliche Theologen und Kirchenführer, die Israel unkritisch unterstützt haben, zur Umkehr und Veränderung aufforderten“.

Leider wurden diese Appelle völlig ignoriert.

Biden und andere Führer westlicher Nationen mit christlicher Mehrheit haben eine bemerkenswerte Missachtung des Lebens von Palästinensern – sowohl Muslimen als auch Christen – an den Tag gelegt. Die USA haben im UN-Sicherheitsrat wiederholt gegen Waffenstillstandsresolutionen gestimmt und alle Versuche blockiert, Israel unter Druck zu setzen, damit es das Abschlachten von Palästinensern einstellt oder auch nur am Rande kritisiert.

Biden und seine Regierung haben uns, die palästinensischen Christen, tatsächlich wie die Kinder eines geringeren Gottes behandelt. Er und andere westliche Führer, die Israel unterstützt haben, sind voll verantwortlich für den Völkermord am palästinensischen Volk. Was sie getan haben, wird nicht vergessen werden.

Heute feiern wir nicht Weihnachten. Auch in Bethlehem, dem Geburtsort von Jesus Christus, wird nicht gefeiert. Alle Festivitäten wurden abgesagt, da die palästinensischen Christen um die Opfer des israelischen Völkermords trauern.

Was vielen in dieser dunklen Zeit Hoffnung gibt, ist die Tatsache, dass muslimische und christliche Palästinenser trotz der israelischen Brutalität und des Schweigens des Westens geschlossen an der Front stehen. Israel hat lange Zeit die Taktik des „Teile und herrsche“ gegen uns angewandt, aber in den letzten zweieinhalb Monaten haben wir gezeigt, dass unsere Einheit angesichts der kolonialen Gewalt und des Rassismus Israels stärker ist als je zuvor.

Daoud Kuttab, ein preisgekrönter palästinensischer Journalist, ist ein ehemaliger Ferris-Professor für Journalismus an der Princeton University.

