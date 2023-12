Craig Murray: What We’ve Learned in 2023 The author has no doubt we are in for a period of more propaganda, fake terrorist plots, false flag actual terrorism and agent provocateur-led terrorism. By Craig Murray CraigMurray.org.uk We have learnt this year that there is no crime so startling, so obvious and so visible to the who

Ein palästinensischer Mann in den Trümmern des israelischen Luftangriffs auf El-Remal in Gaza-Stadt am 9. Oktober 2023. (Palästinensische Nachrichten- und Informationsagentur, oder Wafa, für APAimages, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

er Autor hat keinen Zweifel daran, dass uns eine Zeit mit noch mehr Propaganda, gefälschten Terroranschlägen, tatsächlichem Terrorismus unter falscher Flagge und von Agent Provocateuren geführtem Terrorismus bevorsteht.

Was wir im Jahr 2023 gelernt haben

Von Craig Murray

CraigMurray.org.uk

26. Dezember 2023

Wir haben in diesem Jahr gelernt, dass es kein Verbrechen gibt, das so erschreckend, so offensichtlich und so sichtbar für die ganze Welt ist, dass die Vereinigten Staaten und Israel nicht bereit sind, es dreist und offen zu begehen.

Das Massaker an 20.000 Menschen umfasst die Tötung von Babys und Kleinkindern, die gezielte Erschießung von Schwangeren und Kleinkindern, die Ermordung alter Damen in der Kirche und die Hinrichtung von nackten Gefangenen.

All dies wird mit dem „Recht Israels auf Selbstverteidigung“ gerechtfertigt.

Wir haben auch den zunehmenden Aufstieg des Faschismus beobachtet, da die westlichen Regierungen gegen ihre Öffentlichkeit vorgehen, um den politischen Widerstand gegen den Völkermord einzuschränken. Die Aktivisten Tony Greenstein, Mick Napier und ich sind alle unter dem Terrorismusgesetz verfolgt worden.

Ich habe das Land verlassen, weil ich befürchte, dass gegen mich offiziell nach dem Terrorismusgesetz ermittelt wird und ich befürchte, dass ich verhaftet und für zwei Jahre ins Gefängnis gesteckt werde, bis ich vor Gericht gestellt werde. Zahlreiche Menschen wurden verhaftet, weil sie ihr Entsetzen über das Massaker durch Plakate, Worte oder sogar Lieder zum Ausdruck gebracht haben, die die Polizei als „beleidigend“ einstuft.

Das Vorgehen der Polizei erfolgt häufig auf Anweisung von selbsternannten zionistischen Bürgerwehren.

Außerdem erleben wir, genau wie ich es vorausgesagt habe, eine Wiederholung der islamfeindlichen Propaganda des „Kriegs gegen den Terror“. Erinnern Sie sich noch an die berühmte „Rizin-Verschwörung“, bei der Rizin in Spuren gefunden wurde, die in jeder Küche zu finden sind?

Die britische Regierung hielt es zwei Jahre lang geheim, dass es in Wirklichkeit kein Rizin gab. Oder die nicht existierende Osterbombenverschwörung, bei der sich die gefundene „Zutat für improvisierten Sprengstoff“ als eine Tüte Zucker herausstellte?

In Deutschland hat man viel zu tun, um den extremsten antipalästinensischen Regierungsrassismus der Welt zu rechtfertigen, also hat man ein „Hamas-Terrorkomplott“ erfunden und vier junge Muslime verhaftet. Es wurden keinerlei Beweise vorgelegt, die dies rechtfertigen würden.

Die Hamas hat noch nie einen gewalttätigen Angriff außerhalb Palästinas verübt, und es war immer ihre Politik, dies nicht zu tun – und ist es immer noch. Die Vorstellung ist lächerlich, dass die Hamas zu diesem Zeitpunkt beschlossen hat, den Propagandakrieg, den sie weltweit gewinnt, plötzlich zu verlieren, indem sie Deutschland angreift.

Die deutschen Regierungen sind natürlich nicht nur für Völkermord, sondern auch für die enthusiastische Schaffung von falschem Terrorismus verantwortlich.

Die deutsche Regierung war sowohl an Terroranschlägen unter falscher Flagge in Taschkent beteiligt, die ich untersuchen und der britischen Regierung in Echtzeit melden konnte, als auch an der Schaffung einer ganzen falschen Terrororganisation, der „Islamischen Dschihad-Union Usbekistans“, die ganz und gar das Werk der CIA und der deutschen Sicherheitsdienste war.

Ziel war es damals, den deutschen Luftwaffenstützpunkt in Termez in Usbekistan zu rechtfertigen, der in Afghanistan operiert. Die deutsche Beteiligung auf der Verliererseite im letzten Afghanistankrieg wird vergessen.

Ich habe keinen Zweifel daran, dass uns eine Periode mit noch mehr Propaganda, gefälschten Terroranschlägen, tatsächlichem Terrorismus unter falscher Flagge und von Agent Provocateuren angeführtem Terrorismus bevorsteht. Nur so kann das Establishment hoffen, das Propagandanarrativ zurückzuerobern.

Ich habe mich noch nicht ganz an meine neue Position als umherziehender Terrorist gewöhnt, daher entschuldige ich mich dafür, dass ich wegen der vielen organisatorischen Probleme und der allgemeinen Verwirrung nur wenig gepostet habe.

Diese Zeilen werden am Mailänder Flughafen verfasst. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass meine Familie Weihnachten und Neujahr an einem exotischen Ort verbringen wird, so dass Sie bis Mitte Januar vielleicht nicht viel von mir hören werden, da ich meinen Kindern viel Aufmerksamkeit schulde.

Ich wünsche Ihnen, wo immer Sie sind, ein sicheres und glückliches Weihnachtsfest und hoffe, dass Sie mit den Menschen, die Sie lieben, zusammen sein können. Meine Gedanken und die von Millionen Menschen auf der ganzen Welt sind jetzt und für immer bei all denen, die in Angst und Gefahr leben, insbesondere, aber nicht nur, in Gaza.

Kurz vor dem ersten Irak-Krieg, zwischen der Invasion in Kuwait und dem Ausbruch der wirklichen Feindseligkeiten, schickte ich ein Protokoll als Antwort auf ein Protokoll von John Major. Ich arbeitete im Embargo Surveillance Centre, einer streng geheimen Einrichtung, die von einem unterirdischen NATO-Hauptquartier im Zentrum Londons aus operierte.

Wir gehörten zu den Empfängern einer Weihnachtsbotschaft des Premierministers, die christliche Wünsche mit einer kriegerischen Botschaft verband. Ich antwortete in einer offiziellen Minute mit diesem Vers aus dem Weihnachtslied It Came Upon the Midnight Clear:

Doch mit den Leiden der Sünde und des Streits

hat die Welt lange gelitten;

Unter dem Engelsgesang rollten

Zweitausend Jahre des Unrechts;

Und der Mensch, im Krieg mit dem Menschen, hört nicht

den Liebesgesang, den sie bringen.

Oh, verstummt den Lärm, ihr Menschen des Streits,

Und hört den Gesang der Engel!

Wer auch immer die Engel für dich sind, ich hoffe, du hörst sie singen.

Craig Murray ist ein Autor, Rundfunksprecher und Menschenrechtsaktivist. Er war von August 2002 bis Oktober 2004 britischer Botschafter in Usbekistan und von 2007 bis 2010 Rektor der Universität von Dundee. Seine Berichterstattung ist vollständig von der Unterstützung der Leser abhängig. Abonnements zur Aufrechterhaltung dieses Blogs werden dankend angenommen.

Dieser Artikel stammt von CraigMurray.org.uk.

Übersetzt mit Deepl.com



