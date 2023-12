Israel-Palestine live: Palestinians sheltering in Gaza hospital ‚crushed to death‘ by Israeli bulldozers Initial probe finds captives shot and killed by Israeli soldiers were shirtless and waved white flags

Israel-Palästina live: Al-Shifa-Krankenhaus laut WHO in ein Blutbad verwandelt

Der Sonntag beginnt im Gazastreifen mit schweren Bombardierungen, während in Israel der Druck auf ein Waffenstillstandsabkommen wächst

Patriarchat von Jerusalem verurteilt israelische Tötung von Christen

Gefangene, die von israelischen Truppen getötet wurden, trugen weiße Fahnen“.

Al Jazeera verweist „Ermordung“ eines Reporters an den ICC

Massengrab mit Dutzenden von Palästinensern in Gaza gefunden

In der Nähe der Fahmi al-Jarjawi-Schule in Gaza wurde ein neues Massengrab entdeckt, wie Ramy Abdu, der Vorsitzende des Euro-Med Human Rights Monitor, mitteilte.

Der behelfsmäßige Friedhof enthält die sterblichen Überreste Dutzender Zivilisten, da die Möglichkeiten, die Toten zu begraben, aufgrund der israelischen Bombardierungen im Gazastreifen immer begrenzter werden und der Platz auf den offiziellen Friedhöfen knapp wird.

Bislang wurden mindestens 122 Massengräber gefunden, fügte Abdu hinzu.

Morgen-Update: Schwere Bombardierungen im Gazastreifen, während der Druck auf ein Waffenstillstandsabkommen wächst

Israel hat den Gazastreifen am Sonntagmorgen schwer bombardiert, während ein WHO-Team das Al-Shifa-Krankenhaus besuchte und es als „Blutbad“ bezeichnete, während der Druck auf die israelische Regierung wächst, ein Abkommen zur Freilassung der Gefangenen zu erreichen.

Hier einige aktuelle Informationen aus den letzten Stunden:

Mindestens 38 Palästinenser wurden bei israelischen Luftangriffen in Jabalia im Norden des Gazastreifens und in Deir al-Balah im Zentrum getötet.

Bei einer nächtlichen Razzia in einem Flüchtlingslager in der besetzten Stadt Tulkarm im Westjordanland töteten israelische Streitkräfte fünf Palästinenser.

Zwei israelische Soldaten wurden bei Kämpfen im Gazastreifen getötet, wie die Armee am Sonntagmorgen mitteilte.

Ein WHO-Team erklärte, das Al-Shifa-Krankenhaus müsse wiederbelebt werden, nachdem es sich nach israelischen Angriffen in ein „Blutbad“ verwandelt habe.

Frankreichs Außenminister forderte bei einem Besuch in Israel am Sonntag einen „sofortigen und dauerhaften“ Waffenstillstand im Gazastreifen und betonte, dass „zu viele Zivilisten getötet werden“.

David Cameron fordert „dauerhaften Waffenstillstand“ in Gaza

Der britische Außenminister David Cameron hat gemeinsam mit seinem deutschen Amtskollegen einen „nachhaltigen Waffenstillstand“ im Nahen Osten gefordert und davor gewarnt, dass im Konflikt zwischen der Hamas und Israel „zu viele Zivilisten getötet wurden“.

In einem gemeinsamen Meinungsbeitrag mit seiner deutschen Amtskollegin Annalena Baerbock, der in der Sunday Times und der Welt am Sonntag veröffentlicht wurde, forderten die beiden Außenminister „einen nachhaltigen Waffenstillstand, der zu einem nachhaltigen Frieden führt“.

Mit diesem Beitrag änderte die britische Regierung, die bisher nur eine „humanitäre Pause“ für die Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln und die Einreise von Hilfsgütern in den Gazastreifen befürwortet hatte, ihren Ton deutlich und setzte den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zunehmend unter Druck, die Bombardierung des Gazastreifens zu beenden.

Cameron und Baerbock schreiben: „Israel wird diesen Krieg nicht gewinnen, wenn seine Operationen die Aussicht auf eine friedliche Koexistenz mit den Palästinensern zerstören. Sie haben das Recht, die von der Hamas ausgehende Bedrohung zu beseitigen. Aber es sind schon zu viele Zivilisten getötet worden“.

US-Präsident Joe Biden warnte Netanjahu letzte Woche, dass Israels „wahllose Bombardierung“ des Gazastreifens die internationale Unterstützung für den Krieg gegen die Hamas schwinden lasse.

Abendlicher Rückblick: Israel lässt Zelte von vertriebenen Palästinensern platzen und gibt zu, dass die getöteten Geiseln weiße Flaggen geschwenkt haben

Israelische Streitkräfte haben am Samstag die Zelte vertriebener Palästinenser vor dem Kamal-Adwan-Krankenhaus mit Bulldozern niedergewalzt und Menschen bei lebendigem Leib erdrückt, wie Al Jazeera Arabic live berichtete.

Videoaufnahmen des Senders zeigten zerstörte Zelte und Habseligkeiten, nachdem sie niedergetrampelt worden waren.

Hunderte von Menschen waren in Zelten untergebracht, nachdem sie aus ihren Häusern vertrieben worden waren.

Unterdessen hat Al Jazeera die „Ermordung“ seines Journalisten Samer Abu Daqqa vor den Internationalen Strafgerichtshof gebracht.

Das israelische Militär hatte nach einem Drohnenangriff auf eine Schule in Khan Younis verhindert, dass die Rettungskräfte ihn erreichten, so dass er verblutete.

„Wir haben beschlossen, den Fall der Ermordung unseres Fotografenkollegen Samer Abu Daqqa dringend an den Internationalen Strafgerichtshof weiterzuleiten“, twitterte Al Jazeera am Samstag.

Die Familien der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln forderten Israel am Samstag auf, die Kämpfe einzustellen und eine Vereinbarung zu treffen, um ihre Freilassung zu sichern, nachdem die Armee zugegeben hatte, drei Gefangene in dem palästinensischen Gebiet „irrtümlich“ getötet zu haben.

Die israelische Armee erklärte, die drei Geiseln, die am Freitag von Soldaten getötet wurden, hätten eine weiße Flagge getragen und auf Hebräisch um Hilfe geschrien.

Im besetzten Westjordanland wurden nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums drei Palästinenser, darunter ein Jugendlicher, bei getrennten Vorfällen durch israelische Schüsse getötet.

Das Lateinische Patriarchat von Jerusalem hat die Ermordung einer christlichen Mutter und ihrer Tochter verurteilt, die sich in einem katholischen Kirchenkomplex in Gaza verschanzt hatten.

Die beiden Frauen sollen am Samstag von einem israelischen Scharfschützen „kaltblütig“ erschossen worden sein, als sie sich auf dem Gelände der Pfarrei Heilige Familie aufhielten.

Weitere wichtige Informationen:

* Die UN-Agentur Unrwa erklärte am Samstag, dass es mindestens 150 israelische Angriffe auf UN-Einrichtungen in der Enklave gegeben habe.

* Der Leiter des Al-Awda-Krankenhauses in Gaza sagte am Samstag, dass seit 67 Tagen keine Hilfsgüter oder Lieferungen das Krankenhaus erreicht haben.

* Israelische Streitkräfte bombardierten am Samstag die Young Men’s Christian Association in Gaza, wo Hunderte von Palästinensern Zuflucht gefunden hatten.

Netanjahu deutet neue Verhandlungen zur Befreiung der Geiseln im Gazastreifen an

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu deutete am Samstag an, dass neue Verhandlungen zur Befreiung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln im Gange seien, nachdem sein Chef des Geheimdienstes Mossad den Premierminister von Katar getroffen hatte, einem Land, das im israelisch-palästinensischen Konflikt vermittelt.

In einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz, einen Tag nachdem die israelischen Streitkräfte irrtümlich drei der mehr als 100 von der Hamas festgehaltenen Geiseln getötet hatten, bezeichnete Netanjahu den Gaza-Konflikt als einen existenziellen Krieg, der trotz Druck und Kosten bis zum Sieg geführt werden müsse, und sagte, das Gebiet werde entmilitarisiert und unter israelische Sicherheitskontrolle gestellt.

Er sagte, die israelische Offensive im Gazastreifen habe dazu beigetragen, dass im November eine teilweise Geiselbefreiung erreicht werden konnte.

„Die Anweisungen, die ich dem Verhandlungsteam gebe, beruhen auf diesem Druck, ohne den wir nichts erreichen können“, sagte er.

Netanjahu äußerte sich, nachdem der Leiter des israelischen Geheimdienstes Mossad, David Barnea, am späten Freitagabend in Europa mit dem katarischen Premierminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani zusammengetroffen war, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle berichtete.

Al Jazeera verweist die Ermordung seines Journalisten an den Internationalen Strafgerichtshof

Al Jazeera hat den Internationalen Strafgerichtshof mit der „Ermordung“ des Journalisten Samer Abu Daqqa befasst.

Der Kameramann von Al Jazeera starb am Freitag, nachdem er die Farhana-Schule in der südlichen Stadt Khan Younis aufgesucht hatte, nachdem diese zuvor von einem Angriff getroffen worden war. Während er sich dort aufhielt, schlug eine Rakete, die nach Angaben des in Katar ansässigen Senders von einer israelischen Drohne abgefeuert wurde, ein zweites Mal in der Schule ein und verletzte Abu Daqqa schwer.

Das israelische Militär verhinderte, dass die Rettungsdienste ihn erreichten, so dass er verblutete.

„Wir haben beschlossen, den Fall der Ermordung unseres Fotografenkollegen Samer Abu Daqqa dringend an den Internationalen Strafgerichtshof weiterzuleiten“, twitterte Al Jazeera am Samstag.

In einer Erklärung vom Samstag sagte Al Jazeera: „Das Netzwerk hat eine gemeinsame Arbeitsgruppe gebildet, die sich aus seinem internationalen Rechtsteam und internationalen Rechtsexperten zusammensetzt, die gemeinsam den Prozess der Zusammenstellung eines umfassenden Dossiers zur Vorlage bei der Staatsanwaltschaft des Gerichtshofs einleiten werden.

„Das juristische Dossier wird auch die wiederholten Angriffe auf die in den besetzten palästinensischen Gebieten arbeitenden und tätigen Mitarbeiter des Senders sowie die Aufwiegelung gegen sie umfassen.“

