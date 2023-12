Why is western media ignoring evidence of Israel’s own actions on 7 October? The BBC and others keep revisiting Hamas crimes that day, but fail to report on growing evidence that Israel killed its own citizens

Israelisch-palästinensischer Krieg: Warum ignorieren die Medien die Beweise für Israels eigene Aktionen am 7. Oktober?

Von Jonathan Cook

15. Dezember 2023

Die BBC und andere berichten immer wieder über die Verbrechen der Hamas an diesem Tag, versäumen es aber, über die wachsenden Beweise zu berichten, dass Israel seine eigenen Bürger getötet hat

Seit dem Hamas-Anschlag vom 7. Oktober verging kaum ein Tag, an dem die westlichen Medien nicht auf diese Ereignisse zurückkamen, oft um angeblich neue Details über die erstaunlichen Gräueltaten der palästinensischen Gruppe zu enthüllen.

Diese Enthüllungen haben dazu beigetragen, die öffentliche Empörung im Westen aufrechtzuerhalten und die palästinensischen Solidaritätsaktivisten in die Schranken zu weisen.

Im Gegenzug hat die Empörung Israels Weg geebnet, als es weite Teile des Gazastreifens dem Erdboden gleichmachte, mehr als 18 700 Palästinenser, die meisten von ihnen Frauen und Kinder, tötete und den 2,3 Millionen Einwohnern der Enklave den Zugang zu Lebensmitteln, Wasser und Brennstoff verwehrte.

Kritisch anzumerken ist, dass es dadurch für westliche Regierungen viel einfacher geworden ist, sich hinter Israel zu stellen und es zu bewaffnen, obwohl die israelische Führung wiederholt von Völkermord gesprochen und ethnische Säuberungsaktionen durchgeführt hat.

Israels intensive Bombardierungen haben fast zwei Millionen Palästinenser in einen kleinen Teil des Gazastreifens getrieben, der an die kurze Grenze zu Ägypten gepresst ist, während Hunger und tödliche Krankheiten ihren Tribut zu fordern beginnen.

Viele der Behauptungen über den 7. Oktober sind schockierend, wie zum Beispiel, dass die Hamas 40 Babys enthauptet, ein weiteres in einem Ofen gebacken, systematische Massenvergewaltigungen durchgeführt und einen Fötus aus dem Mutterleib geschnitten hat.

US-Außenminister Antony Blinken beschrieb sogar in anschaulichen Details – und völlig unwahr – einen Hamas-Angriff auf eine israelische Familie: „Dem Vater wurde vor den Augen seiner Kinder das Auge ausgestochen. Der Mutter wurde die Brust abgeschnitten, dem Mädchen wurde der Fuß amputiert, dem Jungen wurden die Finger abgeschnitten, bevor sie hingerichtet wurden.“

Wenig Beweise

Zweifellos wurden an diesem Tag von der Hamas und anderen bewaffneten Männern in Israel Gräueltaten begangen, wie Gruppen wie Human Rights Watch dokumentiert haben.

Diese Gräueltaten werden seither jeden Tag im Gazastreifen begangen, nicht zuletzt durch Israels anhaltende und unerbittliche Bombardierung von Zivilisten und durch die Weigerung der Hamas, die verbleibenden israelischen Geiseln ohne einen Austausch der in israelischen Gefängnissen festgehaltenen Palästinenser freizulassen.

Für die von den westlichen Medien verbreiteten schockierenden Anschuldigungen gegen die Hamas, die Israels zweimonatigen Amoklauf im Gazastreifen untermauert haben, gibt es jedoch oft nur wenige oder gar keine Beweise, die über die Behauptungen israelischer Beamter und höchst parteiischer und unzuverlässiger Ersthelfer hinausgehen.

Letzte Woche berichteten die BBC und andere Sender erneut von systematischen Massenvergewaltigungen durch die Hamas am 7. Oktober. Die Bemühungen der Vereinten Nationen, diese Behauptungen zu untersuchen, werden von Israel behindert.

Die Verstärkung der israelischen Version des 7. Oktober durch die Medien verleiht der israelischen Argumentation, dass die Zerstörung des Gazastreifens zur Beseitigung der Hamas moralisch gerechtfertigt sei, weiterhin Auftrieb

Dennoch wurde die Berichterstattung über die zunehmende Verwüstung in Gaza wieder einmal verdrängt.

Die Bereitschaft der Medien, den 7. Oktober lange nach diesen Ereignissen erneut zu untersuchen, hielt sich jedoch in engen Grenzen. Es werden nur Behauptungen ausgestrahlt, die Israels Darstellung der Geschehnisse dieses Tages stützen.

Eine wachsende Zahl von Beweisen, die auf eine weitaus komplexere Realität hindeuten, die Israels eigenes Handeln in einem weitaus beunruhigenderen Licht erscheinen lässt, wird ignoriert oder unterdrückt.

Diese zutiefst unehrliche Vorgehensweise der westlichen Medien zeigt, dass sie nicht, wie sie behaupten, furchtlos der Wahrheit nachgehen. Vielmehr käuen sie die Argumente wieder, mit denen sie von Israel gefüttert werden.

Das ist nicht nur skrupellos – vor allem, wenn man bedenkt, dass Israel seit langem kleine und große Lügen verbreitet -, sondern es verstößt auch gegen alle grundlegenden journalistischen Regeln.

Schlimmer noch, die leichtgläubige Übernahme der israelischen Version des 7. Oktobers durch die Medien stärkt die israelische Argumentation, dass die Zerstörung des Gazastreifens zur Ausschaltung der Hamas moralisch gerechtfertigt sei.

Aktive Cheerleader

Was die meisten westlichen Zuschauer nicht wissen, ist, dass in den letzten zwei Monaten immer mehr Beweise aus israelischen Quellen aufgetaucht sind, die das israelische Militär zumindest in einige der Morde, die der Hamas zugeschrieben werden, verwickeln.

Diese Woche räumte das israelische Militär schließlich ein, dass es am 7. Oktober seine eigenen Zivilisten „in immenser und komplexer Anzahl“ getötet hat. Angesichts der großen Zahl fügte es mit durchsichtiger Unlogik hinzu: „Es wäre moralisch nicht vertretbar, diese Vorfälle zu untersuchen.“

Wie ist es möglich, dass angesichts des anhaltenden Interesses an der Untersuchung der Ereignisse vom 7. Oktober keine der westlichen Medien diese erschütternden Beweise aufgegriffen, geschweige denn untersucht hat?

Es ist schwer, nicht zu dem Schluss zu kommen, dass die westlichen Medien nur an Geschichten interessiert sind – und weitgehend gleichgültig, ob sie wahr oder falsch sind -, die die Hamas, aber nicht Israel, als die Bösen darstellen. Das würde bedeuten, dass die Medien keine unparteiischen Berichterstatter sind, sondern von Israel als aktive Cheerleader rekrutiert wurden.

Die offizielle Geschichte Israels, die von den westlichen Medien aufgegriffen wird, lautet, dass die Hamas seit langem einen verrückten, barbarischen Amoklauf durch israelische Gemeinden geplant hat – angetrieben von einer Mischung aus primitivem, religiösem Blutrausch und Judenhass.

Die Chance zur Verwirklichung dieses Ziels bot sich der israelischen Darstellung zufolge am 7. Oktober, als Israel für einen Moment seine Wachsamkeit vernachlässigte und die Hamas den Hightech-Zaun durchbrach, der sie und die anderen 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens dauerhaft gefangen halten soll.

Während des Ausbruchs konzentrierte sich die Hamas auf das Abschlachten von Zivilisten, tötete Babys durch Enthauptung und setzte Vergewaltigung als Kriegswaffe und Schändung ein. Sie schoss auf die Häuser benachbarter israelischer Gemeinden, ließ sie oft in Trümmern liegen und verbrannte ihre Opfer bei lebendigem Leib.

Die Behauptung von 40 enthaupteten Babys wurde allerdings stillschweigend ad acta gelegt, weil es dafür genau null Beweise gibt. Nach den von Israel selbst veröffentlichten Zahlen starben an diesem Tag nur zwei Säuglinge.

Dennoch stellen die Medien israelische Sprecher oder westliche Politiker selten in Frage, wenn sie diese längst widerlegte Behauptung aufstellen.

Aber viele dieser anderen Behauptungen sind nicht weniger beweislos und müssen ebenfalls überprüft werden.

Obwohl sie selten zu Wort kommen, haben die Palästinenser ihre eigene, alternative Darstellung der Geschehnisse dieses Tages – und Teile davon werden durch Berichte aus israelischen Quellen untermauert.

Herausforderung der offiziellen Geschichte

Nach dieser Darstellung hat die Hamas lange für ihren Ausbruch trainiert, und zwar mit einem strategischen Ziel vor Augen. Das Ziel war ein kommandomäßiger Angriff auf vier Militärstützpunkte in der Umgebung des Gazastreifens, um so viele israelische Soldaten wie möglich zu töten oder als Geiseln zu nehmen, sowie ein ähnlicher Angriff auf lokale israelische Gemeinden, um zivile Geiseln zu ergreifen.

Ziel war es, die Geiseln gegen palästinensische Gefangene einzutauschen, die zu Tausenden in israelischen Gefängnissen festgehalten werden, darunter auch Frauen und Kinder, oft ohne Militärgerichtsverfahren oder gar Anklage.

Für die palästinensische Öffentlichkeit sind diese Gefangenen nicht weniger Geiseln als die in Gaza festgehaltenen Israelis.

Die Hamas stürmte Militärbasen und die israelischen Gemeinden Be’eri und Kfar Azza. Deshalb waren etwa ein Drittel der 1.200 Israelis, die an diesem Tag getötet wurden, Soldaten, Polizisten oder bewaffnete Wachleute – und deshalb dienten viele der 240 Geiseln auch im israelischen Militär.

Den meisten Berichten zufolge, auch den israelischen, stolperte die Hamas versehentlich in das Nova-Musikfestival, das in ein Gebiet nahe dem Zaun zum Gazastreifen verlegt worden war. Es kam zu unerwarteten Zusammenstößen mit dem Sicherheitspersonal, und der Angriff auf die Festivalbesucher verlief besonders chaotisch und grausam.

Was hatte die Hamas davon, wenn sie so viel Energie und Munition für ein Horrorspektakel aufwandte und nicht für ihren Plan, Geiseln zu nehmen?

Warum also wich die Hamas von ihrem Plan ab und tötete so viele Zivilisten? Und warum tat sie dies auf so grausame, grundlose und zeitraubende Weise, indem sie Israelis bei lebendigem Leib verbrannte, ihre Häuser mit ihrer Feuerkraft in Trümmer sprengte und Hunderte von Autos auf der Autobahn in der Nähe des Musikfestivals in Brand setzte?

Was hatte die Hamas davon, wenn sie so viel Energie und Munition für ein Horrorspektakel aufwandte und nicht für ihren Plan, Geiseln zu nehmen?

Für viele westliche Politiker und Journalisten scheint es, als sei keine rationale Antwort nötig. Die Hamas – und möglicherweise alle Palästinenser – sind einfach Barbaren, für die das Morden an Israelis, Juden oder vielleicht an allen Nicht-Muslimen zur zweiten Natur geworden ist.

Doch für diejenigen, die weniger von rassistischen Annahmen geprägt sind, hat sich ein alternatives Bild der Ereignisse herauskristallisiert, das durch die Aussagen israelischer Überlebender und Beamter sowie durch die Berichterstattung der israelischen Medien gestützt wird.

Da sie der offiziellen israelischen Geschichte widersprechen, wurden diese Berichte von den westlichen Medien geflissentlich ignoriert.

Lebendig verbrannt

Überraschenderweise ist Mark Regev, der Sprecher des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, die Person, deren Aussagen die offizielle Darstellung am meisten widerlegt haben.

In einem Interview mit MSNBC am 16. November erklärte Regev, Israel habe die offizielle Zahl der Todesopfer um 200 reduziert, nachdem seine Untersuchungen ergeben hätten, dass sich unter den verkohlten Überresten nicht nur Israelis, sondern auch Hamas-Kämpfer befunden hätten. Die bei lebendigem Leib verbrannten Kämpfer waren zu entstellt, um sie leicht identifizieren zu können.

Regev sagte dem MSNBC-Moderator Mehdi Hasan: „Es gab tatsächlich Leichen, die so stark verbrannt waren, dass wir dachten, es seien unsere. Am Ende waren es offenbar Hamas-Terroristen“.

Es gab ein offensichtliches Problem bei Regevs Enthüllung, das vom MSNBC-Interviewer unwidersprochen blieb und seitdem von den Medien ignoriert wurde. Wie konnte es passieren, dass so viele Hamas-Kämpfer verbrannt wurden – und zwar an genau denselben Orten wie Israelis, so dass ihre Überreste erst nach Wochen identifiziert werden konnten?

Haben Hamas-Kämpfer ein seltsames Ritual durchgeführt und sich in Autos und Häusern zusammen mit ihren Geiseln selbst verbrannt? Und wenn ja, warum?

Es gibt eine wahrscheinliche Erklärung, die von einem israelischen Überlebenden der Ereignisse vom 7. Oktober sowie von einem Sicherheitsbeamten und einer Reihe von Militärangehörigen bestätigt wurde. Diese Berichte widerlegen jedoch die offizielle Darstellung.

Von Israel beschossen

Yasmin Porat, die vom Nova-Festival floh und sich in Be’eri versteckte, war eine der wenigen, die diesen Tag überlebten. Ihr Partner, Tal Katz, wurde getötet.

Gegenüber den israelischen Medien hat sie wiederholt erklärt, was passiert ist.

Nach Porats Schilderung im Kan-Radio am 15. November hatten sich die Hamas-Kämpfer in Be’eri mit einer Gruppe von etwa einem Dutzend israelischer Geiseln in einem Haus verbarrikadiert, um sie entweder als menschliche Schutzschilde oder als Verhandlungsmasse für eine Flucht zu benutzen.

Das israelische Militär war jedoch nicht in der Stimmung zu verhandeln. Porat entkam nur, weil einer der Hamas-Kämpfer das Haus frühzeitig verließ und sie als menschliches Schutzschild benutzte, bevor er sich selbst stellte.

Israelisch-palästinensischer Krieg: Israels Behauptung der „Selbstverteidigung“ hat keinerlei rechtliche Legitimation

Mehr lesen “

Porat beschreibt, wie sich israelische Soldaten ein vierstündiges Feuergefecht mit den bewaffneten Hamas-Männern lieferten, obwohl israelische Zivilisten anwesend waren. Aber nicht alle Geiseln wurden im Kreuzfeuer getötet. Israel beendete das Feuergefecht, indem ein israelischer Panzer zwei Granaten in das Haus feuerte.

Als Porat nach dem Grund dafür fragte, „erklärten sie mir, dass sie damit die Mauern durchbrechen wollten, um das Haus zu reinigen“, berichtet sie.

Die einzige andere Überlebende, Hadas Dagan, die während des Feuergefechts mit dem Gesicht nach unten auf dem Rasen vor dem Haus lag, berichtete Porat, was geschah, nachdem die beiden Granaten das Haus getroffen hatten. Dagan sah ihre beiden Partner neben sich liegen, die von den Schrapnells der Explosionen getötet wurden.

Ein 12-jähriges Mädchen, Liel Hatsroni, das während des Feuergefechts im Haus geschrien hatte, verstummte ebenfalls.

Hatsroni und ihre Tante Ayalan wurden beide eingeäschert. Es dauerte Wochen, bis ihre Leichen identifiziert waren.

Die verkohlten Überreste von Liel Hatsroni waren eines der emotionalen Beweisstücke, die von Israel angeführt wurden, um die Hamas der Tötung und Verbrennung von Israelis zu beschuldigen.

Die israelische Nachrichtenseite Ynet berichtete über den Tod von Liel, ihrer Tante, ihrem Zwillingsbruder und ihrem Großvater und erklärte, Hamas-Kämpfer hätten sie alle ermordet“. Anschließend setzten sie das Haus in Brand“.

Verwirrte Piloten

Porats Aussage ist bei weitem nicht die einzige Quelle, aus der hervorgeht, dass Israel wahrscheinlich für einen erheblichen Teil der zivilen Todesopfer an diesem Tag – und für die verbrannten Leichen – verantwortlich ist.

Der Sicherheitskoordinator von Be’eri, Tuval Escapa, bestätigte gegenüber der Zeitung Haaretz die Aussage von Porat. Er sagte: „Die Kommandeure vor Ort trafen schwierige Entscheidungen – einschließlich der Beschießung von Häusern auf ihre Bewohner, um die Terroristen zusammen mit den Geiseln zu eliminieren.“

Die ausgebrannten Autos auf dem Nova-Festival und ihre Insassen scheinen ein ähnliches Schicksal erlitten zu haben. Aus Sorge, dass bewaffnete Hamas-Männer mit Geiseln in den Autos aus dem Gebiet fliehen könnten, wurden die Hubschrauberpiloten angewiesen, das Feuer zu eröffnen und die Autos und alle Insassen zu verbrennen.

Aus Sorge, dass bewaffnete Hamas-Männer mit Geiseln in Autos aus dem Gebiet fliehen könnten, wurde den Hubschrauberpiloten offenbar befohlen, das Feuer zu eröffnen und die Autos und alle Insassen zu verbrennen.

Hierfür gibt es eine wahrscheinliche Erklärung. Die israelische Armee verfügt seit langem über ein geheimes Protokoll – die so genannte Hannibal-Direktive -, nach der Soldaten angewiesen werden, gefangene Kameraden zu töten, um zu verhindern, dass diese als Geiseln genommen werden. Es ist weniger klar, wie diese Richtlinie auf israelische Zivilisten angewandt wird, obwohl sie offenbar in der Vergangenheit verwendet wurde.

Damit soll verhindert werden, dass Israel Forderungen nach Freilassung von Gefangenen nachkommen muss.

In mindestens einem Fall hat ein israelischer Militärbeamter, Oberst Nof Erez, erklärt, dass „die Hannibal-Direktive offenbar angewendet wurde“. Er bezeichnete die israelischen Luftangriffe am 7. Oktober als „einen Massen-Hannibal“.

Haaretz berichtet, dass die Ermittler der Polizei zu dem Schluss gekommen sind, dass „ein IDF-Kampfhubschrauber, der am Ort des Geschehens eintraf und dort auf Terroristen schoss, offenbar auch einige Festivalteilnehmer traf“.

In einem vom israelischen Militär veröffentlichten Video sind Apache-Hubschrauber zu sehen, die wahllos Raketen auf Autos abfeuern, die das Gebiet verlassen, vermutlich in der Annahme, dass sich in ihnen Hamas-Kämpfer befinden, die versuchen, Geiseln zurück nach Gaza zu schmuggeln.

Die Nachrichtenseite Ynet zitiert eine Einschätzung der israelischen Luftwaffe zu ihren zwei Dutzend Kampfhubschraubern am Himmel über dem Nova-Festival: „Es war sehr schwierig, zwischen Terroristen und [israelischen] Soldaten oder Zivilisten zu unterscheiden“. Dennoch wurden die Piloten angewiesen, auf alles zu schießen, was sie im Bereich des Zauns zum Gazastreifen sehen“.

„Erst an einem bestimmten Punkt begannen die Piloten, ihre Angriffe zu verlangsamen und die Ziele sorgfältig auszuwählen“, berichtete die Zeitschrift.

Eine andere israelische Publikation, Mako, stellte fest, dass es „fast keine nachrichtendienstlichen Informationen gab, die bei den verhängnisvollen Entscheidungen geholfen hätten“, und fügte hinzu, dass die Piloten „den ‚Bauch des Hubschraubers‘ innerhalb von Minuten leerten, zum Aufrüsten flogen und wieder in die Luft zurückkehrten, wieder und wieder“.

In einem anderen Mako-Bericht wird der Kommandeur einer Apache-Einheit mit den Worten zitiert: „Auf Menschen in unserem Territorium zu schießen – das ist etwas, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich es tun würde.“ Ein anderer Pilot erinnerte sich an den Angriff: „Ich befinde mich in einem Dilemma, auf was ich schießen soll.“

Geheimnisse bis ins Grab

Bei der Berichterstattung über die Verwüstung der zerstörten Häuser und der verbrannten und zertrümmerten Autos haben die Reporter ausnahmsweise die visuellen Beweise, die ihnen ins Gesicht starrten, völlig ignoriert und einfach die offizielle israelische Erzählung verstärkt.

Es gibt viele mehr als offensichtliche Fragen, die niemand stellt – und auf die es wahrscheinlich auch keine Antworten geben wird.

Wie konnte die Hamas eine so große und intensive Verwüstung anrichten, wenn ihre Kämpfer in ihren eigenen Videos überwiegend mit leichten Waffen ausgerüstet sind?

Waren die Kämpfer, die einfache Panzerfäuste trugen, in der Lage, Hunderte von schnell fahrenden Fahrzeugen, die vor dem Festival flohen, genau zu verfolgen und zu treffen – und das vom Boden aus?

Videoaufnahmen von Hamas-Körperkameras zeigen Autos, die das Nova-Festival mit Bewaffneten und Geiseln im Inneren verlassen. Warum sollte die Hamas riskieren, ihre eigenen Leute zu verbrennen?

Warum gibt es angesichts der Tatsache, dass die Hamas ihre Triumphe gerne filmt, kein Filmmaterial von solchen Aktionen? Und warum verschwendet die Hamas ihre wertvollste Munition für willkürliche Angriffe auf Autos, anstatt sie für die weitaus schwierigere Aufgabe aufzusparen, israelische Militärbasen anzugreifen?

Israel scheint nicht daran interessiert zu sein, die ausgebrannten Autos und zerstörten Häuser zu untersuchen, möglicherweise weil es die Antworten bereits kennt und befürchtet, dass andere eines Tages auch die Wahrheit herausfinden könnten.

Religiöse Organisationen fordern, dass die Autos schnellstens begraben werden, um die Heiligkeit der Toten zu bewahren, und die Metallskelette werden ihre Geheimnisse mit ins Grab nehmen.

Groteske Fabeln

Aufgrund der sich verdichtenden Beweise – und der vielen visuellen Hinweise – scheint es sicher, dass am 7. Oktober viele israelische Zivilisten entweder im Kreuzfeuer der Feuergefechte zwischen Israel und der Hamas oder auf Anweisung des israelischen Militärs getötet wurden, um zu verhindern, dass Hamas-Kämpfer in den Gazastreifen zurückkehren und Geiseln mitnehmen.

Diese Woche bezeichnete ein israelischer Kommentator in der Zeitung Haaretz die Zeugenaussagen als „weltbewegend“ und fügte hinzu: „Wurde die Hannibal-Direktive auf Zivilisten angewendet? Eine Untersuchung und eine öffentliche Debatte müssen jetzt stattfinden, egal wie schwierig sie sind“.

Aber wie die Armee deutlich gemacht hat, hat sie nicht die Absicht, eine Untersuchung durchzuführen, wenn ihre gesamte völkermörderische Kampagne gegen den Gazastreifen auf reißerischen Behauptungen beruht, die nur einen begrenzten Bezug zur Realität zu haben scheinen.

Israel und seine Unterstützer haben sich groteske Fabeln ausgedacht, um die Palästinenser als blutrünstige Wilde darzustellen.

Nichts davon rechtfertigt die Gräueltaten der Hamas, insbesondere die Tötung und Geiselnahme von Zivilisten. Aber es zeichnet ein ganz anderes Bild von den Ereignissen dieses Tages.

Zur Erinnerung: Israel und seine Unterstützer haben versucht, den Hamas-Angriff vom 7. Oktober mit dem Holocaust der Nazis zu vergleichen. Sie haben sich groteske Fabeln ausgedacht, um die Palästinenser als blutrünstige Wilde darzustellen, die jedes Schicksal verdienen, das ihnen widerfährt.

Und diese Märchen dienten als Grundlage für westliche Nachsicht und Sympathie für Israel, das im Gazastreifen ethnische Säuberungen und Völkermord durchführte.

Die Wahrheit ist, dass es für westliche Regierungen viel schwieriger gewesen wäre, Israels Amoklauf im Gazastreifen ihrer Öffentlichkeit zu verkaufen, wenn die Verbrechen der Hamas leider als allzu typisch für moderne militarisierte Konfrontationen angesehen worden wären, bei denen Zivilisten zu Kollateralschäden werden.

Westliche Regierungen und Institutionen hätten eine unabhängige Untersuchung fordern sollen, um das Ausmaß der Hamas-Gräueltaten an diesem Tag zu klären, anstatt israelischen Beamten zu folgen, die einen Vorwand suchten, den Gazastreifen zu zerstören und seine Bewohner in den benachbarten Sinai zu treiben.

Die Leistung der westlichen Medien war sogar noch erbärmlicher – und gefährlich. Sie geben vor, die Macht zu überwachen. Aber sie haben immer wieder beweislose Behauptungen der israelischen Besatzer verstärkt, sind mit Verleumdungen gegen Palästinenser hausieren gegangen, die kaum oder gar nicht hinterfragt wurden, und haben aktiv Beweise unterdrückt, die Israels offizielles Narrativ in Frage stellen.

Allein aus diesem Grund machen sich westliche Journalisten mitschuldig an den Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die derzeit in Gaza begangen werden – Verbrechen, die genau jetzt begangen werden, nicht erst vor zwei Monaten.

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter www.jonathan-cook.net

Übersetzt mit Deepl.com

