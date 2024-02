Israel-Palestine live: Hamas says Israeli strikes killed two captives, wounded eight Israeli forces intensify bombing of Rafah where half of Gaza’s population are taking shelter

Israel-Palästina live: Hamas sagt, israelische Angriffe hätten zwei Gefangene getötet und acht verwundet

11. Februar 2024

Israelische Streitkräfte verstärken Bombardierung von Rafah, wo die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens Zuflucht gefunden hat

Wichtigste Punkte

Israelische Streitkräfte belagern Hauptkrankenhaus von Khan Younis

Netanjahu beharrt auf dem Angriff auf Rafah

Die Zahl der palästinensischen Todesopfer übersteigt 28.000

Live-Updates

Ägypten droht mit der Aufhebung des Camp-David-Abkommens, falls Israel in die Stadt Rafah einmarschiert: AP

vor 1 Minute

Kairo droht mit der Aussetzung eines wichtigen Friedensvertrags mit Israel, falls dieses in die Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten im Gazastreifen einmarschiert.

Zwei ägyptische Beamte und ein westlicher Diplomat sagten der Associated Press, Ägypten werde das historische Camp-David-Abkommen aussetzen, wenn Israel Netanjahus Plan, die Stadt Rafah einzunehmen, durchführt.

Die Beamten fügten hinzu, dass die Kämpfe in Rafah auch die dringend benötigten Hilfslieferungen in den Gazastreifen aussetzen und verzögern könnten, wohin die Hälfte der Bevölkerung der belagerten Enklave nach monatelangem israelischen Bombardement geflohen ist.

Ägypten befürchtet, dass bei einer Öffnung des Grenzübergangs Rafah Millionen von Palästinensern den Gazastreifen verlassen und nicht in die belagerte Enklave zurückkehren könnten.

Stadtverwaltung warnt vor „Umweltkatastrophe“, nachdem 700 Liter Abwasser in Gaza-Stadt ausgelaufen sind

vor 14 Minuten

Die Stadtverwaltung von Gaza hat vor einer Umweltkatastrophe gewarnt und erklärt, dass mehr als 700 Liter Abwasser in die Straßen von Gaza-Stadt geflossen sind.

„Dies wird als Gesundheits- und Umweltkatastrophe betrachtet und bedroht die unterirdischen Reserven der Stadt“, erklärte die Stadtverwaltung am X.

Nach Angaben der Hamas wurden bei israelischen Luftangriffen zwei Gefangene getötet und acht schwer verwundet

vor 1 Stunde

Der bewaffnete Flügel der Hamas, die al-Qassam-Brigaden, erklärten, bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen seien in den vergangenen 96 Stunden zwei israelische Gefangene getötet und acht weitere schwer verletzt worden.

In einem auf ihrer Telegrammseite veröffentlichten Kommuniqué erklärte al-Qassam, dass sich der Zustand der Verwundeten verschlechtert, da sie angesichts der anhaltenden israelischen Angriffe auf das Gesundheitssystem im Gazastreifen nur schwer behandelt werden können.

„Ihr Zustand wird immer gefährlicher, da sie nicht in der Lage sind, eine angemessene Behandlung zu erhalten. Der Feind (Israel) trägt angesichts der anhaltenden Bombardierung die volle Verantwortung für das Leben der Verletzten“, heißt es in der Erklärung.

Middle East Eye konnte die Behauptung nicht unabhängig verifizieren.

Israelische Streitkräfte töten drei Patienten, nachdem sie die Lieferung von Sauerstoffflaschen blockiert haben: PCRC

vor 1 Stunde

Der Palästinensische Rote Halbmond (PRCS) teilte mit, dass drei Patienten im Gazastreifen gestorben seien, nachdem die Israelis über eine Woche lang keine Sauerstofflieferungen an palästinensische Gesundheitseinrichtungen vorgenommen hätten.

Der PRCS erklärte am X, dass der Rote Halbmond nach Lobbyarbeit bei internationalen Organisationen 25 Sauerstoffflaschen geliefert habe.

Die israelischen Streitkräfte verlangten, dass die Flaschen in der Nähe des Nasser-Krankenhauses aufgestellt werden und versprachen, sie zu liefern.

Doch als die Flaschen eintrafen, waren nach Angaben des PRCS nur 21 Flaschen vor dem Krankenhaus platziert.

Seit über 21 Tagen belagern die israelischen Streitkräfte den medizinischen Komplex des Nasser-Krankenhauses. Nach Angaben des PRCS haben die israelischen Streitkräfte die Lieferung von Treibstoff an das Krankenhaus verhindert, der für die Generatoren zur Stromversorgung der medizinischen Geräte benötigt wird.

IWF-Chef: Israels Krieg gegen Gaza „verheerend“ für palästinensische Wirtschaft

vor 1 Stunde

Der israelische Krieg gegen den Gazastreifen hat die Wirtschaft sowohl der umkämpften Enklave als auch des besetzten Westjordanlandes zerstört, sagte der Chef des Internationalen Währungsfonds am Sonntag und fügte hinzu, dass nur ein „dauerhafter Frieden“ die Aussichten verbessern würde.

„Die düsteren Aussichten für die palästinensische Wirtschaft verschlechtern sich mit dem Fortbestehen des Konflikts“, sagte die geschäftsführende Direktorin Kristalina Georgieva auf dem Weltgipfel der Regierungen in Dubai.

„Nur ein dauerhafter Frieden und eine politische Lösung werden dies grundlegend ändern“.

„Wirtschaftlich gesehen sind die Auswirkungen des Konflikts verheerend“, so Georgieva.

In dem vom Krieg verwüsteten Küstengebiet sei die Wirtschaftstätigkeit von Oktober bis Dezember im Vergleich zum Vorjahr um 80 Prozent zurückgegangen, sagte die IWF-Chefin.

Im Westjordanland betrug der Rückgang 22 Prozent, fügte sie hinzu.

Bericht von AFP

WHO verweigert Besuch im von israelischen Truppen belagerten Nasser-Krankenhaus

vor 1 Stunde

Der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wurde am Samstag ein Besuch im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis verweigert, das seit drei Wochen belagert wird und unter israelischen Beschuss steht.

Der Generaldirektor der WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, erklärte, er sei „zutiefst besorgt über die Sicherheit der Patienten und des medizinischen Personals aufgrund der zunehmenden Feindseligkeiten in der Nähe des Krankenhauses“.

Familien israelischer Gefangener beginnen, sich gegen Netanjahu zu wenden

vor 1 Stunde

Am späten Abend der vergangenen Woche schlug Einav Tzangauker, deren Sohn nach dem Angriff vom 7. Oktober im Gazastreifen von der Hamas gefangen genommen worden war, ein kleines Zelt in der Mitte der Kaplanstraße in Tel Aviv auf, einer wichtigen Verkehrsader der Mittelmeerstadt.

Die Polizei versuchte, sie davon zu überzeugen, die Straße zwischen dem Verteidigungsministerium und Regierungsbüros zu räumen. Es bildeten sich Verkehrsstaus.

Es war ein kalter und regnerischer Winterabend, aber Tzangauker gab nicht auf.

„Ich werde hier bleiben, bis mein Sohn aus dem Gazastreifen zurückkehrt“, sagte sie gegenüber Middle East Eye. „Wenn ich schon seit 100 Tagen nicht mehr schlafen und leben kann, sollte auch niemand [in der Regierung] schlafen.“

Die verlegenen Polizisten zögerten und erlaubten ihr schließlich, die Nacht dort zu verbringen.

In weniger als einer Stunde brachten andere Israelis, die den Vorfall beobachtet hatten, Matratzen, heiße Getränke, Decken und andere Dinge, damit sie, wie einer von ihnen sagte, „es so warm und so bequem wie möglich haben würde unter diesen Umständen“.

Die Familien der 136 Entführten, die immer noch im kriegszerstörten Gazastreifen festgehalten werden, haben regelmäßig im ganzen Land protestiert, da die Meinungsverschiedenheiten über die Strategie von Premierminister Benjamin Netanjahu zur Freilassung der Gefangenen und über die Zukunft des Gazastreifens nach dem Ende des Krieges zunehmen.

Lesen Sie mehr: Familien israelischer Gefangener beginnen, sich gegen Netanjahu zu wenden

Angehörige und Unterstützer heben Plakate mit Porträts israelischer Gefangener in Gaza während einer Kundgebung in Tel Aviv am 8. Februar 2024 (AFP)

Angehörige und Unterstützer heben während einer Kundgebung in Tel Aviv am 8. Februar 2024 Plakate mit den Porträts israelischer Gefangener in Gaza (AFP)

Wachsende Kluft“ zwischen den USA und Netanjahu: Bericht

vor 1 Stunde

Zwischen den USA und dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu gibt es eine wachsende Kluft in Bezug auf den Krieg gegen den Gazastreifen, so ein hochrangiger amerikanischer Beamter gegenüber NBC News.

Die geplante israelische Bodenoffensive in Rafah, einer Grenzstadt, die über 1,3 Millionen Vertriebene beherbergt, sei die unmittelbarste Meinungsverschiedenheit, hieß es in dem Bericht.

Washington glaubt nicht, dass Israel zu einem Angriff bereit ist, der die Zivilbevölkerung verschonen würde.

Hamas sagt, israelischer Einmarsch in Rafah würde Geiselverhandlungen „platzen lassen

vor 2 Stunden

Die Hamas hat davor gewarnt, dass eine Bodenoffensive auf die Stadt Rafah jede Möglichkeit von Verhandlungen über einen Geiselaustausch zunichte machen würde.

In einem Gespräch mit dem von der Hamas betriebenen Fernsehsender Al Aqsa TV sagte ein ranghoher Hamas-Führer, ein israelischer Angriff auf Rafah würde die Verhandlungen über einen Geiselaustausch „sprengen“.

Diese Warnung kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem führende Politiker der Welt am Samstag Israel vor einer Offensive auf Rafah, wo die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens Zuflucht gesucht hat, gewarnt haben.

Israelischer Scharfschütze erschießt palästinensischen Mann im Nasser-Krankenhaus: Wafa

vor 2 Stunden

Ein israelischer Scharfschütze hat einen palästinensischen Mann im Hof des Nasser-Krankenhauses in Khan Younis erschossen, wie die Nachrichtenagentur Wafa berichtet.

Wafa machte keine näheren Angaben darüber, wer erschossen wurde. Seit 21 Tagen belagern die israelischen Streitkräfte das Nasser-Krankenhaus und halten Patienten und medizinisches Personal gefangen.

Am Samstag erklärte Ärzte ohne Grenzen (MSF), ihre Mitarbeiter hätten Angst, sich innerhalb des Komplexes zu bewegen, da sie befürchteten, erschossen zu werden.

Meine Meinung: Flüchtlingslager und die palästinensische Psyche

vor 3 Stunden

Was ist ein Zuhause in Gaza?

„Wenn ich zum Beispiel sage, dass Israel ein Haus angegriffen hat, was ist dann ein Haus? Ein Haus in Amerika, in Großbritannien: zwei Menschen, ein Paar, ein Kind, ein Hund? Aber in Gaza ist ein Haus ein Generationenhaus.“ – Refaat Alareer, 13. Oktober 2023.

Refaat ist, wie so viele andere kluge und einzigartige Geister, von uns gegangen, ohne die Möglichkeit zu haben, sich zu verabschieden, denn der völkermörderische Krieg Israels gegen Gaza lässt es nicht zu, dass Angehörige eine letzte Umarmung geben.

Dennoch gab es einen, wenn auch erzwungenen, Abschied, den mehr als 80 Prozent der Bewohner des Gazastreifens nehmen konnten, nämlich den Abschied von ihren Häusern.

Es war nicht das erste Mal, dass die Palästinenser von ihren Häusern Abschied nehmen mussten, und es wird auch nicht das letzte Mal sein, solange die israelische Besatzung anhält und den palästinensischen Flüchtlingen ihr Selbstbestimmungsrecht und ihr Recht auf Rückkehr verweigert wird.

Doch was genau ist diese palästinensische „Heimat“, von der Refaat sprach?

Was Refaat meinte, war ein 12 m² großer Raum aus vorgefertigtem Material mit einem Zinkdach, der den palästinensischen Flüchtlingen zur Verfügung gestellt wurde, nachdem sie bei ihrer Vertreibung aus ihrer Heimat 1948 bzw. 1967 in Zelten gelebt hatten.

Dieser Raum wurde jeder Flüchtlingsfamilie auf einem 100 m² großen Grundstück in allen palästinensischen Flüchtlingslagern im Nahen Osten zur Verfügung gestellt, wobei die Lager sich selbst überlassen wurden, da der Raum und die Menschen innerhalb eines abgegrenzten Stücks Land, das als politisch vorübergehend angesehen wurde, selbständig wachsen konnten. Genauer gesagt, bezog sich Refaat auf die palästinensischen Unterkünfte in den palästinensischen Flüchtlingslagern.

Lesen Sie mehr: Flüchtlingslager und die palästinensische Psyche – von Samar Maqusi

Eine Frau flieht mit einem Kind nach israelischen Luftangriffen auf das Flüchtlingslager al-Maghazi im zentralen Gazastreifen am 6. November 2023 (Yasser Qudhi/AFP)

Eine Frau flieht mit einem Kind nach israelischen Luftangriffen auf das Flüchtlingslager al-Maghazi im Zentrum des Gazastreifens am 6. November 2023 (Yasser Qudhi/AFP)

Israelische Streitkräfte töten 112 Palästinenser an einem einzigen Tag, die Zahl der Toten steigt auf 28.176

vor 3 Stunden

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums haben israelische Streitkräfte in den letzten 24 Stunden bei 14 „Massakern“ mindestens 112 Palästinenser getötet und 173 weitere verwundet.

Damit steigt die Zahl der palästinensischen Todesopfer in den letzten vier Monaten auf mehr als 28.176, mit mehr als 67.784 Verwundeten und 7.000 Vermissten, von denen man annimmt, dass sie tot oder unter Trümmern begraben sind.

Mehr als 70 Prozent der Opfer sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums Kinder und Frauen.

Aktualisierung am Morgen

Vor 3 Stunden

Guten Morgen Middle East Eye,

Es ist jetzt kurz nach 11:30 Uhr in Gaza. Hier sind die wichtigsten Entwicklungen der letzten Stunden des unerbittlichen israelischen Angriffs auf die belagerte Enklave:

Inmitten zunehmender internationaler Warnungen vor einer geplanten israelischen Offensive in Rafah haben Kampfjets ihre Luftangriffe auf die Grenzstadt verstärkt.

Bei israelischen Angriffen in Rafah wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums am Sonntagmorgen mindestens 58 Palästinenser getötet.

Mindestens drei Patienten starben im al-Amal-Krankenhaus in Khan Younis, weil die israelische Blockade die Zufuhr von Sauerstoff verhinderte, wie die Palästinensische Gesellschaft des Roten Halbmonds mitteilte.

Die Palästinenser im nördlichen Gazastreifen können nicht einmal mehr tierische Nahrung finden, da die humanitäre Lage „mehr als katastrophal“ ist, wie Beamte warnten.

Abendlicher Rückblick

Vor 13 Stunden

Es ist jetzt kurz nach 01:30 Uhr in Gaza und Middle East Eye’s Live-Berichterstattung über Israels unerbittlichen Angriff auf die belagerte Enklave wird in Kürze für die Nacht geschlossen.

Hier sind die wichtigsten Entwicklungen des Tages:

Das palästinensische Gesundheitsministerium gab am Samstag bekannt, dass die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen seit dem 7. Oktober auf 28.064 gestiegen ist und 67.611 Menschen verletzt wurden.

Das Gesundheitsministerium fügte hinzu, dass bei israelischen Angriffen in den letzten 24 Stunden im gesamten Gazastreifen 117 Palästinenser getötet und 152 weitere verletzt wurden.

Ärzte ohne Grenzen (MSF) teilte mit, dass die israelischen Streitkräfte auf Menschen in der Nasser Medical Facility in Khan Younis geschossen hätten, so dass sich das medizinische Personal aus Angst vor Schüssen nicht mehr im Krankenhaus bewegen konnte. „In den letzten 20 Tagen war das Krankenhaus belagert worden. Im Internet veröffentlichte Aufnahmen zeigen, dass die israelischen Streitkräfte geschossen haben, als sie versuchten, die Einrichtung zu verlassen“, so MSF.

Hind Rajab, ein fünfjähriges palästinensisches Mädchen, das vor 12 Tagen in einem Auto unter israelischem Beschuss eingeklemmt war und die Rettungskräfte um Hilfe rief, wurde am Samstag tot aufgefunden.

Zwei PRCS-Sanitäter, Yousef Zeino und Ahmed al Madhoun, die zur Rettung von Rajab entsandt worden waren, wurden ebenfalls tot aufgefunden, nachdem ihr Krankenwagen bombardiert worden war.

Unterdessen erklärte eine palästinensische Sicherheitsquelle gegenüber AFP, dass ein hochrangiger Hamas-Beamter am Samstag ein israelisches Attentat im Libanon überlebt habe. Ein Beamter der libanesischen Pfadfindervereinigung Risala, die Rettungsteams unterhält und mit der mit der Hisbollah verbündeten Amal-Bewegung verbunden ist, sagte AFP, dass zwei Zivilisten getötet worden seien.

Ein ägyptischer Beamter erklärte, dass es den fliehenden Palästinensern unter keinen Umständen gestattet werde, die Grenze zur Sinai-Halbinsel zu überqueren, und dass jeder Versuch, sie auf ägyptischen Boden umzusiedeln, das Friedensabkommen zwischen Ägypten und Israel zu Fall bringen würde.

Weitere Nachrichten waren:

Israels Pläne für eine Militäroffensive auf Rafah im Gaza-Streifen seien „alarmierend“, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borell.

Auch das jordanische Außenministerium warnte Israel vor einer Offensive auf Rafah. „Wir warnen vor der Gefahr, dass die Besatzungsarmee eine Militäroperation in Rafah, südlich des Gazastreifens, durchführt, wo eine große Anzahl von Vertriebenen lebt“, heißt es in der Erklärung des jordanischen Außenministeriums.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock schloss sich den Aufrufen gegen den geplanten Angriff Israels an. „Die Not in Rafah ist schon jetzt unglaublich – 1,3 Millionen Menschen suchen auf engstem Raum Schutz vor den Kämpfen“, so Baerbock auf X (früher Twitter).

„Israels angekündigte Bodenoffensive auf Rafah wäre katastrophal und darf nicht stattfinden“, so Ärzte ohne Grenzen in einer Erklärung. „Es gibt keinen sicheren Ort im Gazastreifen und keine Möglichkeit für die Menschen, ihn zu verlassen.“

Die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge (Unrwa) teilte mit, dass eine Lebensmittellieferung für 1,1 Millionen Palästinenser aufgrund von Restriktionen der israelischen Behörden in einem israelischen Hafen feststeckt, da Tausende von Palästinensern von Hunger bedroht sind.

Insgesamt 17 Houthi-Kämpfer wurden bei US-Angriffen getötet, teilte die vom Iran unterstützte jemenitische Rebellengruppe am Samstag über ihre offiziellen Medien nach öffentlichen Beerdigungen in der Hauptstadt Sanaa mit.

Der iranische Außenminister sagt, eine israelische Offensive im Libanon würde das Ende von Netanjahu bedeuten

vor 18 Stunden

Der iranische Spitzendiplomat warnte am Samstag während einer Reise nach Beirut, dass ein umfassender Angriff auf den Libanon das Ende“ des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bedeuten würde, da die grenzüberschreitenden Spannungen wegen des Gaza-Krieges zunehmen.

Die israelischen Streitkräfte und die mächtige libanesische Hisbollah-Gruppe, ein Verbündeter der Hamas, liefern sich seit dem Ausbruch des Krieges zwischen Israel und der militanten Palästinensergruppe im Gazastreifen am 7. Oktober fast täglich ein Feuergefecht.

„Jeder Schritt des zionistischen Regimes (Israel) zu einem Großangriff auf den Libanon wird das Ende von Netanjahu bedeuten“, sagte der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian vor Reportern in Beirut.

„Unsere Einschätzung ist, dass das zionistische Regime niemals in der Lage sein wird, an zwei Fronten zu kämpfen“, fügte er hinzu. „Netanjahu kämpft darum, aus dem Gaza-Sumpf herauszukommen.“

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …