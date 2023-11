Israel-Palestine live: Hamas claims responsibility for Jerusalem shooting after truce extended in Gaza Israel and Hamas agree to extend truce for another day

Israel-Palästina live: Hamas übernimmt Verantwortung für Schießerei in Jerusalem nach Verlängerung der Waffenruhe im Gazastreifen

Israel und Hamas einigen sich auf Verlängerung der Waffenruhe um einen weiteren Tag

Wichtigste Punkte

30 palästinensische Gefangene freigelassen

Weibliche palästinensische Gefangene werden mit sexuellen Übergriffen bedroht und nackt verprügelt

Blinken in Israel zu Gesprächen über Waffenstillstand und israelische Schlachtpläne

Blinken fordert Israel auf, die Sicherheit der Palästinenser im südlichen Gazastreifen zu gewährleisten

vor 30 Minuten

US-Außenminister Antony Blinken nutzte am Donnerstag einen Besuch in Israel, um die israelischen Streitkräfte aufzufordern, die Sicherheit der palästinensischen Zivilisten im südlichen Gazastreifen zu gewährleisten.

Blinkens Sprecher Matthew Miller sagte, er sei im besetzten Westjordanland mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und dem Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmud Abbas zusammengetroffen.

„Der Minister betonte, dass die humanitären Bedürfnisse und der Schutz der Zivilbevölkerung im südlichen Gazastreifen unbedingt berücksichtigt werden müssen, bevor dort militärische Operationen durchgeführt werden“, so Miller.

Im Anschluss an das Treffen veröffentlichte das Büro von Netanjahu eine Erklärung, in der es die Absicht Israels bekräftigte, die Hamas aus dem Gazastreifen zu vertreiben.

In einem Gespräch mit dem israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog sagte Blinken: „Wir haben in der letzten Woche die sehr positive Entwicklung gesehen, dass Geiseln nach Hause kommen und mit ihren Familien wiedervereint werden.

„Und das sollte sich heute fortsetzen. Dadurch konnte auch die humanitäre Hilfe für die unschuldigen Zivilisten im Gazastreifen, die sie dringend benötigen, erhöht werden“, so Blinken.

Israel rügt spanischen Botschafter wegen Äußerungen des Premierministers zu Gaza

vor 1 Stunde

Israel hat den spanischen Botschafter in Tel Aviv zu einem Verweis vorgeladen, nachdem der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez in Frage gestellt hatte, ob Israel das humanitäre Völkerrecht im Gazastreifen einhält.

Am Donnerstag sagte Sanchez gegenüber dem staatlichen spanischen Fernsehsender TVE: „Die Bilder, die wir sehen, und die wachsende Zahl von Kindern, die sterben, lassen mich ernsthaft daran zweifeln, dass [Israel] sich an das humanitäre Völkerrecht hält“.

Er fügte hinzu: „Was wir in Gaza sehen, ist nicht akzeptabel.“

Gefangenenaustausch zwischen Israel und Hamas: Wie viele werden noch freigelassen?

vor 2 Stunden

Nach wochenlangem Bombardement des Gazastreifens erklärte sich Israel letzte Woche bereit, seine Angriffe vorübergehend einzustellen, nachdem es über Vermittler in Katar und Ägypten einen Waffenstillstand mit der Hamas ausgehandelt hatte.

Obwohl das Abkommen mit der Hamas die Einstellung der Feindseligkeiten und die Einfuhr einer begrenzten Menge von Hilfsgütern in den Gazastreifen vorsah, hing die Vereinbarung von einem entscheidenden Faktor ab: dem Austausch von Gefangenen.

Nach zwei Verlängerungen des Waffenstillstands, der Freilassung von 120 Gefangenen aus dem Gazastreifen und laufenden Gesprächen stellen sich nun wichtige Fragen.

Wenn alle zivilen Frauen, Kinder und Ausländer während einer möglichen Verlängerung der derzeitigen Waffenruhe freigelassen werden, werden schätzungsweise 110-120 Israelis im Gazastreifen bleiben. Fast alle von ihnen sind Männer, mit Ausnahme einiger Soldatinnen.

Da alle Frauen und Kinder möglicherweise bis Ende der Woche freigelassen werden, steht die Frage im Mittelpunkt, was mit den anderen geschehen wird.

Einige der Fragen, die gestellt werden, lauten: Wird es eine weitere Vereinbarung über die Freilassung anderer Kategorien von Gefangenen in Gaza und Israel geben? Wie hoch wird der Preis auf beiden Seiten sein? Und könnte dies zu einem dauerhaften Waffenstillstand führen?

Wir schlüsseln einige der möglichen Szenarien auf und befragen einen Experten, um mehr darüber zu erfahren.

Klicken Sie auf den unten stehenden Link, um mehr zu erfahren.

Palästinensische Frauen zeigen das Siegeszeichen bei ihrer Ankunft im besetzten Westjordanland, nachdem sie am 24. November von Israel aus der Gefangenschaft befreit wurden (AP)

Jordaniens König Abdullah fordert internationale NGOs auf, Druck auf Israel auszuüben, damit mehr Hilfsgüter nach Gaza gelangen können

vor 2 Stunden

Der jordanische König Abdullah II. hat UN-Vertreter und internationale Nichtregierungsorganisationen aufgefordert, Druck auf Israel auszuüben, damit mehr Hilfsgüter in den Gazastreifen gelangen, da sich die humanitäre Lage weiter verschlechtert, heißt es.

Jordanische Beamte und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, die mit dem Gespräch vertraut sind, sagten gegenüber Reuters, dass der König eine Dringlichkeitssitzung in Amman mit UN-Beamten, Leitern von Nichtregierungsorganisationen und Vertretern verschiedener arabischer Staaten einberufen hat.

„Der Monarch forderte die internationale Hilfsgemeinschaft auf, ihren Teil zur Rettung der Menschen im Gazastreifen beizutragen, die einen brutalen Krieg erlitten haben, der ihr Land in einen unbewohnbaren Ort verwandelt hat“, sagte ein Delegierter, der um Anonymität bat, da die Gespräche vertraulich geführt wurden.

Thailändische Geiseln kehren nach ihrer Freilassung aus dem Gazastreifen nach Hause zurück

vor 3 Stunden

Die erste Gruppe thailändischer Arbeiter, die am 7. Oktober im Süden Israels entführt und von der Hamas im Rahmen eines Waffenstillstandsabkommens im Gazastreifen freigelassen wurde, ist nach Hause zurückgekehrt.

Siebzehn thailändische Arbeiter kehrten am Donnerstag nach Hause zurück. Seit Beginn des Waffenstillstands wurden insgesamt 23 thailändische Arbeiter von der Hamas in Gaza freigelassen. Neun thailändische Arbeiter bleiben in Gaza.

Uthai Saengnuan, der die in Gaza festgehaltenen thailändischen Staatsangehörigen vertritt, erklärte gegenüber Reportern, er sei dankbar, nach Hause zurückzukehren, und trauere um seine Kollegen, die bei dem Angriff am 7. Oktober getötet wurden.

„Ich bin traurig über den Tod meiner 39 Kollegen und möchte, dass sich alle einen Moment Zeit nehmen, um ihren Verlust zu betrauern“, sagte Saengnuan.

„Ich möchte den israelischen und thailändischen Behörden danken, die uns geholfen haben … und hoffe, dass die anderen zurückkommen werden.“

Eine thailändische muslimische Gruppe, die direkte Gespräche mit der Hamas geführt hat, sagte, dass ihre Bemühungen für die baldige Freilassung der thailändischen Geiseln entscheidend waren.

Am ersten Tag des Waffenstillstands wurden 10 thailändische Geiseln ohne Bedingungen freigelassen.

Vor dem Krieg arbeiteten rund 30.000 thailändische Arbeiter in der Landwirtschaft und gehörten damit zu den größten Arbeitsmigranten in Israel.

Seitdem wurden 9.000 Thais repatriiert.

Die ersten thailändischen Geiseln treffen nach ihrer Freilassung in Bangkok ein (Reuters)

Erste thailändische Geiseln treffen nach ihrer Freilassung in Bangkok ein (Reuters)

Ägypten und Katar drängen auf zweitägige Verlängerung des Waffenstillstands

vor 3 Stunden

Ägyptische und katarische Unterhändler drängen auf eine erneute zweitägige Verlängerung des Waffenstillstands im Gazastreifen sowie auf die Freilassung weiterer Gefangener und eine Ausweitung der humanitären Hilfslieferungen, hieß es am Donnerstag in einer Erklärung der staatlichen ägyptischen Medienbehörde.

Der Winter kommt“: Gaza-Influencer spricht zu Palästinensern, während die Temperaturen zu sinken beginnen

vor 4 Stunden

Der Content-Entwickler Wizard Bisan hat die letzten sieben Wochen damit verbracht, das Leben der Palästinenser zu dokumentieren, die aufgrund des Krieges im Gazastreifen gefangen sind.

Bisan spricht mit obdachlosen Palästinensern darüber, wie sie mit den niedrigen Temperaturen zurechtkommen, denn der Winter steht vor der Tür.

Israel und Hamas verlängern Waffenstillstand nach Vermittlungsbemühungen in letzter Minute

vor 4 Stunden

Guten Morgen! Wenn Sie gerade erst aufgewacht sind oder sich mit Ihrem Morgenkaffee auf den Weg zur Arbeit machen, finden Sie hier eine kurze Zusammenfassung des Waffenstillstands in letzter Minute.

Sowohl die Hamas als auch Israel haben sich in letzter Minute auf eine eintägige Verlängerung des Waffenstillstands geeinigt, kurz bevor die sechstägige Vereinbarung auslaufen sollte.

Die Verlängerung der Waffenruhe fällt mit dem Besuch des US-Außenministers Antony Blinken in Israel am Donnerstag zusammen.

Die Vereinbarung kam zustande, nachdem die Hamas Israel eine Liste von Frauen und Kindern übermittelt hatte, die sie am Donnerstag freilassen würde.

Die Hamas hat Israel auch eine Liste von Frauen und Kindern übermittelt, die sie aus den israelischen Gefängnissen freilassen möchte.

Nach Angaben des katarischen Außenministeriums vom Mittwoch ließ die Hamas 10 Israelis, zwei israelisch-russische Doppelstaatsbürger und vier thailändische Staatsbürger frei.

Unter den 30, die am Mittwoch aus israelischen Gefängnissen entlassen wurden, befand sich auch Ahed Tamimi, eine prominente 22-jährige palästinensische Aktivistin und Schriftstellerin, die zu acht Monaten Gefängnis verurteilt wurde, weil sie 2017 einen israelischen Soldaten geohrfeigt und getreten hatte.

Waffenstillstand im Gazastreifen um einen weiteren Tag verlängert

Gaza-Waffenstillstand um 24 Stunden verlängert, um über die Freilassung weiterer Geiseln zu verhandeln (Reuters)

Ben Gvir sagt, der einzige Weg, die Hamas zu besiegen, sei „durch Kampf“, während er den Ort der Schießerei in Jerusalem besucht

vor 5 Stunden

Der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, hat bei einem Besuch des Schauplatzes einer Schießerei in Jerusalem erneut angekündigt, Waffen an Israelis auszuhändigen.

In Kommentaren, die von der Times of Israel veröffentlicht wurden, schien Ben Gvir auch zu sagen, dass die Schießerei ein Beweis dafür sei, dass der einzige Weg, die Hamas zu besiegen, „durch Kampf“ sei.

„Diese Art von Vorfall beweist erneut, wie sehr wir keine Schwäche zeigen dürfen, wie sehr wir mit der Hamas nur durch Absichten, nur durch den Krieg sprechen müssen“, sagte Ben Gvir.

Ben Gvir gelobt, mehr Waffen auszuhändigen

vor 5 Stunden

Der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, hat nach einer Schießerei in Jerusalem versprochen, mehr Waffen zu verteilen und behauptet, diese hätten Leben gerettet.

Auf X, früher bekannt als Twitter, sagte der ultranationalistische Minister: „Waffen retten Leben … trotz der Kritik aus allen möglichen Parteien werde ich diese Politik der Waffenverteilung überall fortsetzen, sowohl in Notaufnahmen als auch an Zivilisten.“

Im vergangenen Monat, nur wenige Tage nach dem 7. Oktober, wurde Ben Gvir bei der Verteilung von M-16-Gewehren an Israelis fotografiert.

Israel erhält von der Hamas eine neue Liste von Frauen und Kindern, die sie im Rahmen eines künftigen Waffenstillstandsabkommens freizulassen hofft

vor 6 Stunden

Das Büro des israelischen Premierministers bestätigte am Donnerstag, dass die Hamas eine neue Liste mit Frauen und Kindern übermittelt hat, die sie im Rahmen eines künftigen Waffenstillstandsabkommens freilassen möchte.

„Vor kurzem hat Israel eine Liste von Frauen und Kindern erhalten, die den Bedingungen des Abkommens entspricht, und deshalb wird die Pause wieder aufgenommen“, hieß es in der Erklärung.

Zuvor hatte die Hamas am Donnerstag erklärt, Israel habe das Angebot abgelehnt, im Gegenzug für eine Verlängerung der Waffenruhe sieben inhaftierte Frauen und Kinder sowie die Leichen von drei Israelis entgegenzunehmen, die während der israelischen Bombardierung des Gazastreifens ums Leben gekommen seien.

Sowohl Israel als auch die Hamas bestätigten, dass die Kampfpause um einen weiteren Tag verlängert werden soll, während die Gespräche über die Freilassung weiterer Geiseln fortgesetzt werden. Die Ankündigung erfolgte wenige Minuten vor Ablauf des Waffenstillstands.

Israelische Polizei gibt weitere Details zu den Schützen bekannt

vor 6 Stunden

Nach Angaben der israelischen Polizei handelte es sich bei den beiden Schützen um ehemalige Gefangene, die der Hamas angehören und aus dem Dorf Sur Baher südlich von Jerusalem stammen.

Was wir bisher über die Schießerei in Jerusalem wissen

Vor 6 Stunden

Was wir bisher über die Schießerei in Jerusalem wissen:

Der israelische Rettungsdienst bestätigte, dass bei der Schießerei bisher eine 24-jährige Frau und ein 73-jähriger Mann getötet wurden, der an seinen Verletzungen starb.

Die Schießerei ereignete sich am Weizman-Boulevard, als Menschen auf Busse warteten.

Nach Angaben der israelischen Polizei wurden dabei zwei mutmaßliche Schützen getötet.

Das Motiv und der Schuldige hinter der Schießerei sind noch unklar.

Mindestens zwei Tote und sieben Verletzte bei Schießerei in Jerusalem

vor 8 Stunden

Bei einer Schießerei in der Nähe des Stadteingangs von Jerusalem sind nach israelischen Medienberichten mindestens zwei Menschen getötet und sieben verletzt worden.

Die israelische Polizei teilte mit, zwei Schützen seien „vor Ort neutralisiert“ worden.

Eine 24-jährige Frau und ein 73-jähriger Mann seien bei dem Schusswechsel getötet worden, teilte der israelische Rettungsdienst mit. Mindestens sieben Menschen wurden verletzt.

Nach Angaben der israelischen Polizei eröffneten die Schützen das Feuer auf Menschen, die an der Hauptverkehrsstraße am Eingang zu Jerusalem auf Busse und Fahrten warteten.

Israel und Hamas vereinbaren Verlängerung des Waffenstillstands

vor 9 Stunden

Der sechstägige Waffenstillstand zwischen der Hamas und Israel ist verlängert worden. Dies teilten beide Seiten am frühen Donnerstagmorgen mit, nur wenige Minuten bevor die Waffenruhe auslaufen sollte.

Israel erklärte, die Waffenruhe werde „angesichts der Bemühungen der Vermittler, den Prozess der Geiselfreilassung fortzusetzen, und vorbehaltlich der Bedingungen des Abkommens“ verlängert.

Die Hamas bestätigte die Erklärung und erklärte sich bereit, den Waffenstillstand um einen siebten Tag zu verlängern.

Beide Seiten hatten darauf gedrängt, die Waffenruhe zu verlängern, um weitere Geiselfreilassungen und zusätzliche Hilfslieferungen in den verwüsteten Gazastreifen zu ermöglichen.

