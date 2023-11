Besonderen Dank an meinen Freund Joseph Massad für seinen aktuellen Kissinger Artikel zum mörderischen Vermachtnis dieses Mannes.

Evelyn Hecht-Galinski

The murderous legacy of Henry Kissinger Kissinger’s amoral, genocidal crimes revealed him to be a faithful representative of the US elites whom he served all his life

Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger bei einer Feierstunde in Berlin im Januar 2020 (AFP)

Das mörderische Vermächtnis von Henry Kissinger

Von Joseph Massad

30. November 2023

Kissingers amoralische, völkermörderische Verbrechen entlarven ihn als treuen Vertreter der US-Eliten, denen er sein Leben lang diente

Nichts Bemerkenswertes unterschied die Geburt von Heinz Alfred Kissinger am 27. Mai 1923 in einer deutsch-jüdischen Familie in Furth in Bayern, der am Mittwoch im Alter von 100 Jahren starb.

Im Jahr 1938, als er 15 Jahre alt war, floh er mit seiner Familie vor der Kristallnacht aus Nazi-Deutschland nach New York. Als der jugendliche Heinz in den USA Henry wurde, konnte niemand vorhersehen, dass er als Erwachsener die Ermordung von Hunderttausenden von Menschen in Auftrag geben und dadurch zum Millionär werden würde, obwohl er seinen schweren deutschen Akzent beibehielt.

1943, im Alter von 20 Jahren, wurde Kissinger von der US-Armee eingezogen. Noch im selben Jahr wurde er als US-Bürger eingebürgert. Aufgrund seiner Deutschkenntnisse diente er im Nachrichtendienst der Armee und wurde im von den USA besetzten Deutschland mit der Leitung eines Teams zur Entnazifizierung betraut.

Nach dem Krieg besuchte Kissinger Harvard und schloss 1950 mit einem BA in Politikwissenschaften und 1954 mit einem PhD ab. Noch während seines Studiums arbeitete er 1952 für das Psychological Strategy Board der US-Regierung, das 1951 vom Weißen Haus gegründet wurde, um Propaganda gegen den Kommunismus zur Unterstützung der USA und der „Demokratie“ zu betreiben. Dies geschah während der US-Invasion in Korea, bei der die US-Streitkräfte Millionen von Menschen töteten.

Wie der Befehlshaber der US-Luftwaffe, Generalmajor Emmett O’Donnell, damals bei einer Anhörung im Senat sagte: „Alles ist zerstört. Es gibt nichts mehr, was diesen Namen verdient… es gab keine Ziele mehr in Korea [zum Bombardieren].“ Die psychologische Kriegsführung der USA bezeichnet die völkermörderischen Verbrechen der USA auf der koreanischen Halbinsel immer noch als „Koreakrieg“.

Kissinger bestand darauf, dass die Legitimität der internationalen Ordnung nur die Zustimmung der Großmächte erfordere. Was die Moral betrifft, so argumentierte er, dass sie irrelevant sei.

Beim Harvard International Seminar, das er als Sommerprogramm mitbegründet hatte, das junge zukünftige Führungskräfte aus der ganzen Welt zusammenbrachte, meldete sich Kissinger freiwillig, um die Teilnehmer für das FBI und seine Harvard-Kollegen auszuspionieren.

In seiner akademischen Arbeit bestand Kissinger darauf, dass die Legitimität der internationalen Ordnung nur die Zustimmung der Großmächte erfordere. Was die Moral betrifft, so argumentierte er, dass sie irrelevant sei. Wie Thomas Meaney im New Yorker erklärt, war für Kissinger „moralische Unbestimmtheit eine Bedingung für die menschliche Freiheit“.

1952 veröffentlichte Kissinger in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift Confluence einen Artikel von Ernst von Salomon, einem Mörder, der wegen seiner Beteiligung an der Ermordung des Außenministers der Weimarer Republik verurteilt worden war. Die deutsch-jüdischen Emigranten, die an der Zeitschrift mitarbeiteten, darunter Hannah Arendt und Reinhold Niebuhr, waren darüber nicht erfreut. Kissinger scherzte mit einem Freund, dass der Artikel als „ein Symptom für meine totalitären und sogar nationalsozialistischen Sympathien“ angesehen wurde.

Atompolitik

Kissinger war 1955-56 Studiendirektor für Atomwaffen und Außenpolitik beim Council on Foreign Relations und veröffentlichte 1957 sein Buch Nuclear Weapons and Foreign Policy, in dem er die Ansicht vertrat, die USA sollten im Krieg regelmäßig taktische Atomwaffen einsetzen, um den Sieg zu sichern. Kritiker parodierten ihn später als „Dr. Henry Killinger“, wie es die Zeichentrickserie Venture Bros. in den 2000er Jahren tat.

Sein rechtsgerichteter autorisierter Biograph, Niall Ferguson, stellt fest, dass die Argumentation von Kissingers Buch „sehr leicht als Beweis“ dafür präsentiert werden könnte, dass er „die Inspiration für Stanley Kubricks Dr. Strangelove“ war. Kissinger erhielt schließlich mit Unterstützung des Dekans McGeorge Bundy eine Festanstellung in Harvard, trotz der Einwände der Fakultät, dass sein Buch über Atomwaffen nicht wissenschaftlich sei.

Er beschränkte sich nicht auf die akademische Welt, sondern wurde zum Berater von Politikern und Präsidentschaftskandidaten, wie z. B. Nelson Rockefeller. Als Bundy 1961 zum nationalen Sicherheitsberater von Präsident John F. Kennedy ernannt wurde, schloss sich Kissinger ihm als Berater an, eine Position, die er auch unter Lyndon Johnson behalten sollte.

Obwohl Kissinger an die Sinnlosigkeit des US-Krieges in Vietnam glaubte, konspirierte er 1968 mit Richard Nixons Wahlkampf, indem er ihm Informationen von den Pariser Friedensgesprächen zuspielte, um den Krieg zu verlängern, damit die Demokraten die Wahlen nicht gewannen. Nach der Wahl Nixons wurde Kissinger im Januar 1969 zum nationalen Sicherheitsberater ernannt, eine Position, die er bis 1975 innehatte.

Nixon bezeichnete ihn als „Judenjunge“, doch scheint ihn der rechte Antisemitismus nie gestört zu haben, denn er war sein Leben lang ein konservativer Republikaner. Von September 1973 bis Januar 1977 war er auch Außenminister.

Rücksichtsloser Kambodscha-Feldzug

Entschlossen, die südvietnamesische Nationale Befreiungsfront und Nordvietnam zu besiegen, beschloss Kissinger, die geheimen taktischen Bombenangriffe auf Kambodscha, die 1965 unter Johnson begonnen hatten, zu einer rücksichtslosen Teppichbombenkampagne auszuweiten, die bis 1973 andauerte.

Anfang März 1969 sagte Kissinger zu Nixon: „Schlagt sie!“ Bis 1973 wurden zwischen 150.000 und einer halben Million Kambodschaner getötet. Kissinger beschrieb die exzessive Bombardierung mit den Worten: „Wir würden eher den Fehler begehen, zu viel zu tun“.

Kissinger überwachte persönlich die Zeitpläne der Bombenangriffe und die Zuteilung der Flugzeuge von einem Gebiet zum anderen. Berichten zufolge spielte er gerne „Bombenschütze“. Als er und Nixon begannen, Nordvietnam erneut zu bombardieren, war Kissinger von der „Größe der Bombenkrater“ begeistert. Da er den Einsatz von Atomwaffen befürwortete, entwarf er 1969 einen Plan für die Bombardierung Nordvietnams im Rahmen einer Operation namens Duck Hook.

Kissinger spricht mit dem damaligen US-Präsidenten Richard Nixon in Salzburg, Österreich, 1972 (AFP)

Während einige in seinen gesellschaftlichen Kreisen ihn als „knuddeligen Kissinger“ bezeichneten und er in Frauenzeitschriften als „immer freundlich, vor allem zu Frauen“ beschrieben wurde, schien seine sanftmütige Persönlichkeit nicht in Sicht, wenn er über die Frauen sprach, die er hasste, wie die ehemalige indische Premierministerin Indira Gandhi, die er als „Schlampe“ und „Hexe“ bezeichnete, während „die Inder“ „Bastarde“ seien.

Christopher Hitchens stellte in Bezug auf Kissingers Beliebtheit bei der Elite fest, dass „Kissinger nicht wegen seiner exquisiten Umgangsformen oder seines bissigen Witzes eingeladen und gefeiert wird (seine Umgangsformen sind auf jeden Fall ziemlich grob, und sein Witz besteht aus einem Köcher von geliehenen und gebrauchten Pfeilen)“, sondern weil er rohe Macht ausstrahlte. Kissinger glich weniger Dr. Strangelove als vielmehr der fiktiven Figur Dr. Evil aus den Austin-Powers-Filmen, wenn auch mit viel weniger Charme.

Staatsstreiche und weiße Vorherrschaft

1971 unterstützte Kissinger den völkermörderischen Feldzug des ehemaligen pakistanischen Präsidenten Yahya Khan gegen Ostpakistan (Bangladesch) und 1975 den völkermörderischen Krieg des indonesischen Diktators Suharto gegen das Volk von Osttimor, bei dem ein Drittel der Bevölkerung getötet wurde. Suharto war 1965 durch einen von den USA unterstützten Putsch an die Macht gekommen, der Massaker an bis zu einer Million Indonesiern, die als Kommunisten verdächtigt wurden, auslöste. Was die 200.000 Toten in Osttimor betrifft, zeigte sich Kissinger ungerührt: „Ich denke, wir haben genug über Timor gehört.“

Als 1970 der Sozialist Salvador Allende vom Volk zum Präsidenten von Chile gewählt wurde, kommentierte Kissinger: „Ich sehe nicht ein, warum wir zusehen sollen, wie ein Land aufgrund der Verantwortungslosigkeit seiner eigenen Bevölkerung kommunistisch wird.“ Er drängte Nixon, einen gewaltsamen Staatsstreich gegen Allende zu organisieren, der das Land für die nächsten anderthalb Jahrzehnte einer faschistischen Herrschaft unterwarf, wobei Tausende von der von den USA unterstützten Militärjunta getötet wurden.

All die imperiale, mörderische Politik, die Kissinger verfolgte, wich nicht von der US-Außenpolitik vor oder nach ihm ab

Kissinger war es auch, der die „Teerbaby“-Option befürwortete, d. h. die Stärkung der Beziehungen der USA zu den weißen, rassistischen Siedlerkolonien in Südafrika, Rhodesien und den portugiesischen Kolonien Mosambik und Angola.

Was den Nahen Osten betrifft, so verstärkte Kissinger nicht nur die Beziehungen zur zionistischen Siedlerkolonie Israel, die in den Jahren von Nixon und Ford zu einem wichtigen Verbündeten der USA wurde, sondern rüstete Israel im Krieg von 1973 bis an die Zähne auf, um „einen arabischen Sieg zu verhindern“. Seine militärische Nothilfe für Israel während des Krieges machte die frühen Siege der ägyptischen und syrischen Armeen zunichte und sorgte dafür, dass Israel den Krieg gewann. Er sorgte auch dafür, dass die USA keine Beziehungen zur Palästinensischen Befreiungsorganisation aufnehmen konnten.

Im September 1975 unterzeichnete Kissinger ein „Memorandum of Understanding“ mit den Israelis, in dem sich die USA verpflichteten, die PLO nicht anzuerkennen oder mit ihr zu verhandeln, solange sie nicht das „Existenzrecht“ Israels als rassistischer, jüdisch-supremistischer Staat anerkannte. Der ehemalige PLO-Vorsitzende Jassir Arafat tat dies schließlich 1988 in Genf und erneut 1993 mit der Unterzeichnung des Osloer Abkommens.

Schreckliche Bilanz

Kissinger sorgte dafür, dass die israelische Kolonisierung der palästinensischen Gebiete auf Jahrzehnte hinaus fortgesetzt wurde. Er war der Architekt der Kapitulation des ehemaligen ägyptischen Präsidenten Anwar Sadat vor Israel und des Ausverkaufs der palästinensischen Rechte in Camp David und entwarf den so genannten von den USA geförderten „Friedensprozess“, der die Politik der USA gegenüber den Palästinensern und Israel bestimmt und seither zu den anhaltenden Katastrophen in großen Teilen der arabischen Welt geführt hat.

Neben all seinen kriegerischen Aktivitäten in der ganzen Welt, mit denen Kissinger faschistischen Diktatoren zur Macht verhalf und die weiße Vorherrschaft in den Siedlerkolonien im südlichen Afrika und in Palästina unterstützte, wird ihm auch das Bemühen um eine Entspannung mit der Sowjetunion und die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu China zugeschrieben. Er erhielt sogar den Friedensnobelpreis für die Aushandlung des „Friedens“ mit Nordvietnam inmitten seiner brutalen Bombardierung Kambodschas.

Kissinger beriet spätere US-Präsidenten und unterstützte deren Kriege, darunter Ronald Reagan und George W. Bush. Im Jahr 1982 gründete er seine eigene Beratungsfirma Kissinger Associates mit einer streng geheimen Kundenliste, um US-amerikanische und europäische imperiale Unternehmen und Banken, vom Westen unterstützte Diktatoren der Dritten Welt und weiße, rassistische Siedlerkolonien zu beraten. Sein Nettowert wurde zuletzt mit rund 50 Millionen Dollar angegeben.

Kissingers erschreckende Bilanz hat ihn jedoch bei vielen liberalen US-Politikern beliebt gemacht. Die Clintons liebten ihn innig und besuchten seine Geburtstagsfeiern. Hillary Clinton konnte nicht aufhören, ihn für die Ratschläge zu loben, die er ihr während ihrer Amtszeit als Außenministerin gegeben hatte, und betonte: „Kissinger ist ein Freund“.

Der ehemalige Präsident Barack Obama zitierte Kissinger während des Präsidentschaftswahlkampfs 2008 als Unterstützer seiner eigenen Ansichten über den Iran, aber Kissinger wies ihn zurück. Im Jahr 2010 benutzte Obamas Regierung Kissingers mörderische Politik in Kambodscha, um Obamas eigene mörderische Drohnentötungen von amerikanischen Bürgern und Nicht-Amerikanern auf der ganzen Welt zu rechtfertigen.

Kein Außenseiter

Im Jahr 2016 verlieh Obamas Verteidigungsminister dem mutmaßlichen Kriegsverbrecher eine Auszeichnung „zu Ehren von Dr. Henry A. Kissinger für seine langjährigen Verdienste um die Öffentlichkeit“. In den letzten Jahren wurde er von mehreren liberalen US-Universitäten eingeladen, darunter das Massachusetts Institute of Technology, Yale und die New York University, die den 45. Jahrestag seiner Nobelpreisverleihung feierte. Es waren vor allem Sozialisten, die gegen ihn protestierten.

Im April 2018 war Kissinger Gast bei Trumps erstem Staatsdinner im Weißen Haus, zusammen mit Trumps Milliardärsfreunden. Er äußerte sich sogar zum Krieg in der Ukraine, zu dem er mehrmals seine Meinung änderte.

In seinem Buch über Kissinger beschuldigte Hitchens ihn der Kriegsverbrechen, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der Verstöße „gegen das Gewohnheitsrecht oder das Völkerrecht, einschließlich der Verschwörung zu Mord, Entführung und Folter“. Hitchens schien jedoch nicht zu erkennen, dass Kissinger kein Außenseiter war und jedes dieser Verbrechen der US-Regierung im Allgemeinen angelastet werden sollte.

Kissinger und die damalige US-Außenministerin Hillary Clinton verlassen 2011 eine Veranstaltung in Washington (AFP)

Die imperiale, mörderische Politik, die Kissinger verfolgte, unterschied sich in der Tat nicht von der US-Außenpolitik vor oder nach ihm. Das ist der Grund für seine Beliebtheit bei der amerikanischen Geschäftswelt und der intellektuellen Elite, bei Liberalen und Konservativen gleichermaßen.

Wie Meaney es ausdrückte, dient es allen, einen Mann für die Sünden des Landes verantwortlich zu machen: „Kissingers Status als weltgeschichtliche Figur ist gesichert, und seine Kritiker können seine Außenpolitik eher als Ausnahme denn als Regel betrachten.“

Kissingers amoralische, völkermörderische Verbrechen sind nicht monströser als die Verbrechen der USA seit ihrer Gründung. Wenn überhaupt, war Kissinger nur ein treuer Vertreter der kriminellen US-Eliten, denen er sein Leben lang diente – und die ihm ein langes Leben in Ruhm, Reichtum und Luxus garantierten.

Kissinger starb in seinem Haus in Connecticut am 29. November 2023, dem Internationalen Tag der Solidarität mit dem palästinensischen Volk.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

