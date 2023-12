Why were West’s doctors outraged about Ukraine but silent about Gaza? The stance of medical organizations on Israel’s massacres amounts to complicity in genocide.

Warum empören sich westliche Ärzte über die Ukraine, schweigen aber über Gaza?

Von Sewar Elejla

Die elektronische Intifada

30. November 2023

Palästinensische Ärzte demonstrieren zur Unterstützung des Gazastreifens im Stadtzentrum von Hebron im besetzten Westjordanland, 15. November 2023. (Mamoun Wazwaz / APA Images)

In der Welt der Medizin gilt der Eid, das Leben zu achten und keinen Schaden anzurichten, überall. Dennoch zeigt sich eine beunruhigende Diskrepanz, wenn man die jüngste Reaktion der westlichen medizinischen Gemeinschaft auf die massiven Gräueltaten Israels gegen die Palästinenser in Gaza untersucht.

Viele Mediziner und medizinische Einrichtungen schwiegen und schweigen weiterhin zu dem anhaltenden Völkermord in Palästina. Anders als bei der Ukraine-Krise äußern sich mehrere Mediziner nicht zu den israelischen Angriffen auf Krankenhäuser, Ärzte und Zivilisten in Gaza.

Dieses Schweigen geht über die Neutralität hinaus. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint es eine Billigung der israelischen Massaker an der Bevölkerung von Gaza zu sein.

Seit dem 7. Oktober hat Israel 254 Mitarbeiter des Gesundheitswesens getötet. Die Weltgesundheitsorganisation verzeichnete 181 Angriffe auf das Gesundheitssystem in Gaza, darunter 23 beschädigte Krankenhäuser.

Fachleute aus verschiedenen Bereichen, die sich für einen Waffenstillstand eingesetzt und die Massentötungen angeprangert haben, sehen sich mit einer Reihe von Repressalien konfrontiert. Sie werden oft als antisemitisch bezeichnet oder müssen mit beruflichen Konsequenzen rechnen.

Doch diejenigen, die schweigen oder den Völkermord bejubeln, gelten als „professionell“.

Schockierenderweise haben rund 1.000 israelische Ärzte offen dazu aufgerufen, Krankenhäuser in Gaza anzugreifen. Dies würde die Ermordung von verletzten palästinensischen Zivilisten und medizinischem Personal nach sich ziehen.

Wie kommt es, dass Ärzte eine so aktive Rolle bei Völkermord und Kolonisierung übernehmen?

Wie kann es sein, dass diese Ärzte, die das tägliche Leiden ihrer Patienten aus erster Hand miterleben, sich weigern, ihre Augen zu öffnen und sich gegen den Völkermord auszusprechen?

Hass auf Palästinenser

Die hasserfüllte Sprache, die von Ärzten kommt, ist verblüffend.

Ein Spezialist des UCLA-Gesundheitssystems unterstützte offen die Tötung und kollektive Bestrafung der Palästinenser in Gaza, die er als „Inzucht“ bezeichnete.

Solche entmenschlichenden Kommentare lassen ernsthafte Zweifel an der Fähigkeit eines jeden Einzelnen aufkommen, unvoreingenommene Pflege zu leisten, und stellen die grundsätzliche Fähigkeit eines Arztes in Frage, Mitmenschen mit Würde zu behandeln.

Andere wiederum haben die Tötung palästinensischer Ärzte gerechtfertigt, die sich angesichts der Gefahr dafür entschieden haben, bei ihren Patienten zu bleiben.

Eine Person, die sich auf X (ehemals Twitter) als orthopädischer Chirurg ausgibt, rechtfertigte die Ermordung des Nephrologen Dr. Hammam al-Louh mit der Begründung, er sei angewiesen worden, zu evakuieren: „Ihm wurde gesagt, er solle evakuiert werden. Keine andere Armee auf dem Planeten warnt Nichtkombattanten so wie Israel.“

Diese verzerrte Sichtweise in Bezug auf die ethischen Verpflichtungen von Medizinern in Konfliktzeiten ist höchst bedenklich.

Medizinische Fachzeitschriften ignorieren israelische Gräueltaten

Solche Kommentare, die israelische Angriffe auf Krankenhäuser und Wohnhäuser rechtfertigen, könnte man in den sozialen Medien erwarten. Aber sie erscheinen auch in angesehenen medizinischen Fachzeitschriften wie JAMA, der Zeitschrift der American Medical Association.

In einem Artikel der Zeitschrift vom November 2023 wurde die Frage gestellt: „Ist es moralisch vertretbar, eine medizinische Einrichtung anzugreifen, wenn man weiß, dass sich dort feindliche Kämpfer mit verletzten Kindern verstecken könnten, selbst wenn dies legal wäre?

Die Autoren antworteten, dass Mediziner „unterschiedliche Meinungen“ zu solchen Fragen haben.

Im selben Monat veröffentlichte BMJ Global Health einen Leitartikel mit dem Titel „Gewalt in Palästina erfordert eine sofortige Beseitigung ihrer siedlerkolonialen Ursachen“, in dem für einen Waffenstillstand plädiert wurde.

In den darauf folgenden Leserbriefen wurde die Zeitschrift der Voreingenommenheit beschuldigt und die Entfernung oder Änderung des Artikels gefordert.

Der Artikel hatte lediglich zum Ziel, die schweren Folgen des Konflikts für das Leben der Palästinenser aufzuzeigen – ein Ziel, das mit der Verantwortung der Zeitschrift übereinstimmt, die gesundheitlichen Ungleichheiten in Gaza zu untermauern, wie sie es in ähnlichen Kriegen getan hat.

The Lancet veröffentlichte im Oktober 2023 keinen Brief, der von 3.000 Fachleuten des Gesundheitswesens weltweit unterzeichnet worden war und in dem aus humanitären Gründen ein Waffenstillstand in Gaza gefordert wurde. Die Zeitschrift veröffentlichte jedoch einen Aufruf, der von über 1 500 israelischen Gesundheitsfachleuten unterstützt wurde und die sofortige Freilassung israelischer Gefangener forderte.

Wie lässt sich eine solche Ungleichbehandlung beheben? Dies wirft ernste Fragen zu den Prioritäten der Zeitschrift bei der Förderung des Friedens und der Bewältigung humanitärer Krisen auf.

Darüber hinaus kündigte The Lancet die Einberufung einer „Kommission zu Medizin, Nationalsozialismus und Holocaust“ an, um „die wichtige Rolle zu untersuchen, die Angehörige der Gesundheitsberufe bei der Formulierung, Unterstützung und Umsetzung einer unmenschlichen und oft völkermörderischen Politik gespielt haben“.

Wenn die Zeitschrift nur ihre eigene Rolle bei der Förderung des israelischen Völkermords an den Palästinensern untersuchen würde.

Großes Mitgefühl für die Ukraine, Schweigen zu Palästina

Das Missverhältnis zwischen den Reaktionen auf palästinensische und israelische Todesfälle wird noch deutlicher, wenn wir uns ansehen, wie sich medizinische Organisationen in den letzten zwei Monaten verhalten haben.

Als das American College of Surgeons (ACS) von einem Unfallchirurgen gebeten wurde, sich gegen die Bombardierung von Gesundheitseinrichtungen in Gaza auszusprechen, antwortete es: „Das ACS gibt keine Erklärungen zu bestimmten Konflikten oder Aktionen ab“.

In Bezug auf die Ukraine sprach das ACS jedoch die „Verletzungen und Todesfälle in großem Ausmaß“ dort an und erklärte, dass „mehrere ACS-Mitglieder in die Ukraine gereist sind und die Versorgung der Verletzten angeboten haben.“

Mit der gleichen Doppelmoral hat die American Medical Association (AMA) eine Resolution abgelehnt, in der ein „Waffenstillstand in Israel und Palästina zum Schutz der Zivilbevölkerung und des medizinischen Personals“ gefordert wurde.

Am 9. November gab die AMA die folgende Erklärung ab: „Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die medizinische Neutralität eingehalten wird, da Ärzte und medizinisches Fachpersonal in der Lage sein müssen, ihre Arbeit zu verrichten und den Bedürftigen dringende Hilfe zukommen zu lassen.“

Dies mag die Haltung der AMA sein, wenn es um Palästina geht, aber der Verband ist alles andere als neutral, wenn es um die Ukraine geht.

„Die AMA ist empört über die sinnlose Verletzung und den Tod, den die russische Armee dem ukrainischen Volk zugefügt hat“, sagte Gerald E. Harmon, der damalige Präsident der AMA, im März 2022. „Für diejenigen, die diese unprovozierten Angriffe überleben, wird die physische, emotionale und psychische Gesundheit der Ukrainer noch jahrelang zu spüren sein.“

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und das Rote Kreuz reagierten nicht auf die Hilferufe von Palästinensern, die evakuiert werden wollten.

Diese Organisationen wurden für den Einsatz auf Schlachtfeldern geschaffen, aber wo sind sie, wenn die Palästinenser sie brauchen?

Als ein israelischer Luftangriff Dima Abdullatif Mohammed, eine 29-jährige WHO-Mitarbeiterin, sowie ihren Ehemann und ihren sechs Monate alten Sohn tötete, veröffentlichte die WHO eine schräge Nachricht, dass Dima „heute starb, als das Haus ihrer Eltern im südlichen Gazastreifen … bombardiert wurde“.

Warum weigert sich die WHO, Israel als Angreifer bei einem Angriff zu benennen, bei dem eine ihrer Mitarbeiterinnen ums Leben kam? Stattdessen beklagt sie den „Verlust“ von Ärzten und Zivilisten, ohne ausdrücklich zu sagen, wer für diesen „Verlust“ verantwortlich ist.

Diese Doppelmoral ist entmutigend und wirft Fragen über das Engagement dieser Organisationen für die Gerechtigkeit auf.

Mediziner, Fachzeitschriften und Organisationen müssen ihre ethischen Standards überdenken und prüfen, wie sie einen gerechteren und mitfühlenderen Ansatz bei Konflikten gegen gefährdete Bevölkerungsgruppen wählen können.

*Sewar Elejla war früher Ärztin im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza. Heute ist sie eine in Kanada ansässige Forscherin.

Übersetzt mit Deepl.com



