Ein palästinensischer Mann trägt ein Kind, das während des israelischen Bombardements in Rafah, im südlichen Gazastreifen, am 2. Dezember 2023 verletzt wurde, AFP

Israel-Palästina live: Israel tötet 300 Menschen bei „Massaker“ in Shujaiya, sagt der Zivilschutz

Israel weist Bewohner des südlichen Gazastreifens an, näher an die ägyptische Grenze zu rücken, da die schweren Bombardierungen wieder aufgenommen wurden

Wichtigste Punkte

US schickt Israel 2.000-Pfund-Bomben: WSJ

Fast 200 Palästinenser in 24 Stunden getötet

Israel erklärt verbündeten arabischen Staaten, dass es eine „Pufferzone“ für den Gazastreifen will

Zivilisten stehen im Mittelpunkt des Gaza-Krieges: US-Verteidigungsminister

vor 19 Minuten

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat am Samstag seine bisher schärfsten Worte über Israels Notwendigkeit des Schutzes der Zivilbevölkerung im Gazastreifen geäußert. Er bezeichnete die Zivilbevölkerung als das Zentrum des israelischen Krieges gegen die Hamas und warnte vor der Gefahr ihrer Radikalisierung.

„In dieser Art von Kampf ist die Zivilbevölkerung das Zentrum des Interesses. Und wenn man sie in die Arme des Feindes treibt, ersetzt man einen taktischen Sieg durch eine strategische Niederlage“, sagte Austin und berief sich dabei auf seine Erfahrungen als Vier-Sterne-General, der den Kampf gegen die Kämpfer des Islamischen Staates beaufsichtigte.

„Deshalb habe ich der israelischen Führung wiederholt deutlich gemacht, dass der Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen sowohl eine moralische Verantwortung als auch ein strategischer Imperativ ist.“

Fünfzig Gebäude und ihre Bewohner sind verschwunden

vor 1 Stunde

Israelische Kampfflugzeuge haben am Samstag 50 Wohnhäuser im Viertel Shujaiya östlich von Gaza-Stadt zerstört.

Die Angriffe haben nach Angaben des Pressebüros der Regierung in Gaza Hunderte von Todesopfern gefordert.

Netanjahu sagt, der Krieg werde fortgesetzt, „bis wir alle seine Ziele erreicht haben

vor 1 Stunde

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte am Samstag, der Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen werde fortgesetzt, „bis wir alle Ziele erreicht haben“, darunter die Rückgabe aller israelischen Geiseln und die Beseitigung der islamistischen Bewegung.

In seiner ersten Pressekonferenz seit dem Auslaufen einer siebentägigen Kampfpause mit der Hamas am Freitag sagte er: „Unsere Soldaten haben sich während der Tage der Waffenruhe auf einen totalen Sieg gegen die Hamas vorbereitet.“

Kamala Harris über Gaza: „Ausmaß des zivilen Leids… verheerend

vor 1 Stunde

US-Vizepräsidentin Kamala Harris sagte, es seien zu viele unschuldige Palästinenser im Gazastreifen getötet worden, als israelische Kampfflugzeuge und Artillerie die Enklave am Samstag nach dem Scheitern eines Waffenstillstands mit der militanten Hamas bombardierten.

Die Bewohner befürchteten, dass die Bombardements eine israelische Bodenoffensive im Süden des Palästinensergebietes einleiten würden, die sie in ein kleineres Gebiet zwingen und möglicherweise versuchen würde, sie nach Ägypten zu drängen.

In einer Rede in Dubai sagte Harris, Israel habe das Recht, sich zu verteidigen, aber das internationale und humanitäre Recht müsse respektiert werden, und „zu viele unschuldige Palästinenser sind getötet worden“.

„Das Ausmaß des Leidens der Zivilbevölkerung und die Bilder und Videos aus dem Gazastreifen sind erschütternd“, sagte Harris vor Reportern.

Sie skizzierte auch eine US-Vision für die Zeit nach dem Konflikt im Gazastreifen: Die internationale Gemeinschaft müsse den Wiederaufbau unterstützen, und die palästinensischen Sicherheitskräfte müssten gestärkt werden.

„Wir wollen einen vereinigten Gazastreifen und das Westjordanland unter der Palästinensischen Autonomiebehörde, und die palästinensischen Stimmen und Bestrebungen müssen im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen“, sagte sie und fügte hinzu, dass die Hamas den Gazastreifen nicht länger regieren dürfe.

PRCS empfängt 100 Hilfstransporter am Grenzübergang Rafah

vor 1 Stunde

Der Palästinensische Rote Halbmond hat am Samstag am Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen 100 Hilfsgütertransporte erhalten, teilte die humanitäre Organisation mit.

Die Lastwagen enthielten Lebensmittel, Wasser, Hilfsgüter, medizinisches Material und Medikamente, teilte das PRCS mit.

IKRK sagt, dass die Bedingungen im Gazastreifen keine „sinnvolle humanitäre Hilfe“ zulassen

vor 1 Stunde

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) erklärte, dass die derzeitigen Bedingungen im Gazastreifen „keine sinnvolle humanitäre Hilfe“ zulassen.

In einer am Samstag veröffentlichten Erklärung sagte Pascal Hundt, der Leiter des IKRK-Einsatzes in Gaza:

„Eine sehr hohe Zahl von Zivilisten wurde getötet und verstümmelt, darunter Tausende von Kindern. Häuser, Krankenhäuser und andere Infrastrukturen, die für das Überleben der Zivilbevölkerung von entscheidender Bedeutung sind, wurden kolossal zerstört…

„Die gegenwärtigen Bedingungen lassen keine sinnvolle humanitäre Hilfe zu, und es ist zu befürchten, dass dies eine Katastrophe für die Zivilbevölkerung bedeuten wird.“

Hamas: Kein Gefangenenaustausch mit Israel bis zum Waffenstillstand in Gaza

vor 3 Stunden

Der stellvertretende Hamas-Chef Saleh al-Arouri erklärte am Samstag gegenüber dem panarabischen Fernsehsender Al Jazeera, dass es keinen weiteren Gefangenenaustausch mit Israel geben werde, solange kein Waffenstillstand herrsche und alle palästinensischen Gefangenen freigelassen würden.

Arouri sagte auch, dass die verbleibenden Gefangenen, die von der Hamas festgehalten werden, israelische Soldaten und Zivilisten seien, die in der israelischen Armee gedient hätten, so Reuters.

„Der Krieg soll seinen Lauf nehmen. Diese Entscheidung ist endgültig. Wir werden keine Kompromisse eingehen“, sagte Arouri.

Israelische Armee sagt, dass die Hamas die Leiche eines hohen Offiziers der Gaza-Division festhält

vor 4 Stunden

Die israelische Armee hat bestätigt, dass die Leiche eines seit dem 7. Oktober vermissten hochrangigen Kommandanten der „Gaza-Division“ von der Hamas im Gazastreifen festgehalten wird.

Die Armee teilte mit, dass Oberst Issaf Hamami, Kommandeur der Südbrigade der Gaza-Division, bei dem ersten Angriff getötet und seine Leiche nach Gaza gebracht wurde.

Weitere Einzelheiten oder Beweise wurden nicht genannt, und Middle East Eye konnte die Behauptung nicht unabhängig überprüfen.

Hamami ist einer der ranghöchsten Kommandeure, die von palästinensischen Kämpfern getötet oder gefangen genommen wurden.

Schätzungsweise 300 Tote bei „Massaker“ in Shujaiya, sagt palästinensischer Zivilschutz

vor 4 Stunden

Bei einem einzigen israelischen Angriff auf einen Wohnblock im Gazastreifen sind am Samstag nach Angaben des palästinensischen Zivilschutzes schätzungsweise 300 Menschen getötet worden.

Wie der Sprecher des Zivilschutzes in Gaza, Mahmoud Basal, gegenüber dem Fernsehsender Al Ghad TV erklärte, werden Hunderte von Menschen verletzt, nachdem 50 Wohnhäuser von israelischen Kampfjets dem Erdboden gleichgemacht wurden.

Nach Angaben von Anwohnern lebten bis zu 1.000 Menschen in dem beschossenen Gebiet in Shujaiya, einem dicht besiedelten Viertel im Osten von Gaza-Stadt.

„Die Zahlen sind enorm“, sagte Basal. „Mindestens 300 Menschen sind tot und viele weitere werden unter den Trümmern vermisst.“

Basal fügte hinzu, dass die Zivilschutzteams weder über die Mittel noch über die Ausrüstung verfügen, um das „Massaker“ zu bewältigen.

مجزرة في حي الشجاعية بقصف إسرائيلي استهدف أكثر من 50 عمارة سكنية ومنزلا.. الصحفي إسماعيل الغول رصد للجزيرة اللحظات الأولى بعد القصف ومحاولات الإنقاذ#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/gT9RQLOUuN

– قناة الجزيرة (@AJArabic) December 2, 2023

Übersetzung: Ein Massaker im Viertel Al-Shuja’iya, bei dem israelische Bomben mehr als 50 Wohngebäude und Häuser ins Visier nehmen

Israelische Armee tötet prominenten palästinensischen Wissenschaftler Sufyan Tayeh

vor 4 Stunden

Bei einem israelischen Luftangriff wurden der prominente palästinensische Wissenschaftler Sufyan Tayeh und seine Familie getötet, wie das palästinensische Ministerium für Hochschulbildung am Samstag mitteilte.

Tayeh, der Präsident der Islamischen Universität von Gaza war, war ein führender Forscher in den Bereichen Physik und angewandte Mathematik.

Er war einer von mindestens 100 Palästinensern, die bei israelischen Luftangriffen auf das Flüchtlingslager Jabalia in Gaza getötet wurden.

Raketensirenen ertönen in Obergaliläa und Nazareth

vor 5 Stunden

Bis zu 30 Alarmsirenen wurden am Samstagabend im Norden Israels in den Gebieten von Nazareth und Obergaliläa ausgelöst, wie ein Alarmdienst mitteilte, der den Raketenbeschuss in Israel und Palästina überwacht.

Es war nicht sofort klar, was die Alarme auslöste.

Die israelische Armee erklärte, es seien keine Raketen aus dem Libanon abgefeuert worden. Sie fügte hinzu, dass die Sirenen nach einer Fehlfunktion einer Armeedrohne und anschließend durch einen Kampfhubschrauber ausgelöst wurden.

Londoner Polizei fordert Opfer auf, in Palästina begangenen „Terrorismus und Kriegsverbrechen“ zu melden

vor 5 Stunden

Die Londoner Stadtpolizei hat Zeugen und Opfer aufgefordert, in den palästinensischen Gebieten begangene „Kriegsverbrechen“ zu melden, wie ein britisches Rechtszentrum mitteilte.

Die Polizei war zuvor kritisiert worden, weil sie einen ähnlichen Aufruf an Reisende aus Israel gerichtet hatte, die möglicherweise „terroristischen Handlungen“ ausgesetzt waren, nicht aber an Reisende aus dem Gazastreifen.

Die aktualisierte Bekanntmachung wurde nun um diejenigen erweitert, die sich in den palästinensischen Gebieten aufgehalten haben und möglicherweise „Zeuge oder Opfer von Terrorismus, Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ geworden sind.

Das Internationale Zentrum für Gerechtigkeit für Palästinenser (ICJP), das im Rahmen seiner Bemühungen um die Vorbereitung einer Anklage wegen Kriegsverbrechen gegen Israel Beweise sammelt, bot an, die Öffentlichkeit bei der Übergabe solcher Beweise an die Polizei zu unterstützen.

Die britische Polizei teilte mit, dass alle Beweise, die seit Juni 2014 im Zusammenhang mit Kriegsverbrechen in der Region gesammelt wurden, an den Internationalen Strafgerichtshof weitergeleitet werden, der derartige Vorwürfe untersucht.

Lesen Sie mehr: Londoner Polizei fordert Opfer auf, „Terrorismus und Kriegsverbrechen“ in Palästina zu melden

Hunderte Tote bei israelischem Beschuss im Gaza-Viertel Shujaiya befürchtet

vor 6 Stunden

Nach dem Beschuss von 50 Wohngebäuden und Häusern im Stadtteil Shujaiya östlich von Gaza-Stadt durch israelische Kampfflugzeuge am Samstag werden Hunderte von Toten befürchtet, wie palästinensische Behörden mitteilten.

Nach Angaben des Pressebüros der Regierung in Gaza wurden bei den Angriffen vermutlich Hunderte von Menschen getötet.

Zuvor waren am Samstag bei israelischen Luftangriffen auf das Flüchtlingslager Jabalia im Gazastreifen vermutlich mehr als 100 Palästinenser getötet worden.

Israelische Luftangriffe töten 100 Menschen im Gaza-Flüchtlingslager

vor 6 Stunden

Bei israelischen Luftangriffen auf das Flüchtlingslager Jabalia im Gazastreifen sind am Samstag mindestens 100 Menschen getötet worden, berichtet die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa.

Nach Angaben eines Wafa-Korrespondenten schlug eine Rakete in einem Wohngebäude in dem überfüllten Lager ein.

Der Angriff wäre der größte einzelne Verlust an palästinensischen Menschenleben seit dem Ende der vorübergehenden Waffenruhe am Freitag gewesen.

Netanjahu will den Gazastreifen „ausdünnen“, indem er die Bevölkerung ins Meer treibt: Bericht

vor 7 Stunden

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat einen seiner engsten Mitarbeiter beauftragt, nach Möglichkeiten zu suchen, die Bevölkerung des Gazastreifens „auszudünnen“, wie die Zeitung Israel Hayom am Freitag berichtete.

Nach Angaben der israelischen Tageszeitung wies Netanjahu seinen Minister für strategische Planung und engen Mitarbeiter Ron Dermer an, einen Plan für den „Tag danach“ in Gaza zu entwickeln, der „eine Massenflucht [der Palästinenser] in europäische und afrikanische Länder“ ermöglicht, indem er Seewege aus dem Gazastreifen öffnet.

Der geheime Plan, der von Israel Hayom eingesehen wurde, wird „wegen seiner offensichtlichen Brisanz“ streng geheim gehalten, heißt es in dem Bericht, der hinzufügt, dass „Netanjahu dies als ein strategisches Ziel ansieht“.

Der Plan zielt darauf ab, den erwarteten Widerstand der USA und Ägyptens zu umgehen. Solange Ägypten nicht anfängt, auf Palästinenser zu schießen, die das Land betreten, kann Kairos „entschlossener Widerstand“ überwunden werden, so der Bericht weiter.

Der Bericht sieht auch eine weltweite Empörung voraus, ohne die Folgen für Israel zu skizzieren.

Der Bericht legt auch nahe, dass es bei der Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen nicht um einen „Transfer“ geht, sondern darum, die Palästinenser aus dem „Würgegriff“ der Grenzen des Gazastreifens zu befreien.

Israel hat den Gazastreifen seit 2007 unter eine Blockade gestellt und kontrolliert streng, wie viel Lebensmittel, Wasser und Strom das Gebiet erhält und ob die Bewohner den Streifen verlassen können.

