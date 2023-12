‚Operation Al-Aqsa Flood‘ Day 57: ‚Not an inch‘ of Gaza is spared by Israeli strikes after truce ends Israeli forces have killed over 250 Palestinians since Friday, including devastatingly deadly strikes in Khan Younis and Jabalia, as humanitarian agencies condemned the resumption of mass killings.

Drei palästinensische Jungen sitzen verzweifelt und weinend unter den Verletzten, die nach einem israelischen Luftangriff in ein Krankenhaus in Deir al-Balah im zentralen Gazastreifen gebracht wurden. Israel hat seine Luftangriffe am Freitag, dem 1. Dezember, nach dem Ende eines vorübergehenden Waffenstillstands im Gazastreifen wieder in vollem Umfang aufgenommen. (APA Images)

Operation Al-Aqsa-Flut“ Tag 57: Kein Zentimeter des Gazastreifens bleibt von israelischen Angriffen verschont, nachdem der Waffenstillstand endet

Israelische Streitkräfte haben seit Freitag mehr als 250 Palästinenser getötet, darunter verheerende tödliche Angriffe in Khan Younis und Jabalia, während humanitäre Organisationen die Wiederaufnahme der Massentötungen verurteilten.

Von Mondoweiss Palästina-Büro 2. Dezember 2023

Todesopfer

15.207 Tote*, darunter 6.150 Kinder, und 40.752 Verletzte im Gaza-Streifen.

247+ getötete Palästinenser im besetzten Westjordanland und Ostjerusalem

*Diese Zahl wurde am 2. Dezember vom Gesundheitsministerium in Gaza bestätigt. Aufgrund des Zusammenbruchs der Kommunikationsnetze im Gazastreifen (insbesondere im nördlichen Gazastreifen) war das Gesundheitsministerium jedoch seit Mitte November nicht mehr in der Lage, die Zahlen regelmäßig und genau zu aktualisieren. Einige Menschenrechtsgruppen gehen davon aus, dass die Zahl der Todesopfer eher bei 20.000 liegt.

Wichtige Entwicklungen

Bei israelischen Luftangriffen wurden seit dem Zusammenbruch der Waffenruhe am Freitagmorgen im Gazastreifen fast 300 Palästinenser getötet und Hunderte verletzt, wobei der Schwerpunkt auf Khan Younis lag, wohin Tausende von Bewohnern aus dem nördlichen und zentralen Gazastreifen in den letzten zwei Monaten geflüchtet sind.

Unter den Getöteten sind drei Journalisten, womit sich die Zahl der seit dem 7. Oktober getöteten palästinensischen Journalisten auf 67 erhöht hat.

Bei einem Luftangriff im Flüchtlingslager Jabalia am Samstag wurden vermutlich mehr als 100 Menschen getötet.

Ein UN-Berichterstatter kritisiert, dass die israelische Strategie im Gazastreifen „vom wahllosen Töten von Zivilisten zum organisierten Töten“ übergegangen sei.

Das Wall Street Journal berichtet, dass die Vereinigten Staaten Israel seit dem 7. Oktober etwa 15.000 Bomben und 57.000 Artilleriegranaten geschickt haben, darunter Ein-Tonnen-Bunkerbomben“.

Euro-Mediterranean Human Rights Monitor fordert eine internationale Untersuchung des Schicksals von fünf palästinensischen Babys, die tot in einem Krankenhaus gefunden wurden, das von israelischen Streitkräften zwangsevakuiert wurde.

Ärzte ohne Grenzen (MSF) sagt, „alles deutet darauf hin, dass die israelische Armee für den tödlichen Angriff auf den Evakuierungskonvoi am 18. November verantwortlich ist“.

Eine Untersuchung des Magazins +972 enthüllt, dass die israelische Armee künstliche Intelligenz einsetzt, um militärische Ziele zu „generieren“, in einer „Massenmordfabrik“, die auf „Quantität und nicht auf Qualität“ ausgerichtet ist. Der Guardian veröffentlicht einen Bericht mit ähnlichen Erkenntnissen.

Die israelische Armee verletzt eine Reihe von Palästinensern im Westjordanland, und Siedler verüben Angriffe auf palästinensische Gemeinden, Eigentum und Viehbestand.

Bei israelischen Luftangriffen auf den Südlibanon werden mindestens zwei Zivilisten und drei Hisbollah-Kämpfer getötet.

Für Samstag sind in Tel Aviv und anderen Teilen Israels Demonstrationen geplant, bei denen die Freilassung der Geiseln gefordert wird.

Der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Karim Khan, wird voraussichtlich den Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, treffen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan macht „Israels kompromissloses Vorgehen“ für das Scheitern des Waffenstillstands verantwortlich und fügt hinzu: „Der Ausschluss der Hamas oder die Zerstörung der Hamas ist kein realistisches Szenario.“

Der Sprecher des israelischen Außenministeriums, Eli Cohen, schwört daraufhin, den Gazastreifen von der Hamas zu befreien“, und fordert die Türkei auf, in ihrem Land Hamas-Terroristen aufzunehmen, die nicht eliminiert werden und aus dem Gazastreifen fliehen“.

Der brasilianische Präsident Luiz Lula da Silva sagt gegenüber Al Jazeera, dass US-Präsident Joe Biden kein „Feingefühl“ habe, um den Gaza-Krieg zu beenden.

Der belgische Premierminister Alexander De Croo sagt, er habe dem israelischen Präsidenten Isaac Herzog gesagt: „Keine weiteren Tötungen von Zivilisten.“

Ein pro-palästinensischer Demonstrant befindet sich in kritischem Zustand, nachdem er sich vor dem israelischen Konsulat in Atlanta, Georgia, selbst verbrannt hat.

Tödliche israelische Luftangriffe töten Hunderte von Menschen im Gazastreifen seit dem Ende des Waffenstillstands

Bei der Wiederaufnahme der israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen am Freitag nach einer einwöchigen Waffenruhe wurden in den ersten 24 Stunden mindestens 193 Palästinenser getötet und 652 verwundet, wie das Gesundheitsministerium in Gaza mitteilte.

Obwohl das Ministerium seit Mitte November Schwierigkeiten hatte, die Zahl der Todesopfer zu ermitteln, weil die Kommunikation mit dem nördlichen Gazastreifen zum Teil unterbrochen war, gab es am Samstag bekannt, dass nach neuesten Schätzungen 15 207 Palästinenser in der belagerten Enklave getötet und 40 752 verwundet wurden. 70 Prozent davon waren Frauen und Kinder, 280 davon waren medizinisches Personal.

Das Ministerium teilte außerdem mit, dass die israelischen Streitkräfte mindestens 31 Angestellte des Gesundheitswesens festgenommen hätten, darunter den Direktor des Al-Shifa-Krankenhauses, Mohammad Abu Salmiya.

Die israelischen Bomben schlugen im gesamten Gazastreifen ein, wie dies seit Beginn des Angriffs der Fall ist, aber zu diesem Zeitpunkt wurde der Anschein erweckt, dass der südliche Gazastreifen eine sichere Zone für die Zivilbevölkerung sei, wobei die Stadt Khan Younis besonders betroffen war.

Die offizielle Nachrichtenagentur der Palästinensischen Autonomiebehörde WAFA meldete Angriffe im nördlichen Gazastreifen in Beit Lahia und im Flüchtlingslager Jabalia, in verschiedenen Vierteln von Gaza-Stadt, Deir al-Balah, im Flüchtlingslager Nuseirat und in al-Mughraqa im zentralen Gazastreifen sowie in den südlichen Gebieten des Gazastreifens in Rafah, Khan Younis und Bani Suheila.

Am Samstagmittag meldete WAFA, dass bei einem Luftangriff auf ein Wohngebäude in Jabalia mindestens 100 Menschen getötet worden seien. Diese Opfer waren in der Zahl von 193 des Gesundheitsministeriums vom Vortag noch nicht enthalten.

Nach eigenen Angaben führten die israelischen Streitkräfte über Nacht mindestens 400 Angriffe im Gazastreifen durch, davon allein 50 im Gebiet von Khan Younis. In einem Gebiet mit einer Fläche von 365 Quadratkilometern bedeutet dies mehr als einen Angriff pro Quadratkilometer innerhalb eines Tages.

„Die israelische Besatzung weitet ihre Angriffe auf die Zivilbevölkerung nach dem Ende des Waffenstillstands weiter aus und hat keinen Zentimeter des Gazastreifens ohne Bombardierung gelassen“, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums von Gaza, Ashraf al-Qudra, am Samstag in einer Erklärung.

Zu den Opfern der israelischen Luftangriffe im Gazastreifen gehören drei palästinensische Journalisten: der Anadolu-Kameramann Montaser al-Sawaf, der Kameramann Abdullah Darwish und der Journalistenprofessor Adham Hassoneh. Nach Angaben des palästinensischen Journalistenverbands erhöht sich die Zahl der seit dem 7. Oktober getöteten palästinensischen Journalisten und Medienmitarbeiter damit auf 67.

Humanitäre Organisationen haben weiterhin Alarm geschlagen. „Die Situation ist über den Krisenpunkt hinaus“, sagte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, am Freitag.

„Seit fast zwei Monaten dauern die Kämpfe an, und die Kinder, Frauen und Männer in Gaza sind verängstigt. Sie können nirgendwo sicher hingehen und haben nur sehr wenig zum Überleben. Sie leben inmitten von Krankheit, Zerstörung und Tod“, sagte Martin Griffiths, Untergeneralsekretär für humanitäre Angelegenheiten und Koordinator der Nothilfe. „Das ist inakzeptabel.“

Balakrishnan Rajagopal, der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für das Recht auf angemessenen Wohnraum, bezeichnete unterdessen auf X (ehemals Twitter) den Plan der israelischen Armee, den Gazastreifen in mehr als 2.200 Zonen aufzuteilen, als „grausames Spiel mit dem Truthahn“ und „einen Übergang vom wahllosen Töten von Zivilisten zum organisierten Töten“.

Während es am Freitag Berichte gab, dass die Einreise von Hilfsgütern in den Gazastreifen blockiert wurde, teilte der Palästinensische Rote Halbmond am Samstag mit, dass eine ungezählte Anzahl von Lastwagen mit humanitären Hilfsgütern über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten gelangt sei. Humanitäre Gruppen haben wiederholt darauf hingewiesen, dass die von Israel seit dem 7. Oktober nach Gaza gelieferten Hilfsgüter bei weitem nicht ausreichen, um den extremen Bedarf an medizinischer Versorgung, Lebensmitteln, Wasser und Treibstoff zu decken, auch nicht während des Waffenstillstands.

Unterdessen meldeten palästinensische Widerstandsgruppen, dass sie in Beit Hanoun, Deir Balah und mehreren Stadtvierteln von Gaza-Stadt in Kämpfe mit israelischen Bodentruppen verwickelt seien und Raketen in Richtung des Gaza-Umschlags und Tel Aviv abgefeuert hätten.

Berichten zufolge vermittelte Katar am Freitag noch immer Verhandlungen über die Rückkehr zu einem Waffenstillstand. Reuters berichtete, Israel habe Beamte aus Jordanien, Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten über seinen Wunsch informiert, eine Pufferzone im Gazastreifen einzurichten. Die israelischen Streitkräfte hatten bereits vor dem 7. Oktober eine De-facto-Pufferzone in den Gebieten des Gazastreifens entlang des Zauns, der ihn von Israel trennt, eingerichtet, indem sie Bauern daran hinderten, ihr Land zu erreichen, Pestizide versprühten und während des Großen Marsches der Rückkehr auf friedliche Demonstranten in dem Gebiet schossen.

Am Samstag jedoch berichtete Barak Ravid von Axios, dass der israelische Mossad sein Team aus Katar zurückgerufen habe, weil die Geiselverhandlungen gescheitert seien und die Hamas nicht alle weiblichen Geiseln in Gaza freigelassen habe. Bereits wenige Stunden nach dem ersten Tag der Waffenruhe in der vergangenen Woche brachen die israelischen Streitkräfte den Waffenstillstand, indem sie auf mehrere Palästinenser schossen und sie töteten, die versuchten, ihre Häuser im nördlichen Gazastreifen zu erreichen.

Israelische Gefangene schüren Spannungen für die Regierung Netanjahu

Für viele in Israel war nicht die Tötung weiterer Palästinenser der Hauptgrund für das Ende des Waffenstillstands, sondern das Schicksal der 136 Gefangenen, die noch immer im Gazastreifen festgehalten werden.

„Die Bevorzugung von Militäraktionen gegenüber der weiteren Freilassung von Geiseln bedeutet, dass wir unsere Angehörigen im Stich lassen“, sagte der Verwandte einer gefangenen Person gegenüber Ynet.

Al Jazeera zitierte ungenannte israelische Medienberichte, wonach sechs Personen am Samstag von der israelischen Polizei festgenommen wurden, als sie vor dem Haus von Premierminister Benjamin Netanjahu in Caesarea demonstrierten und ihn wegen seines Versagens im Umgang mit dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober zum Rücktritt aufforderten.

Berichten zufolge sollen am Samstag mehrere Proteste stattfinden, bei denen die Freilassung der Geiseln gefordert wird.

Israel behauptet, der Waffenstillstand sei wegen des Schicksals einer israelischen Frau und ihrer beiden kleinen Kinder, die am 7. Oktober entführt wurden, gescheitert. Während die Hamas behauptete, die 32-jährige Schiri Bibas, der 10 Monate alte Kfir und der 4-jährige Ariel seien bei einem israelischen Luftangriff ums Leben gekommen, und anbot, ihre Leichen zurückzugeben, wies die israelische Armee diese Möglichkeit als „grausam und unmenschlich“ zurück und behauptete, es handele sich um „psychologischen Terrorismus“ der Hamas. Die Hamas veröffentlichte ein Video von Yarden Bibas, der ebenfalls als Geisel festgehalten wird, in dem er darum bittet, dass seine Frau und seine Kinder zur Beerdigung nach Israel zurückgebracht werden. Die israelische Armee hat noch nicht mitgeteilt, ob sie über konkrete Beweise verfügt, um die von der Hamas vorgetragene Version der Ereignisse zu widerlegen oder zu untermauern.

Sara Khairat, Reporterin bei Al Jazeera, sagte: „Israel wollte, dass die 10 Personen, die für einen zusätzlichen Tag der Waffenruhe freigelassen werden sollten, lebendig und nicht tot sind. Sie wollen, dass das eine separate Sache ist.“

Die israelischen Streitkräfte teilten mit, dass sie am Freitag die Leiche eines weiteren Gefangenen, des israelischen Soldaten Ofir Tzarfati, im Gazastreifen geborgen hätten, ohne die Umstände zu nennen.

Unterdessen erklärte der extremistische Siedler und israelische Finanzminister Bezalel Smotrich am Freitag, dass Israel seiner Meinung nach keine Verhandlungen oder Gespräche mit der Hamas aufnehmen sollte, die er als „Nazi-Feind“ bezeichnete.

Im Westjordanland, im Libanon und anderswo wütet die Gewalt weiter

Israelische Streitkräfte haben in der Nacht zum Freitag mindestens 12 Palästinenser im besetzten Westjordanland festgenommen, während die Razzien der Armee und die Angriffe von Siedlern in den palästinensischen Gebieten unvermindert anhielten.

Israelische Soldaten erschossen und verletzten mindestens fünf Palästinenser in Beita, Sa’ir und Kafr Qaddum, während die Truppen Straßen in der Gegend von Sur Baher und Aqraba sperrten.

Palästinensische Widerstandsgruppen meldeten in der Nacht Zusammenstöße zwischen israelischen Streitkräften und bewaffneten Palästinensern in Jenin, im Flüchtlingslager al-Arrub und in Beit Ummar.

Zwei palästinensische Brüder, Murad und Ibrahim Nimr, die am Donnerstag nach einem Anschlag in Jerusalem getötet wurden, stammen aus Sur Baher. WAFA berichtete, dass die israelischen Streitkräfte ihre Häuser versiegelt hatten, um deren Abriss vorzubereiten – eine übliche israelische Politik, die als kollektive Bestrafung angeprangert wurde.

WAFA berichtete auch, dass israelische Siedler Angriffe auf palästinensische Gemeinden, Eigentum, Olivenbäume und Schafe in Masafer Yatta, al-Sawiyah, Qasra, Qarawat Bani Hassan, Deir Ballout und Ka’abneh verübten.

Unterdessen erlag ein 16-jähriger Palästinenser am Samstag seinen vor fast zwei Monaten erlittenen Wunden. Sharif Ahmad al-Shaer aus der Stadt al-Jalameh im nördlichen Westjordanland war am 9. Oktober von israelischen Streitkräften in den Oberschenkel und den Unterleib geschossen worden.

Im Südlibanon wurden bei einem israelischen Angriff eine Mutter und ihr erwachsener Sohn, der von libanesischen Medien als Hisbollah-Kämpfer identifiziert wurde, im Dorf Houla getötet, während in Jibbayn eine weitere Person getötet und drei verletzt wurden.

Die Hisbollah-Bewegung gab unterdessen den Tod von drei ihrer Kämpfer seit Freitag bekannt.

Das Kreuzfeuer entlang der Blauen Linie zwischen Libanon und Israel ist seit Freitag wieder aufgeflammt, und den Bewohnern Nordisraels wurde geraten, sich wegen des Beschusses nur eingeschränkt zu bewegen.

Unterdessen hat die israelische Armee in der Nacht die Außenbezirke von Damaskus angegriffen, wobei syrische Staatsmedien von „materiellen Verlusten“, aber keinen Opfern berichteten.

Übersetzt mit Deepl.com



