Israel-Palästina live: Israelische Angriffe auf Syriens Aleppo töten Dutzende

Netanjahu: Israel bereitet sich auf Einmarsch in Rafah vor

Wichtigste Punkte

Japan nimmt Unrwa-Finanzierung wieder auf

WFP: Hungersnot im nördlichen Gazastreifen droht

Neue palästinensische Regierung gebildet

Live-Updates

Libanesische Hisbollah verkündet Tod von fünf Mitgliedern

vor 8 Minuten

Die bewaffnete libanesische Hisbollah hat heute den Tod von fünf ihrer Mitglieder bekannt gegeben. Seit Beginn der täglichen Zusammenstöße mit Israel am 8. Oktober wurden über 230 Kämpfer getötet.

Die Ankündigung erfolgt nach dem tödlichen israelischen Angriff auf die syrische Stadt Aleppo, bei dem mindestens 38 Menschen getötet wurden. Reuters berichtet, dass fünf von ihnen Mitglieder der Hisbollah waren.

Zahl der Todesopfer in Gaza steigt auf 32.623

vor 1 Stunde

Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens teilte mit, dass in den letzten 24 Stunden 71 Palästinenser von Israel getötet wurden, womit die Gesamtzahl der Todesopfer seit Beginn des Krieges am 7. Oktober auf 32.623 gestiegen ist.

Weitere 112 Menschen wurden verwundet, womit sich die Gesamtzahl auf 75.092 erhöht.

Vorgeschlagener Nachkriegsplan: Gaza soll von palästinensischer Einheit verwaltet werden: Bericht

vor 1 Stunde

Die israelische Tageszeitung Yedioth Ahronoth berichtet, dass der Beobachter des israelischen Kriegskabinetts, Gadi Eisenkot, Anfang dieser Woche einen Plan vorgelegt hat, der sich von der ursprünglichen Idee des Premierministers Benjamin Netanjahu für ein Nachkriegs-Gaza unterscheidet.

Eisenkot schlägt Berichten zufolge vor, dass eine lokale palästinensische Organisation unter der Aufsicht einer arabischen und amerikanischen Koalition die Verantwortung für die Zivilbevölkerung des Gazastreifens übernimmt.

Die „reformierte“ Einheit würde die Sicherheit Israels gewährleisten und das Bildungssystem so umgestalten, dass es nicht mehr gegen Israel aufstachelt, während gleichzeitig die „Zahlungen an Terroristen“ eingestellt würden.

Sollte dieses Gebilde, das den Anforderungen Israels entspricht, gegründet werden, würde Israel es laut Yedioth Ahronoth den USA als Alternative zu einem unabhängigen palästinensischen Staat vorschlagen.

Gaza-Journalist Bayan Abusultan gibt 10 Tage nach der Ermordung seines Bruders ein Update

vor 2 Stunden

„Ich habe überlebt“, postete die palästinensische Journalistin Bayan Abusultan auf X, zehn Tage nachdem sie sagte, dass israelische Streitkräfte ihren Bruder vor ihren Augen getötet haben.

Reporter ohne Grenzen (RSF) hatte am 27. März Alarm wegen ihres Verschwindens geschlagen und die israelische Armee aufgefordert, „unverzüglich Licht in das Verschwinden von @BayanPalestine zu bringen“.

Abusultan postete auch einen Beitrag auf Instagram, in dem er sagte, sie sei „am Leben“.

Palästinensische Christen dürfen angeblich zu Ostern nicht in die Jerusalemer Altstadt

vor 3 Stunden

Der Korrespondent von Al Jazeera im besetzten Ostjerusalem berichtet, dass palästinensische Christen aus dem Westjordanland vor den Osterfeierlichkeiten am Sonntag nicht in die Jerusalemer Altstadt einreisen dürfen.

Hunderten von religiösen Führern aus dem besetzten Westjordanland wurde die Erlaubnis erteilt, die Altstadt zu betreten, aber „sie werden Zeremonien und Gebete veranstalten, und sie werden keine Gläubigen zu diesen Gebeten mitnehmen“, was der Korrespondent als einen „beispiellosen Schritt“ bezeichnete.

Palästinensische Christen waren in den vergangenen Jahren sowohl bei westlichen als auch bei orthodoxen Osterfeiern mit gewissen Einschränkungen und Schikanen seitens der israelischen Polizei konfrontiert, doch könnte sich die Situation aufgrund des anhaltenden Krieges in Gaza verschärft haben.

Aktualisierung am Morgen

vor 4 Stunden

Guten Morgen, liebe Middle East Eye-Leser,

Hier sind die neuesten Updates:

Bei israelischen Angriffen auf das syrische Aleppo wurden 38 Menschen getötet, darunter fünf Mitglieder der libanesischen Hisbollah, wie zwei Sicherheitsquellen gegenüber Reuters erklärten

Bei einem israelischen Angriff auf ein Haus im Gaza-Flüchtlingslager Maghazi wurden acht Menschen getötet

Der israelische Premierminister Netanjahu teilte den Angehörigen der im Gazastreifen festgehaltenen israelischen Soldaten mit, dass sie sich darauf vorbereiten, in Rafah einzumarschieren“, nachdem sie behauptet hatten, den nördlichen Gazastreifen und Khan Younis bereits erobert zu haben

Als Reaktion auf die zusätzlichen vorläufigen Maßnahmen des IGH erklärte Israel, es sei „dem Völkerrecht verpflichtet“ und werde „neue Initiativen“ zur Lieferung von Hilfsgütern in den Gaza-Streifen fördern

Japan kündigte an, seine Finanzierung der Unrwa, der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, wieder aufzunehmen.

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen erklärte, dass im nördlichen Gazastreifen eine Hungersnot drohe, und rief dazu auf, deutlich mehr Hilfe dorthin zu liefern.

Update am späten Abend

vor 10 Stunden

Hallo Leser von Middle East Eye. Am Donnerstag erließ der Internationale Gerichtshof zusätzliche vorläufige Maßnahmen und wies Israel an, die Einreise humanitärer Hilfsgüter in den Gazastreifen ungehindert zuzulassen.

Die Anordnung wurde mit besonderem Augenmerk auf die Hungersituation im Gazastreifen erlassen, wobei der IGH feststellte, dass „eine Hungersnot eintritt“.

Der politische Führer des Palästinensischen Islamischen Dschihad, Ziyad al-Nakhalah, traf sich in Teheran mit dem Obersten Führer Irans, Ayatollah Ali Khamenei, und Khamenei sagte dem Palästinenserführer, die Gruppe werde „den endgültigen Sieg des Volkes von Gaza erleben“.

Und trotz einer Resolution des UN-Sicherheitsrats, in der ein Waffenstillstand und neue Verhandlungen gefordert werden, bombardiert Israel weiterhin Gebiete im gesamten Gazastreifen. Die Zahl der Todesopfer liegt derzeit bei 32.552 Palästinensern.

Was Sie sonst noch über die Entwicklungen am Donnerstag wissen müssen, erfahren Sie hier:

Bei einem israelischen Luftangriff sind mindestens 12 Palästinenser in Rafah getötet worden.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat das oberste Gericht Israels gebeten, die Frist bis zum 31. März zu verlängern, bis zu der die Regierung einen neuen Plan für die Wehrpflicht vorlegen muss, der die Ausnahmeregelungen für Mitglieder der ultra-orthodoxen Gemeinschaft berücksichtigt.

Politico berichtet, das Pentagon führe „vorläufige Gespräche“ über einen Vorschlag zur Finanzierung entweder einer multinationalen Friedenstruppe oder eines palästinensischen Friedensteams im Gazastreifen in einem Nachkriegsszenario.

Der palästinensische Premierminister Mohammad Mustafa hat ein neues Kabinett gebildet, in dem er auch als Außenminister fungieren wird.

Ein sechsjähriger palästinensischer Junge ist im nördlichen Gazastreifen an Unterernährung gestorben.

Das israelische Militär hat 102 Palästinenser freigelassen, die in den letzten Monaten im gesamten Gazastreifen festgenommen worden waren. Das Militär ließ auch sieben Mitglieder des Palästinensischen Roten Halbmonds frei.

Israelische Luftangriffe auf das Zentrum des Gazastreifens

vor 11 Stunden

Mehrere Nachrichtenagenturen berichten, dass israelische Kampfjets Luftangriffe auf die Flüchtlingslager Maghazi und Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens geflogen haben.

Es ist noch nicht klar, ob es Opfer gegeben hat.

Dr. Ghassan Abu Sitta spricht über seine Wahl zum Rektor der Universität von Glasgow

vor 11 Stunden

Der palästinensische Arzt Dr. Ghassan Abu Sitta sagte, seine jüngste Wahl zum nächsten Rektor der Universität Glasgow sei ein Sieg für die Ärzte des Gazastreifens.

„Palästina ist jetzt zum Sammelpunkt für alle geworden, die an eine bessere Welt glauben und ein Ende dieses Völkermords wollen“, sagte er.

Antisemitismus-Untersuchung des US-Kongresses gegen die Rutgers-Universität

vor 12 Stunden

Die Rutgers University ist die jüngste Universität, gegen die wegen ihres Umgangs mit Antisemitismus und „Versäumnissen beim Schutz jüdischer Studenten“ auf dem Campus ermittelt wird, teilte der Ausschuss für Bildung und Arbeit des US-Repräsentantenhauses am Mittwoch mit.

„Der Ausschuss für Bildung und Arbeitskräfte untersucht die Reaktion der Rutgers University auf Antisemitismus und ihr Versagen beim Schutz jüdischer Studenten. Ich bin sehr besorgt über die unzureichende Reaktion der Rutgers-Universität auf Antisemitismus auf ihrem Campus“, heißt es in dem Schreiben des Kongressausschusses.

Der Brief listet Vorfälle von Antisemitismus auf, gegen die die Schule nach Ansicht des Ausschusses nicht angemessen vorgegangen ist, und bittet um Informationen über antisemitische Aktivitäten, die bis ins Jahr 2021 zurückreichen, welche disziplinarischen Maßnahmen ergriffen wurden und wie die Kommunikation zwischen Universitätsbeamten zu diesem Thema verlief.

Um die ganze Geschichte zu lesen, klicken Sie unten.

Antisemitismus-Untersuchung des Kongresses an der Rutgers University

Rutgers-Studenten warten auf einen Bus in New Brunswick, New Jersey, am 10. April 2023.

Exklusiv: Kalifornischer Arzt spricht mit MEE über seine Zeit in Gaza

vor 13 Stunden

Dr. Mohammad Subeh ist vor kurzem von einem fünfwöchigen Einsatz in Gaza zurückgekehrt und hat mit MEE über seine Erfahrungen dort gesprochen.

Sehen Sie sich das Video unten an.

Zahl der Todesopfer des Streiks in Rafah steigt auf 12

vor 13 Stunden

Mindestens 12 Palästinenser sind bei einem israelischen Angriff auf Rafah getötet worden, wie Gesundheitsbeamte gegenüber Reuters erklärten.

Palästinenser bei israelischem Angriff auf Rafah getötet: Al Jazeera

14 Stunden zuvor

Al Jazeera berichtet über seinen Korrespondenten in Gaza, dass bei einem israelischen Bombenangriff nördlich von Rafah mindestens fünf Menschen getötet und weitere verletzt wurden, darunter Frauen und Kinder.

Netanjahu bittet israelisches Gericht um Aufschub der Einberufungsfrist für Ultra-Orthodoxe

vor 14 Stunden

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat das oberste Gericht Israels gebeten, die Frist bis zum 31. März zu verlängern, bis zu der die Regierung einen neuen Wehrpflichtplan vorlegen muss, der die Ausnahmeregelungen für Mitglieder der ultra-orthodoxen Gemeinschaft berücksichtigt.

Der Oberste Gerichtshof reagierte zwar nicht sofort auf den Antrag, entschied aber separat, dass die staatlichen Subventionen für ultraorthodoxe Männer im wehrfähigen Alter, die in Seminaren studieren, anstatt in Uniform zu dienen, ab dem 1. April ausgesetzt werden.

Die politisch einflussreiche ultra-orthodoxe Gemeinschaft macht etwa 13 Prozent der israelischen Gesellschaft aus. Sie werden vom Militärdienst befreit, wenn sie ein Vollzeitstudium an einem religiösen Seminar absolvieren.

Diese Befreiungen und die staatlichen Stipendien, die die Studenten erhalten, haben in der israelischen Öffentlichkeit angesichts des anhaltenden Krieges in Gaza für Unmut gesorgt.

Israelischer Luftangriff trifft von Ärzte ohne Grenzen unterstützte Einrichtung

vor 15 Stunden

Nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen hat ein israelischer Luftangriff am Mittwoch in der Nähe einer ihrer Kliniken in Rafah eingeschlagen.

„Berichten zufolge wurden bei dem Angriff mehrere Menschen getötet. Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen und Patienten wurden nicht verletzt“, so Ärzte ohne Grenzen auf X.

