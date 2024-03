From the Rivers to the Seas of the world, the Peoples‘ of this Planet Must be Liberated from U.S. and European Domination If we are to Survive – The Black Alliance for Peace From the Rivers to the Seas of the world, the Peoples‘ of this Planet Must be Liberated from U.S. and European Domination If we are to Survive Gaza dramatically stripped away the murderous hypocrisy and deadly intransigence of U.S. and Western imperialism’s commitment to maintaining global hegemon

From the Rivers to the Seas

Von den Flüssen bis zu den Meeren der Welt müssen die Völker dieses Planeten von der US-amerikanischen und europäischen Vorherrschaft befreit werden, wenn wir überleben wollen

22. März 2024

Von den Flüssen bis zu den Meeren der Welt, die Völker dieses Planeten müssen von der US-amerikanischen und europäischen Vorherrschaft befreit werden, wenn wir überleben wollen

Gaza hat auf dramatische Weise die mörderische Heuchelei und tödliche Unnachgiebigkeit des US-Imperialismus und des westlichen Imperialismus entlarvt, die darauf abzielen, die globale Hegemonie mit „allen Mitteln“ aufrechtzuerhalten, einschließlich des Einsatzes der Waffe des Völkermordes. Für die Schwarze Allianz für den Frieden sind wir von der Barbarei der USA und der israelischen Siedlerstaaten nicht überrascht worden. Tatsächlich war alles, was seit unserer Gründung im Jahr 2017 passiert ist, vorhergesagt worden, einschließlich der Tatsache, dass der Weiße Westen bei der Verfolgung seiner militärisch orientierten Strategien jeglichen Anschein eines Engagements für sogenannte liberale Werte über Bord geworfen hat. Wir waren nicht verwirrt, weil wir unsere Analysen und unsere politische Arbeit stets auf unser bestes Verständnis der objektiven materiellen Realitäten gestützt haben, mit denen wir konfrontiert sind. Wir haben jede Analyse, die sich auf die Psychologie eines Einzelnen stützt, von Biden bis Trump oder Netanjahu, als irrelevant zurückgewiesen. Für BAP ist die Analyse der objektiven Klassen- und Gesellschaftskräfte das einzige Element, das unsere sozialen und politischen Praktiken leitet.

Deshalb waren wir bereit, als der südafrikanische Staat seine Klage gegen den israelischen Apartheidstaat vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) einreichte. Uns war klar, dass man sich auf die Völkermordkonvention berufen würde und dass dies eine weitere wichtige Waffe sein würde, um die wahre Natur des westlichen Kolonialprojekts im Allgemeinen und in Palästina im Besonderen zu entlarven.

Als der Fall beim IGH eingereicht wurde, war BAP maßgeblich an der Gründung einer neuen Koalition beteiligt, der International Coalition to Stop Genocide in Gaza. BAP war sich immer darüber im Klaren, dass es eine naive Strategie ist, die Kriminellen, die die verschiedenen westlichen Staaten leiten, zu einem Sinneswandel zu bewegen. Stattdessen muss es das eigentliche Ziel sein, die unvermeidlichen Fehler der Unterdrücker auszunutzen, um eine alternative, volksnahe Macht aufzubauen. Deshalb haben wir verstanden, dass die juristische Anfechtung Südafrikas dazu beitragen kann, die Entwicklung der wirklichen materiellen Kraft – der organisierten globalen Völker – zu erleichtern, der einzigen Kraft, die die israelischen Faschisten zwingen kann, die koloniale Unterdrückung des palästinensischen Volkes zu beenden.

Es ist dieses Verständnis der Herausforderungen, die der historische Moment mit sich bringt, das unsere Arbeit beeinflusst hat, von unserem Widerstand gegen die Invasion in Haiti bis hin zur Organisierung gegen die zunehmenden Bemühungen, die einheimischen Polizeikräfte zu militarisieren, die unsere Gemeinden in den USA besetzen und sich selbst auf eine noch drakonischere Kontrolle über die Bevölkerung vorbereiten – cop-cities! Die verrückte Antwort auf die schwindende Macht der USA und des Westens ist die Politik des Todes mit ihrer Verpflichtung zur Gewalt, die durch die USA und ihre militärisch ausgerichtete Politik von Atlanta bis zur Ukraine umgesetzt wird. Wir müssen auf diesen sich verschärfenden Krieg gegen die Menschen vorbereitet sein.

Die Kampagne zur Einrichtung der Amerikas als Zone des Friedens, die BAP am 4. April letzten Jahres gestartet hat, ist ein weiteres Beispiel dafür, dass die Formation die inhärente Verwundbarkeit des Unterdrückers erkennt, wenn er sich auf die nackte Macht des Militarismus und anderer illegaler Maßnahmen verlassen muss. Die Völker unserer Region sind bereit, den US-Staat politisch und physisch aus unserer Region zu vertreiben, indem sie die 76 US-Basen in unserer Region schließen.

BAP ist klar. Von den Straßen in Atlanta und Baltimore bis hin zu Haiti und Palästina kann es keinen Frieden ohne Gerechtigkeit geben, und Gerechtigkeit ist eine Unmöglichkeit, solange wir einer rassistischen kolonialen/kapitalistischen Herrschaft ausgesetzt sind. Dies ist ein zentraler ethischer Grundsatz unserer Arbeit.

Auf den folgenden Seiten werden Sie all die kreative Arbeit sehen, an der unsere Mitglieder beteiligt sind, während wir weiterhin die unabhängigen Strukturen und volkszentrierten Institutionen aufbauen, die für das Überleben, aber auch für den letztendlichen Sieg über die volksfeindlichen Kräfte, die von der US/EU/NATO-Herrschaftsachse vertreten werden, notwendig sind.

Mit dem People(s)-Centered Human Rights Framework und der Black Radical Peace Tradition als unserem Leitfaden sagen wir:

„Frieden ist nicht die Abwesenheit von Konflikten, sondern das Erreichen einer Welt durch Volkskampf und Selbstverteidigung, die von den ineinander greifenden Problemen globaler Konflikte, nuklearer Aufrüstung und Verbreitung, ungerechtem Krieg und Subversion befreit ist, durch die Überwindung globaler Systeme der Unterdrückung, zu denen Kolonialismus, Imperialismus, Patriarchat und weiße Vorherrschaft gehören.“

Dies ist unsere Aufgabe und Verantwortung. Schließen Sie sich uns an, unterstützen Sie unsere Arbeit, spenden Sie Ihre Ressourcen, Ihre Zeit und Ihre physische Präsenz.

Am 11. Januar veranstaltete die Black Alliance for Peace Atlanta Citywide Alliance (BAP-Atlanta) zusammen mit Demilitarize Atlanta 2 Palestine ein Teach-in, bei dem die Institutionen, Systeme und Technologien untersucht wurden, die Atlanta mit Palästina verflechten. Wir untersuchten Tödliche Austauschprogramme wie GILEE. Wir stellten eine Verbindung zwischen Cop City und Little Gaza her, dem Trainingszentrum für urbane Kriegsführung im besetzten Palästina. Und wir diskutierten die gemeinsame Landschaft der Überwachungsherrschaft durch Strukturen wie Atlantas Operation Shield und Connect Atlanta, die beunruhigende Ähnlichkeiten mit dem Command and Control Center und den Überwachungstechnologien im besetzten Palästina aufweisen.

Am Samstag, den 20. Januar, trafen sich im Little Five Points Community Center mehr als 80 Mitglieder von BAP-Atlanta und der BAP-Mitgliedsorganisation Friends of the Congo zur Veranstaltung „Lumumba Lives: From the Congo to Atlanta“ (Aus dem Kongo nach Atlanta) zusammen, die eine Filmvorführung, eine Rede von Dr. Samory Livingston, Vorstandsmitglied der Friends of the Congo, und eine Lesung von Lumumbas „Abschiedsbrief an seine Frau Pauline“ umfasste. BAP-Mitglied Leila hob das Vermächtnis und die historischen Verbindungen zwischen der Ermordung von Patrice Lumumba und seinem Vorfahren Amilcar Cabral hervor, der vor 51 Jahren, am 20. Januar 1973, ermordet wurde. Später wurden die Teilnehmer in Kleingruppen eingeteilt, um externe Interessen in Bezug auf Lumumbas Ermordung, Selbstbestimmung, unsere Rolle in den USA, die neokoloniale Stadt Atlanta und mehr zu diskutieren. BAP-Atlanta wurde von Gemeinschaftsorganisationen unterstützt, die Tische aufstellten und Ressourcen zur Verfügung stellten, darunter Malcolm X Grassroots Movement und Access Reproductive Care-Southeast.

Am 28. Januar veranstaltete BAP-Atlanta gemeinsam mit Demilitarize Atlanta 2 Palestine ein Rollout-Skate-Event zur Solidarität mit Palästina. Über hundert Menschen überschwemmten die Atlanta Beltline mit unseren Gesängen, Fahnen und Schildern, vereint in unseren Forderungen nach einem Waffenstillstand und einem freien Palästina. Gemeinsam lernten wir, wir lasen, wir schlossen uns neuen Gruppen an und bekräftigten unser Engagement für die Befreiung Palästinas.

Am 12. Februar sprach BAP-Atlanta-Mitglied Yasmin Forbes auf einer Podiumsdiskussion an der Oglethorpe University mit dem Titel „All Our Struggles Are Connected“. Auf dem von den Radical Petrels der Oglethorpe University veranstalteten Podium wurde die Verflechtung zwischen der globalen Bewegung für die Befreiung Palästinas und der nationalen Bewegung für den Stopp von Cop City diskutiert.

Am Samstag, den 17. Februar, veranstaltete BAP-Atlanta ein Teach-in zur Unterstützung der Internationalen Kampagne zur Befreiung von Kamau Sadiki und der Aktionswoche Black Love in Action von MXGM. Baba Kamau Sadiki ist ein gläubiger Muslim, ein liebevoller Vater von zwei Töchtern und Großvater von fünf Kindern sowie ein Veteran der Black Panther Party. Wir sprachen über seine Notlage und die anderer politischer Gefangener und inhaftierter älterer Menschen, die unter medizinischer Vernachlässigung und Misshandlung älterer Menschen leiden.

Am Dienstag, den 27. Februar, war BAP-Atlanta Mitveranstalter einer Mahnwache zu Ehren von Aaron Bushnell und forderte ein Ende der militärischen Unterstützung der USA für den Völkermord in Gaza. Aaron war ein 25-jähriger Angehöriger des US-Militärs im aktiven Dienst, der sich vor der zionistischen Botschaft in Washington D.C. selbst verbrannte, um gegen die anhaltende Mitschuld der Vereinigten Staaten am Völkermord in Gaza zu protestieren. Die Palästinensische Jugendbewegung, Demilitarize Atlanta to Palestine und Atlanta Radical Art halfen bei der Organisation der Aktion.

Am Freitag, den 8. März, veranstaltete BAP-Atlanta gemeinsam mit der Autorin des Buches, BAP-Mitglied Dr. Charisse Burden-Stelly, und dem Gründer der Community Movement Builders, Kamau Franklin, eine Diskussion über Black Scare / Red Scare.

Am 21. März um 16.00 Uhr wird BAP-Atlanta in der Auburn Avenue Research Library gemeinsam mit Studenten der Georgia State University eine Town Hall veranstalten, um über die Bevorzugung des Militarismus durch die Finanzierung des GILEE-Programms und die Unterstützung des Völkermordes in Gaza gegenüber den Bedürfnissen der Studenten zu diskutieren. GSU Dissenters, die Sankofa Society, die Partei für Sozialismus und Befreiung und GSU Students for Justice in Palestine arbeiten bei dieser Veranstaltung mit BAP-Atlanta zusammen.

Die stellvertretende Vorsitzende des BAP-Koordinierungsausschusses, Erica Caines, das BAP-ATL-Kernmitglied Musa Springer und das BAP-Midwest-Mitglied Too Black nahmen am 24. Februar zusammen mit King Trill an der Podiumsdiskussion „Revolutionary Pan-Africanism and the AntiImperialist Struggle“ im Indianapolis Liberation Center in Indiana teil.

Erica Caines, Koordinatorin des stadtweiten BAP-Baltimore-Bündnisses, sprach mit Charisse Burden-Stelly, Mitglied des BAP-Forschungs- und politischen Bildungsteams, im Red Emma’s Bookstore in Baltimore über ihr neuestes Buch mit dem Titel „Black Scare/Red Scare“, in dem sie radikal darlegen, wie die antischwarze Rassenunterdrückung die antikommunistische Repression der US-Regierung durchdrungen hat: Theoretisierung des kapitalistischen Rassismus in den Vereinigten Staaten“.

BAP-Baltimore – Aufklärung über die Mythen von Baltimore Housing und Blockchain 30. Januar 2024

Diese Diskussion bot Einblicke von Zoey Howell-Brown von BAP-Baltimore und Roger Evans von der Ujima People’s Progress Party of Maryland. Die Teilnehmer nahmen an einer „Blockchain“-Aktivität teil, diskutierten bei einem Essen über die Notwendigkeit von Mietervereinigungen und mehr und erhielten ein Geschenk von Dr. Jared Ball zum Thema „The Myth and Propaganda of Black Buying Power“ in Zusammenarbeit mit Liberation Through Reading und NoMü NoMü.

BAP- Baltimore x Maryland Council Of Elders Townhall 2024 Session #1: Black Power und Palästina mit der All African People’s Revolutionary Party und dem Palestinian Youth Movement: DMV Ortsverband am 17. Februar 2024

Bis zu 70 Teilnehmer brachen das Brot und engagierten sich im gemeinsamen Wunsch nach Einheit, Freiheit, Würde, Selbstbestimmung und der Bedeutung der Zerschlagung des Zionismus von Baltimore bis Palästina.

BAP- Baltimore x BAP Haiti/ Americas Team Hybrid Filmvorführung von „Aristide und die unendliche Revolution“. Bis zu 20 Personen nahmen online teil, während bis zu 40 Personen persönlich anwesend waren, um den Dokumentarfilm zu sehen und über die aktuellen Geschehnisse in Haiti zu diskutieren, gefolgt von Diskussionen mit BAP Haiti/Americas-Koordinator Austin Cole und der BAP-Mitgliedsorganisation MOLEGHAF.

Mitglieder des BAP-Baltimore Citywide Alliance haben Aktionen, Märsche und Kundgebungen zur Verteidigung des Jemen, der Rafah, des palästinensischen Widerstands, Haiti und des internationalen Tags der arbeitenden Frauen unterstützt und bei ihnen gesprochen. Im Oktober beteiligten sich Mitglieder an der Kunstausstellung Artists Against Apartheid im NoMü NoMü.

Im März folgte BAP DC dem Aufruf der von der Black Alliance for Peace mitbegründeten International Coalition to Stop Genocide in Palestine, zu Beginn des Ramadan aus Solidarität mit den hungernden Menschen in Gaza zu fasten und den Betrag, den das Essen gekostet hätte, an den in Südafrika ansässigen C150 Palestinian Relief Fund zu spenden.

Im Februar unterstützte BAP DC außerdem den ersten Tag mehrerer Aktionstage für Haiti, zu denen das Haiti/Amerika-Team von BAP im März aufgerufen hatte, mit einer Social-Media-Kampagne, bei der die neuesten Informationen über die geplante Invasion in Haiti auf Facebook, Twitter und Instagram verbreitet wurden. Bis Mai werden wir an jedem vierten Donnerstag im Monat eine weitere Aktion planen!

Im Februar demonstrierten BAP Mid-Atlantic, die All-African People’s Revolutionary Party (AAPRP) und PAIGC 2023 vor der Mission der Afrikanischen Union in Washington, DC, und forderten den Präsidenten von Guinea-Bissau auf, die Nationalversammlung des Volkes zu eröffnen und den gewählten Volksvertretern – der PAI Terra Ranka Coalition – die Möglichkeit zu geben, sich mit der Agenda des Volkes zu beschäftigen.

Genossinnen und Genossen des Malcolm X Grassroots Movement DC waren ebenfalls anwesend und ein Mitglied sprach zur Unterstützung der PAIGC und verwies auf Amilcar Cabral.

Am 8. Februar nahmen die Mitglieder von BAP NYC/NJ, Claudia Moscoso und Imani Lawrence, an einem Treffen zwischen Carlos Ron, dem stellvertretenden Außenminister, und Mitgliedern verschiedener Bewegungen und Organisationen teil, um die jüngsten Entwicklungen in Venezuela zu diskutieren. Die Diskussion im People’s Forum befasste sich mit den Destabilisierungsversuchen der Vereinigten Staaten, wie der Unterstützung der rechten Kandidatin Maria Corina Machado durch Washington, und dem Territorialstreit um den Essiquibo, wobei die Rolle von Exxon in dieser Situation hervorgehoben wurde.

Margaret Kimberley von BAP sprach auf der NYC Free Assange-Demonstration am 20. Februar vor dem britischen Konsulat in New York City, die von NYC Free Assange, Assange Defense, Stand With Assange NY, Assange Countdown to Freedom, CODEPINK und Socialist Action organisiert wurde und den Beginn der zweitägigen Anhörung des Journalisten Julian Assange vor dem britischen High Court in London markierte.

Im Rahmen ihrer sechsmonatigen Kampagne gegen die drakonische Polizeistaatspolitik in Washington DC half die BAP-Mitgliedsorganisation Pan-African Community Action (PACA) bei der Verabschiedung des so genannten „Secure DC Omnibus Crime Bill“ durch den Stadtrat und verkündete die radikale Botschaft von Selbstbestimmung und Gemeinschaftskontrolle. Sie verteilten Handkarten, die ihre Analyse „DC’s 2024 Crime Bill Is More War on the Black Working Class“ bewarben.

In einem Artikel des Baltimore Beat vom 30. Januar wird die Teilnahme von BAP an einer Kundgebung in Annapolis, MD, gegen den Völkermord des zionistischen Staates am palästinensischen Volk erwähnt und BAP-Mitglied Erica Caines zitiert.

Im Februar beteiligten sich BAP-Mitglieder an Aktionen und Demonstrationen zur Unterstützung des Widerstands in Palästina und gegen den laufenden Völkermord. Diese Aktionen erregten die Aufmerksamkeit von Sendern wie Worker’s World, BNN, NBC Philadelphia und Patch. Die Erklärung des U.S. Out of Africa Network „Black Alliance for Peace’s U.S. Out of Africa Network Deplores Plans to Expand U.S. Drone Atrocities in West Africa“ fand Erwähnung in InDepthNews und internationale Beachtung in AFRICA24.IT, wo die militärische Expansion der USA in Afrika und die Verletzung der Souveränität afrikanischer Nationen diskutiert wurde.

An zwei aufeinanderfolgenden Tagen war Jemima Pierre von BAP, Koordinatorin des Haiti-Amerika-Teams, zu Gast in den Sendungen vom 11. und 12. März von Democracy Now! Jemima wurde auch für diese Folge des Podcasts American Prestige von The Nation über ausländische Interventionen in Haiti interviewt und in diesem Artikel von Common Dreams vom 20. März zitiert.

Am 30. Februar diskutierte Margaret Kimberley, Mitglied des BAP-Koordinationskomitees und Chefredakteurin des Black Agenda Report (BAR), auf dem Sender Presstv über die weltweiten Proteste zur Unterstützung Palästinas und war am 20. Dezember 2023 zu Gast auf dem Sender Al Mayadeen, wo sie darüber sprach, wie das Wort „Antisemitismus“ verwendet wird, um Kritiker der israelischen Aktionen in Gaza zu diskreditieren. Als Gastgeberin von BAR’s Black Agenda Radio interviewte Margaret das Mitglied des Zentralkomitees der All-African People’s Revolutionary Party (AAPRP), Mitglied der Afrikanischen Partei für die Unabhängigkeit von Guinea-Bissau (PAIGC) und Mitglied des BAP-Koordinierungsausschusses, Rafiki Morris, über den Kampf um die Eröffnung der Nationalversammlung in Guinea-Bissau. Margaret war auch

Rafiki Morris vom BAP Baltimore (ebenfalls von der AAPRP) war ebenfalls Gast in der Sendung „Darker Than Blue“ vom 16. Februar und sprach über die Unruhen in den Ländern der Westafrikanischen Föderation (Mali, Niger, Burkina Faso) und Guinea-Bissau.

Die Genossen Tunde Osazua und Musa Springer von BAP-Atlanta veröffentlichten „A Materialist Guide to Media Literacy“ (Ein materialistischer Leitfaden zur Medienkompetenz) in Hood Communist, der später von Monthly Review aufgegriffen wurde, und BAP-Atlanta-Mitglied Salome Ayuak war in „U.S. Out of Africa: Voices from the Struggle“ (Stimmen aus dem Kampf) im AFRICOM Watch Bulletin #50 interviewt.

Eine Delegation der Hood Communist nahm an der Zweiten Internationalen Tagung der theoretischen Publikationen linker Parteien und Bewegungen in Havanna, Kuba, teil und hielt dort einen Vortrag. Die Redakteure von Hood Communist, BAP-Mitglieder und Delegierte des Treffens in Kuba, Erica Caines und Onyesonwu Chatoyer, gaben ein Interview in der WPFW-Sendung und im Podcast Voices With Vision.

Am Internationalen Tag der arbeitenden Frauen spricht Jacquie Luqman von BAP DC mit Erica Ryan, Genossin von BAP Baltimore, und Onyesonwu Chatoyer, Genossin von AAPRP, über die Frauen, die sie in ihrer Arbeit beeinflusst haben, in der wöchentlichen Sendung „Darker Than Blue“ auf WPFW 89.3, moderiert von Jacqueline und Sean Blackmon. In der zweiten Stunde unterhält sich Jacquie mit den Herausgebern von Hood Communist – Erica Ryan, Onyesonwu Chatoyer, D. Musa Springer und Salifu Mack – über ihre jüngste Reise nach Kuba, Strategien zur Bekämpfung von Propaganda, den Nutzen von Afropessimismus und mehr!

Jacquie war im Januar zu Gast in der CGTN-Sendung The Heat, wo sie vor den Vorwahlen in New Hampshire sehr desinteressiert über Trump, Biden und schwarze Wähler sprach.

Jameela Alexander von BAP-Baltimore und Schwester Sheena waren am 19. März zu Gast in der von Craig Hall und Netfa Freeman, Mitglied des BAP-Koordinierungsausschusses, moderierten Sendung „Voices With Vision“, in der sie vor dem Gesetzentwurf 814 des Abgeordnetenhauses von Maryland warnten, der den „Carceral State“ ausweitet, um mehr Kinder in jüngeren Jahren einzusperren, und die gemeinsame Erklärung von BAP-Baltimore und der Ujima People’s Progress Party zu diesem Thema hervorhoben.

30. März: Schließen Sie sich Westchester for Palestine und der New Yorker Sektion der Black Alliance for Peace an und nehmen Sie an der hybriden Lehrveranstaltung „At The Root of It All: Legacies of Colonization From Mount Vernon to Palestine“ (Vermächtnisse der Kolonisierung von Mount Vernon bis Palästina), das den Teilnehmern die historischen und modernen Verbindungen zwischen Palästinensern, amerikanischen Ureinwohnern und afrikanischen/schwarzen Völkern näher bringen wird. Mount Vernon Public Library, 28 South 1st Ave, Mt Vernon, NY 10550 oder online, hier anmelden.

27. März: Das Thema der nächsten Assata Shakur Study Group der BAP-Mitgliedsorganisation Pan-African Community Action (PACA) ist „The Women of the Eritrean Women’s Liberation Front“ von 19 bis 21 Uhr ET. Nehmen Sie persönlich im Black Workers & Wellness Center, 2500 Martin Luther King, Jr. Ave., SE, Washington, D.C. teil oder registrieren Sie sich online hier.

1. bis 31. Mai: Merken Sie sich den „African Liberation Month“ vor, eine Initiative des BAP-Afrika-Teams und des U.S. Out of Africa Network, als Beitrag zur Stärkung des African Liberation Day (ALD) und zur Vorbereitung eines starken internationalen Aktionsmonats gegen AFRICOM im Oktober 2024.

Keine Kompromisse, kein Rückzug!

Kämpfen um zu gewinnen,

Ajamu, Austin, Erica, Jacqueline, Jaribu, Jemima, Margaret, Matt, Netfa, Nnamdi, Paul, Rafiki, und Yasmin

Koordinierungsausschuss

P.S. Freiheit ist nicht umsonst. Überlegen Sie, ob Sie heute spenden wollen.

