Israel-Palästina live: Israelische Luftangriffe auf Nablus und Rafah

Dutzende Tote und Verletzte bei den jüngsten Angriffen auf die Umgebung und eine Unterkunft für Vertriebene

Wichtigste Punkte

Über 19.000 Tote im Gazastreifen und Westjordanland

USA fordern Israel auf, zu einer Offensive „geringer Intensität“ überzugehen

Israelische „Schändung“ der Moschee in Dschenin verurteilt

Palästinenser sagt, israelische Soldaten hätten ihn mit Bomben beladen in einen Hamas-Tunnel geschickt

vor 7 Sekunden

Ein palästinensischer Zivilist, der von israelischen Streitkräften im Gazastreifen festgenommen wurde, hat beschrieben, wie er gefesselt und mit Sprengstoff umgürtet wurde, bevor er in einen Tunnel gezwungen wurde, der vermutlich von der Hamas genutzt wird.

Hakim, 30, sagte gegenüber Middle East Eye, dass die israelischen Soldaten ihn als menschliches Schutzschild benutzten, als sie im Untergrund nach Hamas-Kämpfern suchten.

Der Palästinenser, der nur mit seinem Vornamen genannt werden möchte und vor zwei Tagen freigelassen wurde, sagte, er sei einer der Dutzenden von Männern, die auf Fotos und Videos zu sehen sind, wie sie von israelischen Soldaten gefesselt und bis auf die Unterwäsche ausgezogen werden.

Ein Soldat, so erinnerte er sich, sagte ihm, er wolle ihn zu seinem Gott schicken, bevor er ihn zu einem Hamas-Tunnel brachte.

„Er zwang mich, einen mit Sprengstoff gefüllten Gürtel zu tragen, und legte mir eine GoPro-Kamera auf den Kopf und ein Seil um die Taille“, so Hakim gegenüber MEE.

Nach Angaben des Palästinensers wurde er dann in den Tunnel gestoßen und aufgefordert, ihn zu erkunden, um zu sehen, ob sich Kämpfer darin befinden.

„Sie waren bereit, den Tunnel mit meinem Körper zu sprengen, falls die Kamera an meinem Kopf irgendwelche Kämpfer im Inneren zeigen würde“, sagte er.

„Ich war mir zu 100 Prozent sicher, dass ich in diesem Moment getötet werden würde, aber dann zogen sie mich aus dem Tunnel, als sie im Inneren nichts fanden.“

Palästinensische Männer werden von israelischen Streitkräften in Gaza zusammengetrieben und entkleidet, bevor sie an einen unbekannten Ort gebracht werden (Screengrab/X)

Palästinensische Männer werden von israelischen Streitkräften in Gaza zusammengetrieben und entkleidet, bevor sie an einen unbekannten Ort gebracht werden (Screengrab/X)

Israelische Soldaten „beluden Zivilisten mit Waffen und behaupteten, sie seien Kämpfer“.

vor 3 Minuten

Israelische Soldaten, die in Teile des Gazastreifens einmarschieren, haben Zivilisten mit Waffen beladen und behauptet, sie seien Kämpfer, sagte ein Beamter des palästinensischen Gesundheitsministeriums gegenüber Al Araby TV.

Die Waffen wurden Polizeibeamten im Kamal-Adwan-Krankenhaus abgenommen, und die Zivilisten wurden angewiesen, sie festzuhalten, bevor sie von den israelischen Streitkräften gefilmt wurden, fügte er hinzu.

Containerschiff unter liberianischer Flagge bei „Luftangriff“ im Roten Meer beschädigt

vor 21 Minuten

Ein unter liberianischer Flagge fahrendes Containerschiff wurde bei einem „Luftangriff“ 50 Seemeilen nördlich des jemenitischen Hafens Mokha beschädigt, teilte das britische Seesicherheitsunternehmen Ambrey am Freitag laut Reuters in einem Gutachten mit.

Das Schiff, das der Hapag-Lloyd AG gehört, war auf dem Weg nach Süden durch die Meerenge Bab al-Mandab, als es von einem Projektil getroffen wurde, das einen Brand auf dem Deck verursachte und einen Container über Bord fallen ließ, so Ambrey.

Von der jemenitischen Houthi-Bewegung, die zuvor geschworen hatte, die Durchfahrt israelischer Schiffe durch das Rote Meer zu blockieren, bis lebensrettende Hilfsgüter in den Gazastreifen gelangen dürfen, gab es keinen unmittelbaren Kommentar.

Berichte über Feuer an Bord eines Schiffes, das vor dem jemenitischen Hafen von einem „unbekannten Objekt“ getroffen wurde

vor 49 Minuten

Die United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) teilte mit, dass am Freitag ein Schiff westlich der jemenitischen Stadt Hodeidah von einem „unbekannten Objekt getroffen wurde, was zu einem Brand an Bord führte“.

UKMTO fügte hinzu, dass es bei diesem Vorfall keine Verletzten gegeben habe.

Die Seeschifffahrtsbehörde teilte in einem separaten Update mit, dass sie Berichte über ein Schiff erhalten habe, das von 10 Personen an Bord eines kleinen weißen Bootes, die sich als jemenitische Behörden ausgaben, aufgefordert wurde, den Kurs in Richtung Jemen zu ändern.

Israelisches Militär hat nach eigenen Angaben die Leichen von zwei Soldaten aus dem Gazastreifen geborgen

vor 1 Stunde

Das israelische Militär hat am Freitag die Leichen von zwei Soldaten aus dem Gazastreifen geborgen, die am 7. Oktober von palästinensischen Gruppen gefangen genommen worden waren.

Sie wurden als Ron Sherman und Nick Beiser identifiziert.

Middle East Eye konnte den Bericht nicht unabhängig verifizieren.

Zusammenstöße zwischen Palästinensern und Israelis in der Nähe von Rafah gemeldet

vor 1 Stunde

Laut palästinensischen und israelischen Medienberichten kam es am Freitag zu schweren Zusammenstößen zwischen israelischen Truppen und palästinensischen Kämpfern östlich von Rafah im südlichen Gazastreifen.

Aus den nördlichen und zentralen Gebieten des Gazastreifens sowie aus Khan Younis wurden Zusammenstöße gemeldet, während es in Rafah, der südlichsten Stadt an der Grenze zu Ägypten, kaum zu Kämpfen gekommen war.

Israelischer Bombenanschlag auf Schule tötet 12 Palästinenser

vor 2 Stunden

Bei israelischen Luftangriffen auf eine Schule in Khan Yunis sind am Freitagmorgen mindestens 12 Palästinenser getötet und Dutzende verwundet worden.

Die meisten der Getöteten waren Kinder und Frauen, berichtet Al Jazeera.

Nördlich des jemenitischen Hafens wurde ein Zwischenfall gemeldet, so die britische Schifffahrtsbehörde

vor 3 Stunden

Die britische Schifffahrtsbehörde UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) teilte am Freitag mit, dass sie Berichten über einen Zwischenfall 50 Seemeilen nördlich des jemenitischen Hafens von Mokha nachgehe.

Sie riet den Schiffen, den Hafen mit Vorsicht zu passieren und verdächtige Aktivitäten zu melden.

Rekapitulation am Morgen: Israel bombardiert Nablus und Rafah nach US-Aufruf zur Sicherheit der Zivilbevölkerung

vor 3 Stunden

Guten Morgen, liebe Leser von Middle East Eye,

Heute ist der 70. Tag des verheerenden Angriffs und der Belagerung des Gazastreifens durch Israel.

Und wie fast jeden Tag seit Beginn der Bombardierung wachten die Palästinenser am Freitag zu weiteren Luftangriffen im gesamten Gazastreifen auf.

In der südlichsten Stadt Rafah, wohin Israel Hunderttausende von Menschen zur Flucht gezwungen hat, tötete und verwundete die Armee nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Wafa Dutzende von Menschen bei Beschuss in der Nähe des Kuwait-Krankenhauses.

Auch in Khan Younis und im nördlichen Gazastreifen wurden Luftangriffe gemeldet, unter anderem auf eine Schule, in der vertriebene Familien untergebracht sind, wobei es mehrere Verletzte gab.

Im besetzten Westjordanland wurde ein Auto im Flüchtlingslager Balata in der Nähe von Nablus von einer Drohne getroffen, da das israelische Militär seine Angriffe auf palästinensische Städte verstärkt.

Lokale Medien berichteten, dass Kämpfer aus der Stadt, die gegen die Besatzung kämpften, das Ziel des Anschlags waren, aber niemand wurde verletzt.

Die jüngsten Angriffe erfolgten kurz nachdem US-Präsident Joe Biden erklärt hatte, er wolle, dass Israel sich darauf konzentriere, „wie man das Leben von Zivilisten“ im Gazastreifen retten könne.

Hier einige aktuelle Informationen aus den letzten Stunden:

Die Zahl der palästinensischen Todesopfer im Gazastreifen ist auf über 18.700 gestiegen, die meisten von ihnen Kinder und Frauen. Mehr als 50.000 wurden verwundet.

Der Gazastreifen ist seit Mittwochabend von der Telekommunikation und dem Internet abgeschnitten.

Das israelische Militär gab den Tod eines Soldaten bei Kämpfen im Gazastreifen bekannt, womit sich die Zahl der Toten in der Armee seit dem 7. Oktober auf 446 erhöhte.

Das Militär teilte außerdem mit, es habe die Leiche eines Mannes geborgen, der in Gaza gefangen genommen worden war. Middle East Eye konnte diese Behauptung nicht unabhängig überprüfen.

Die Türkei hat die „Provokationen“ der israelischen Streitkräfte bei den Angriffen auf das Flüchtlingslager Dschenin und die Schändung einer Moschee dort scharf verurteilt.

Die Jüdische Stimme für den Frieden rief in acht US-Städten zu Protesten auf, bei denen der Verkehr zur Hauptverkehrszeit auf viel befahrenen Straßen und Brücken in Washington und Philadelphia blockiert wurde.

Bidens nationaler Sicherheitsberater trifft Mahmoud Abbas

vor 9 Stunden

Der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, wird am Freitag in Ramallah im besetzten Westjordanland mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas zusammentreffen, so ein US-Beamter.

Bei dem Treffen werde es vor allem darum gehen, die Palästinensische Autonomiebehörde zu stärken und israelische Siedler für die Gewalt gegen Palästinenser zur Verantwortung zu ziehen, so der Beamte weiter.

Sullivan hat sich im Nahen Osten auf diplomatischer Ebene umgesehen. Am Mittwoch traf er den saudi-arabischen Kronprinzen Mohammad Bin Salman und am Donnerstag den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu.

Die USA wollen, dass die Palästinensische Autonomiebehörde nach Beendigung des Krieges die Verwaltung des Gazastreifens übernimmt, mit Blick auf eine eventuelle Zweistaatenlösung. Israel ist gegen die Rückkehr der PA.

Biden und Erdogan erörtern Nato und Gaza

vor 9 Stunden

US-Präsident Joe Biden sprach am Donnerstag mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyıp Erdogan über den ins Stocken geratenen Nato-Beitritt Schwedens und den Krieg in Gaza.

Das Weiße Haus erklärte, Biden habe mit Erdogan diskutiert. „die Bedeutung der Stärkung des Nato-Bündnisses, einschließlich der Bedeutung der Aufnahme Schwedens als Verbündeter so bald wie möglich“.

„Die beiden Staatsoberhäupter sprachen auch über den Krieg in Gaza, und Präsident Biden bekräftigte seine Unterstützung für das Recht Israels, sich zu verteidigen. Sie sprachen auch über die Bemühungen, die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zu verstärken und die Zivilbevölkerung zu schützen sowie über die Notwendigkeit eines politischen Horizonts für das palästinensische Volk“, so das Weiße Haus.

Einem türkischen Bericht über das Gespräch zufolge sagte Erdogan zu Biden, die USA hätten eine „historische Verantwortung“, einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas zu gewährleisten, und warnte vor den „negativen regionalen und globalen Folgen“ des Konflikts.

Israelischer Präsident spielt Zweistaatenlösung herunter

vor 10 Stunden

Der israelische Staatspräsident Isaac Herzog ist der jüngste politische Führer des Landes, der sich gegen die Forderungen Washingtons nach einer Zwei-Staaten-Lösung nach dem Krieg wendet.

Herzog, der ein weitgehend zeremonielles Amt innehat, erklärte gegenüber The Associated Press, sein Land sei nicht bereit, das Thema inmitten des Krieges zu diskutieren.

„Ich möchte darauf drängen, nicht einfach von einer Zweistaatenlösung zu sprechen. Und warum? Weil es hier ein emotionales Kapitel gibt, mit dem man sich befassen muss. Mein Volk trauert. Meine Nation befindet sich in einem Trauma“, sagte Herzog.

US-Präsident Joe Biden kritisierte am Dienstag die Regierung von Benjamin Netanjahu für ihre Ablehnung einer Zweistaatenlösung und machte damit öffentlich deutlich, dass sich die Meinungsverschiedenheiten zwischen den USA und Israel über die Zukunft des Gazastreifens nach Beendigung des Krieges vertiefen.

Biden sagte, Israel müsse sich auf die Rettung von Zivilisten konzentrieren

vor 11 Stunden

US-Präsident Joe Biden sagte, er wolle, dass sich Israel bei seinen Angriffen auf die Hamas darauf konzentriere, „wie man das Leben von Zivilisten rettet“.

Auf die Frage, ob er wolle, dass Israel seine Offensive in Gaza zurückfahre, sagte Biden: „Ich möchte, dass sie sich darauf konzentrieren, wie sie das Leben von Zivilisten retten können; sie sollen nicht aufhören, die Hamas zu verfolgen, aber vorsichtiger sein.“

Seine Äußerungen erfolgten, nachdem der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu mitgeteilt hatte, dass die USA eine Gaza-Offensive „geringerer Intensität“ in „Wochen, nicht Monaten“ wünschten.

Netanjahu stößt öffentlich mit dem Roten Kreuz wegen Hamas-Geiseln zusammen

vor 11 Stunden

Premierminister Benjamin Netanjahu lieferte sich einen heftigen Schlagabtausch mit der Leiterin des Roten Kreuzes, Mirjana Spoljaric. Dabei ging es um die Frage, wie viel Einfluss die Organisation auf die Hamas hat, Geiseln freizulassen, und forderte die Gruppe auf, Hilfsgüter und Medikamente zu den Geiseln im Gazastreifen zu bringen.

Netanjahu sagte, das Rote Kreuz habe „jede Möglichkeit, jedes Recht und jede Erwartung, öffentlichen Druck auf die Hamas auszuüben“, um die Geiseln freizulassen.

Spoljaric, der die meiste Zeit des Gesprächs vor der Kamera geschwiegen hatte, erwiderte daraufhin: „Das wird nicht funktionieren.“

„Je mehr öffentlichen Druck wir scheinbar ausüben würden, desto mehr würden sie die Tür schließen“, sagte sie.

Netanjahu antwortete: „Da bin ich mir nicht sicher“, bevor er sich von seinem Stuhl erhob und eine Schachtel mit der Aufschrift „Medikamente und erste Hilfe für Geiseln“ zeigte.

Palästinensische Kinder sterben vor Hunger

vor 11 Stunden

Die Gründerin des Palestine Children’s Relief Fund machte auf den Hungertod von Kindern im Gazastreifen aufmerksam, die nicht zu den Tausenden von Opfern der israelischen Angriffe gezählt werden.

„Heute erhielt ich diese E-Mail, in der mir mitgeteilt wurde, dass sein Sohn in Gaza verhungert ist. Khalil wird nicht zu den 10.000 Kindern gezählt, die durch Bombardierungen getötet wurden, aber er ist genauso tot. Möge Gott seiner Seele gnädig sein“, sagte Steve Sosebee.

Das palästinensische Gesundheitsministerium gab am Donnerstag bekannt, dass die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen seit Beginn des Krieges am 7. Oktober auf 18.787 gestiegen ist, wobei etwa zwei Drittel Frauen und Kinder sind.

Das Ministerium fügte hinzu, dass im gleichen Zeitraum auch 50 897 Palästinenser verwundet wurden.

