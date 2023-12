Official Israeli data exposes lies about ‚murder‘ of babies by Hamas Israel’s social security agency has compiled names of 1,139 killed during Hamas attack on October 7. The number includes Israelis killed by their own troops.

Offizielle israelische Daten entlarven Lügen über „Mord“ an Babys durch die Hamas

Die israelische Sozialversicherungsbehörde hat die Namen von 1.139 Menschen zusammengestellt, die während des Hamas-Angriffs am 7. Oktober getötet wurden. In dieser Zahl sind auch Israelis enthalten, die von ihren eigenen Truppen getötet wurden.

Neu verfügbare israelische Daten widerlegen die Behauptungen Tel Avivs über die angebliche Ermordung von „40 Babys“ durch die Hamas in einer Bauerngemeinde während des beispiellosen Einmarsches der palästinensischen Widerstandsgruppe in israelisches Gebiet am 7. Oktober.

Die öffentlich zugänglichen Daten wurden von der Nachrichtenagentur AFP auf der Grundlage von Daten der israelischen Sozialversicherungsanstalt zusammengestellt.

Die endgültige Zahl der Todesopfer des Angriffs beläuft sich nun auf 695 israelische Zivilisten, darunter 36 Kinder, sowie 373 Sicherheitskräfte und 71 Ausländer, also insgesamt 1.139.

Darin nicht enthalten sind fünf Personen, darunter vier Israelis, die vom Büro des Premierministers immer noch als vermisst gelten.

Am 10. Oktober wurde auf dem offiziellen X-Account (ehemals Twitter) des israelischen Staates von „40 ermordeten Babys“ im Kibbuz Kfar Aza gesprochen, basierend auf einem Bericht des Senders i24NEWS.

Auf Nachfrage von AFP am folgenden Tag erklärte das israelische Außenministerium, das den X-Account betreibt, es könne „zu diesem Zeitpunkt keine Zahl bestätigen“.

Nach Angaben der israelischen Sozialversicherungsbehörde wurden in Kfar Aza 46 Zivilisten getötet, das jüngste Opfer war 14 Jahre alt.

Eine weitere fragwürdige Aussage war die von Oberst Golan Vach, dem Leiter der Such- und Rettungseinheit der Armee, der einer Gruppe von Journalisten am 27. Oktober sagte, er habe „persönlich“ ein „enthauptetes Baby“ transportiert, das in den Armen seiner Mutter im Kibbuz Beeri gefunden wurde.

Den Angaben zufolge wurde in Beeri ein Baby getötet: die 10 Monate alte Mila Cohen, deren Mutter überlebte.

Armeesprecher reagierten nicht auf Anfragen von AFP.

Hochgerechnete Opferzahlen

Am 14. Oktober gaben die israelischen Behörden die vorläufige Zahl von mehr als 1.400 Menschen bekannt, die bei dem grenzüberschreitenden Angriff der Hamas getötet wurden.

Am 10. November veröffentlichte das Außenministerium eine „aktualisierte Schätzung“, in der die Zahl der Toten mit rund 1.200 angegeben wurde, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Die Daten der israelischen Sozialversicherungsbehörde unterscheiden nicht zwischen den bei dem Hamas-Angriff Getöteten und den Zivilisten, die von den israelischen Streitkräften bei den Kämpfen um die Rückeroberung des Südens Israels getötet wurden, einer Operation, bei der die Armee Granaten und Raketen auf bewohnte Gebiete abfeuerte, wie von AFP und israelischen Medien gesammelte Zeugenaussagen belegen.

Nach Angaben der israelischen Behörden wurden bei dem Angriff etwa 250 Geiseln nach Gaza verschleppt.

Seitdem wurden 110 Geiseln freigelassen, die meisten davon während einer einwöchigen Waffenruhe im November, und acht Leichen von Geiseln wurden zurückgebracht.

Nach israelischen Angaben hält die Hamas noch 132 Geiseln gefangen, von denen 19 vermutlich tot sind.

Die israelische Luft- und Bodenoffensive hat nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums im Gazastreifen mehr als 18 700 Menschen, vor allem Frauen und Kinder, getötet und einen Großteil des Gebiets in Trümmern hinterlassen.

QUELLE: TRTWorld und Agenturen

Übersetzt mit Deepl.com

