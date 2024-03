 Israel-Palästina live: Israelische Luftangriffe bombardieren Rafah

Israel-Palestine live: Israeli army surrounds patients, the displaced in al-Shifa raid Tanks shell Gaza hospital in new assault, killing and wounding several people

Biden will mit Israel darüber sprechen, wie eine „größere Bodenoperation“ in der Stadt vermieden werden kann

Wichtigste Punkte

Al-Shifa-Krankenhaus den zweiten Tag unter israelischem Beschuss

Israelische Streitkräfte töten einen Polizisten, der eine Hilfslieferung sichert

Indirekte Waffenstillstandsgespräche in Doha im Gange

Live-Updates

Die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens leidet unter akuter Ernährungsunsicherheit“: Blinken

vor 15 Minuten

Die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens leidet unter „akuter Ernährungsunsicherheit“, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Dienstag und unterstrich damit die Dringlichkeit, die Lieferung humanitärer Hilfe in das belagerte palästinensische Gebiet zu erhöhen.

„Nach dem angesehensten Maßstab für diese Dinge sind 100 Prozent der Bevölkerung in Gaza von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen. Das ist das erste Mal, dass eine ganze Bevölkerung so eingestuft wurde“, sagte Blinken auf einer Pressekonferenz auf den Philippinen, wo er sich zu einem offiziellen Besuch aufhält.

Eine von den Vereinten Nationen unterstützte Bewertung der Ernährungssicherheit warnte am Montag davor, dass die Hälfte der Palästinenser im Gazastreifen von einer „katastrophalen“ Hungersnot betroffen ist und dass der Norden des Gebiets bis Mai von einer Hungersnot heimgesucht werden könnte, wenn nicht sofort eingegriffen wird.

Martin Griffiths, der Leiter der humanitären Hilfe der Vereinten Nationen, forderte Israel auf, ungehinderte Hilfslieferungen in das belagerte palästinensische Gebiet zuzulassen und sagte, es sei „keine Zeit zu verlieren“.

Unter Berufung auf UN-Daten sagte Blinken, dass 100 Prozent der Bevölkerung in Gaza humanitäre Hilfe benötigten, verglichen mit 80 Prozent im Sudan und 70 Prozent in Afghanistan.

„Dies unterstreicht nur die Dringlichkeit und die Notwendigkeit, dieser Sache Priorität einzuräumen“, sagte Blinken über die Hilfslieferungen.

„Wir brauchen mehr, wir müssen sie aufrechterhalten, und wir müssen sie zu einer Priorität machen, wenn wir die Bedürfnisse der Menschen effektiv erfüllen wollen.

Warum man glaubt, dass der US-Gesetzentwurf zum Verbot von TikTok mit pro-palästinensischen Inhalten zusammenhängt

vor 24 Minuten

Nachdem im US-Kongress mit überwältigender Mehrheit ein Gesetzentwurf zum Verbot der Social-Media-App TikTok verabschiedet wurde, empörten sich Social-Media-Nutzer online und brachten den Schritt mit pro-israelischen Gruppen in Verbindung, die versuchen, die Zunahme pro-palästinensischer Inhalte auf der Plattform einzudämmen.

Der Gesetzentwurf, der im Repräsentantenhaus mit 352-65 Stimmen angenommen wurde, sieht vor, dass TikTok an ein amerikanisches Unternehmen verkauft werden muss oder mit einem Verbot in den USA rechnen muss.

Damit das Gesetz in Kraft treten kann, muss es noch vom Senat verabschiedet werden, worauf die Regierung Biden gedrängt hat, dies schnell zu tun.

Die Gesetzgebung war der Höhepunkt einer einjährigen Anstrengung und wurde größtenteils den Gesetzgebern zugeschrieben, die eine ablehnende Haltung gegenüber China vertreten. TikTok wurde von ByteDance entwickelt, einem Unternehmen, das von chinesischen Unternehmern gegründet wurde. Während die App im Besitz von TikTok LLC ist, einem Unternehmen mit Hauptsitz in den USA, gehört TikTok zu ByteDance.

Während die US-Opposition gegen China dazu beigetragen hat, den Gesetzentwurf auf den Weg zu bringen, haben Journalisten, Experten und Social-Media-Nutzer seit Oktober auf mehrere Probleme hingewiesen, die ihrer Meinung nach zeigen, dass pro-palästinensische Inhalte ein Teil des Problems hinter dem Wiederaufleben des Gesetzentwurfs sind.

Der Abgeordnete Robert Garcia spricht auf einer Pressekonferenz über TikTok, am 12. März 2024 in Washington DC (Anna Moneymaker/Getty Images via AFP)

Großbritanniens stellvertretender Premierminister verteidigt Israel, fordert aber „sofortigen Waffenstillstand“ in Gaza

vor 45 Minuten

Der stellvertretende britische Premierminister verteidigte am Dienstag Israels „Recht, sich selbst zu schützen“ inmitten wachsender Spannungen zwischen Israel und seinen größten Unterstützern, forderte aber aus humanitären Gründen einen „sofortigen Waffenstillstand“ in Gaza.

Oliver Dowden sagte, die britische Regierung fordere Israel „kontinuierlich“ auf, sich an das humanitäre Völkerrecht zu halten, und habe auch Bedenken hinsichtlich der Versorgung des Gazastreifens mit Hilfsgütern geäußert, in dem nach sechsmonatigen Kämpfen eine humanitäre Krise tobt.

„Deshalb fordern wir einen sofortigen Waffenstillstand, damit die Hilfsgüter und vor allem die Geiseln herauskommen können“, sagte er in einem Interview mit Reuters in Seoul, wo er an einem von den USA unterstützten Gipfel für Demokratie teilnahm.

Dowden reagierte mit seinen Äußerungen auf eine Anfrage zu den Spannungen zwischen Israel und seinen treuesten Verbündeten in den Vereinigten Staaten über den Umgang von Premierminister Benjamin Netanjahu mit dem Krieg, insbesondere mit einem erwarteten militärischen Vorstoß nach Rafah, dem letzten relativ sicheren Ort in der winzigen, überfüllten Enklave.

US-Präsident Joe Biden warnte Netanjahu am Montag, dass eine israelische Operation in Rafah die Anarchie im Gazastreifen vertiefen würde, und sie vereinbarten, dass Teams beider Seiten in Washington zusammentreffen würden, um diese Frage zu erörtern.

Dowden betonte seine Unterstützung für Israel und sagte, es bestehe die Gefahr, dass die Welt die Schrecken vom 7. Oktober vergesse, als die Hamas Angriffe startete, bei denen nach israelischen Angaben etwa 1.150 Menschen getötet wurden.

„Ich unterstütze weiterhin das Recht Israels, sich selbst zu verteidigen, nicht nur um Israels willen, sondern ich denke auch, dass wir uns weltweit gegen diese Art von Barbarei wehren sollten“, sagte er.

„Im Gegenzug werde ich aber auch Israel sagen, dass es Zurückhaltung und Verhältnismäßigkeit in der Art und Weise zeigen muss, wie es den legitimen Krieg gegen die Hamas führt.

Zelte von Vertriebenen nach starkem Regen überflutet

vor 1 Stunde

Die Zelte, in denen Vertriebene im zentralen Gazastreifen untergebracht sind, wurden am Dienstagmorgen nach heftigen Regenfällen überflutet, was die katastrophalen Bedingungen für viele palästinensische Familien, die in den Zelten untergebracht sind, noch verschlimmerte.

USAID-Verwalter: Drohende Hungersnot im nördlichen Gazastreifen ist ein ’schrecklicher Meilenstein‘

vor 1 Stunde

Die USAID-Administratorin Samantha Power bezeichnete die drohende Hungersnot im nördlichen Gazastreifen als einen „schrecklichen Meilenstein“, nachdem eine von den Vereinten Nationen unterstützte Bewertung der Ernährungssicherheit davor gewarnt hatte, dass über 1,1 Millionen Menschen von „katastrophalem“ Hunger betroffen sind.

„Die katastrophalen Ausmaße von Hunger und Unterernährung, die im Bericht der Integrierten Klassifizierung der Ernährungssicherheitsphase (IPC) beschrieben werden, sollten in der heutigen Zeit unvorstellbar sein, aber für Hunderttausende von Palästinensern in Gaza ist dies die Realität“, sagte Power in einer Erklärung am späten Montag.

„Mit nur zwei vorherigen Hungersnot-Erklärungen im einundzwanzigsten Jahrhundert ist dies ein schrecklicher Meilenstein.

Morgen-Update: Tag 165 von Israels Krieg gegen Gaza

vor 2 Stunden

Guten Morgen, liebe Middle East Eye-Leser,

Es ist 7:53 Uhr (5:53 GMT) in Palästina und Israel. Hier sind die neuesten Entwicklungen an Tag 165 des israelischen Krieges gegen Gaza:

Israelische Kampfjets bombardierten am frühen Dienstagmorgen Häuser in Rafah und im Zentrum des Landes und töteten mindestens 20 Palästinenser. Bei Luftangriffen in Jabalia nördlich von Gaza-Stadt wurden ebenfalls acht Menschen getötet.

Das syrische Verteidigungsministerium teilte mit, dass die israelischen Angriffe auf das Umland von Damaskus gerichtet waren, was zu einigen „materiellen Schäden“ führte.

Biden sagte, er habe Netanjahu gebeten, ein Team nach Washington zu schicken, um Möglichkeiten zu erörtern, „die Hamas ohne eine größere Bodenoperation in Rafah zu bekämpfen“.

In der Zwischenzeit sagte US-Außenminister Antony Blinken, er werde diese Woche Saudi-Arabien und Ägypten besuchen, da Washington auf einen Waffenstillstand dränge.

Abendlicher Rückblick

Vor 8 Stunden

Guten Abend, liebe Leser von Middle East Eye,

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums haben israelische Streitkräfte in den letzten 24 Stunden bei acht „Massakern“ mindestens 81 Palästinenser getötet und 116 weitere verwundet.

Damit steigt die Zahl der palästinensischen Todesopfer in den letzten fünf Monaten auf mehr als 31.726, mit mehr als 73.792 Verwundeten und schätzungsweise 8.000 Vermissten, von denen man annimmt, dass sie tot oder unter Trümmern begraben sind.

Mehr als 70 Prozent der Opfer sind nach Angaben der Gesundheitsbehörden Kinder und Frauen.

Weitere Entwicklungen:

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben während der laufenden Razzia 80 Personen aus dem Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt festgenommen.

Der Leiter des palästinensischen UN-Flüchtlingshilfswerks sagte am Montag, der Hunger im Gazastreifen sei „menschengemacht“.

Einem neuen Bericht der UN zufolge wird der nördliche Gazastreifen bis Mai von einer Hungersnot heimgesucht.

Eine multireligiöse Koalition aus 60 religiösen Führern der Stadt New York versammelte sich am Montag vor den Büros von Senator Chuck Schumer und Senatorin Kirsten Gillibrand in New York City, um einen dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen zu fordern.

Der arabische Korrespondent von Al Jazeera, Ismail al-Ghoul, und sein Team wurden von den israelischen Streitkräften freigelassen, nachdem sie am Montag im Al-Shifa-Krankenhaus angegriffen und 12 Stunden lang festgehalten worden waren.

Trudeau zeigt sich besorgt über Israels Rafah-Offensive

vor 9 Stunden

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat am Montag in einem Gespräch mit Benny Gantz, einem Mitglied des israelischen Kriegskabinetts, seine Besorgnis über die geplante israelische Militäroperation in Rafah zum Ausdruck gebracht, heißt es in einer Erklärung von Trudeaus Büro.

„Der Premierminister teilte seine Besorgnis über Israels geplante Offensive in der südlichen Gaza-Stadt Rafah und die schwerwiegenden humanitären Folgen für alle Zivilisten, die in diesem Gebiet Zuflucht suchen“, so Trudeaus Büro in einer Erklärung.

„Er unterstrich die Notwendigkeit, den Umfang der lebensrettenden humanitären Hilfe für die Zivilbevölkerung zu erhöhen und sicherzustellen, dass die Hilfe alle Bedürftigen sicher und ohne Verzögerung erreicht.“

Al Jazeera-Mitarbeiter nach 12-stündiger Inhaftierung und Angriff durch israelische Streitkräfte freigelassen

vor 11 Stunden

Der arabische Al Jazeera-Korrespondent Ismail al-Ghoul und sein Team wurden von den israelischen Streitkräften freigelassen, nachdem sie am Montag 12 Stunden lang im al-Shifa-Krankenhaus festgehalten und angegriffen worden waren.

In Tweets von Ghoul schrieb er auf Arabisch, dass die Besatzung bei der Stürmung des Shifa-Krankenhauses das Zelt der Journalisten mit Bulldozern platt gemacht und ihre Autos zerstört habe.

„Wir wurden gezwungen, uns den Besatzungstruppen zu stellen, die uns zwangen, unsere Kleidung vollständig auszuziehen“, schrieb er.

„Die Besatzungstruppen legten uns Handschellen an, verbanden uns die Augen und verhörten alle am Tatort anwesenden Journalisten“, fügte er hinzu und sagte, dass sie 12 Stunden lang ohne Kleidung, in Handschellen und mit verbundenen Augen festgehalten wurden.

Sechzig New Yorker Religionsführer fordern Waffenstillstand für Gaza

vor 13 Stunden

Eine multireligiöse Koalition aus 60 religiösen Führern der Stadt New York versammelte sich am Montag vor den Büros von Senator Chuck Schumer und Senatorin Kirsten Gillibrand in New York City, um eine dauerhafte Waffenruhe im Gazastreifen zu fordern.

„Wir sind heute hier als gläubige Menschen, die die unvorstellbaren Verwüstungen und das Leid im Gazastreifen betrauern, das nach fünf Monaten unerbittlicher, wahlloser Bombardierung und Aushungerung einer ganzen Bevölkerung durch das israelische Militär, finanziert durch unsere eigene Regierung, entstanden ist“, sagte Miriam Grossman von Rabbis for Ceasefire.

Während eines landesweiten Aktionstages mit dem Titel „Christen für ein freies Palästina“ reichten religiöse Führer der christlichen Gemeinschaft in New York City zusammen mit ihren jüdischen, muslimischen und buddhistischen Kollegen Briefe an ihre Bundesabgeordneten ein – darunter Schumer und Gillibrand sowie die Abgeordneten Dan Goldman, Jerry Nadler, Yvette Clarke, Grace Meng und Adriano Espaillat.

Neben der Forderung nach einem Waffenstillstand forderten sie ein Ende der israelischen Blockade der humanitären Hilfe für den Gazastreifen und die sichere Rückkehr aller Geiseln.

EU billigt Sanktionen gegen „gewalttätige Siedler“ im Westjordanland

vor 13 Stunden

Die EU-Außenminister haben sich am Montag einstimmig auf die Verhängung von Sanktionen gegen Siedler geeinigt, die Palästinenser im Westjordanland einschüchtern. Dies teilte der spanische Außenminister Jose Manuel Albares im Anschluss an seine Gespräche mit EU-Kollegen in Brüssel mit.

„Wir haben heute einstimmig Sanktionen gegen die gewalttätigen Siedler beschlossen, die die Palästinenser im Westjordanland schikanieren“, sagte er.

Biden und Netanjahu sprechen über Rafah und Hilfe für Gaza

vor 14 Stunden

US-Präsident Joe Biden hat am Montag mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu über Rafah und die Maßnahmen zur Verstärkung der Hilfe für den Gazastreifen gesprochen, wie das Weiße Haus mitteilte.

„Präsident Biden sprach mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu über die jüngsten Entwicklungen in Israel und im Gazastreifen, einschließlich der Situation in Rafah und der Bemühungen, die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zu verstärken“, so das Weiße Haus.

In einer separaten Erklärung erwähnte Netanjahu, dass sie während ihres Gesprächs über Israels Engagement für die Erreichung seiner Kriegsziele, die Zerschlagung der Hamas, die Befreiung aller Geiseln und die Sicherstellung, dass der Gazastreifen Israel nicht mehr bedrohen kann, gesprochen hätten.

Dies geschehe „unter Bereitstellung der notwendigen humanitären Hilfe, um diese Ziele zu erreichen“, so Netanjahu in einer Erklärung.

Es war das erste Mal seit dem 15. Februar, dass Biden und Netanjahu miteinander sprachen.

Israel wehrt sich gegen die Aufforderung des IGH, die humanitäre Hilfe zu verstärken

vor 16 Stunden

Israel hat sich gegen eine Dringlichkeitsanordnung des Internationalen Gerichtshofs (IGH) zur Aufstockung der humanitären Hilfe gewehrt und sie als „moralisch verwerflich“ bezeichnet.

In einem am Montag veröffentlichten Schriftsatz an den Weltgerichtshof erklärte Israel, es sei „wirklich besorgt um die humanitäre Lage und das Leben unschuldiger Menschen, wie die Maßnahmen zeigen, die es ergriffen hat und ergreift“.

„Ähnlich wie der Antrag von South Aftica, der das vorliegende Verfahren einleitete, entbehrt dieser Antrag jeglicher sachlicher und rechtlicher Grundlage, ist moralisch verwerflich und stellt einen Missbrauch sowohl der Völkermordkonvention als auch des Gerichtshofs selbst dar“, heißt es in dem Antrag.

Der israelische Militärangriff auf Gaza hat seit dem 7. Oktober mindestens 31.000 Palästinenser getötet, während die Belagerung der kleinen Enklave zu einer Massenverhungerung geführt hat. Viele Experten haben die Zerstörung als Völkermord bezeichnet.

Auf Antrag Südafrikas erließ der IGH im Januar ein Zwischenurteil, in dem er Israel aufforderte, Maßnahmen zu ergreifen, um Völkermord in Gaza zu verhindern.

Israelische Armee: Zwanzig Tote bei Operation im Al-Shifa-Krankenhaus

vor 16 Stunden

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben bei seinem Angriff auf das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza 20 Menschen getötet, die es als „Terroristen“ bezeichnet.

„Zwanzig Terroristen wurden bisher bei verschiedenen Gefechten im al-Shifa-Krankenhaus ausgeschaltet, und Dutzende von festgenommenen Verdächtigen werden derzeit verhört“, teilte die Armee mit.

Das Militär fügte hinzu, dass es Dutzende von Personen festgenommen habe und dass es „weiterhin terroristische Aktivitäten im Shifa-Krankenhaus vereitelt“.

Rund 30.000 Palästinenser befinden sich derzeit im al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt unter Belagerung, nachdem die israelische Armee in der Nacht zum Montag eine Razzia durchgeführt hatte.

Israels Al-Shifa-Angriff: Was passiert ist und wie wir hierher kamen

Das Militär startete die Razzia, bei der Panzer auf das Krankenhaus vorrückten und es beschossen, als die Palästinenser, die in dem Gebäude Zuflucht gefunden hatten, gerade ihre Ramadan-Mahlzeit vor Beginn des Fastenmonats einnehmen wollten.

Ersten Berichten zufolge wurden bei der jüngsten Razzia mehrere Menschen getötet und verwundet.

Mindestens 80 Personen wurden bei der nächtlichen Razzia an dem Ort festgenommen, der seit Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen im Mittelpunkt wichtiger Ereignisse und Angriffe stand.

Neuer Bericht über drohende Hungersnot im Gazastreifen ist laut UN-Chef ein „entsetzliches Armutszeugnis

vor 17 Stunden

Ein neuer Bericht, der eine drohende Hungersnot im nördlichen Gazastreifen vorhersagt, ist ein „entsetzliches Armutszeugnis“ für die Bedingungen in der Enklave, sagte der UN-Generalsekretär am Montag.

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) erklärte am Montag, dass eine Hungersnot im nördlichen Gazastreifen ab März zu erwarten sei.

„Dies ist eine von Menschen verursachte Katastrophe – und der Bericht macht deutlich, dass sie gestoppt werden kann“, sagte Antonio Guterres vor Reportern am UN-Hauptsitz in New York.

Er forderte Israel auf, den Zugang zu humanitären Gütern im gesamten Gazastreifen zu gewährleisten.

