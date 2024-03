‚Israel started to destroy Rafah quietly to avoid international reactions‘ Palestinian Foreign Ministry said Israel began its aggression on Rafah without announcing it to avoid reaction.

Israels Krieg gegen Gaza live: „Israel hat begonnen, Rafah in aller Stille zu zerstören“.

Menschen begutachten den Schutt und die Trümmer eines Gebäudes, das in der Nacht von israelischem Bombardement in Rafah getroffen wurde

Von Linah Alsaafin, Stephen Quillen und Umut Uras

19. März 2024

Palästinensisches Außenministerium verurteilt eskalierende Bombardierung und Zerstörung durch die israelischen Streitkräfte in Rafah.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat zu sofortigen Maßnahmen aufgerufen, um eine Hungersnot im nördlichen Gazastreifen zu verhindern, eine Katastrophe, die er als „ausschließlich“ vom Menschen verursacht bezeichnete.

Der Al-Dschasira-Journalist Ismail al-Ghoul ist nach 12 Stunden in israelischer Haft freigelassen worden. Die israelischen Streitkräfte verprügelten ihn schwer, als sie ihn während einer Razzia im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt festhielten.

Al-Ghoul beschrieb, wie er gezwungen wurde, 12 Stunden lang mit verbundenen Augen und gefesselten Händen auf dem Bauch zu liegen, während die israelischen Streitkräfte in der Nähe der Gefangenen das Feuer eröffneten, um Angst zu verbreiten.

Israelische Beamte haben gegenüber US-amerikanischen und israelischen Medien erklärt, dass in Katar indirekte Gespräche mit der Hamas aufgenommen worden seien.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 31.819 Palästinenser getötet und 73.934 verletzt. Die revidierte Zahl der Todesopfer in Israel infolge des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober beläuft sich auf 1.139, wobei Dutzende von ihnen gefangen genommen wurden.

