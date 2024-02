Muslims abandon UK Labour over „deeply offensive“ Gaza position Party stifles criticism of its pro-Israel stance.

Keir Starmer ist der ultimative Fokusgruppen-Politiker. Justin Ng Avalon

Muslime verlassen UK Labour wegen „zutiefst beleidigender“ Gaza-Position

Von Omar Karmi

Power Suits

15. Februar 2024

Keir Starmer – Entschuldigung, Sir Keir Starmer – hat ein Palästina-Problem.

Der Vorsitzende der britischen Labour-Partei – und Chef der offiziellen Opposition Seiner Majestät – sollte ein sicherer Kandidat für den Sieg bei den nächsten Parlamentswahlen in Großbritannien sein, die höchstwahrscheinlich noch in diesem Jahr stattfinden werden.

Die Labour-Partei liegt in den Umfragen stets deutlich vor der regierenden Konservativen Partei, deren 15 Jahre an der Macht von Spaltung, Inkompetenz und Korruption geprägt waren.

Starmer hat seinen Vorsprung mit einer einfachen Strategie gehalten: Die Basis als gegeben hinnehmen und die Wechselwähler ansprechen, indem man jedes Versprechen und jede traditionelle Politik der Labour-Partei über Bord wirft, durch die man von den Labour-Mitgliedern überhaupt erst zum Parteivorsitzenden gewählt wurde, und die Partei nach dem Vorbild der konservativen Partei umgestaltet, die sie eigentlich herausfordern soll.

So hat das Labour-Schattenkabinett – die Möchtegern-Regierung der Opposition – im Namen der „fiskalischen Verantwortung“ jeden Vorschlag für eine Steuerreform zur Finanzierung von Ausgaben für das Gesundheits- oder das Bildungswesen, zwei traditionelle Schwerpunktbereiche der Labour-Partei, fallen gelassen.

Starmer hat sich geweigert, die Gewerkschaften – traditionell das Rückgrat der Labour-Partei – bei Lohnstreitigkeiten zu unterstützen, und hat es Labour-Politikern sogar verboten, sich an Streikpostenketten zu beteiligen.

Und erst letzte Woche hat er eine Zusage für grüne Investitionen in Höhe von 35 Milliarden Dollar fallen gelassen – so ziemlich das letzte, was von seiner Politik übrig geblieben ist.

Es ist eine bewährte Wahlkampfstrategie: Den Kopf unter der Gürtellinie halten, um sich als Zielscheibe so klein wie möglich zu machen und den politischen Gegnern jede Angriffsmöglichkeit zu nehmen.

Und es hat funktioniert. Die Anhänger der Labour-Partei schienen dem Argument Glauben zu schenken, dass beim Versuch, eine Parlamentswahl zu gewinnen, alles erlaubt ist und dass die Partei schließlich zu ihren Wurzeln zurückkehren wird.

Zum Leidwesen von Starmer wurde er vom Gaza-Streifen schwer bloßgestellt.

Feige und mitschuldig

Es ist eine Sache, die Politik der Konservativen in innenpolitischen Fragen nachzuplappern, um den Gegnern vor einer Wahl keine Munition zu geben; die überschwängliche Unterstützung der britischen Regierung für die völkermörderische Gewalt eines fremden Landes gegen eine weitgehend wehrlose Zivilbevölkerung nachzuplappern, hat eine ganz andere Dimension von Feigheit.

Starmer hat sich bei dem Versuch, die Forderung nach einem sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen zu vermeiden, selbst in die Enge getrieben.

Er hat Konzepte wie „dauerhafte“ Waffenstillstände oder „humanitäre Pausen“ ausprobiert – alles, wie es scheint, in dem Versuch, Israel so viel Zeit zu geben, wie es will, um seine Kampagne der ethnischen Säuberung in Gaza unter dem Deckmantel der „Selbstverteidigung“ zu beenden.

Der Labour-Vorsitzende schien in einem Interview mit einem Londoner Radiosender sogar zu befürworten, dass Israel die Versorgung der 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen mit Lebensmitteln, Wasser, Strom und Treibstoff unterbricht – Bemerkungen, die er nach einer Gegenreaktion zu „klären“ versuchte.

Starmers Position hat Mitglieder und Anhänger der Labour Party entsetzt.

Dutzende von lokalen Labour-Ratsmitgliedern sind zurückgetreten, 56 Labour-Parlamentarier stimmten im November gegen die Führung, um einen Antrag zu unterstützen, der einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand forderte.

Acht Mitglieder der vorderen Bank der Labour-Partei – die aus hochrangigen Mitgliedern besteht – traten aus Protest gegen das Verbot, den Antrag zu unterstützen, von ihren Ämtern zurück.

Muslimische Parteimitglieder haben das Gefühl, dass sie von der Parteiführung im Stich gelassen werden, wenn sie Bedenken äußern.

Und die Unterstützung für die Labour Party bricht unter den muslimischen Wählern ein.

Laut einer kürzlich vom Labour Muslim Network initiierten Umfrage, einer Gruppe, die sich innerhalb der Labour-Partei für die Belange britischer Muslime einsetzt, geben nur noch 43 Prozent der befragten Muslime an, dass sie beabsichtigen, für die Labour-Partei zu stimmen. 2021 waren es noch 86 Prozent.

Das bedeutet, dass Labour 50 Prozent der muslimischen Wählerschaft verloren hat, wenn sich die Umfrage in das tatsächliche Verhalten am Wahltag übersetzt. Der größte Anteil – 9 Prozent – ging an die Grüne Partei, die schon früh zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen aufgerufen hatte.

Bezeichnenderweise sind die meisten dieser verlorenen Stimmen zu Unentschlossenen geworden, was darauf hindeutet, dass sich die 4 Millionen Muslime im Vereinigten Königreich zunehmend entrechtet fühlen, da keine der großen Parteien für sie spricht.

Unfug

Nasser Nasrallah, 54, ist Besitzer eines Cafés in einer vergessenen Ecke im Südosten Londons. Normalerweise“, so sagt er, würde er Labour wählen – „das ist die beste Option, die wir haben“ – aber dieses Mal nicht.

„Sie sind Müll“, sagte er über die Labour-Führung.

Er gestand, dass er so „extrem wütend“ auf Starmer sei, dass er vorhabe, bei der nächsten Wahl für die Konservative Partei zu stimmen, nur um „Labour zu bestrafen“, sagte er.

„Ich möchte, dass die Konservativen an der Macht bleiben, weil das die einzige Möglichkeit ist, Labour eine Lektion zu erteilen“.

Seine Wut ist weit verbreitet, so das Labour Muslim Network, das erklärte, Starmers Haltung zu Palästina sei für britische Muslime „zutiefst beleidigend“ und verursache eine „Krise“ bei den muslimischen Anhängern der Partei.

Bislang wurde dieser Ärger ignoriert. Aber der Umgang der Labour-Partei mit abweichenden Stimmen innerhalb der Partei wirkt langsam wie eine Farce.

Der erste Test für den Wählerwillen wird eine Nachwahl sein – eine Wahl, die angesetzt wird, um einen einzelnen Parlamentssitz neu zu besetzen, in der Regel nach dem Tod oder dem Rücktritt eines Abgeordneten.

Die Nachwahl für Rochdale im Nordwesten Englands am 29. Februar hat die Labour-Partei bereits verloren – und zwar auf eine sehr ungeschickte Art und Weise.

Die Partei zog ihre Unterstützung für ihren eigenen Kandidaten Azhar Ali zurück, nachdem dieser im Oktober die Behauptung aufgestellt hatte, Israel habe von der Hamas-Operation am 7. Oktober gewusst und sie zugelassen.

Diese Maßnahme kam jedoch zu spät, um ihn durch einen anderen Kandidaten zu ersetzen, so dass Ali zwar als Labour-Kandidat antritt, aber im Falle eines Sieges als Unabhängiger ins Parlament einziehen würde.

In Rochdale wäre unabhängig von Alis Kandidatur ohnehin ein unabhängiger Kandidat angetreten, obwohl der Sitz bisher als sicher für die Labour Party galt. George Galloway, ein ehemaliger Abgeordneter und überzeugter Pro-Palästina-Aktivist, kandidiert mit einer auf Gaza ausgerichteten Kampagne, die er als „ultimativen Protest“ gegen die Labour-Partei bezeichnet hat.

Galloway, ein altgedienter Politiker, war rund 15 Jahre lang Labour-Abgeordneter, bevor er wegen seiner Kritik an der Rolle Großbritanniens bei der Irak-Invasion 2003 aus der Partei ausgeschlossen wurde.

Seitdem hat er zweimal Kandidaten der Labour-Partei bei Wahlen in Gebieten mit einem hohen muslimischen Bevölkerungsanteil geschlagen.

Unterdrückung abweichender Meinungen

Doch damit war die Labour-Führung noch nicht fertig.

Einen Tag, nachdem die Partei ihre Unterstützung für Ali zurückgezogen hatte, gab sie bekannt, dass sie dasselbe für Graham Jones, den ehemaligen Labour-Kandidaten für Hyndburn, ebenfalls im Nordwesten Englands, getan hatte.

Jones hatte keine Verschwörungstheorien geäußert. Aber er hatte den – in den Augen seiner Parteiführung – fatalen Fehler begangen, vorzuschlagen, dass die Führer der Welt die Nase voll hätten von „fucking Israel“ und dass Briten, die im israelischen Militär kämpfen, strafrechtlich verfolgt werden sollten … nach britischem Recht.

Für die muslimischen Wähler läuft das alles auf ein hartes Durchgreifen gegen diejenigen hinaus, die eine andere Meinung zu Palästina haben, und viele vermuten, dass Pro-Israel-Gruppen die Labour-Führung völlig in der Hand haben.

Einem Bericht der investigativen Website Declassified UK zufolge haben etwa 20 Prozent der derzeitigen Labour-Abgeordneten Gelder von pro-israelischen Gruppen erhalten.

Die Partei ist im Besitz“ von Zionisten, sagte Hasan, 44, der eine Druckerei im Südosten Londons betreibt.

Er schüttelte ungläubig den Kopf darüber, wie „meine Partei“ mit dem umgegangen sei, was er als Völkermord in Gaza bezeichnete, und sagte, er könne jetzt keine der großen Parteien wählen und werde entweder die Sozialdemokratische Partei oder die Grüne Partei wählen.

Er sagte auch voraus, dass die Labour-Partei unter ihrer Palästina-Position leiden würde, und deutete an, dass es im Vereinigten Königreich zu einer Parlamentswahl kommen könnte.

Sicherlich steht Labour vor einem Problem. Eine ganze Reihe unabhängiger Herausforderer – darunter die junge britische palästinensische Aktivistin Leanne Mohamad – fordern Labour-Kandidaten im ganzen Land in einer konzertierten Kampagne heraus, um die muslimische Wählerschaft für sich zu gewinnen.

Starmer selbst könnte in seinem eigenen Wahlkreis im Norden Londons von Andrew Feinstein herausgefordert werden, einem langjährigen Anti-Apartheid-Aktivisten in Südafrika und ehemaligen Berater von Nelson Mandela.

Aber der Labour-Vorsitzende ist nichts anderes als ein perfekter Fokusgruppen-Politiker. Sein Team wird sich ausgerechnet haben, dass der Schaden, den die Labour-Partei durch ihre erbärmliche Haltung zum Gaza-Streifen erleidet, verkraftbar ist.

Und abgesehen von Gaza hat sich Starmer so präsentiert, als hätte er keine kontroverse Meinung, keine prinzipielle Position und nicht einmal eine feste Politik.

Das sollte ausreichen, um ihn bei den Parlamentswahlen in diesem Jahr zu schlagen, auch wenn der Vorsprung von Labour in den Umfragen schrumpft. Außenpolitische Themen haben bei den Wählern traditionell keine hohe Priorität.

Aber er wird für immer mit der Komplizenschaft Großbritanniens bei Israels Massenmord an Zivilisten, der aufgezwungenen Aushungerung einer ganzen Bevölkerung und der Zerstörung des Gazastreifens in Verbindung gebracht werden.

Wie Starmer, ein ehemaliger Menschenrechtsanwalt, sicherlich weiß, gibt es keine niedrigere moralische Messlatte als Völkermord. Er hat es nicht geschafft, sie zu überwinden.

Omar Karmi’s Blog

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …