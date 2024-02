Israel-Palestine live: Netanyahu orders negotiators to skip ceasefire talks After besieging it for weeks, Israeli troops empty main Khan Younis hospital ahead of a feared raid

Live 14. Februar 2024

Israel-Palästina live: Netanjahu befiehlt Unterhändlern, Waffenstillstandsgespräche ausfallen zu lassen

Nach wochenlanger Belagerung räumen israelische Truppen das Hauptkrankenhaus von Khan Younis vor einer befürchteten Razzia

Wichtigste Punkte

Nasser-Krankenhaus „in eine Kampfzone verwandelt

Israelische Angriffe töten libanesische Mutter und zwei Kinder

Zahl der Todesopfer in Gaza steigt auf 28.576

Außenministerium „erschüttert“ über Tötung eines palästinensisch-amerikanischen Teenagers durch Israel

vor 9 Minuten

Das Außenministerium hat sich besorgt über die Tötung des 17-jährigen Mohammad Ahmad Khdour geäußert, den israelische Streitkräfte Anfang der Woche erschossen haben.

„Wir sind erschüttert über die Ermordung des 17-jährigen US-Bürgers Mohammad Ahmad Khdour“, erklärte das Büro für Palästinensische Angelegenheiten des Außenministeriums auf X.

„Für die Vereinigten Staaten gibt es keine höhere Priorität als die Sicherheit der US-Bürger. Wir fordern dringend eine schnelle, gründliche und transparente Untersuchung, einschließlich einer vollständigen Rechenschaftspflicht.“

Im vergangenen Monat wurde ein weiterer US-Bürger, der 17-jährige Tawfiq Ajaq, von israelischen Streitkräften im Westjordanland getötet. Im Jahr 2022 tötete Israel außerdem zwei US-Bürger – die Al Jazeera-Reporterin Shireen Abu Akleh und Omar Assad.

Israelische Razzia im Südlibanon

vor 57 Minuten

Das israelische Militär hat einen weiteren Angriff auf Nabatieh im Südlibanon durchgeführt, wie Al Jazeera berichtet.

Einzelheiten sind nicht bekannt, aber ein Angriff auf die Stadt Nabatieh würde eine erhebliche Eskalation im laufenden Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah bedeuten. Zuvor hatte Israel bereits Dörfer im Gouvernement Nabatieh angegriffen.

Marwan Barghouti vom Ofer-Gefängnis in die Isolation verlegt, sagt Ben Gvir

vor 1 Stunde

Der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, teilte auf X, ehemals Twitter, mit, dass die israelischen Sicherheitsdienste den prominenten palästinensischen politischen Gefangenen Marwan Barghouti aus dem Ofer-Gefängnis in Israel in Isolationshaft verlegt haben.

Ben Gvir sagte, die Entscheidung für die Verlegung sei aufgrund von Informationen über einen „geplanten Aufstand“ getroffen worden, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Barghouti, der den Spitznamen „Palästinas Nelson Mandela“ trägt, ist einer der bekanntesten palästinensischen Gefangenen. Er wurde 2002 von den israelischen Streitkräften verhaftet und zu fünfmal lebenslänglicher Haft verurteilt und wegen mehrfachen Mordes an Israelis angeklagt.

Er war früher Anführer der Tanzim, einer bewaffneten Fraktion der Regierungspartei Fatah der Palästinensischen Autonomiebehörde, und gilt als eine der populärsten palästinensischen politischen Persönlichkeiten und potenzieller Nachfolger von Mahmoud Abbas.

Ägypten baut eine Pufferzone zur möglichen Aufnahme palästinensischer Flüchtlinge: Bericht

vor 1 Stunde

Einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Sinai Foundation for Human Rights zufolge wird derzeit an einer Sicherheitszone zum Gazastreifen gebaut, die als Pufferzone dienen soll und palästinensische Flüchtlinge aufnehmen könnte, falls diese aus Rafah vertrieben werden.

Wie die Gruppe unter Berufung auf örtliche Bauunternehmer mitteilte, soll auf der Sinai-Halbinsel ein Gebiet geschaffen werden, das von sieben Meter hohen Mauern umgeben ist. Den Berichten zufolge sollen auch die zerstörten Häuser der einheimischen Gruppen in dem Gebiet überbaut werden.

Middle East Eye konnte den Bericht nicht unabhängig verifizieren.

Anfang des Monats hatte der ägyptische Journalist Ahmed El-Madhoun ein Video online gestellt, das Arbeiter beim Ausbau der Sicherheitsmauer zwischen Ägypten und dem Gazastreifen zeigt.

Seit Beginn des Gaza-Krieges im Oktober haben die Medien über mehrere israelische Vorschläge berichtet, die darauf abzielen, die palästinensischen Bewohner des Gazastreifens nach Ägypten zu drängen, was Kairo jedoch ablehnt.

Deutschland warnt: Israelische Offensive auf Rafah wäre eine humanitäre Katastrophe

vor 1 Stunde

Die deutsche Außenministerin hat davor gewarnt, dass eine israelische Offensive auf Rafah, wo mehr als eine Million Palästinenser Zuflucht gesucht haben, eine humanitäre Katastrophe wäre,

„1,3 Millionen Menschen warten dort auf sehr engem Raum. Sie können im Moment nirgendwo anders hingehen … Wenn die israelische Armee unter diesen Bedingungen eine Offensive auf Rafah starten würde, wäre das eine humanitäre Katastrophe“, sagte Annalena Baerbock auf einer Pressekonferenz während ihres Besuchs in Israel.

Netanjahu sagt, Israel werde in Rafah „starke Maßnahmen“ ergreifen

vor 2 Stunden

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte in einer auf seinen Social-Media-Konten veröffentlichten Botschaft, dass Israel seine Militäraktion im Gazastreifen mit einer Offensive in Rafah fortsetzen und „bis zum vollständigen Sieg“ kämpfen werde.

„Wir werden bis zum vollständigen Sieg kämpfen, und dazu gehört auch eine starke Aktion in Rafah, nachdem wir der Zivilbevölkerung erlaubt haben, die Kampfzonen zu verlassen“, sagte er in einer auf X und Telegram geteilten Botschaft.

Pro-Palästina-Demonstranten blockieren den Verkehr auf der Golden Gate Bridge in Kalifornien

vor 2 Stunden

Eine Gruppe pro-palästinensischer Demonstranten hat am Mittwoch den Verkehr auf der Golden Gate Bridge in San Francisco, Kalifornien, zum Erliegen gebracht.

Die Demonstranten standen Seite an Seite auf allen Fahrspuren der Brücke und hielten Transparente mit den Aufschriften „Stop Arming Israel“ und „Hands off Rafah“ hoch.

„Die Städte San Francisco, Oakland und Richmond gehören zu den ersten und größten Städten, die einen Waffenstillstand fordern, und 68% der US-Wähler unterstützen einen Waffenstillstand. Dies ist nicht kontrovers oder kompliziert – es geht darum, die grundlegenden Menschenrechte für das palästinensische Volk zu achten“, sagte Bridget Rochios, eine Demonstrantin, in einer Erklärung, die MEE vorliegt.

„Mit jedem Tag, an dem die USA diesen Völkermord schamlos weiter unterstützen, werden die Rufe nach Freiheit für das palästinensische Volk von der Besatzung in den Gemeinden, Institutionen und Regierungen lauter.“

Die Aktion schließt sich an ähnliche Pro-Palästina-Proteste an, die den Verkehr in großen Ballungsräumen in den USA behinderten.

Pro-Palästina-Demonstranten stören den Verkehr auf der Golden Gate Bridge in Kalifornien und halten ein Transparent mit der Aufschrift „Stop Arming Israel“ am 14. Februar 2024.

Pro-Palästina-Demonstranten stören den Verkehr auf der Golden Gate Bridge in Kalifornien am 14. Februar 2024.

Israel identifiziert den von der Hisbollah getöteten Soldaten

vor 2 Stunden

Das israelische Militär hat die Familie der 20-jährigen Omer Sarah Benjo über ihren Tod informiert und sie als die Soldatin identifiziert, die am Mittwoch bei einem Hisbollah-Raketenangriff getötet wurde.

Weißes Haus erwartet, dass Israel die Lieferung von Mehl nach Gaza erlaubt

vor 2 Stunden

Der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, sagte, Washington erwarte, dass Israel seiner Verpflichtung nachkomme, eine Mehlsendung in den Gazastreifen zu erlauben.

Er reagierte damit auf einen Bericht, wonach der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich eine von den USA finanzierte Mehlsendung nach Gaza blockiert, von der die Regierung Biden erwartet, dass sie in die belagerte Enklave gelangen darf.

Vor 2 Stunden

Israel vertreibt Palästinenser mit Waffengewalt aus dem Nasser-Krankenhaus in Khan Younis im südlichen Gazastreifen. Tausende von Palästinensern haben dort Zuflucht gesucht, während Israel behauptet, das Krankenhaus beherberge Hamas-Kämpfer.

Dr. Khaled Asreer, einer der letzten verbliebenen Chirurgen im Nasser-Krankenhaus, sagte gegenüber Middle East Eye, er habe gesehen, wie drei Palästinenser am Nordtor des Krankenhauses getötet wurden und andere durch einen israelischen Kordon aus Panzern und Soldaten laufen mussten.

Der Al Jazeera-Journalist Hani Mahmoud berichtete in Rafah im südlichen Gazastreifen, dass Kameras zur Gesichtserkennung bei den Ausreisenden eingesetzt wurden.

Andernorts sind die Spannungen an der Grenze zwischen dem Südlibanon und Israel ebenfalls eskaliert, da die Angriffe der Hisbollah und anderer bewaffneter Gruppen auf israelische Stellungen und die israelischen Luftangriffe im Libanon nicht nachgelassen haben.

Bei Raketenangriffen, die nach israelischen Angaben aus dem Südlibanon kamen, wurden am Mittwoch mindestens ein israelischer Soldat getötet und acht weitere verwundet. Die Hisbollah hat sich bisher nicht zu den Angriffen bekannt.

Wenn Sie sich über die neuesten Nachrichten zum israelischen Krieg im Gazastreifen informieren möchten, klicken Sie bitte unten, um unseren Bericht von heute zu lesen.

Palästinenser werden mit Waffengewalt aus dem von Israel belagerten Krankenhaus gezwungen und können nirgendwo hin

Israelische Regierung genehmigt Starlink-Dienste in Israel und VAE-Feldlazarett in Gaza

vor 3 Stunden

Das israelische Kommunikationsministerium hat die Nutzung von Starlink-Satelliteninternetdiensten innerhalb Israels sowie in einem von den Vereinigten Arabischen Emiraten betriebenen Feldlazarett in Gaza genehmigt.

„Die israelischen Sicherheitsbehörden haben die Bereitstellung von Starlink-Diensten in dem von den Vereinigten Arabischen Emiraten betriebenen Feldkrankenhaus in Rafah genehmigt. Starlink-Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit niedriger Latenz werden Videokonferenzen mit anderen Krankenhäusern und Ferndiagnosen in Echtzeit ermöglichen“, so das Ministerium in einer Erklärung.

Das Elon Musk gehörende Starlink ist ein Satellitennetzwerk, das Kunden auf der ganzen Welt Hochgeschwindigkeitsinternet zur Verfügung stellt.

Musk hatte die Nutzung des Netzwerks zuvor Hilfsorganisationen angeboten, die im Gazastreifen tätig sind, wo die Telekommunikation wiederholt von Israel unterbrochen wurde. In früheren Berichten hieß es jedoch, dass Israel dem Einsatz zustimmen müsse.

Israelische Streitkräfte töten palästinensischen politischen Analysten aus Gaza

vor 4 Stunden

Israelische Streitkräfte haben Ayman Rafati, einen politischen Analysten in Gaza und häufiger Gast bei Al Jazeera, zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern getötet.

Dies berichteten palästinensische Medien und Ramy Abdu, Leiter der Menschenrechtsorganisation Euro-Med Human Rights Monitor.

Israel wird beschuldigt, gezielt Wissenschaftler, Journalisten und Schriftsteller ins Visier zu nehmen. Eines der bekanntesten Beispiele ist Refaat Alareer, ein palästinensischer Dichter, der bei einem israelischen Luftangriff getötet wurde.

Israelische Armee tötet Kleinkind und zwei Frauen auf dem Weg ins Krankenhaus in Gaza-Stadt

vor 4 Stunden

Mehrere palästinensische Nachrichtenagenturen berichten, dass israelische Streitkräfte ein Auto mit Zivilisten beschossen haben, die auf dem Weg zu einem Krankenhaus im nördlichen Gazastreifen waren.

Bei dem Angriff wurden ein Kleinkind, zwei Frauen und der Fahrer des Wagens in der Nähe des Viertels Sheikh Radwan in Gaza-Stadt getötet.

Französischer Präsident lehnt mögliche Offensive auf Rafah entschieden ab

vor 4 Stunden

Das Büro des französischen Präsidenten Emmanuel Macron teilte am Mittwoch mit, dass Macron in einem Telefongespräch mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu seinen entschiedenen Widerstand gegen eine mögliche israelische Militäroffensive in Rafah im südlichen Gazastreifen zum Ausdruck gebracht habe.

„Dies könnte nur zu einer humanitären Katastrophe neuen Ausmaßes und zur Zwangsvertreibung der Bevölkerung führen, was eine Verletzung der internationalen Menschenrechte darstellen und das Risiko einer regionalen Eskalation erhöhen würde“, hieß es.

Jordanische Demonstranten bilden Menschenkette zur Unterstützung des Gazastreifens

vor 5 Stunden

Hunderte von Jordaniern haben am Mittwoch eine Menschenkette zur Unterstützung des Gazastreifens gebildet und Schilder hochgehalten.

Die Demonstranten protestierten gegen Lastwagen, die nach Israel fahren, und forderten, dass mehr Hilfsgüter nach Gaza geliefert werden.

