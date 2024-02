Patrick Lawrence: Crisis at the NYT The relationship between the Times and Israeli authorities is now exposed to more light than was ever supposed to shine on it. By Patrick Lawrence ScheerPost It has been evident to many of us since the genocide in Gaza began Oct.

Das Gebäude der New York Times in New York City. (Torrenegra, Flickr, CC BY 2.0)

Die Beziehung zwischen der Times und den israelischen Behörden ist nun einem größeren Licht ausgesetzt, als es jemals hätte scheinen sollen.

Krise bei der NYT

Von Patrick Lawrence

ScheerPost

14. Februar 2024

Seit dem Beginn des Völkermords im Gazastreifen am 7. Oktober ist vielen von uns klar, dass Israel riskiert, zu viel von denjenigen zu verlangen, die sich auf seine Seite schlagen wollen.

Der zionistische Staat würde etwas verlangen, was viele Menschen nicht geben können: Er würde von ihnen verlangen, dass sie ihr Gewissen, ihre Vorstellung von moralischer Ordnung, ja ihren angeborenen Anstand aufgeben, während er eine Bevölkerung von 2,3 Millionen Menschen ermordet, aushungert und vertreibt und ihr Land unbewohnbar macht.

Die Israelis sind dieses Risiko eingegangen, und sie haben verloren. Wir können jetzt Videos von israelischen Soldaten sehen, die feiern, während sie palästinensische Mütter und Kinder ermorden, die tanzen und singen, während sie ganze Stadtviertel in die Luft jagen, die Palästinenser verhöhnen in einem Karneval rassistischer Verderbtheit, den man für jenseits des Schlimmsten gehalten hätte – und sicherlich jenseits dessen, was ein Jude einem anderen Menschen antun würde.

Die israelische Zeitung Haaretz berichtet, was amerikanische Medien nicht tun, dass die israelischen Verteidigungskräfte heimlich einen Social-Media-Kanal sponsern, der dieses entartete Material verbreitet, um ein Maximum an Hass aufrechtzuerhalten.

Es ist eine psychisch kranke Nation, die sich damit brüstet, dass sie dem Anderen, von dem sie besessen ist, dieses Leid zufügt. Die Welt wird eingeladen – und das ist das Nonplusultra der Perversität -, an Israels Krankheit teilzuhaben, und sie sagte vor zwei Wochen in einem Haager Gerichtssaal „Nein.“

Nach Gaza ist es unwahrscheinlich, dass das Apartheid-Israel jemals wieder den Platz in der Gemeinschaft der Nationen einnehmen wird, den es verdient oder nicht verdient hat. Es steht jetzt unter den Ausgestoßenen.

Auch das Biden-Regime ist dieses Risiko eingegangen und hat ebenfalls verloren.

Seine Unterstützung für die täglichen Grausamkeiten der Israelis ist mit hohen politischen Kosten verbunden, sowohl im Inland als auch im Ausland, und sie zerreißt Amerika – seine Universitäten, seine Gerichte, seine Gesetzgebung, seine Gemeinden – und ich würde sagen, den Stolz, den es noch auf sich selbst zu haben scheint.

Wenn die Geschichte von Amerikas Niedergang als Hegemonialmacht geschrieben wird, wird die Gaza-Krise mit Sicherheit als ein bedeutender Marker für den Abstieg der Nation in einen Morast der Unmoral erscheinen, der bereits zu einem Zusammenbruch ihrer Glaubwürdigkeit beigetragen hat.

Kommen wir zu den US-Medien – Mainstream-Medien, Konzernmedien, alte Medien. Wie auch immer man sie nennen will, auch sie haben gezockt und verloren.

Ihre Berichterstattung über die Gaza-Krise war so ungeheuerlich und unvorsichtig unausgewogen zugunsten Israels, dass wir ihre Verfehlungen als beispiellos bezeichnen könnten. Wenn die Umfragen durchgeführt und die Ergebnisse vorliegen, werden ihre skrupellosen Verzerrungen, ihre zahllosen Auslassungen und – was meiner Meinung nach das schlimmste Vergehen ist – ihre Entmenschlichung der Palästinenser in Gaza ihre ohnehin schon zusammenbrechende Glaubwürdigkeit weiter beschädigt haben.

Kommen wir schließlich zur New York Times. Kein anderes amerikanisches Medium hat seit Oktober letzten Jahres durch seine Berichterstattung über Israel und den Gaza-Streifen mehr zu leiden gehabt. Und die einstige Vorzeigezeitung, die in ihrer wohlbekannten Hybris ziemlich erstickt ist, fällt, während wir sprechen.

Nach zahlreichen Berichten, einschließlich ihrer eigenen, ist sie in einen internen Aufruhr geraten, weil die Berichterstattung über Israel und Gaza so schäbig – so offensichtlich fahrlässig – war, dass sie, wie Israel, ihren Ruf vielleicht nie wieder ganz herstellen kann.

Max Blumenthal, Chefredakteur von The Grayzone, beschrieb die Krise in der Eighth Avenue am 30. Januar im täglichen Webcast von The Hill, Rising, besser als jeder andere.

„Wir haben es hier mit einem der größten Medienskandale unserer Zeit zu tun“, sagte er zu Briahna Joy Gray und Robby Soave. In der Tat. Dies fasst die Schwere der vorsätzlichen Korruption der Times bei ihrer verschwenderischen Verwendung israelischer Propaganda gut zusammen, und Blumenthal verdient das Mikrofon, um dies zu sagen.

Seit Ende letzten Jahres hat The Grayzone die „Untersuchungen“ der Times über die angebliche Grausamkeit der Hamas und die angebliche Unschuld Israels eingehend untersucht.

Das ist mehr als „Insider-Baseball“, wie man so schön sagt. Wir haben jetzt eine nützliche, komplizierte Anatomie einer unverdientermaßen einflussreichen Zeitung, die die Souveränität, die sie in jeder Tagesausgabe für sich beanspruchen und durchsetzen muss, unterwürfig an die Macht abgibt.

Die Tragweite dessen, was The Grayzone ans Licht gebracht hat, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden – für uns alle. Das ist unabhängiger Journalismus in seiner besten Form, Berichterstattung über Unternehmensjournalismus in seiner schlimmsten Form.

Seit Ende letzten Jahres hat The Grayzone die „Untersuchungen“ der Times über die angebliche Grausamkeit der Hamas und die angebliche Unschuld Israels eingehend untersucht.

Wenn wir die täglichen Berichte der Times aus Israel und aus dem Gazastreifen lesen, wenn ihre Korrespondenten unklugerweise Einladungen zu Einsätzen bei den IDF annehmen, finden wir eine Zeitung vor, die weder ihre langjährige Treue zu Israel noch ihren Dienst an der amerikanischen Macht in Frage stellen will.

Diese beiden ideologischen Neigungen – weit mehr als das, was ihre Reporter sehen und hören – haben die Berichterstattung der Zeitung über diese Krise bestimmt. Das ist schlechter Journalismus auf Anhieb.

Es war also unvermeidlich, dass die Times als Israels Apologet auftrat, sobald die Mordserie der IDF im vergangenen Oktober begann. Es handelte sich nicht um einen Amoklauf, der der Westgoten würdig gewesen wäre, wie die zahlreichen Videoaufnahmen in den sozialen Medien und in unabhängigen Publikationen zeigten.

Er wurde als „Krieg“ bezeichnet, ein Krieg, der nicht gegen die Palästinenser, sondern „gegen die Hamas“ geführt wurde, und Israel hat ihn in „Selbstverteidigung“ geführt. Die Hamas ist „eine terroristische Organisation“, also gibt es keine Komplexität oder Dimensionalität, und daher auch keine Notwendigkeit, irgendetwas über sie zu verstehen.

Auf den Seiten der Times geht es darum, zu minimieren und zu maximieren. Israels völkermörderische Absichten sind für jeden, der sich auf die Berichterstattung der Times verlässt, nicht zu entschlüsseln. Die physische Zerstörung des Gazastreifens wird nie als systematisch beschrieben.

Die IDF zielt nicht auf Nichtkombattanten. Die Zeitung hat über die schockierenden Äußerungen israelischer Offizieller, von denen einige offen Völkermord, ethnische Säuberungen und Ähnliches befürworten, erst dann berichtet, wenn diese an anderer Stelle so prominent berichtet wurden, dass die Times nicht länger so tun konnte, als seien solche Dinge jemals gesagt worden.

Der Spitzenreiter in dieser Reihe ist ein Artikel von David Leonhardt vom 22. Januar, der zu jenen Schreibtischreportern in New York zu gehören scheint, die schreiben, was immer man ihnen zu schreiben aufträgt.

Unter der Überschrift „The Decline of Deaths in Gaza“ (Der Rückgang der Todesfälle in Gaza) lesen wir, dass die Zahl der palästinensischen Todesopfer „seit Anfang Dezember um fast die Hälfte“ zurückgegangen ist.

Abgesehen davon, dass die seitherige Bilanz dies nicht zu bestätigen scheint, liegt es irgendwo zwischen schlechtem Urteilsvermögen und schlechtem Geschmack, die Leser der Times aufzufordern, sich über eine tägliche Todesrate von 150 statt 300 zu freuen. Aber alles, so scheint es, dient dazu, das Bild der Dinge in Gaza zu mildern.

Es stellt sich auch die Frage der Humanisierung und Entmenschlichung. Wir haben in der Times zahlreiche und sehr detaillierte Berichte über Israelis gelesen, die am 7. Oktober angegriffen wurden – die Individualisierung ist für die Gestaltung dieser Art von Berichterstattung unerlässlich -, während die Palästinenser in den Berichten der Times-Korrespondenten nur verschwommen zu erkennen sind.

Der Beginn der Geschichte am 7. Oktober

Die Times hat sich voll und ganz dem Anspruch hingegeben, dass die Geschichte am 7. Oktober begann und die vorangegangenen 76 Jahre oder das vorangegangene Jahrhundert ausgelöscht, je nachdem, wie man zählt: die Geschichte, das heißt, in der die palästinensische Geschichte erzählt wird.

Es gibt keine palästinensische Geschichte auf den Seiten der New York Times, wie ein Gang durch die Archive der letzten vier Monate deutlich macht. Die Times hat in letzter Zeit begonnen, Ausnahmen von diesem Muster in ihrer Berichterstattung zu veröffentlichen, und ich werde zu gegebener Zeit auf sie eingehen.

Es gibt ein Merkmal der Berichterstattung der Times, das hervorgehoben werden muss, da es für die gesamte Berichterstattung von entscheidender Bedeutung ist. Dies betrifft die Frage der Beweise.

Fast alle Berichte aus Israel und in seltenen Fällen aus dem Gazastreifen stützen sich auf Beweise, die die Korrespondenten der Times vom israelischen Militär, von israelischen Regierungsbeamten, von der israelischen Polizei oder von Vertretern eines anderen Teils der israelischen Machtstruktur erhalten haben.

„Es gibt keine palästinensische Geschichte auf den Seiten der New York Times, wie ein Gang durch die Archive der letzten vier Monate deutlich macht.“

Bei manchen Gelegenheiten übernehmen Times-Reporter ein Stichwort oder ein Thema von israelischen Informationsmanagern und machen dann ihre eigene Berichterstattung – Blumenthal nennt dies „angebliche Berichterstattung“ -, um das anschließend veröffentlichte Stück als unabhängige Arbeit auszugeben. Dazu gibt es zwei Dinge zu sagen.

Erstens: Die Israelis waren von Anfang an darauf bedacht, die Bilder der Gaza-Krise zu manipulieren – wie sie aussehen – und die Beweise sehr genau zu kontrollieren, einschließlich einer großen Menge an erfundenen „Beweisen“, die für die Erledigung dieser Aufgabe wesentlich waren.

Dass die Israelis sich selbst zur Hauptquelle eines Korrespondenten machen – oder die meiste Zeit über zur einzigen Quelle – und dass die Korrespondenten dieses Arrangement akzeptieren, setzt eine bestimmte Art von Beziehung voraus. Es ist offensichtlich, dass diese Beziehung in den letzten vier Monaten zur Routine geworden ist.

Zweitens: Die Korrespondenten der Times – und auch ihre Kollegen bei anderen westlichen Zeitungen und Sendern – stellen niemals Fragen zu Qualität, Wahrheitsgehalt, Herkunft oder Beweiskette, wenn sie sich auf Beweise oder „Beweise“ verlassen, die von israelischen Behörden geliefert werden.

Pro forma vermerken sie gelegentlich, dass diese oder jene Darstellung von Ereignissen „nicht unabhängig überprüft werden kann“. Aber das Verfahren – Israelis liefern Beweise, Korrespondenten machen daraus eine Reportage – wird völlig verschwiegen.

Alles, was der Leser erfährt, ist: „Nach Angaben israelischer Beamter“, „israelische Militärquellen sagten“, usw. Von dort aus geht der Bericht weiter, in dem die von den Israelis gelieferten Beweise oder „Beweise“ für bare Münze genommen werden.

In allen mir bekannten Fällen, so möchte ich hinzufügen, handelt es sich bei solchen Berichten um Berichte aus einer einzigen Quelle – selbst wenn sie mehrere Stimmen enthalten, die dasselbe in unterschiedlicher Sprache sagen. Dies ist ein alter Trick bei der Times und anderen Mainstream-Medien: 5 und 2 sind 7, 4 und 3 sind ebenfalls 7, ebenso 6 und 1, und so weiter.

Ich habe das Verhältnis, das hier angedeutet wird, gerade als routinemäßig bezeichnet. Jetzt werde ich es eine höchst bedenkliche Beziehung nennen: Im Kern handelt es sich um eine Symbiose, in der die Times ihre Souveränität aufgibt und – das ist der springende Punkt – die Times diesen Verzicht vor ihren Lesern verbirgt.

Der unprofessionelle Umgang der Times mit Beweisen und „Beweisen“ hat sie, um das Offensichtliche zu sagen, zu einem Instrument der offiziellen Propaganda gemacht, während Israels Verbrechen in Gaza in den letzten Monaten immer mehr zunahmen. Dies ist ein eindeutiger Fall, wie die Akten zeigen.

Es ist kein ungewöhnlicher Umstand für die Times: Es ist unvermeidlich, dass eine Zeitung, in der Ideologien bestimmen, was veröffentlicht wird, diese Rolle übernimmt, anderswo wie in Israel.

Aber Propaganda ist, wie bereits an anderer Stelle erwähnt, in den meisten Fällen grobschlächtig gemacht. Der Propagandist zieht Einfachheit und Schlagkraft der Raffinesse oder, weiß Gott, der Nuancierung vor.

Die Israelis sind keine Ausnahme von dieser Regel.

Reproduktion von Billigware

Der Korrespondent, der mit Propaganda handelt, muss daher sehr darauf achten, keine offensichtlich billige Ware zu reproduzieren. Das gilt besonders, wenn man im Rahmen der Beziehungen der Times zur israelischen Propagandamaschine arbeitet, deren Output seit dem Beginn des Angriffs auf Gaza oft primitiv und offensichtlich übertrieben ist.

Wenn man nicht aufpasst, kann es passieren, dass man den Kürzeren zieht.

Jeffrey Gettleman scheint bei seiner Berichterstattung nicht gerade vorsichtig gewesen zu sein, nachdem er unmittelbar nach den Ereignissen vom 7. Oktober von der Ukraine nach Israel gereist war.

Fairerweise muss man sagen, dass er nichts anderes getan hat als das, was Times-Korrespondenten routinemäßig tun, wenn sie über „den jüdischen Staat“ berichten. Er öffnete sich weit und schluckte, was die israelischen Behörden ihm vorsetzten – die Gans und den Gänseleber-Bauern.

Aber als er am 7. Oktober mit einer großen Untersuchung begann, um den abscheulichen Einsatz sexueller Gewalt als Terrorwaffe durch die Hamas-Milizen aufzudecken, scheint er die völlig unglaubwürdigen Horrorgeschichten nicht erkannt zu haben, als die Israelis sie erzählten.

„Der unprofessionelle Umgang der Times mit Beweisen … hat sie zu einem Instrument der offiziellen Propaganda gemacht, während Israels Verbrechen im Gazastreifen immer mehr zunahmen.“

Offensichtlich konnte Gettleman auch nicht die immensen Auswirkungen seines Artikels erkennen, sobald er einer Prüfung unterzogen wurde, die er vielleicht nicht erwartet hatte.

Der unvorsichtige Jeffrey Gettleman hält nun die Fäden in der Hand – und versucht, soweit man das erkennen kann, eine Reportage zu retten, die mir zu fehlerhaft erscheint, um sie zu retten. Seine Zeitung ist jetzt in Aufruhr.

Dabei geht es nicht nur um Gettlemans Artikel: Es geht um die gesamte Berichterstattung der Times über die Gaza-Krise. Die routinemäßige Beziehung zwischen der Times und den israelischen Behörden ist nun einem größeren Licht ausgesetzt, als es jemals hätte scheinen sollen.

Das Gleiche gilt für die laschen, schlampigen, unprofessionellen Medien, die die Mainstream-Medien insgesamt aus sich gemacht haben.

Die Israelis begannen mehr oder weniger unmittelbar nach den Ereignissen des 7. Oktober damit, die Hamas-Milizen der Vergewaltigung und sexuellen Gewalt während ihres Einmarsches in Südisrael zu bezichtigen. Sie behaupteten, sie hätten „beträchtliche Beweise“ – so Gettlemans Formulierung in seinem ersten Bericht vom 4. Dezember – aus Zeugenaussagen, Fotos und medizinischen Notfallteams gesammelt.

In demselben Bericht zitierte Gettleman einen Polizeibeamten, der sagte, dass am 7. Oktober Dutzende von Frauen und Männern vergewaltigt worden seien. Frauenrechtlerinnen, die zu dieser Zeit in der UNO tagten, brachten den Gedanken ein, dass die angeblichen sexuellen Übergriffe Teil eines Musters seien: Sie seien systematisch, Waffen des Terrors.

Nach diesen anfänglichen Behauptungen scheinen sich die israelischen Polizeibehörden subtil, aber schnell, zurückgehalten zu haben. Nein, es gab keine Autopsien, Zeugen waren schwer ausfindig zu machen, die Leute am Tatort sammelten keine Beweise, nein, sie hatten nichts über die Befragung von Opfern angeblicher Vergewaltigungen zu sagen.

Gettlemans Dossier vom 4. Dezember war, zumindest im Vergleich zu dem, was noch kommen sollte, angemessen vorsichtig – ein Was-wir-wissen-was-wir-nicht-Stück. Aber die Tendenz war klar. „Umfangreiche Zeugenaussagen und dokumentarische Beweise für Tötungen, einschließlich Videos, die von Hamas-Kämpfern selbst veröffentlicht wurden“, schrieb Gettleman, „stützen die Anschuldigungen.“

Wenn ich Gettlemans Ausschnitt richtig gelesen habe, hat er mit diesem Satz seinen Weg in die Schwierigkeiten begonnen. Wie sich herausstellte, haben sich die von ihm angeführten Zeugenaussagen als schwammig und wenig umfangreich erwiesen, die dokumentarischen Beweise beweisen wenig und die Videos, es sei denn, es gibt Videos, von denen wir nichts wissen, beweisen überhaupt nichts.

Die Formulierung „Zeugenaussagen und dokumentarische Beweise“ enthält einen Link zu einem längeren Artikel über die politischen Überlegungen der Hamas nach dem 7. Oktober, in dem Vergewaltigung oder sexuelle Gewalt nicht erwähnt werden und der nichts mit dem Thema von Gettlemans Artikel zu tun hat.

Gettlemans Verfasserzeile erschien erst wieder am 28. Dezember in der Times, als sein umfangreicher investigativer Bericht unter der Überschrift „‚Screams Without Words‘: How Hamas Weaponized Sexual Violence on Oct.7“.

Im Mittelpunkt stand „die Frau im schwarzen Kleid“. Dies bezieht sich auf eine Leiche, die am 8. Oktober am Straßenrand gefunden und auf Video aufgenommen wurde. „In einem körnigen Video“, schreibt Gettleman, „sieht man sie auf dem Rücken liegen, das Kleid zerrissen, die Beine gespreizt, die Vagina entblößt. Ihr Gesicht ist bis zur Unkenntlichkeit verbrannt und ihre rechte Hand bedeckt ihre Augen.

Den ‚Beweis‘ als Köder schlucken

Gettleman gibt die Identität dieser Frau als Gal Abdush an, eine 34-jährige Mutter von zwei Kindern, die in den frühen Morgenstunden des 7. Oktober mit ihrem Mann an der Grenze zum Gazastreifen feierte und später ebenso wie ihr Mann ermordet wurde. Innerhalb von sieben Absätzen seines Leitartikels scheint es völlig klar zu sein, dass Gettleman den „Beweisen“ auf den Leim gegangen ist, die ihm von israelischen Beamten vorgelegt wurden:

„Basierend auf dem Videobeweis – der von der New York Times verifiziert wurde – sagten israelische Polizeibeamte, dass sie glauben, dass Frau Abdush vergewaltigt wurde, und sie ist zu einem Symbol für die Schrecken geworden, die israelischen Frauen und Mädchen während der Angriffe am 7. Oktober widerfahren sind.“

Lassen Sie uns diese Passage kurz studieren. Interessiert es Sie, was die israelische Polizei sagt, dass sie glaubt? Nein, das nicht. Ich interessiere mich nie dafür, was Beamte in solchen Positionen glauben oder fühlen oder oft auch denken: Mich interessiert, was sie wissen, und sie haben Gettleman nicht gesagt, dass sie etwas wissen.

Sehen Sie die Luft, die diese Beamten zwischen das Vergewaltigungsthema und ihren guten Ruf legen? Ebenso hat die Times das Video „verifiziert“, nicht wahr? Inwiefern das? Was hat sie genau verifiziert? Dass das Video existiert?

Will Gettleman damit sagen, dass die Times anhand des Videos verifiziert hat, dass Abdush vergewaltigt wurde? Kein Video von einer Leiche könnte dies beweisen.

„Interessiert es Sie, was die israelische Polizei sagt, dass sie glaubt? Ich nicht.“

Dieses Video hat eine seltsame Geschichte, um kurz dabei zu bleiben. Gettleman schrieb, dass es „viral ging“, aber es ist nirgends im Internet zu finden, und niemand erinnert sich daran, Abdush als „die Frau im schwarzen Kleid“ bezeichnet zu haben.

Das Video wirft auch eine Frage der Chronologie auf, wie ein Bericht vom 3. Januar in Mondoweiss analysiert. Gettleman berichtet von der letzten Textnachricht mit Zeitstempel, die Gal Abdush an ihre Familie geschickt hat.

Während dieser Zeit war Abdushs Ehemann Nagy bei ihr und schickte seine eigenen Texte an die Familie, die ebenfalls mit einem Zeitstempel versehen waren. Zwischen der letzten Nachricht von Gal Abdush und der Nachricht von Nagy Abdush an die Familie, in der er den Tod seiner Frau meldete, vergingen vier Minuten – eine Nachricht, die Gttleman nicht erwähnt hat.

Nagy Abdush erwähnte die Vergewaltigung mit keinem Wort. Er schickte seine eigene letzte Nachricht 44 Minuten später – eine Nachricht, die in Gettlemans Bericht erwähnt wird.

Haben ein oder mehrere Hamas-Milizionäre eine Frau in Anwesenheit ihres Ehemanns vergewaltigt, sie dann in einer oder mehreren Sequenzen ermordet und verbrannt und dann den Ehemann ermordet – und das alles nicht in 44 Minuten, wie der Gettleman-Bericht andeutet, sondern in vier?

Seit Gettleman den Artikel veröffentlicht hat, beschuldigt ihn Abdushs Familie, die Beweise zu verfälschen und sie im Zuge seiner Berichterstattung zu manipulieren.

„Sie wurde nicht vergewaltigt“, schrieb Mira Alter, Gal Abdushs Schwester, einige Tage nach Gettlemans Veröffentlichung in den sozialen Medien. „Es gab keinen Beweis, dass es eine Vergewaltigung gab. Es war nur ein Video.“

So steht es in den 3.700 Wörtern, die Gettleman seiner Untersuchung gegeben hat, die auch die Namen von Anat Schwartz und Adam Sella trägt.

Es gibt Zeugen, die ihre Aussagen ein-, zwei- oder mehrmals ändern. Es gibt einen Zeugen, der unter ähnlichen Umständen nachweislich gelogen hat. Es gibt die Aussage einer Rettungsorganisation mit kompromittierten Beziehungen zum israelischen Militär und einer umfangreichen Korruptionsgeschichte, über die in den israelischen Medien ausführlich berichtet wurde.

Es gibt einen Zeugen, der Gettleman erzählte, er habe zwei Teenager-Mädchen nackt und allein auf dem Boden eines Hauses liegen sehen, eines von ihnen mit Sperma auf dem ganzen Rücken, während sich später herausstellte, dass sie so stark verbrannt waren, dass sie schwer zu identifizieren waren, und dass sie nicht allein gefunden wurden, sondern in den Armen ihrer ebenfalls verbrannten Mutter.

B-Movie-Perversitäten

Und so weiter. Es gibt Beschreibungen aller möglichen unvorstellbaren B-Movie-Perversitäten – Milizionäre, die mit abgetrennten Brüsten spielen, Milizionäre, die mit Armen voller abgetrennter Köpfe herumlaufen -, die sich auf „Zeugen“ stützen, deren Aussagen angesichts der Tatsache, wie oft sie sich ändern oder nicht mit dem übereinstimmen, was schließlich festgestellt wurde, einfach nicht als stabil gelten können.

Und dann gibt es noch die offiziellen Erklärungen. Zu den kategorischsten gehört die der israelischen Polizei, die nach der Veröffentlichung der Times „‚Screams Without Words'“ am 28. Dezember herausgegeben wurde und in der behauptet wird, dass sie keine Augenzeugen für die Vergewaltigungen am 7. Oktober gefunden hat und nichts in Medienberichten wie dem der Times als Beweis für systematische sexuelle Gewalt sieht.

Ich fordere die Leser dieser Kolumne nur selten auf, die New York Times zu lesen – einige schreiben mir sogar, um mir dafür zu danken, dass sie sie lesen, damit sie es nicht tun müssen.

In diesem Fall halte ich die Lektüre der Gettleman-Beiträge für eine gute Idee – allerdings nur im Zusammenhang mit der Arbeit von The Grayzone. Mondoweiss, eine US-amerikanische Publikation, die über Israel und Palästina berichtet, hat ebenfalls lesenswerte Arbeit geleistet. Es ist eine Chance zu sehen, wie Sklerose aussieht, wenn man sie neben Vitalität stellt.

Blumenthal und Aaron Maté, sein Kollege bei The Grayzone, begannen unmittelbar nach dem Erscheinen von Gettlemans erstem Artikel am 4. Dezember, die Berichte der Times über angebliche sexuelle Gewalt unter die Lupe zu nehmen.

Zwei Tage später veröffentlichte The Grayzone einen detaillierten Bericht über ZAKA, die in Verruf geratene Rettungsorganisation, die unter Gettlemans Quellen eine herausragende Rolle spielte.

Drei Tage nach dem Erscheinen von „‚Screams Without Words'“ am 28. Dezember strahlten Blumenthal und Maté einen 42-minütigen Podcast aus, in dem sie die lange Liste von Ungereimtheiten aufzeigten, die sie bis dahin festgestellt hatten.

Zwei Wochen später, am 10. Januar, veröffentlichte The Grayzone einen langen Brief an die Times, in dem sie diese aufforderte, sich mit den zahlreichen Mängeln und ethischen Verstößen in Gettlemans Artikeln auseinanderzusetzen.

„Der Bericht der Times“, so begann der Brief, ist durch Sensationslust, wilde Logiksprünge und das Fehlen konkreter Beweise zur Untermauerung seiner pauschalen Schlussfolgerung beeinträchtigt“. Die Times hat seitdem geschwiegen – öffentlich, wenn auch nicht intern.

Die Times hätte sich im Zusammenhang mit dem Desaster der „Schreie ohne Worte“ kaum in eine peinlichere Lage bringen können, hätte sie es versucht. Es scheint eine Weile gedauert zu haben, bis es sich zu dem Schlamassel ausgewachsen hat, der jetzt vor uns liegt.

Das Unbehagen über die Berichterstattung der Times über Israel, innerhalb und außerhalb des Times-Gebäudes, ist eine lange Geschichte.

Times-Korrespondenten, deren Kinder in den IDF dienen, Korrespondenten mit offensichtlich unlauteren Beziehungen zu Lobbys wie der Anti-Defamation League: Solche Dinge haben im Laufe der Jahre Kritiker dazu veranlasst, die Nähe der Zeitung in Frage zu stellen, ihre Stellung zum Thema Israel und die Ausgewogenheit ihrer Berichterstattung.

„Die Times hätte sich im Zusammenhang mit dem ‚Schreie ohne Worte‘-Desaster kaum in eine peinlichere Ecke stellen können, wenn sie es denn versucht hätte.“

Schon lange vor dem Erscheinen von Gettlemans Artikel gab es anhaltende Kritik an der Gaza-Berichterstattung des Blattes aus der Redaktion.

In einem Artikel vom 26. Januar in The Intercept, der sich auf Quellen in der Redaktion beruft, wird „ein ständiger Streit über den Tenor der Times-Berichterstattung über den Gaza-Krieg beschrieben, der fast täglich neu entfacht wird“.

Dieser Streit scheint sich zu einem lautstarken Streit entwickelt zu haben, als The Daily, der wichtigste Podcast der Times, darin verwickelt wurde. The Daily ist der Ort, an dem die Zeitung ihre vermeintlich besseren Unternehmensbeiträge vorstellt, wie die Beiträge mit viel Originalberichterstattung genannt werden, und hat für den 9. Januar einen Beitrag über „‚Screams Without Words'“ geplant.

Joe Kahn, der leitende Redakteur der Times, hatte den Beitrag bereits in einem internen Memorandum als einen von mehreren „herausragenden Beiträgen über den Krieg zwischen Israel und Hamas“ angepriesen und ihn als „sensibel und detailliert ausgeführt“ beschrieben.

Den Podcast abziehen

Kahn hat vielleicht einen Sprung gemacht, bevor er geschaut hat. Die Produzenten von The Daily zogen den Beitrag bald zurück, als sich die Fehler in dem von Gettleman und seinen Kollegen eingereichten Beitrag zu häufen begannen. Sie schrieben daraufhin ein überarbeitetes Skript, in dem sie einige der Probleme ansprachen – sie fügten Relativierungen ein, wie The Intercept berichtete, und ließen insgesamt viel Raum, um die faktische Gewissheit, die Gettleman in seine Prosa schrieb, zu hinterfragen, wenn nicht gar anzuzweifeln.

Der überarbeitete Abschnitt ist nun „pausiert“, was auch immer das heißen mag. Damit steht die Zeitung vor einer Qual der Wahl, die mich staunen lässt: Entweder sie veröffentlicht den ursprünglichen Abschnitt und gibt vor, dass die diskreditierte Arbeit weiterhin gültig ist, oder sie veröffentlicht den umgeschriebenen Abschnitt und diskreditiert damit den Gettleman-Bericht selbst.

Max Blumenthal ist der Meinung, dass die Krise innerhalb der Times eine tiefe Kluft zwischen der Redaktion, in der es eine überlebende Kohorte gewissenhafter Journalisten zu geben scheint, und der oberen Führungsebene, in der die ideologischen Hohepriester der Zeitung residieren, widerspiegelt.

Ich habe das Gebäude der Times seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr betreten, aber es gibt eine Geschichte, die diese These stützt. Sie reicht mindestens bis in die 1950er Jahre zurück, als Aurthur Hays Sulzberger als Verleger eine Geheimhaltungsvereinbarung mit der Central Intelligence Agency unterzeichnete und Korrespondenten, die für die Agentur arbeiten wollten, stillschweigend genehmigte.

Aber wir müssen über das hohe Glasgebäude in der Eighth Avenue hinausschauen, um das Ausmaß der Krise zu begreifen, die Gettleman ausgelöst hat.

Seine nachlässige Arbeit hat, um es milde auszudrücken, einen Prozess aufgedeckt, der im gesamten Mainstream vorherrscht. CNN, The Guardian, MSNBC, PBS und verschiedene andere: Sie alle folgten demselben Verfahren, als sie die Geschichte vom „systematischen sexuellen Missbrauch“ so wiedergaben, wie die Israelis sie ihnen vorlegten.

Wir stehen jetzt vor der zerstörerischen Macht der Konzernmedien, die sich den Interessen der politischen Cliquen widmen, die das Imperium und seine Anhängsel leiten.

Wir sehen uns auch mit der Verantwortung konfrontiert, die unabhängige Publikationen infolge einer so grundlegenden Korruption wie dieser tragen.

„Wir müssen über das hohe Glasgebäude an der Eighth Avenue hinausschauen, um das Ausmaß der Krise zu begreifen, die Jeffrey Gettleman ausgelöst hat.“

„Das sind Lügen, die töten“, bemerkte Blumenthal zu dem bereits erwähnten Abschnitt von Rising, „denn diese Lügen, Erfindungen, Verzerrungen, Halbwahrheiten und Übertreibungen von Tatsachen dienen dazu, politische Zustimmung für Israels völkermörderischen Angriff in Gaza zu erzeugen. Sie müssen aufgezeigt werden.“

Gibt es eine wahrere Art, den Punkt zu machen?

Ehre, wem Ehre gebührt.

Die Times hat in den letzten Wochen eine Handvoll Artikel veröffentlicht, die – zumindest relativ gesehen – außergewöhnlich sind, weil sie die israelisch-palästinensische Krise in ihrer ganzen Tragweite ausgewogen behandeln.

Plötzlich gibt es eine Geschichte, die mehr als vier Monate zurückreicht. Plötzlich haben die Palästinenser eine Stimme, die etwas zu sagen hat. Plötzlich sind sie lebende, atmende menschliche Wesen. Wie selten ist das auf den Seiten der Times?

Ich wurde am letzten Januartag auf diese Flut von Artikeln aufmerksam – sie können nicht als gezielte Serie gelesen werden -, als Roger Cohen einen langen Bericht aus dem Westjordanland unter der Überschrift „‚We Are Not Very Far From an Explosion'“ veröffentlichte, in dem der Pariser Büroleiter der Zeitung, der lange Zeit mit den israelischen Perspektiven sympathisierte, die bösartige Hässlichkeit fanatischer israelischer Siedler und IDF-Soldaten beschreibt, die unaufhörlich Stadtbewohner im Westjordanland angreifen, die einfach nur versuchen, an dem festzuhalten, was sie haben. Es ist ein bewegendes Stück Arbeit.

Einen Tag später veröffentlichte die Times „The Road to 1948“, die aus einer vielseitigen Debatte besteht, die von Emily Bazelon moderiert wird, die in Yale Rechtswissenschaften lehrt. Die Menschen, die in dieser langatmigen Präsentation miteinander sprechen – und Bazelon leitet den Austausch mit leichter, unaufdringlicher Hand – führen die israelisch-palästinensische Frage bis zum britischen Mandat im Jahr 1920 zurück.

Es gibt hier viele Perspektiven, die nicht alle zu befürworten sind. Der Artikel ist sicherlich gut, wenn er erklärt, wie die Briten zionistische Organisationen als Vorläufer eines Staates begünstigten, während sie den Palästinensern keinen solchen Status einräumten.

Aber der vereinfachende Gedanke, dass „es sich um einen nationalen Konflikt mit religiösen Elementen handelt“, oder dass ankommende zionistische Siedler und Palästinenser so etwas wie gleichwertige Ansprüche haben, scheint mir eine heimtückische Beschönigung zu sein. Dennoch hat die Times ihre Leser um ein Jahrhundert zurückversetzt.

Am nächsten Tag erschien ein Artikel mit dem Titel „In the West Bank, Palestinians Struggle to Adjust to a New Reality“. Darin beschreiben Yara Bayoumy und Rami Nazzal die strengen neuen Beschränkungen, die Israel seit dem 7. Oktober für die Bewohner des Westjordanlandes eingeführt hat.

Letzten Sonntag veröffentlichte die Zeitung „Portraits of Gazans“, Fotos von Samar Abu Elouf mit Texten von Declan Walsh und Abu Elouf. Diese Bilder wirken auf mich ein wenig entschärft, so als ob sie liberale amerikanische Empfindungen stören sollen, aber nicht genug, um sie zu empören oder sie mit Plakaten auf die Straße zu bringen.

Gut genug, aber zu zahm neben den Bildern, die einem das Grauen in die Glieder treiben, wie man sie leicht in den sozialen Medien und in unabhängigen Publikationen findet.

Am Dienstagmorgen dann etwas Interessantes: „What Israeli Soldiers‘ Videos Reveal: Cheering Destruction and Mocking Gazans“ (Jubelnde Zerstörung und verhöhnende Gazaner), mit einer kleinen Parade von Schlagzeilen, hat die Times endlich dazu gebracht, einige der erstaunlich groben Videos zu veröffentlichen, die IDF-Soldaten von sich selbst machen, während sie durch den Gazastreifen wüten.

Warum gerade jetzt? Diese Frage lässt sich nicht vermeiden, wenn man bedenkt, wie eifrig die Times diese Art von Material bis zu dieser Woche tatsächlich vermieden hat. Warum diese Reihe von Artikeln, die für eine Zeitung, die so lange unter den amerikanischen Medien als Israels einflussreichster Apologet galt, eher untypisch sind?

Das ist eine gute Frage, und ich habe keine eindeutige Antwort. Betrachtet man das Phänomen im engeren Sinne, so könnten diese Schnellschüsse den Aufruhr und den Zorn im Ausland in der Redaktion widerspiegeln.

Haben die Reporter und Redakteure, die von der Gaza-Berichterstattung angewidert und durch den Gettleman-Artikel verärgert sind, einen Sinneswandel in der Redaktion bewirkt? Möglicherweise. Möglicherweise. Hat die Zeitung diese Artikel als eine Form der Schadensbegrenzung nach dem Gettleman-Artikel übereilt in den Druck gegeben? Gut möglich. Vielleicht hat die Times endlich beschlossen, dass Israel zu viel von ihr verlangt hat. Das ist ein wenig weit hergeholt, aber wir sollten es auf der Liste behalten.

Wir sollten uns an die Berichterstattung der Times nach der Krise um die Al-Aqsa-Moschee im Frühjahr 2021 erinnern. Genau wie jetzt veröffentlichte sie viele Artikel, die mit den Palästinensern sympathisierten und das Verhalten der Israelis scharf kritisierten.

Doch mit der Zeit wurde klar, dass dies nur eine vorübergehende Veränderung war, eine Verteidigung mit dem Hinterfuß, die der Moment erforderte. Drei Jahre später gibt uns die Times Jeffrey Gettleman. Plus ça change.

Auf der Suche nach einer Erklärung für diese Stücke muss ich an den Vietnamkrieg zurückdenken. Einige Leser werden sich vielleicht daran erinnern, dass die Times – damals eine ganz andere Zeitung – in den späten 1960er Jahren begann, sehr kritische Arbeiten von Korrespondenten zu veröffentlichen, die bald dafür bekannt waren: David Halberstam, Malcolm Browne, Neil Sheehan.

In der Branche und in der Leserschaft wurden diese Leute für ihre Integrität mit Tapferkeitsmedaillen ausgezeichnet, und das zu Recht, obwohl sie den Krieg weniger aus Prinzip ablehnten als aus der gemeinsamen Überzeugung heraus, dass die USA ihn nicht gewinnen konnten.

Ich bin seit langem der Meinung, dass sich der Tenor der Vietnam-Berichterstattung der Times änderte, weil zu der Zeit, als die oben erwähnten Korrespondenten und andere wie sie über Saigon berichteten, eine tiefe Kluft zwischen den politischen Cliquen in Washington entstanden war und es erlaubt war, gegen die Südostasien-Torheit des Pentagons zu schreiben.

Reagiert die Times jetzt in ähnlicher Weise? Die Stimmung in Washington hat sich geändert, oder sie ändert sich gerade. Es gibt eine Kluft auf dem Capitol Hill, die allmählich immer deutlicher wird.

Man denke nur an all die offenen Briefe, die von US-Beamten, zum Teil hochrangigen, unterzeichnet und in Umlauf gebracht werden, um ihre Einwände gegen die rücksichtslose Unterstützung der Verbrechen einer rücksichtslosen Nation durch das Biden-Regime zum Ausdruck zu bringen.

Hat die Times in ihrer typisch indirekten Art und Weise einen eigenen Brief geschrieben und verschickt, der in keiner Weise mit dem Israel übereinstimmt, das Jeffrey Gettleman den Lesern der Times anbietet?

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows, erhältlich bei Clarity Press oder über Amazon. Weitere Bücher sind Time No Longer: Amerikaner nach dem amerikanischen Jahrhundert. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde dauerhaft zensiert.

AN MEINE LESER. Unabhängige Publikationen und diejenigen, die für sie schreiben, befinden sich in einer schwierigen und zugleich vielversprechenden Phase. Einerseits übernehmen wir angesichts der zunehmenden Versäumnisse der Mainstream-Medien eine immer größere Verantwortung. Andererseits haben wir kein tragfähiges Einnahmemodell gefunden und müssen uns daher direkt an unsere Leser wenden, um Unterstützung zu erhalten. Ich bin dem unabhängigen Journalismus auf Dauer verpflichtet: Ich sehe keine andere Zukunft für die amerikanischen Medien. Aber der Weg wird steiler, und dabei brauche ich Ihre Hilfe. Dies wird jetzt dringend notwendig. Als Anerkennung für das Engagement für unabhängigen Journalismus, abonnieren Sie bitte The Floutist oder über mein Patreon-Konto.

Dieser Artikel ist von ScheerPost.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …