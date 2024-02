Israel pounds Rafah, central Gaza as Hamas responds to proposed truce plan Israelis bomb warehouse in Deir el-Balah and family home in Rafah as Hamas responds to proposed Israel truce deal.

Israels Krieg gegen Gaza live: Kein Kriegsende ohne „Sieg“ – Netanjahu

Von Nils Adler, Urooba Jamal und Brian Osgood

Veröffentlicht am 7. Februar 20247. Februar 2024

Der israelische Premierminister Netanjahu sagt in einer Pressekonferenz, dass der Krieg in Gaza weitergehen wird, bis ein „Sieg“ erreicht ist, einen Tag nachdem er die Antwort der Hamas auf das Waffenstillstandsabkommen erhalten hat.

Al Jazeera hat einen Vorschlagsentwurf der Hamas erhalten, der einen dreistufigen Waffenstillstandsplan für den Gazastreifen als Reaktion auf die Vermittlungsbemühungen von Katar und Ägypten vorschlägt. Er sieht den Rückzug der israelischen Streitkräfte und den schrittweisen Austausch palästinensischer Gefangener gegen israelische Gefangene in Gaza vor.

Ein Hamas-Beamter erklärte gegenüber Al Jazeera, dass der „vernünftige und realistische“ Gegenvorschlag Fristen vorsehe und dass etwaige Unstimmigkeiten durch Verhandlungen „ausgebügelt“ werden könnten.

US-Außenminister Blinken ist in Israel, um nach Besuchen in Ägypten und Katar die Reaktion der Hamas auf das vorgeschlagene Waffenstillstandsabkommen und einen Gefangenenaustausch zwischen Israel und der Hamas zu erörtern.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 27.708 Menschen getötet und 67.147 verwundet. Die Zahl der Todesopfer in Israel infolge der Hamas-Angriffe vom 7. Oktober beläuft sich auf 1.139.

Vor 4m (21:20 GMT)

US-Militär behauptet Angriff auf Bagdad

Das Zentralkommando der US-Armee (CENTCOM) erklärt auf X, dass seine „Streitkräfte einen einseitigen Angriff im Irak durchgeführt haben … und dabei einen Hisbollah-Kommandeur der Kata’ib getötet haben, der für die direkte Planung und Beteiligung an Angriffen auf US-Streitkräfte in der Region verantwortlich war“.

CENTCOM erklärte, diese Aktion sei eine direkte Vergeltung für „Angriffe auf US-Soldaten“ gewesen und es gebe keine Hinweise auf „Kollateralschäden“ oder zivile Opfer durch den Angriff.

Ende Januar wurden bei einem Angriff auf einen US-Stützpunkt in Jordanien drei Armeeangehörige getötet. Die USA versprachen, sich an den vom Iran unterstützten Milizen in der Region zu rächen, und dieser Angriff scheint der letzte zu sein, mit dem dieses Ziel verfolgt wird.

Vor 18m (21:06 GMT)

Blinken: Hamas wird keine Rolle für die Zukunft des Gazastreifens spielen

Mohammed Jamjoom von Al Jazeera fragte den US-Außenminister, ob er tatsächlich, wie Medienberichte vermuten lassen, Mitarbeiter des Außenministeriums gebeten habe, eine Reihe von Optionen für die Anerkennung eines palästinensischen Staates vorzubereiten.

„Wir konzentrieren uns heute auf die gesamte Diplomatie“, sagte Blinken in einer vagen Antwort und fügte hinzu, dass zunächst der Krieg in Gaza beendet werden müsse, bevor man sich mit der Frage der palästinensischen Staatlichkeit befassen könne.

Jamjoom fragte Blinken auch, ob die USA sich eine Nachkriegsrealität vorstellen könnten, in der die Hamas eine gewisse Rolle bei der Verwaltung des Gazastreifens spielt.

„Die kurze Antwort … ist nein“, antwortete Blinken schnell.

