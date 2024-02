German research institute sacks professor over criticism of Israel Lebanese-Australian anthropologist Ghassan Hage says dismissal not surprising amid anti-Palestinian landscape in Germany

Ghassan Hage war Gastprofessor an der Max-Planck-Gesellschaft (X)

Der libanesisch-australische Anthropologe Ghassan Hage sagt, dass die Entlassung inmitten der antipalästinensischen Landschaft in Deutschland nicht überraschend ist

Krieg gegen Gaza: Deutsches Forschungsinstitut entlässt Professor wegen Kritik an Israel

Von MEE-Mitarbeitern

9. Februar 2024

Ein libanesisch-australischer Professor für Anthropologie wurde von einer führenden deutschen Forschungseinrichtung entlassen, nachdem er Israels anhaltenden Angriff auf Gaza kritisiert hatte.

In einer am 7. Februar veröffentlichten Erklärung teilte die Max-Planck-Gesellschaft mit, sie habe die Beziehung zu dem „hoch angesehenen“ Wissenschaftler Ghassan Hage wegen einer Reihe von Beiträgen in den sozialen Medien, die mit den Werten der Gesellschaft „unvereinbar“ seien, abgebrochen.

Die Erklärung fügte hinzu, dass „Rassismus, Islamophobie, Antisemitismus, Diskriminierung, Hass und Hetze keinen Platz in der Max-Planck-Gesellschaft haben“.

In seiner Antwort sagte Hage, er könne nicht akzeptieren, wegen seiner Ansichten als Rassist bezeichnet zu werden.

Er sagte am Donnerstag, dass er über seine Entlassung informiert wurde, nachdem die rechtsgerichtete Zeitung Welt am Sonntag eine Anfrage an das Institut gestellt hatte, in der behauptet wurde, dass eine Reihe seiner israelkritischen Beiträge in den sozialen Medien antisemitisch seien.

Hage sagte, die Zeitung habe ihm am 31. Januar eine E-Mail geschickt, in der stand, dass er „zunehmend drastische Äußerungen gegenüber dem Staat Israel“ mache.

Die Zeitung behauptete auch, Hage sei „seit Jahren ein Aktivist der [Boykott-, Desinvestitions- und Sanktions- (BDS-)] Bewegung“, was er mit den Worten zurückwies: „Ich nehme meine Arbeit als Akademiker zu ernst, als dass ich Zeit hätte, ein Aktivist zu sein“.

Kurz darauf erhielt Hages Institut eine ähnliche Anfrage und teilte ihm mit, dass der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft in München sie an die Anwälte der Gesellschaft weitergeleitet habe.

„Niemand in München, ob Anwalt oder nicht, hat mich kontaktiert oder meine Meinung zu [den Anschuldigungen] eingeholt“, sagte er.

Am folgenden Tag teilte ihm die Institutsleitung die Beendigung seiner zweijährigen Tätigkeit als Gastprofessor mit.

„Die Entscheidung basierte auf der Art und Weise, wie Antisemitismus in Deutschland definiert und institutionalisiert wurde, was von vielen analysiert und kritisiert wurde“, sagte Hage in seiner Erklärung.

„Für jeden, der die derzeitige deutsche Landschaft kennt, ist es nicht überraschend, dass dies mit mir passiert. Viele andere Menschen als ich haben eine Variation der gleichen Behandlung erfahren.“

Am 20. Dezember kündigte die Max-Planck-Gesellschaft an, sie werde „zusätzliche Mittel für die deutsch-israelische Zusammenarbeit“ bereitstellen.

Unter Berufung auf den von der Hamas verübten Anschlag vom 7. Oktober sagte die Gesellschaft eine erste Zahlung von 1 Million Euro an israelische Forschungseinrichtungen zu.

Pro-Palästina-Stimmen zum Schweigen gebracht

Seit dem Beginn des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen am 7. Oktober wird in Deutschland immer härter gegen pro-palästinensisches Engagement vorgegangen, wobei in vielen Teilen des Landes Kundgebungen und palästinensische Flaggen verboten wurden.

Pro-palästinensische Reden und die traditionellen Keffiyeh-Kopftücher wurden auch in Schulen verboten, während Samidoun, eine Gruppe, die sich für palästinensische Gefangene einsetzt, unmittelbar nach dem Angriff vom 7. Oktober verboten wurde.

Auch im Kulturbereich wurden pro-palästinensische Stimmen weitgehend zum Schweigen gebracht: Kultureinrichtungen berichten, dass sie unter Druck gesetzt wurden, Veranstaltungen mit israelkritischen Gruppen abzusagen.

Im Oktober sagte die Frankfurter Buchmesse eine geplante Preisverleihung an die palästinensische Autorin Adania Shibli ab.

Im November verlor die Kultureinrichtung Oyoun ihre staatliche Förderung, nachdem sie eine Veranstaltung für eine jüdisch geführte Organisation ausgerichtet hatte, die die BDS-Bewegung gegen Israel unterstützte – eine Bewegung, die der deutsche Bundestag 2019 als antisemitisch einstufte.

Am 31. Oktober wurde der britischen Dramatikerin Caryl Churchill der Europäische Dramapreis, den sie im April in Anerkennung ihres Lebenswerks erhalten hatte, wegen ihrer Unterstützung für Palästina aberkannt.

Übersetzt mit deepl.com

