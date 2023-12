Israel-Palestine live: Gaza ‚grappling with catastrophic hunger‘, says Unrwa Meanwhile, Israeli air strikes killed a journalist and his family in an attack targeting a refugee camp

Live

Israel-Palästina live: Tödliche israelische Angriffe im Gazastreifen und weitere Razzien im Westjordanland

31. Dezember 2023

Mindestens 64 Palästinenser wurden in den letzten 24 Stunden bei israelischen Angriffen auf Häuser im zentralen Gazastreifen getötet und 186 verwundet

Wichtigste Punkte

Mehr als 21.600 palästinensische Todesopfer

Fast 100.000 Menschen wurden in den letzten Tagen nach Rafah vertrieben

Israelische Angriffe haben seit dem 7. Oktober 352 Schulen beschädigt

Israelische Kampfflugzeuge zielen auf Khan Younis

vor 12 Minuten

Videoaufnahmen, die von lokalen palästinensischen Medien verbreitet wurden, zeigen, wie Rauch über einem Viertel in Khan Younis im Gazastreifen aufsteigt, nachdem israelische Kampfflugzeuge das Gebiet angegriffen haben.

Rechtsbeobachter: Israelisches Militär vergewaltigt Schulen, in denen Palästinenser Zuflucht suchen

vor 38 Minuten

Euro-Med Monitor hat am Sonntag bekannt gegeben, dass das israelische Militär in mehreren Fällen Schulen im Gazastreifen zerstört hat, die zu Notunterkünften für vertriebene Palästinenser umfunktioniert wurden.

Bei der israelischen Razzia in der Al-Rafi’i-Schule im Norden des Gazastreifens seien 15-jährige Jungen festgenommen, entkleidet und an unbekannte Orte gebracht worden, hieß es.

Die Organisation fügte hinzu, dass die israelischen Streitkräfte Unterkünfte angriffen, die das UN-Logo trugen.

„Diese Angriffe, die seit Beginn des völkermörderischen Krieges Israels gegen den Gazastreifen andauern, umfassen Luft- und Artilleriebeschuss, der zu Hunderten von Toten und Verletzten unter der Zivilbevölkerung geführt hat“, so die Organisation.

In einem Bericht an Euro-Med Monitor sagte ein älterer Mann namens Youssef Khalil, dass zwei israelische Soldaten das Feuer auf seine Familie in einem Klassenzimmer eröffneten, bevor sie ihn festhielten.

Nachdem er freigelassen wurde, entdeckte er die verwesten Leichen seiner Familie in der Schule.

Britischer Außenminister: Iran ist mitverantwortlich für die Verhinderung von Anschlägen am Roten Meer

vor 58 Minuten

Der britische Außenminister David Cameron sagte am Sonntag, er habe in einem Telefonat mit dem iranischen Außenminister Hossein Amirabdollahian deutlich gemacht, dass der Iran eine Mitverantwortung für die Verhinderung von Houthi-Angriffen im Roten Meer trage.

Israelische Regierung billigt Verschiebung der Kommunalwahlen

vor 1 Stunde

Die israelische Regierung hat der Verschiebung der Kommunalwahlen auf den 27. Februar zugestimmt, nachdem sie die Wahlen wegen des anhaltenden Gaza-Krieges ursprünglich auf Januar verschoben hatte.

Die Entscheidung muss noch vom Innen- und Umweltausschuss der Knesset genehmigt werden.

Roter Halbmond: 15 Palästinenser bei Razzien im Westjordanland verwundet

vor 1 Stunde

Der Palästinensische Rote Halbmond teilte am Sonntag mit, dass bei israelischen Razzien im besetzten Westjordanland, unter anderem in Tulkarem und im Flüchtlingslager Nur Shams, mindestens 15 Menschen verwundet worden sind.

Dutzende israelische Soldaten im Verdacht, mit Leishmaniose infiziert zu sein

vor 1 Stunde

Dutzende israelische Soldaten stehen im Verdacht, sich im Gazastreifen mit der parasitären Leishmaniose infiziert zu haben, berichten israelische Medien unter Berufung auf medizinische Quellen.

Der Leishmanienparasit wird durch den Biss einer winzigen Sandfliege auf den Menschen übertragen.

Die Bisse hinterlassen schmerzhafte, entzündliche Hautläsionen, die nicht abheilen und viele Wochen lang bestehen bleiben. Unbehandelt hinterlassen die Läsionen oft bleibende Narben auf der Haut, heißt es in den Berichten.

Zahl der Todesopfer im Gazastreifen erreicht 21.822

vor 2 Stunden

Das palästinensische Gesundheitsministerium gab am Sonntag bekannt, dass die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen seit Beginn des Krieges am 7. Oktober auf 21.822 gestiegen ist.

Weitere 56.451 Menschen wurden verwundet.

In den letzten 24 Stunden seien 150 Palästinenser getötet und 286 verletzt worden, so das Ministerium weiter.

Tausende in ganz Israel fordern den Rücktritt Netanjahus

vor 2 Stunden

Tausende von Menschen in ganz Israel haben am Samstagabend die Absetzung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu gefordert.

Menschenmengen versammelten sich in Tel Aviv, um gegen Netanjahu zu demonstrieren, während andere vor seinem Privathaus in der nördlichen Stadt Caesarea protestierten.

Die Demonstranten hielten Schilder mit einem blutigen Handabdruck und dem Wort „Guilty“ (Schuldig) in die Höhe, während andere in Sprechchören forderten, Netanjahu solle „sofort abgesetzt werden“, so Haaretz.

Netanjahu sagte am Samstag, der „Krieg wird noch viele Monate andauern“. Auf einer Pressekonferenz fügte Netanjahu hinzu, dass „unsere Politik klar ist: Wir werden weiter kämpfen, bis wir alle unsere Kriegsziele erreicht haben“.

WHO: Atemwegsinfektionen und schwere Krankheiten nehmen in den Unterkünften im Gazastreifen zu

vor 2 Stunden

Die Vereinten Nationen und die Weltgesundheitsorganisation haben erklärt, dass sich Krankheiten in den Notunterkünften im Gazastreifen rasch ausbreiten und verstärken, da die Menschen in den beengten Verhältnissen Schutz suchen.

Da die Gesundheitsdienste überlastet sind und Israel die Wasserversorgung im Gazastreifen unterbrochen hat, gehören Atemwegsinfektionen und Durchfallerkrankungen zu den schwersten Krankheiten in den Notunterkünften, so der Leiter der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Etwa 180.000 Menschen leiden bereits an Atemwegsinfektionen, während mehr als 136.000 Kinder unter fünf Jahren derzeit an Durchfall leiden, der in diesem Alter zu einem lebensbedrohlichen Verlust von Wasser und lebenswichtigen Mineralien führen kann, wenn er nicht behandelt wird. Außerdem gibt es mehr als 55.000 Fälle von Läusen und Krätze.

Rechtsbeobachter: Israelische Streitkräfte haben bei Angriffen auf Syrien 23 Menschen getötet

vor 2 Stunden

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte ist die Zahl der Todesopfer in Syrien infolge israelischer Luftangriffe gestiegen.

„Die Zahl der Menschen, die durch Luftangriffe getötet wurden, die vermutlich von israelischen Streitkräften ausgeführt wurden, ist auf 23 gestiegen“, so die Menschenrechtsorganisation.

Die im Vereinigten Königreich ansässige Organisation fügte hinzu, dass die bei den Luftangriffen auf al-Bokamal in Syrien getöteten Personen zu den vom Iran unterstützten bewaffneten Gruppen gehörten, darunter fünf Syrer und sechs Iraker.

Rekapitulation am Morgen

vor 2 Stunden

Guten Morgen, liebe Leser,

Heute jährt sich der 86. Tag des Krieges im Gazastreifen, und die Zahl der Todesopfer übersteigt 21.600.

Die Palästinenser in der belagerten Enklave wurden durch israelische Angriffe in Rafah, Khan Younis im südlichen Gazastreifen und im Zentrum des Gazastreifens geweckt.

Hier sind einige der wichtigsten Neuigkeiten:

Mindestens 64 Menschen wurden in den letzten 24 Stunden bei israelischen Angriffen auf Häuser im zentralen Gazastreifen getötet und 186 verwundet, berichtet Al Jazeera

Israelische Streitkräfte töteten einen Palästinenser in Rafah durch scharfen Beschuss

Israelische Razzien wurden im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem fortgesetzt. Nach Angaben von Al Jazeera drangen israelische Streitkräfte in Silwan ein, das außerhalb der Jerusalemer Altstadt liegt, und durchsuchten eine Reihe von Häusern.

Israelische Streitkräfte durchsuchten auch das Flüchtlingslager Aqbat Jaber südwestlich von Jericho und das Flüchtlingslager al Fawaar im Süden Hebrons. Israelische Streitkräfte versperrten den Eingang zum Flüchtlingslager Nur Shams in Tulkarem und umstellten das Thabet Thabet Krankenhaus sowie das Zakat Krankenhaus.

Aktualisierung am späten Abend

vor 11 Stunden

Liebe MEE-Leser,

willkommen zum Ende unserer Samstagsberichterstattung. Die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen seit dem 7. Oktober ist auf über 21.600 gestiegen. Fast 100.000 Menschen wurden in den letzten Tagen nach Rafah vertrieben, und das Wall Street Journal berichtet, dass etwa 70 Prozent der Häuser im Gazastreifen und die Hälfte der Gebäude in der Enklave durch israelische Luftangriffe beschädigt oder zerstört wurden.

Am Samstag verstärkte Israel die Luftangriffe in Khan Younis, insbesondere in der Nähe des Europäischen Krankenhauses.

Nach Angaben der UN-Agentur Unrwa herrscht im Gazastreifen eine katastrophale Hungersnot. Nach Angaben der Organisation sind inzwischen 40 Prozent der Bevölkerung von einer Hungersnot bedroht.

Unterdessen erklärte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, er plane, die tödliche Offensive im Gazastreifen „noch viele Monate“ fortzusetzen.

„Der Krieg ist auf seinem Höhepunkt. Wir kämpfen an allen Fronten. Um den Sieg zu erringen, braucht es Zeit. Wie der Generalstabschef der Armee gesagt hat, wird der Krieg noch viele Monate andauern“, sagte Netanjahu.

Mit dem Ziel, die Hamas-Regierung vollständig auszulöschen, sagte Netanjahu auch, dass Israel die Grenze des Gazastreifens zu Ägypten übernehmen und alle Zugänge schließen sollte.

„Der Philadelphi-Korridor – oder besser gesagt, der südliche Haltepunkt (des Gazastreifens) – muss in unserer Hand sein. Er muss geschlossen werden. Es ist klar, dass jede andere Vereinbarung nicht die von uns angestrebte Entmilitarisierung gewährleisten würde“, sagte er.

Die israelische Polizei verhaftete mindestens zwei Demonstranten vor dem Haus des Ministerpräsidenten in Nordisrael, wo Hunderte demonstrierten. Unterdessen demonstrierten Tausende in Tel Aviv gegen Netanjahus Politik, insbesondere gegen seine Untätigkeit bei der Rückführung der im Gazastreifen gefangen gehaltenen Israelis.

Weitere Entwicklungen:

Das palästinensische Gesundheitsministerium gab am Samstag bekannt, dass in den letzten 24 Stunden bei israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen 165 Palästinenser getötet worden sind. Weitere 250 Palästinenser wurden bei den Angriffen verwundet.

Die israelische Armee meldete, dass sich derzeit 431 Soldaten in Krankenhäusern befinden, von denen 44 schwer und 258 mittelschwer verletzt sind.

Die UN-Agentur Ocha gab am Samstag bekannt, dass im besetzten Westjordanland 307 Palästinenser getötet wurden. Darunter sind 79 Kinder.

Der Palästinensische Rote Halbmond erklärte, dass die Wasserknappheit im Gazastreifen zunimmt und die Ausbreitung von Krankheiten und Epidemien unter den vertriebenen Palästinensern, insbesondere denjenigen, die in Zentren und Schulen untergebracht sind, droht.

Nach Angaben der Vereinten Nationen haben die israelischen Bombardierungen und Angriffe auf den Gazastreifen Schäden an mindestens 352 Schulen in der belagerten Enklave verursacht.

Der Untergeneralsekretär für humanitäre Angelegenheiten und Nothilfekoordinator sagte, dass die Hilfe, die in den Gazastreifen gelangt, „völlig unzureichend“ sei und dass der Krieg gegen den Gazastreifen eine „unmögliche Situation für die Menschen im Gazastreifen und für diejenigen, die versuchen, ihnen zu helfen“ darstelle.

US-Senator Tim Kaine aus Virginia, einer der führenden Demokraten, forderte die Regierung Biden auf, zu erklären, warum sie zweimal ohne Kontrolle durch den Kongress Waffen an Israel geliefert hat.

Israelische Streitkräfte töten 12 Menschen bei Angriff auf Al-Zawaida

vor 13 Stunden

Israelische Streitkräfte haben ein Haus in al-Zawaida angegriffen und dabei mindestens 12 Menschen getötet, wie Al Jazeera English berichtet.

Der Angriff erfolgte inmitten der verstärkten Bombardierung des zentralen Gazastreifens durch Israel.

In den vergangenen 24 Stunden wurden nach Angaben des örtlichen Gesundheitsministeriums mindestens 165 Menschen getötet.

Israel zielt auf Unrwa, um Vertreibung und Leid zu vergrößern: PA-Außenministerium

vor 14 Stunden

Israel zielt auf die UN-Hilfsorganisation für palästinensische Flüchtlinge (Unrwa), um die demografische Struktur des Gazastreifens zu verändern und die Vertreibung zu verstärken, so das Außenministerium der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) in einer Erklärung.

Das Ziel der israelischen Bombardierung sei es, die Palästinenser aus der belagerten Enklave zu vertreiben, so das Ministerium.

„Dies geschieht durch die Zerstörung von Häusern, die massenhafte Tötung von Menschen und die Sicherstellung, dass Armut und Mangel an Medikamenten zu Krankheiten führen“, hieß es weiter.

Netanjahu sagt, Israel sollte die Kontrolle über die Grenze zwischen Gaza und Ägypten übernehmen

vor 16 Stunden

Die Grenzzone zwischen dem Gazastreifen und Ägypten sollte unter israelischer Kontrolle stehen, sagte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu am Samstag, als er vorhersagte, dass die Bombardierung des Gazastreifens noch viele Monate andauern würde.

„Der Philadelphi-Korridor – oder besser gesagt, der südliche Haltepunkt (des Gazastreifens) – muss in unserer Hand sein. Er muss geschlossen werden. Es ist klar, dass jede andere Vereinbarung nicht die von uns angestrebte Entmilitarisierung gewährleisten würde“, sagte er.

Israel hat erklärt, dass es beabsichtigt, die Hamas-Regierung in Gaza zu zerstören und die Enklave zu entmilitarisieren.

„Der Krieg ist auf seinem Höhepunkt. Wir kämpfen an allen Fronten. Um den Sieg zu erringen, braucht es Zeit. Wie der Generalstabschef der Armee gesagt hat, wird der Krieg noch viele Monate andauern“, sagte Netanjahu.

Er fügte eine seltene Drohung hinzu, den Iran direkt anzugreifen, da es fast täglich zu Schusswechseln mit der Hisbollah an der israelisch-libanesischen Grenze kommt.

„Wenn die Hisbollah den Krieg ausweitet, wird sie Schläge erleiden, von denen sie nicht zu träumen gewagt hat – und der Iran auch“, sagte Netanjahu, ohne näher darauf einzugehen.

Übersetzt mit Deepl.com



