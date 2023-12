Live blog: Erdogan calls for global unity against Israel’s Gaza killings Israel’s aggression on besieged Gaza – now in its 86th day – has killed at least 21,822 Palestinians and wounded 56,451 as Tel Aviv continues bombardment of cities, towns and refugee camps across the coastal enclave.



Der türkische Präsident Erdogan ruft dazu auf, gemeinsam gegen das Töten unschuldiger Menschen in Gaza vorzugehen, um eine hoffnungsvollere Welt zu schaffen. / Foto: AA

Live-Blog: Erdogan ruft zur weltweiten Einigkeit gegen Israels Tötungen im Gazastreifen auf

Israels Aggression gegen den belagerten Gazastreifen, die nun schon 86 Tage andauert, hat mindestens 21.822 Palästinenser getötet und 56.451 verwundet, während Tel Aviv weiterhin Städte, Ortschaften und Flüchtlingslager in der Küstenenklave bombardiert.

Sonntag, 31. Dezember 2023

1042 GMT – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat gesagt, dass „alle Länder und Institutionen“ sich in ihrem Widerstand gegen die Tötung von wehrlosen Frauen und Kindern in Gaza vereinen sollten, um eine bessere Zukunft zu erreichen.

„Alle Länder und Institutionen müssen sich geschlossen gegen die Tötung unschuldiger Kinder und Frauen in Gaza stellen“, sagte Erdogan in seiner Videobotschaft am Silvesterabend.

„Wir haben Hoffnung auf eine bessere Zukunft für die Menschheit. Die so genannten demokratischen, freiheitsliebenden Länder müssen aufhören, blutige Terroristen zu unterstützen, damit dies geschehen kann“, sagte der Präsident.

Weitere Aktualisierungen

1019 GMT – Netanjahu verteidigt Israels unvergleichliche „Moral“ im Gaza-Krieg

Premierminister Benjamin Netanjahu hat erklärt, Israel habe im Gaza-Krieg eine beispiellose „Moral“ an den Tag gelegt, und den Vorwurf Südafrikas zurückgewiesen, das Land begehe in den palästinensischen Gebieten „Völkermord“.

„Wir werden unseren Verteidigungskrieg fortsetzen, dessen Gerechtigkeit und Moral beispiellos sind“, sagte Netanjahu bei einer Kabinettssitzung in Tel Aviv.

1007 GMT – Palästinensisches Gesundheitsministerium erhöht die Zahl der Todesopfer auf 21.822

Mindestens 150 Palästinenser wurden getötet und weitere 286 verletzt, als die israelischen Streitkräfte ihre Angriffe auf die Palästinenser im belagerten Gazastreifen fortsetzten. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in der blockierten Enklave wurden in den vergangenen 24 Stunden 12 Familien zu den jüngsten Opfern.

Die Zahl der palästinensischen Todesopfer, die seit dem 7. Oktober durch die anhaltenden Angriffe der israelischen Armee auf den Gazastreifen zu beklagen sind, ist nach Angaben des Ministeriums auf 21.822 gestiegen, bei 56.451 Verletzten.

Israel hat nach einem grenzüberschreitenden Angriff der Palästinensergruppe Hamas am 7. Oktober unerbittliche Luft- und Bodenangriffe auf den Gazastreifen gestartet.

Nach Angaben der Behörden wurden bei den Hamas-Angriffen rund 1.200 Israelis getötet.

0947 GMT – Maersk kündigt Stopp des Schiffsverkehrs vom Roten Meer an

Militante Houthi, die vom Iran unterstützt werden, haben ein Maersk-Containerschiff angegriffen, woraufhin das Unternehmen alle Fahrten durch das Rote Meer für 48 Stunden unterbrochen hat, so Maersk.

Die Besatzung des Maersk-Schiffs meldete am 30. Dezember gegen 1830 MEZ einen Blitz an Deck, als sich das Schiff 55 Seemeilen südwestlich von Al Hodeidah befand, so Maersk.

Hubschrauber der USS Eisenhower und der USS Gravely, die auf Notrufe der Maersk Hangzhou reagierten, erwiderten das Feuer auf die Houthi-Boote in Selbstverteidigung und versenkten drei der Schiffe, wobei es keine Überlebenden gab, so das US Central Command (CENTCOM) in einer Erklärung.

Das vierte Boot sei aus dem Gebiet geflohen, hieß es in der Erklärung auf der Social-Media-Plattform X.

Die Besatzung der Maersk Hangzhou sei in Sicherheit, und es gebe keine Anzeichen für ein Feuer an Bord des Schiffes, das voll manövrierfähig sei und seine Reise nach Norden zum Port Suez fortsetze, so Maersk.

Das unter der Flagge Singapurs fahrende Schiff mit einer Kapazität von 14.000 Containern war auf dem Weg von Singapur.

0926 GMT – US-Militär versenkt drei Schiffe der Houthi, die Schiffe angreifen

Hubschrauber der US-Marine haben drei Schiffe der vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen versenkt, die ein Containerschiff im Roten Meer angegriffen hatten, teilte das Militär mit.

Nachdem die Houthis auf die US-Hubschrauber geschossen hatten, „erwiderten diese das Feuer in Selbstverteidigung, versenkten drei der vier kleinen Boote und töteten die Besatzungen. Das vierte Boot floh aus dem Gebiet“, teilte das US Central Command (CENTCOM) in einer Erklärung mit.

0724 GMT – Israel tötet 64 Palästinenser und verwundet über 180 in den letzten 24 Stunden

In der zentralen Region des Gazastreifens haben die israelischen Bombenangriffe auf Wohnhäuser in den letzten 24 Stunden 64 Palästinenser das Leben gekostet und 186 Menschen wurden verletzt.

Die Gesamtauswirkungen des anhaltenden Konflikts sind erschütternd: Das palästinensische Gesundheitsministerium berichtet von insgesamt 21.672 getöteten Palästinensern, von denen etwa 70 Prozent Frauen und Kinder sind.

Darüber hinaus wurden 56.165 Palästinenser verletzt, und mehr als 7.000 Menschen sind unter den Trümmern der zerstörten Gebäude gefangen.

Neben dem Gazastreifen ist auch das Westjordanland, einschließlich [Ost-]Jerusalem, am stärksten von der Gewalt betroffen. Das palästinensische Gesundheitsministerium berichtet, dass mindestens 319 Palästinenser, darunter 72 Kinder, ihr Leben verloren haben.

Darüber hinaus wurden 3.450 Palästinenser verwundet und 4.860 Personen im Zusammenhang mit den eskalierenden Spannungen verhaftet.

Diese Zahlen unterstreichen die immensen menschlichen Kosten des Konflikts und zeichnen ein düsteres Bild weit verbreiteter Verwüstung und Verluste.

Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Situation weiterhin aufmerksam und drängt auf diplomatische Lösungen, um die Feindseligkeiten zu beenden.

0658 GMT – Großbritanniens Schifffahrtsbehörde erhält Angriffsbericht über Angriff im Roten Meer

Die britische Seehandelsbehörde UKMTO (UK Maritime Trade Operations) hat am Sonntag einen Bericht über einen Angriff auf ein Schiff 60 Seemeilen nordwestlich des jemenitischen Hafens Hodeida im Roten Meer erhalten, heißt es in einer Mitteilung.

UKMTO erklärte, ein nicht identifiziertes Schiff habe gemeldet, dass es von drei kleinen Booten an seiner Backbordseite angegriffen worden sei, und es sei zu einem Schusswechsel gekommen.

Alle Besatzungsmitglieder seien identifiziert worden, es habe keine Verletzten gegeben, fügte UKMTO hinzu.

0110 GMT – Historiker Raz Segal prangert Israels „völkermörderische Hetze“ gegen Palästinenser in Gaza an

Der israelische Historiker Raz Segal hat Israels Aggression gegen die Menschen im Gazastreifen verurteilt und gesagt, dass sie einer „Aufstachelung zum Völkermord“ gleichkommt.

Segal erklärte gegenüber dem YouTube-Kanal von Breaking Points, dass die Aufstachelung zum Völkermord in Artikel 3 der „Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes“, kurz Völkermordkonvention, behandelt wird – ein internationales Abkommen, das Völkermord unter Strafe stellt und die Länder verpflichtet, die Durchsetzung des Verbots zu verfolgen.

„Die Aufstachelung zum Völkermord, die in der Regel tatsächlich in Mediendiskursen, aber auch in politischen Diskursen, manchmal auch im öffentlichen Raum auf verschiedene Weise geschieht“, sagte er. „Jeder, der hebräischsprachige Quellen verfolgt“, wisse um den „völkermörderischen Diskurs“ in israelischen Medien und auch auf Schildern im Freien.

0115 GMT – Die USA schießen 2 ballistische Anti-Schiffs-Raketen ab, die von einer Houthi-Gruppe im Roten Meer abgefeuert wurden: CENTCOM

Die USA erklärten am Samstag, sie hätten als Reaktion auf einen Angriff der Houthi auf ein Handelsschiff zwei ballistische Anti-Schiffs-Raketen im Roten Meer abgeschossen.

„Das Containerschiff MAERSK HANGZHOU meldete heute um ca. 20:30 Uhr (Sanaa-Zeit), dass es bei der Durchfahrt durch das südliche Rote Meer von einer Rakete getroffen wurde.

„Das unter der Flagge Singapurs fahrende und von Dänemark betriebene Containerschiff hat um Hilfe gebeten, und die USS GRAVELY (DDG 107) und die USS LABOON (DDG 58) haben dem Schiff Hilfe geleistet“, schrieb das US Central Command (CENTCOM) auf X.

0045 GMT – Netanjahu sagt, Israel müsse die Grenze des Gazastreifens zu Ägypten kontrollieren

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu schwor, die Kontrolle über die Grenze des Gazastreifens zu Ägypten wiederzuerlangen, und verschärfte damit Israels Aggression gegen die belagerte Enklave, während die Zahl der palästinensischen Todesopfer auf über 21.670 anstieg.

„Der Krieg ist auf seinem Höhepunkt“, sagte Netanjahu vor Reportern über die Kämpfe seit dem 7. Oktober, als die palästinensische Widerstandsgruppe Hamas und ihre Verbündeten in Israel eindrangen, 1.200 Menschen töteten und 240 weitere gefangen nahmen.

Er sagte, dass die Pufferzone des Philadelphi-Korridors, die entlang der Grenze des Gazastreifens zu Ägypten verläuft, in israelischer Hand sein müsse: „Sie muss geschlossen werden“, sagte Netanjahu. „Es ist klar, dass jede andere Vereinbarung nicht die Entmilitarisierung gewährleisten würde, die wir anstreben“.

2300 GMT – Mitglieder des israelischen Kriegskabinetts weigern sich, an der Pressekonferenz mit Netanjahu teilzunehmen

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant und der Minister des Kriegskabinetts Benny Gantz weigerten sich am späten Samstag, an einer Pressekonferenz von Premierminister Benjamin Netanjahu teilzunehmen.

Die israelische Rundfunkbehörde berichtete auf X, dass Gallant und Gantz sich weigerten, an der Konferenz teilzunehmen, ohne den Grund dafür zu nennen.

Bis 1840 GMT gab es noch keine offizielle Stellungnahme der drei Männer.

2200 GMT – Mehr als 20 israelische Soldaten werden in Gaza getötet und verletzt: Al-Qassam-Brigaden

Nach Angaben der Al-Qassam-Brigaden, dem bewaffneten Flügel der Hamas, wurden bei Zusammenstößen in Gaza-Stadt mehr als 20 israelische Soldaten getötet und verletzt.

Die Al-Qassam-Brigaden teilten auf Telegram mit, dass ihre Kämpfer mit israelischen Spezialkräften zusammenstießen, die in das Viertel Scheich Radwan in Gaza-Stadt eindrangen, wobei mehr als 20 Soldaten getötet oder verletzt wurden“.

In einem weiteren Posting hieß es, die Kämpfer hätten einen „israelischen Merkava-Panzer mit einem Sho’ath-Sprengsatz im Scheich Radwan-Viertel von Gaza“ beschossen.

Die Al-Qassam-Brigaden beschossen auch „Ansammlungen von israelischen Fahrzeugen und Soldaten in der Stadt Khan Yunis, südlich des Gazastreifens, mit Mörsergranaten“.

