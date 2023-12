Israel-Palestine live: Truce talks still under way as Israeli bombs strike Rafah UN Security Council expected to vote on second ceasefire resolution, with reports of possible US veto

Israel-Palästina live: Waffenstillstandsgespräche noch im Gange, während israelische Bomben Rafah bombardieren

UN-Sicherheitsrat wird voraussichtlich über zweite Waffenstillstandsresolution abstimmen, Berichte über mögliches Veto der USA

Wichtigste Punkte

Humanitäre Situation in Gaza ist verzweifelt“: Chef des Roten Kreuzes

USA werden Berichten zufolge wahrscheinlich Veto gegen UN-Sicherheitsratsresolution einlegen

Die Zahl der Todesopfer in Gaza wird voraussichtlich 20.000 übersteigen

Live-Updates

Rakete auf irakischen Luftwaffenstützpunkt mit US-Truppen abgefeuert: CENTCOM

vor 15 Minuten

Das Zentralkommando des US-Militärs (CENTCOM) teilte in einem Beitrag auf X mit, dass eine Rakete auf den Luftwaffenstützpunkt al-Assad im Irak abgefeuert wurde, auf dem US-amerikanische und andere internationale Streitkräfte stationiert sind, wobei es sich offenbar um den jüngsten Angriff von Gruppen handelt, die vom Iran unterstützt werden.

Der Raketenangriff ist der jüngste Angriff auf die US-Streitkräfte im Irak und in Syrien vor dem Hintergrund des Krieges im Gazastreifen.

Israelische Angriffe auf das Gesundheitssystem in Gaza „sadistisch“: UN-Berichterstatter

vor 28 Minuten

Francesca Albanese sagt, die israelischen Angriffe auf das Gesundheitssystem in der palästinensischen Enklave hätten „die sadistischsten Formen“ angenommen.

„Krankenhäuser und medizinisches Personal sind heilig“, sagte die Sonderberichterstatterin zur Menschenrechtslage in den besetzten palästinensischen Gebieten in einem Beitrag auf X, „besonders in einer Zeit großer Zerstörung, Leid und Verzweiflung wie diesem sinnlosen Krieg gegen die Menschen in Gaza“.

Systematische Zensur von palästinensischen Inhalten“ auf Facebook, Instagram: HRW

vor 46 Minuten

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hat in einem neuen Bericht festgestellt, dass Meta, die Betreiber von Instagram und Facebook, systematisch Inhalte über Palästina in ihren sozialen Netzwerken zensiert.

Der 51-seitige Bericht, „Meta’s Broken Promises: Systemic Censorship of Palestine Content on Instagram and Facebook“, der am Donnerstag von HRW veröffentlicht wurde, „dokumentiert ein Muster der unangemessenen Entfernung und Unterdrückung geschützter Äußerungen, einschließlich friedlicher Äußerungen zur Unterstützung Palästinas und öffentlicher Debatten über die palästinensischen Menschenrechte.“

„Metas Zensur von Inhalten zur Unterstützung Palästinas setzt dem Ganzen noch die Krone auf, in einer Zeit, in der unsägliche Gräueltaten und Unterdrückung die Meinungsäußerung der Palästinenser bereits unterdrücken“, sagte Deborah Brown, stellvertretende Direktorin für Technologie und Menschenrechte bei Human Rights Watch.

„Soziale Medien sind eine wichtige Plattform für die Menschen, um Zeugnis abzulegen und sich gegen Missstände auszusprechen, während Metas Zensur die Auslöschung des Leidens der Palästinenser vorantreibt“, fügte Brown hinzu.

Israelische Armee setzt nächtliche Razzien im besetzten Westjordanland fort

vor 1 Stunde

Die israelischen Streitkräfte stürmen weiterhin palästinensische Städte und Dörfer im besetzten Westjordanland, um Häuser zu durchsuchen, Verhaftungen vorzunehmen und mit Einheimischen zusammenzustoßen, berichtet die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa.

Bislang gibt es keine Berichte über Verletzte oder Tote.

Zu den Orten, die von den israelischen Streitkräften durchsucht wurden, gehören:

Das Dorf Ya`bad westlich der Stadt Jenin

Qalqilya City und die Stadt Azzun im Osten

die Städte Al Bireh und Jericho sowie das Flüchtlingslager Ain Sultan in Jericho

die Stadt Beit Ummar nordwestlich von Hebron, die Stadt Bani Naim im Osten und Al-Dhahiriya im Süden

Beit Liqya südwestlich von Ramallah-Stadt

das Dorf Nahalin südwestlich von Bethlehem und die Stadt Tuqu‘ im Südosten

die Dörfer Irak Burin und Beit Wazan sowie die Stadt Al-Sawiya südlich von Nablus

Aktualisierung am Morgen

vor 1 Stunde

Guten Morgen, liebe Leser von Middle East Eye,

Seit Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen sind nun mehr als 76 Tage vergangen, und gestern hat die Zahl der von Israel getöteten Palästinenser die 20.000 überschritten, darunter mehr als 8.000 Kinder.

Mindestens 52.586 wurden verwundet, darunter mehr als 8.663 Kinder, und mehr als 6.700 Menschen werden vermisst, darunter 4.900 Kinder.

Unter den Toten befinden sich 97 Journalisten, 310 Mitarbeiter des Gesundheitswesens und 35 Mitarbeiter des Zivilschutzes.

Trotz der steigenden Zahl der Todesopfer hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am Mittwoch die mit Spannung erwartete Abstimmung über eine Resolution zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen und zur Aufstockung der Hilfsgelder erneut verschoben.

Diplomaten zufolge kam diese Verschiebung von den USA, die um zusätzliche Zeit für Gespräche gebeten hatten.

Weitere Entwicklungen:

Israel gab bekannt, dass drei weitere Soldaten bei Kämpfen gegen die Hamas im nördlichen Gazastreifen getötet wurden, womit sich die Zahl der Todesopfer bei der israelischen Bodenoffensive seit Beginn der Bodenoperationen auf 137 erhöht hat

Die UNO berichtet, dass das israelische Militär die „sofortige Evakuierung“ von etwa 20 Prozent der zentralen und südlichen Stadt Khan Younis angeordnet hat.

„Beunruhigende“ Anschuldigungen tauchen auf, dass israelische Streitkräfte 11 palästinensische Männer in Gaza-Stadt „kurzerhand“ getötet haben, was einem Kriegsverbrechen gleichkommen könnte, so das UN-Menschenrechtsbüro

Israels Angriff auf den Gesundheitssektor in Gaza „sadistisch“: UN-Sonderberichterstatter

Frankreichs Macron lehnt das „Plattmachen des Gazastreifens“ als Mittel zur Terrorismusbekämpfung ab

vor 12 Stunden

Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte am Mittwoch in Anspielung auf das Vorgehen Israels nach dem Angriff vom 7. Oktober, dass Terrorismusbekämpfung nicht bedeute, „Gaza platt zu machen“.

„Wir dürfen nicht zulassen, dass sich die Idee durchsetzt, dass ein effizienter Kampf gegen den Terrorismus bedeutet, den Gazastreifen platt zu machen oder die Zivilbevölkerung wahllos anzugreifen“, sagte Macron dem Sender France 5.

Resolution des US-Repräsentantenhauses ehrt palästinensischen Jungen, der erstochen wurde

vor 12 Stunden

Das US-Repräsentantenhaus hat am Mittwoch eine Resolution zu Ehren des sechsjährigen palästinensischen Jungen Wadee Alfayoumi eingebracht, der aufgrund seiner palästinensisch-muslimischen Identität bei einem Hassverbrechen erstochen wurde.

Die Resolution wurde von den Kongressabgeordneten Delia Ramirez, Lauren Underwood, Sara Jacobs und Bonnie Watson Coleman eingebracht.

In der Resolution heißt es, dass Menschen nicht aufgrund ihrer ethnischen Herkunft oder ihrer religiösen Überzeugungen Hass ausgesetzt sein sollten, und sie prangert Hassverbrechen, Islamophobie, Antisemitismus und Diskriminierung von Palästinensern vehement an.

Die Gesetzgebung fordert auch gewählte Amtsträger und die Medien auf, die Verantwortung für die Kommunikation und die Information der Öffentlichkeit und der Wählerschaft zu übernehmen, ohne entmenschlichende Rhetorik zu verwenden.

„Unsere Gemeinschaft hat mit dem Tod von Wadee Alfayoumi ein wunderbares Licht verloren“, sagte Underwood.

„Ich bin sehr stolz darauf, dass ich mit Wadees Familie und führenden Vertretern der Gemeinschaft an dieser Resolution gearbeitet habe, um sein Leben und sein Andenken zu ehren.“

Abstimmung im Sicherheitsrat über Gaza-Hilfe erneut verschoben

vor 13 Stunden

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat am Mittwoch die mit Spannung erwartete Abstimmung über eine Resolution zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen und eine deutliche Aufstockung der Hilfsgelder erneut verschoben.

Wie die New York Times unter Berufung auf Diplomaten berichtet, kam diese Verschiebung von den USA, die um zusätzliche Zeit für Gespräche gebeten hatten.

Auf einer Pressekonferenz am Mittwoch sagte US-Außenminister Antony Blinken, das Ziel des Weißen Hauses sei es, eine Resolution auszuhandeln, die die Bemühungen um die Bereitstellung von Hilfsgütern „tatsächlich vorantreibt“ und nichts unternimmt, was die Bereitstellung humanitärer Hilfe beeinträchtigen oder komplizierter machen könnte.

„Ich hoffe, dass wir zu einem guten Ergebnis kommen werden“, sagte er.

Biden: USA drängen auf Vereinbarung zur Geiselfreilassung

vor 14 Stunden

US-Präsident Joe Biden sagte am Mittwoch, er rechne mit einer Verzögerung bei der Einigung zwischen Israel und Palästina über die Freilassung der Gefangenen im Gazastreifen.

„Wir machen Druck“, sagte Biden bei einem Besuch in Milwaukee, Wisconsin, vor Reportern.

Es werden Initiativen ergriffen, um die Freilassung weiterer Gefangener zu erleichtern. Dazu gehört ein geplantes Treffen zwischen den Direktoren der amerikanischen CIA, des israelischen Mossad und des Premierministers von Katar, um über die Angelegenheit zu beraten.

USA fordern Israel auf, die Bedrohung durch die Hamas zu „eliminieren

vor 15 Stunden

Die USA sind der Ansicht, dass Israel die Bedrohung durch die Hamas beseitigen und gleichzeitig die Zahl der zivilen Opfer im Gazastreifen minimieren muss, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Mittwoch.

„Wir sind weiterhin der Meinung, dass Israel nicht zwischen der Beseitigung der Bedrohung durch die Hamas und der Minimierung der Opfer unter der Zivilbevölkerung in Gaza wählen muss“, sagte Blinken.

„Es hat die Pflicht, beides zu tun, und es hat ein strategisches Interesse, beides zu tun.“

Wir haben den Tod gesehen“: Palästinenser berichten von schwerem nächtlichen Bombardement

vor 15 Stunden

Bericht von Wala Sabah in Gaza

Ahmed, ein 26-jähriger Bewohner des Viertels Al-Talatini im Zentrum von Gaza-Stadt, berichtete auf erschütternde Weise über die Bombardierung vom Dienstag. „Wir haben den Tod gesehen“, erzählte er. „Gestern, am 19. Dezember, haben die israelischen Streitkräfte 70 Menschen auf unserem Platz getötet. Der Terror, den wir erlebten, war unbeschreiblich.“

Ahmed drückte die Schwierigkeit aus, sich der Welt zu öffnen: „Ich hatte nicht erwartet, dass ich bis heute überleben würde, um diese Nachricht mitzuteilen, und es gibt keine Möglichkeit für uns, irgendeiner Nachrichtenagentur in unserer Gegend zu berichten. Wir hatten Angst, dass wir begraben werden, ohne dass die Welt erfährt, wie wir getötet wurden.

Sama, eine 35-jährige Mutter von drei Kindern aus dem Jabalia-Flüchtlingslager, fügte hinzu: „Viele unserer Freunde in der Gegend werden seit dem Bombardement heute Nacht vermisst. Wir haben den Kontakt zu ihnen verloren. Gestern konnten wir nicht vorhersagen, welches Haus als nächstes bombardiert werden würde.

„Vor der Bombardierung warfen sie Blitzbomben, gefolgt von einem plötzlichen, blendenden Blitz und dem schrecklichen Geräusch einer Rakete, das etwa neun Sekunden dauerte.

„Dann kam eine Explosion, die unsere Gegend heftig erschütterte. Wir mussten in der Nacht von einem Haus zum anderen rennen; es war schrecklich. Ich hätte mir nie im Leben vorstellen können, so etwas zu erleben, schon gar nicht mit meinen Kindern.

Mit Blick auf die beispiellose Natur der Anschläge sagte Sama: „Ich habe alle Eskalationen und Kriege gegen den Gazastreifen miterlebt, aber diese Art von Waffen oder Raketengeräuschen habe ich noch nie gehört. Es scheint, als würden sie neue Arten von Waffen gegen uns ausprobieren. Das Haus bebte, als ob es unser eigenes wäre, das bombardiert wurde.“

Da die Situation tagsüber etwas weniger intensiv zu sein scheint, bemerkte Ahmed: „Heute, am 20. Dezember, haben sich die israelischen Panzer zurückgezogen, und die Bombardierungen sind weniger heftig als gestern.

„Der Tag scheint weniger stressig zu sein. Aber nach 19 Uhr ändert sich die Gleichung; sie bombardieren uns in der Nacht. Wir haben es bis hierher geschafft, aber wir können nicht garantieren, dass wir eine weitere Nacht überleben werden.

Aus Sorge um ihre Eltern im Norden des Gazastreifens fügte Sama hinzu: „Wir haben die Verbindung zu ihnen völlig verloren. Wir wissen nicht, ob sie noch am Leben sind oder nicht. Wir haben das Rote Kreuz um Hilfe gebeten, aber bis jetzt haben wir keine Antwort erhalten.

Ernsthafte“ Waffenstillstandsgespräche im Gange, sagen die USA

vor 15 Stunden

Das Weiße Haus teilte am Mittwoch mit, dass Verhandlungen über einen Waffenstillstand und die Freilassung von Geiseln im Krieg zwischen Israel und Palästina im Gange sind.

„Dies sind sehr ernsthafte Gespräche und Verhandlungen, und wir hoffen, dass sie zu einem Ergebnis führen“, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, gegenüber Reportern an Bord der Air Force One.

Bewohner des Lagers Jabalia: Wir werden bestraft, weil wir einfach nur in unseren Häusern bleiben

vor 16 Stunden

Bewohner des Flüchtlingslagers Jabalia im nördlichen Gazastreifen haben die katastrophale Lage in der Region beschrieben.

Augenzeugen berichteten Middle East Eye, dass die israelischen Streitkräfte das Lager eingekreist haben und ihre Kräfte an mehreren Fronten einsetzen, darunter Abu Sharakh, Safatawi, Sheikh Radwan und die Stadt Jabalia.

„Sie haben das Haus meiner Familie als Stützpunkt übernommen. Wir haben einen Scharfschützen auf dem Dach des Hauses beobachtet“, sagte Saleh, ein Bewohner des Lagers.

„Wir leben von Tag zu Tag. Wir evakuieren unsere Häuser, wenn die Bombardierung zunimmt, und kehren erst zurück, wenn die Streitkräfte abziehen. Aber jetzt scheint eine Rückkehr unmöglich, da das Haus nicht mehr bewohnbar ist.

Drei Stunden bevor die israelischen Streitkräfte sein Haus stürmten, bombardierte die Armee zwei benachbarte Häuser.

„Von unserem Fenster aus konnten wir beobachten, wie die Gegend mit Panzern bombardiert wurde. Wir haben in drei Häusern Zuflucht gesucht, in der Hoffnung auf Sicherheit, aber im Norden gibt es keinen sicheren Ort. Wir werden bestraft, nur weil wir in unseren Häusern geblieben sind.“

Sameer, ein 27-Jähriger aus dem Lager, sagte, er sei Zeuge von „Massakern“ im Norden geworden, die von den Medien verschwiegen worden seien.

„Am 18. Dezember wurde in Jabalia, genauer gesagt in Alnazla, ein ganzer Platz ausgelöscht, wobei 100 Zivilisten getötet wurden“, so Sameer.

„Das Ausmaß dessen, was wir erleben, ist der Welt noch nicht bekannt. Was hier geschieht, kommt einem wahllosen Bombardement gleich, einer konzertierten Aktion zur Auslöschung des gesamten Gebiets“.

Bahrainischer Oppositionsführer nach Kritik an Beteiligung an Allianz am Roten Meer verhaftet

vor 17 Stunden

Ein führender bahrainischer Oppositionspolitiker wurde verhaftet, nachdem er die Beteiligung seiner Regierung an einer Taskforce kritisiert hatte, die jemenitische Angriffe im Roten Meer verhindern soll.

Ebrahim Sharif, ein prominenter Verfechter der Demokratie und Leiter der linken Wa’ad-Organisation, veröffentlichte eine Reihe von Beiträgen in den sozialen Medien, in denen er die Entscheidung der bahrainischen Regierung angriff, sich der Gruppierung anzuschließen, die gegründet wurde, nachdem der Verkehr im Roten Meer und im Golf von Aden durch Angriffe der Houthi-Rebellen unterbrochen worden war.

Die jemenitische Gruppe gab an, die Wasserstraßen als Vergeltung für Israels Angriff auf den Gazastreifen unterbrechen zu wollen.

„Warum stellt sich die bahrainische Regierung (die nicht gewählt ist) als legitimer ‚Analytiker‘ für die amerikanische Koalition dar, um die von Jemen verhängte Blockade der Häfen des usurpierenden zionistischen Gebildes aufzuheben, ohne jegliche Rücksicht auf die Position des bahrainischen Volkes, das unser belagertes palästinensisches Volk in Gaza nachdrücklich unterstützt, oder die Gefahren dieser Entscheidung für die nationale und nationale Sicherheit und Stabilität?“, twitterte Sharif:

Nach Angaben des Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) wurde Sharif am Mittwoch aufgrund seiner Beiträge verhaftet.

Sayed Ahmed Alwadaei, Advocacy-Direktor des BIRD, sagte in einer Erklärung, dass die US-Regierung direkt in seine Verhaftung verwickelt sei, da sie sich für eine Partnerschaft mit einem missbräuchlichen Verbündeten entschieden habe.

„Wir fordern sie auf, öffentlich seine sofortige und bedingungslose Freilassung zu fordern, da sie sich andernfalls mitschuldig machen“, fügte er hinzu.

UN: Rafah ist jetzt der am dichtesten besiedelte Teil des Gazastreifens

vor 18 Stunden

Das Gouvernement Rafah ist mit 12.000 Menschen pro Quadratkilometer zum am dichtesten besiedelten Teil des Gazastreifens geworden, warnte die UNO am Mittwoch.

„Die Bevölkerungsdichte wird auf über 12.000 Menschen pro Quadratkilometer geschätzt, was einer Vervierfachung vor der Eskalation entspricht“, erklärte das Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA).

„Tausende von Menschen stehen vor den Verteilungszentren für Hilfsgüter an, weil sie Nahrung, Wasser, Unterkunft und Schutz benötigen, während es in den informellen Vertreibungsgebieten und Behelfsunterkünften keine Latrinen und keine angemessenen Wasser- und Sanitäreinrichtungen gibt.“

