Krav Maga-Selbstverteidigungsausbilder beim Training auf dem Dach des IDF-Hauptquartiers in Tel Aviv, 2017. (Israelische Verteidigungsstreitkräfte, Flickr, CC BY-NC 2.0)

Trotz des missbräuchlichen Verhaltens Israels wird der palästinensische Widerstand nie als gerechtfertigt angesehen, schreibt Lawrence Davidson. Israel muss auf diesen Widerstand im Rahmen der Selbstverteidigung reagieren.

Gefangene des Kontextes

Von Lawrence Davidson

TothePointAnalysis.com

19. Dezember 2023

Eines der ersten Dinge, die man im Biologieunterricht in der 10. Klasse lernt, ist, dass wir alle in einem Ozean aus Luft untergetaucht sind. Dieser Ozean besteht zu 78 % aus Stickstoff, zu 21 % aus Sauerstoff und zu 1 % aus anderen Gasen sowie aus Wasserdampf.

Wie ein Fisch außerhalb des Wassers können wir außerhalb dieser Umgebung nicht überleben. Was man jedoch in der 10. Klasse nicht lernt, obwohl man es eigentlich sollte, ist, dass es noch andere Umgebungen gibt, die uns ebenso stark umgeben und uns durch ihre Inhalte wohl oder übel formen.

Wir leben und verhalten uns immer in einem bestimmten Kontext: in der Familie, in Freundeskreisen, in der Schule, im Beruf, in der Wirtschaft, in der Politik, in der Religion und in anderen Bereichen.

Wenn Sie, wie die meisten Menschen, über lange Zeiträume in derselben relativ stabilen Umgebung leben, wird Ihr Verhalten Ihren Kontext widerspiegeln. Deshalb wird jemand, der in einem rassistischen Umfeld geboren und aufgewachsen ist, dazu neigen, rassistisch zu sein, es sei denn, es gibt nennenswerte gegenläufige Einflüsse usw.

Natürlich gibt es verschiedene Grade der Bindung an verschiedene Elemente des langjährigen Kontextes. So sind beispielsweise viele Menschen an ein lokales Wohn-/Arbeitsumfeld gebunden und interessieren sich nicht für allgemeinere Themen wie Politik und Regierung.

Das bedeutet nicht, dass sie den politischen Lehren ihrer nationalen Kultur entkommen sind, aber es deutet darauf hin, dass sie sich im Vergleich zum lokalen Geschehen weniger dazu äußern werden.

Man könnte einwenden, dass dies nur allzu offensichtlich ist. Aber das ist ein Teil des Problems. Genau wie die Luft, die Sie atmen, ist auch Ihr Standardkontext so offensichtlich, dass die meisten Menschen sich über dieses prägende Umfeld keine Gedanken machen.

Das ist ein Problem, denn um das Verhalten eines Einzelnen oder einer Gruppe wirklich verstehen zu können, muss man den Kontext verstehen, aus dem heraus das Verhalten entsteht.

Hier sind drei Beispiele für kontextabhängiges Verhalten.

Nr. 1: Teenager bejubeln den Abriss eines Beduinendorfs

Vor etwa 13 Jahren stieß ich auf einen Artikel, in dem ein aus meiner liberalen amerikanischen Sicht sehr merkwürdiges Verhalten israelisch-jüdischer Jugendlicher beschrieben wurde. Da ich selbst Jude bin, interessiert mich diese Art der Berichterstattung über „die einzige Demokratie im Nahen Osten“. Die Geschichte ging wie folgt:

Am 26. Juli 2010 vertrieb die israelische Polizei mit Tränengas, Wasserwerfern und zwei Hubschraubern die 200 beduinischen Bewohner des südisraelischen Dorfes al-Arakib (es handelte sich um nichtjüdische Bürger des Staates Israel) aus ihren Häusern.

Zerstörtes Haus in Al-Araqeeb, 2010. (Emanuel Yellin, Wikimedia Commons, Public domain)

Derartige Vorfälle ereignen sich sowohl in den besetzten Gebieten als auch in Israel innerhalb der Grünen Linie immer wieder. Die überwiegende Mehrheit der Häuser, die relativ regelmäßig zerstört werden, sind die von Palästinensern.

Dies macht Israels „Enteignungsrecht“ zu einer Waffe im Rahmen der ethnischen Säuberung – so viel zur israelischen „Demokratie“.

So weit ist diese Geschichte im israelischen Kontext unauffällig. Doch dann kam etwas Neues hinzu. Die Geschichte rechtfertigte tatsächlich einen Bericht auf CNN, der Folgendes enthielt: „… die israelischen Streitkräfte kamen in das Dorf, begleitet von Busladungen von Zivilisten, die jubelten, als die Häuser abgerissen wurden.“

Aus meinem eigenen Kontext heraus – der mir sagt, dass Rassismus, der junge Menschen betrifft, eine wirklich schlechte Nachricht ist – ließ mich dieser Teil des Geschehens aufhorchen und aufmerksam werden.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den jubelnden Zivilisten um israelisch-jüdische Gymnasiasten, die sich freiwillig als „zivile Polizeiwachen“ gemeldet hatten, um an diesem Angriff teilzunehmen. Und sie taten mehr als nur jubeln.

Laut CNN „wurden die Jugendlichen vor der Zerstörung in die Häuser der Dorfbewohner geschickt, um Möbel und Habseligkeiten zu entfernen“. Dabei verwüsteten sie die Häuser, „zerschlugen Fenster und Spiegel … und verunstalteten Familienfotos“.

Während sich die Möbel vor dem Haus stapelten, „faulenzten“ die Studenten auf den nun ausrangierten Sofas, während sie auf die Bulldozer warteten. Dies geschah „vor den Augen der Eigentümer“. Während die Bulldozer ihre Arbeit verrichteten, „feierten“ die Teenager.

Es gibt keine Möglichkeit, das Verhalten dieser Teenager richtig zu verstehen, wenn man ihren Kontext außer Acht lässt – was in diesem Fall bedeutet, dass sie in der Gemeinschaftserzählung des zionistischen Israels aufgewachsen sind und diese verinnerlicht haben.

Wenn wir zu einer bestimmten Weltsicht oder Geschichte erzogen werden, durch Nationalismus, Religion, Stammesvergrößerung usw., wird es für die meisten von uns schwierig, objektiv über Ereignisse nachzudenken, die diese Geschichte berühren.

Den Israelis wird von frühester Kindheit an eine historische Geschichte beigebracht, die im Laufe des Lebens auf verschiedene Weise verstärkt wird. Es ist eine nationalistische Geschichte, die mit einem starken Gefühl der Opferrolle verbunden ist. In einigen Versionen der Geschichte nimmt sie eine heilige, biblische Aura an. In allen Versionen wird die Geschichte zu einer identitätsstiftenden Erzählung.

Sie liefert eine erklärende „moralische“ Begründung – die Behauptung der Selbstverteidigung – für Handlungen und politische Maßnahmen gegenüber realen oder eingebildeten Feinden. Dieses Narrativ ist im Falle der Israelis so dominant, dass seine Anhänger die Existenz von Ursache und Wirkung nicht mehr erkennen können.

Trotz des rassistischen und strafverfolgenden Verhaltens Israels gegenüber den Palästinensern wird Widerstand gegen diese Politik nie als gerechtfertigte Reaktion angesehen, und die israelische Reaktion auf diesen Widerstand ist immer eine Frage der Selbstverteidigung. Dies ist die Art von Kontext, die ihre eigene Welt erschafft.

Das war die Kraft der kontextuellen Situation der jugendlichen „Polizei-Zivilgardisten“, die vor dreizehn Jahren bei der Zerstörung eines Beduinendorfes jubelten. Heute, da Bomben auf Krankenhäuser und Wohnblocks in Gaza fallen, wiederholt sich das Muster.

Nr. 2 – Sadistische Verhöhnung

Am 21. Oktober veröffentlichte der Schriftsteller und Journalist Patrick Lawrence einen Artikel mit dem Titel „Deeper Into Depravity“. Darin zeigt er dem Leser Videoclips der Sorte „Youtube“, in denen

„Israelis nehmen sich selbst dabei auf, wie sie Palästinenser auf sadistische und grausame Weise lächerlich machen. Sie imitieren sterbende oder hungernde palästinensische Kinder. Sie tragen rassistisch beleidigendes Make-up auf. Sie lachen und tanzen, während sie das Licht an- und ausschalten und ostentativ Wasser aus den Wasserhähnen trinken – letzteres, um sich über die Gazaner lustig zu machen, denen Israel Strom, Trinkwasser, Lebensmittel und vieles mehr vorenthält. Und ich beschreibe die Kinder in diesen Videos im Alter von vielleicht 6 oder 7 Jahren bis zu Teenagern oder frühen 20ern. Die Mütter stehen hinter ihnen und lächeln voller Zustimmung und Freude.

All dies ist eine offensichtliche Huldigung des anhaltenden Völkermordes in Gaza. Lawrence kommentiert, dass

„Ich bin jetzt ergriffen von dem Anblick menschlicher Wesen [die Individuen in den Videoclips], die es zugelassen haben, im Namen einer Ideologie zerstört zu werden, die sich als genauso rassistisch erweist, wie sie es war, als die Generalversammlung der Vereinten Nationen 1975 den Zionismus zu einem solchen erklärte. Die Resolution 3379 wurde 1991 widerrufen; das hätte nicht sein dürfen“.

Lawrence will damit sagen, dass diese jungen Menschen, die in der geschlossenen Weltanschauung des Zionismus aufgewachsen sind, zu Produkten (oder vielleicht Opfern) dieser rassistischen Ideologie geworden sind. Die Herstellung solcher Videos muss diesen Kindern in ihrem eigenen Kontext natürlich und logisch erscheinen.

Ein Kind betrachtet Darstellungen von Leichen palästinensischer Kinder in Leichentüchern bei einer Demonstration zur Beendigung der israelischen Bombardierungen des Gazastreifens am 28. Oktober. (Diane Krauthamer, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Nr. 3 – Lied für eine Massenbombardierung

Am 19. November gelang es Electronic Intifada, ein vom israelischen Sender Kan ausgestrahltes Video aufzuzeichnen, in dem israelische Kinder vor dem visuellen Hintergrund der Massenbombardierung von Gaza-Stadt ein seltsam betiteltes „Freundschaftslied 2023“ singen. Die erste Strophe lautete wie folgt,

„Herbstnacht fällt über den Strand von Gaza. Flugzeuge bombardieren, Zerstörung, Zerstörung. Schau, die IDF überschreitet die Grenze, um die Hakenkreuzträger zu vernichten. In einem weiteren Jahr wird es dort nichts mehr geben. Und wir werden sicher in unsere Häuser zurückkehren. In einem Jahr werden wir alle vernichten, und dann werden wir zurückkehren, um unsere Felder zu pflügen.“

Der Beitrag wurde von Kan entfernt, weil die Verantwortlichen des Senders befürchteten, dass er sie und den Sender zum Komplizen eines Völkermordes machen könnte.

Es gibt einen Präzedenzfall für eine solche Anklage: Beamte eines Senders in Ruanda wurden wegen Aufstachelung zum Völkermord verurteilt. „Das Lied und das Video wurden ursprünglich von Ofer Rosenbaum, einem so genannten ‚Krisenkommunikationsexperten‘, der eine PR-Firma namens Rosenbaum Communication leitet, entwickelt.“ Zumindest zeigt es, dass im israelischen Kontext kein notwendiger Widerspruch zwischen den süßen Gesichtern und Stimmen von Kindern und der Hetze besteht.

Gibt es Israelis, junge und alte, die die Welt nicht so sehen? Ja, es gibt sie. Und für jeden von ihnen gibt es einen oder mehrere entscheidende Gründe, warum sie sich dem Diktat ihrer nationalen Kultur entzogen haben. Diese Menschen sind jedoch Ausnahmen und meist nicht in der Lage, die nationale Kultur zu beeinflussen. Die Mehrheit sieht sie als Ausreißer.

Bidens blinder Fleck

Biden in Israel, Juli 2022. (U.S. Botschaft Jerusalem, Flickr, CC BY 2.0)

Der durchschnittliche jüdische Israeli ist nicht der einzige Gefangene der zionistischen Weltanschauung. Auch US-Präsident Joe Biden, ein selbsternannter Zionist, ist ein Gefangener. Aufgewachsen in einem israelfreundlichen amerikanischen Umfeld, hat er 36 Jahre lang im US-Senat im Sinne der zionistischen Lobby gehandelt.

Biden hält an seiner Vision von Israel als „der einzigen Demokratie im Nahen Osten“ fest, die „unsere Werte teilt“. Gelegentliche Kritik an der israelischen Politik, wie z. B. am Siedlungsbau, und seine Unterstützung für eine Zwei-Staaten-Lösung wurden zwar manchmal laut, gingen aber nie über Rhetorik hinaus.

Das Ergebnis ist ein echter blinder Fleck, der ihn daran hindert, den Unterschied zwischen dem relativ kurzen Terror vom 7. Oktober (den Biden als „absolut böse“ bezeichnete) und der anhaltenden Zerstörung des Gazastreifens und seiner Millionen Einwohner (die Biden noch nicht verurteilt hat) zu erkennen.

Dieser blinde Fleck resultiert natürlich aus der anhaltenden Unfähigkeit, eine akkurate und sachliche Interpretation der zionistischen Geschichte als eine, die Rassismus und Kolonialismus beinhaltet, zu betrachten. Es ist ein erstaunlicher Akt der Selbsttäuschung für einen Politiker, der, wie wir annehmen können, immer Zugang zu genauen Informationen hatte, diese aber nie ernsthaft in Betracht ziehen konnte, weil sie einen Teil des Kontextes störten, der seine Identität prägte.

Es gibt viele Faktoren, die die Persönlichkeit eines Menschen und ihren Ausdruck in der Alltagswelt prägen. Diese Komplexität eröffnet die Möglichkeit, sich dem starken Einfluss der dominanten Umgebung zu entziehen. Für die meisten Menschen wird dies jedoch nicht in nennenswerter Weise geschehen. Diese Tatsache trägt im Guten wie im Schlechten zur Aufrechterhaltung stabiler Gemeinschaftsstrukturen bei.

Man kann dies bei den Jugendlichen in den drei oben genannten Beispielen auf erkennbare und ziemlich beklagenswerte Weise beobachten. Ihr Familienleben, ihre Ausbildung, ihre Freundeskreise haben mit Sicherheit eine rassistische Weltanschauung so weit verfestigt, dass man nicht viel kognitive Dissonanz erwarten kann, wenn sie sich auf die beschriebene Weise verhalten.

Sie sind nur die Spitze des Eisbergs. Die große Zahl der israelischen Juden verspottet die Palästinenser vielleicht nicht auf Youtube, aber Umfragen zeigen, dass sie die gleichen Ansichten teilen.

Biden ist ihr amerikanisches Pendant. Und leider ist er auch der Präsident der Vereinigten Staaten. Trotz des Aufruhrs leben die meisten Amerikaner in einem Kontext, in dem es nicht um Israel oder das Schicksal der Palästinenser geht. Ihr Kontext ist viel lokaler in ihrem täglichen Leben.

Angesichts der derzeitigen US-Hilfe für die Massaker in Gaza ist Biden der Einäugige im Land der Blinden. Und mit seinem trüben Blick führt er seine Mitbürger, die wenig darauf achten, wohin sie gehen, auf den Weg der Mitschuld an einem Völkermord.

Lawrence Davidson ist emeritierter Professor für Geschichte an der West Chester University in Pennsylvania. Seit 2010 veröffentlicht er seine Analysen zu Themen der US-amerikanischen Innen- und Außenpolitik, des internationalen und humanitären Rechts und der israelischen/zionistischen Praktiken und Politik.

Dieser Artikel stammt von seiner Website, TothePointAnalysis.com.

Übersetzt mit Deepl.com



