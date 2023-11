Israel-Palestine live: World Health Organisation loses contact with al-Shifa hospital amid Israeli siege Up to 15,000 people inside Gaza’s largest hospital face slow death, doctors warn

Israel-Palästina live: Weltgesundheitsorganisation verliert inmitten der israelischen Belagerung den Kontakt zum Al-Shifa-Krankenhaus

Ärzte warnen, dass bis zu 15.000 Menschen im größten Krankenhaus des Gazastreifens einem langsamen Tod ausgesetzt sind

Wichtigste Punkte

Netanjahu stellt sich gegen Palästinensische Behörde im Nachkriegs-Gaza

Al-Shifa- und Al-Quds-Krankenhäuser belagert und „außer Betrieb

Al-Shifa-Arzt: Wir sind nur noch Stunden vom Tod entfernt

Live-Updates

Erste Gruppe von Ausländern kommt nach der Öffnung des Grenzübergangs Rafah in Ägypten an

vor 58 Minuten

Die erste Gruppe von Ausländern und verletzten Palästinensern, die nach der Wiedereröffnung des Grenzübergangs Rafah evakuiert wurden, ist am Sonntag aus dem Gazastreifen in Ägypten eingetroffen, wie vier ägyptische Sicherheitsquellen gegenüber Reuters erklärten.

Mehrere verletzte Palästinenser trafen auf ägyptischem Boden ein, um medizinisch behandelt zu werden, sowie 80 ausländische Staatsangehörige und Angehörige, wobei weitere Personen die Grenzabfertigung durchliefen, so die Quellen.

Die Evakuierungen über den Grenzübergang wurden am Freitag ausgesetzt, nachdem es Probleme beim Transport verletzter Palästinenser aus dem nördlichen Gazastreifen gegeben hatte.

FOTOS: Israelis stürmen den Grenzübergang Rafah, wo Tausende Schutz suchen

vor 1 Stunde

Über Nacht haben die israelischen Streitkräfte Teile von Rafah angegriffen, wohin Tausende von Palästinensern nach ihrer Vertreibung aus dem nördlichen Gazastreifen umgezogen sind.

Unter den Tausenden von Palästinensern, die in den Süden vertrieben wurden, sind auch ausländische Staatsangehörige, die darauf warten, die belagerte Enklave zu verlassen.

Ein Kind reagiert, als Menschen Habseligkeiten aus den Trümmern eines beschädigten Gebäudes nach den Angriffen auf Rafah im südlichen Gazastreifen bergen, am 12. November 2023

Angehörige trauern, während die Leichen von Menschen, die bei den nächtlichen Angriffen auf Rafah im südlichen Gazastreifen getötet wurden, im Al-Najjar-Krankenhaus für die Bestattung vorbereitet werden, 12. November 202(AFP)

Ein kleiner Junge sieht entsetzt zu, nachdem Israel das Haus seiner Familie in Rafah zerstört hat (Reuters)

Ein kleiner Junge schaut entsetzt zu, nachdem Israel das Haus seiner Familie in Rafah zerstört hat (Reuters)

Mittags-Update

vor 1 Stunde

Guten Tag,

Hier ist das Mittags-Update zur Lage im Gazastreifen, wo Israel seine Bombardierung der belagerten Enklave fortsetzt.

Der Palästinensische Rote Halbmond bestätigte, dass das Al-Quds-Krankenhaus alle Dienste eingestellt hat, nachdem ihm der Treibstoff ausgegangen war.

Palästinensische Gesundheitsbeamte in Gaza teilten mit, dass bei einem israelischen Angriff auf ein Haus im Stadtteil Khan Younis im südlichen Gazastreifen mindestens 13 Palästinenser getötet wurden.

Israels Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir sagte, er werde eine neue Besetzung des Gazastreifens in Betracht ziehen und darauf drängen, dass Israel die Siedlungen wieder aufbaut, die es unter dem früheren Premierminister Ariel Sharon aufgelöst hatte, als die Israelis den Streifen verließen.

UN-Beamte bestätigten, dass mehrere palästinensische Arbeiter, die in der Einrichtung in Gaza Schutz gesucht hatten, nach dem israelischen Angriff auf die Einrichtung ums Leben gekommen waren.

Das israelische Militär erklärte, die Raketen der Hisbollah im libanesisch-israelischen Grenzgebiet hätten mehrere Zivilisten getroffen.

FOTOS: Folgen des Luftangriffs auf Khan Younis

vor 1 Stunde

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza wurden bei israelischen Angriffen auf ein Haus in Khan Younis im südlichen Gazastreifen mehr als ein Dutzend Palästinenser getötet.

Ein Beamter des Gesundheitsministeriums bestätigte am Sonntagmorgen, dass bei den israelischen Angriffen mindestens 13 Palästinenser getötet und mehrere weitere verletzt wurden.

Im Internet veröffentlichte Bilder zeigten, wie die Bewohner des Gebiets die Trümmer durchstöberten und versuchten, Angehörige und Habseligkeiten zu finden.

Palästinenser versammeln sich an der Stelle eines israelischen Angriffs in Khan Younis (Reuters)

Palästinenser versammeln sich an der Stelle eines israelischen Angriffs in Khan Younis (Reuters)/MOHAMMED SALEM

Palästinenser versammeln sich an der Stelle eines israelischen Angriffs in Khan Younis (Reuters)

Palästinenser versammeln sich an der Stelle eines israelischen Angriffs in Khan Younis (Reuters/MOHAMMED SALEM)

Anwohner beobachten das Epizentrum der israelischen Angriffe auf ein Wohnhaus in Khan Yunis

Anwohner beobachten das Epizentrum der israelischen Angriffe auf ein Wohnhaus in Khan Younis (Reuters/MOHAMMED SALEM)

Verletzte Palästinenser des Angriffs in Khan Yunis werden in medizinische Einrichtungen im Süden des Gazastreifens gebracht

Verletzte Palästinenser des Anschlags in Khan Younis werden in medizinische Einrichtungen im Süden des Gazastreifens gebracht (Reuters/MOHAMMED SALEM)

Palästinensischer Roter Halbmond erklärt al-Quds-Krankenhaus in Gaza für „außer Betrieb

vor 1 Stunde

Der Palästinensische Rote Halbmond (PRCS) teilte mit, dass das al-Quds-Krankenhaus in Gaza nicht mehr in Betrieb ist, nachdem ihm der Treibstoff ausgegangen ist.

„Die Einstellung des Dienstes ist auf die Erschöpfung des verfügbaren Treibstoffs und Stromausfälle zurückzuführen“, so der PRCS in einer Erklärung.

„Das medizinische Personal unternimmt alle Anstrengungen, um die Patienten und Verwundeten zu versorgen, und greift angesichts der katastrophalen humanitären Bedingungen und des Mangels an Medikamenten, Lebensmitteln und Treibstoff sogar auf konventionelle medizinische Methoden zurück.“

Das PRCS erklärte, es habe versucht, die internationale Gemeinschaft um humanitäre Hilfe zu bitten. Dies geschah einen Tag, nachdem das Al-Shifa-Krankenhaus, das größte Krankenhaus im Gazastreifen, angekündigt hatte, seine Dienste einzustellen.

Israel beschießt erneut das Al-Shifa-Krankenhaus

vor 2 Stunden

Israel hat heute Morgen mit der Beschießung des Al-Shifa-Krankenhauses begonnen, nachdem es die medizinische Einrichtung belagert hatte.

Dies gab der Generaldirektor des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza bekannt, nachdem das al-Shifa-Krankenhaus, der größte medizinische Komplex im Gazastreifen, einen Tag zuvor seine Dienste eingestellt hatte, weil ihm der Treibstoff ausgegangen war.

Israelische Bombardierung eines UN-Gebäudes in Gaza tötet und verletzt vertriebene Palästinenser

vor 2 Stunden

Israelische Streitkräfte haben in der Nacht zum Samstag das Gelände der Vereinten Nationen in Gaza beschossen.

Nach Angaben von UN-Verwalter Achim Steiner wurden bei der israelischen Explosion Palästinenser, die in dem Gebäude Zuflucht gesucht hatten, getötet und verletzt.

Israels Sicherheitsminister sagt: „Die Besetzung [des Gazastreifens] ist ein Muss“.

vor 3 Stunden

Der israelische Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir deutete die Idee an, die 2005 von Israel aufgelösten Siedlungen im Gazastreifen wieder zu errichten, und sagte, es sei notwendig, die belagerte Enklave wieder zu besetzen.

„Die Besetzung [des Gazastreifens] ist ein Muss. Jedes Mal, wenn unsere Feinde Territorium verloren haben, haben sie den Krieg verloren“, sagte Ben Gvir dem israelischen Nachrichtensender Reshel Bet.

„Wir müssen die volle Kontrolle haben – das wird unsere Feinde abschrecken, eine Botschaft des Sieges vermitteln und den Bewohnern [israelischer Städte in der Nähe des Gazastreifens] erlauben, nach Hause zurückzukehren.

„Ich habe keine Angst davor, die Siedlungen in Gush Katif [innerhalb des Gazastreifens] zu erneuern.“

“

Gesundheitsbeamte sagen, dass Israelis das Al-Shifah Krankenhaus belagert haben

vor 3 Stunden

Der Generaldirektor des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza, Dr. Munir al-Borsh, informierte Al Jazeera über die Lage im Krankenhaus von al-Shifah.

Hier ist, was er zu sagen hatte:

Etwa 40 Vertriebene aus dem Krankenhaus haben versucht, das Krankenhaus durch das Haupttor zu verlassen. Sie wurden von einem israelischen Panzer beschossen, der auf der angrenzenden Straße stationiert war. Ihre Leichen liegen verstreut auf der Straße. Krankenwagen und Personal, die weniger als 100 Meter entfernt sind, können nicht zu ihnen gelangen, da die israelischen Streitkräfte auf jeden schießen, der sich bewegt.

Die israelischen Streitkräfte haben über Nacht die Wasserbrunnen im Shifa-Medizinkomplex bombardiert. Zurzeit ist nur ein Brunnen in Betrieb, der umgerechnet 12 Tassen Wasser pro Stunde für die 15.000 eingeschlossenen Menschen liefert.

Die Intensivstation wurde erneut getroffen, nachdem sie bereits 24 Stunden zuvor angegriffen worden war.

Israelische Streitkräfte töten palästinensischen Mann im Westjordanland

vor 4 Stunden

Israelische Streitkräfte haben einen 34-jährigen Palästinenser in der Stadt Burqa im Westjordanland getötet.

Das israelische Koordinations- und Verbindungsbüro teilte dem palästinensischen Gesundheitsministerium in Ramallah mit, dass israelische Streitkräfte in den frühen Morgenstunden des Sonntags Muntasar Sif erschossen haben.

Der Grenzübergang Rafah wird für Inhaber ausländischer Pässe wieder geöffnet

vor 4 Stunden

Die Grenzbehörde des Gazastreifens kündigte am Samstag an, dass der Landübergang Rafah nach Ägypten am Sonntag für Inhaber ausländischer Pässe wieder geöffnet wird.

Evakuierungen aus dem Gazastreifen nach Ägypten für ausländische Bürger und Palästinenser, die eine dringende medizinische Behandlung benötigen, wurden am Freitag ausgesetzt, sagten drei ägyptische Sicherheitsquellen und ein palästinensischer Beamter gegenüber Reuters.

Der palästinensische Beamte und eine ägyptische medizinische Quelle sagten, die Aussetzung sei auf Probleme zurückzuführen, medizinische Evakuierte aus dem Gazastreifen nach Rafah zu bringen.

Rekapitulation am Morgen

vor 5 Stunden

Guten Morgen, liebe MEE-Leser.

In den frühen Morgenstunden des Sonntags bleibt das Al-Shifa-Krankenhaus unter israelischer Belagerung, und es sind Berichte aufgetaucht, dass sich Dutzende von Leichen im Krankenhaus befinden, die nirgendwohin gebracht werden können.

Die medizinische Infrastruktur im Gazastreifen ist zusammengebrochen, da Israel weiterhin Krankenhäuser im nördlichen Teil der Enklave angreift. Einem Bericht von Al Jazeera Arabic zufolge ist eine Reihe von Krebspatienten aufgrund mangelnder medizinischer Versorgung gestorben.

Ein Sprecher des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza erklärte, das Al-Shifa-Krankenhaus verfüge nicht über die Kapazität oder die Mittel, um Kranke und Verletzte zu behandeln.

Für den Fall, dass Sie gerade erst einschalten, hier ist, was Sie in den letzten Stunden verpasst haben:

Am Samstag erklärte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, dass Israel die Sicherheitskontrolle über den Gazastreifen aufrechterhalten werde, und sprach sich gegen die Vorstellung aus, dass die Palästinensische Autonomiebehörde den Gazastreifen in einem Nachkriegsszenario verwalten würde. Dies veranlasste US-Beamte, eine Klarstellung zu verlangen, was die wachsende Kluft zwischen Israel und den USA in Bezug auf den Krieg verdeutlicht.

Der ranghohe Beamte des Weißen Hauses, Brett McGurk, reist diese Woche in den Nahen Osten, wo er Israel, Jordanien, Katar und Saudi-Arabien besuchen wird.

Die Weltgesundheitsorganisation hat den Kontakt zu ihren Ansprechpartnern im Al-Shifa-Krankenhaus verloren.

Bei der Bombardierung des Büros des UN-Entwicklungsprogramms in Gaza wurden mehrere Menschen getötet.

An dem pro-palästinensischen Marsch in London nahmen nach Angaben der Organisatoren bis zu einer Million Menschen teil. Die Londoner Polizei nahm mindestens 126 Personen fest, die meisten von ihnen rechtsgerichtete Gegendemonstranten.

Palästinensische Krebspatienten sind Berichten zufolge aufgrund mangelnder Behandlung gestorben

vor 6 Stunden

Einem Bericht von Al Jazeera Arabic zufolge sind mehrere Krebspatienten im Gazastreifen gestorben, weil es an der notwendigen medizinischen Versorgung für ihre Behandlung fehlt.

Das Gesundheitssystem in Gaza ist zusammengebrochen, und das israelische Militär umkreist derzeit mehrere Krankenhäuser im Norden des Gazastreifens. Das Al-Shifa-Krankenhaus, der größte medizinische Komplex in der Enklave, steht derzeit unter israelischer Belagerung.

Mehrere Tote nach Bombenanschlag auf UN-Entwicklungsbüro in Gaza

vor 6 Stunden

Das Büro des UN-Entwicklungsprogramms (UNDP) in Gaza wurde in der Nacht zum Samstag bombardiert, teilte der Leiter des UNDP auf X, früher Twitter, mit.

Achim Steiner sagte, es gebe Berichte über Tote und Verletzte „unter denen, die in unserem Gebäude Schutz gesucht haben“.

„Dies ist in jeder Hinsicht falsch“, sagte Steiner. „Zivilisten, zivile Infrastruktur und die Unverletzlichkeit von UN-Einrichtungen müssen immer geschützt werden.“

Bei israelischen Angriffen sind bereits mehr als 100 Mitarbeiter der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge (Unrwa) getötet worden.

Video: Israels Landwirtschaftsminister sagt, die derzeitige Vertreibung der Palästinenser sei „die Nakba von Gaza 2023

vor 8 Stunden

Übersetzt mit Deepl.com



