Israel-Palästina live: Zweite Gruppe von Palästinensern trotz verschärfter israelischer Restriktionen freigelassen

Israel führt unterdessen tödliche Razzien im Westjordanland durch

Wichtigste Punkte

Sechs Frauen und 33 Kinder in der Nacht zum Samstag aus israelischen Gefängnissen entlassen

Al-Shifa-Krankenhaus nach israelischem Rückzug in Trümmern

Palästinenser in Gaza kehren in zerstörte Häuser zurück

Live-Updates

Dritte Runde der Freilassungen: 13 israelische Geiseln und 39 palästinensische Gefangene sollen freigelassen werden

vor 29 Sekunden

In der dritten Runde der Freilassungen von Geiseln und Gefangenen seit Beginn des vorübergehenden Waffenstillstands wird die Hamas 13 israelische Geiseln freilassen, die im Gazastreifen festgehalten werden, während Israel 39 palästinensische Gefangene freilässt, die in israelischen Gefängnissen festgehalten werden, wie israelische Medien berichten.

Ein offizieller Zeitpunkt für die Freilassungen wurde nicht genannt, der israelische Gefängnisdienst erklärte jedoch, er habe eine Liste der 39 Palästinenser erhalten, die freigelassen werden sollen.

Israelische Armee verbietet Palästinensern, während der vorübergehenden Waffenruhe aufs Meer zu fahren

vor 56 Minuten

Die israelische Armee hat am frühen Sonntagmorgen, dem dritten Tag der vorübergehenden Waffenruhe, eine Warnung herausgegeben, in der sie Einschränkungen für Palästinenser im Gazastreifen ankündigt.

In der Erklärung, die auf der Social-Media-Plattform X veröffentlicht wurde, heißt es, dass sich Zivilisten nicht nach Süden und nicht nach Norden bewegen dürfen und dass es ihnen verboten ist, das Meer zu betreten.

Viele Palästinenser strömten während der vorübergehenden Waffenruhe ans Meer, um nach sieben Wochen ständiger Bombardierung eine kurze Atempause einzulegen.

Während des Krieges waren einige Palästinenser gezwungen, zum Meer zu gehen, um zu duschen und ihre Kleidung zu waschen, nachdem Israel die Wasserversorgung des Streifens eingestellt hatte.

Filmmaterial zeigt die Folgen des israelischen Bombenangriffs auf die Universität in Gaza

vor 1 Stunde

Die während der vorübergehenden Waffenruhe im Internet veröffentlichten Videos und Fotos aus dem Gazastreifen zeigen das Ausmaß der Schäden durch die israelischen Bombardierungen.

Ein Video zeigt Berichten zufolge die zerstörte Islamische Universität von Gaza.

Frühere Videos zeigten, wie israelische Luftangriffe die Universität und andere Wohntürme bombardierten.

Hunderte von Menschen in Gaza stehen Schlange, um Treibstoff zu kaufen

vor 1 Stunde

Im Internet veröffentlichte Fotos und Filmaufnahmen zeigen Hunderte von Autos, die Schlange stehen, um Treibstoff zu kaufen, da während der viertägigen vorübergehenden Waffenruhe nur eine geringe Menge in die belagerte Enklave eingeführt wurde.

Israel hat die Versorgung des Gazastreifens mit Treibstoff, Lebensmitteln, Wasser, Hilfsgütern und Strom seit dem 9. Oktober eingestellt, so dass Krankenhäuser, Geschäfte und Tankstellen ohne Ressourcen dastehen.

Freigelassene israelische Geiseln benötigen keine dringende medizinische Versorgung“.

vor 2 Stunden

Das Sheba Medical Centre gab am Sonntag bekannt, dass die am späten Samstag aus dem Gazastreifen freigelassenen Geiseln „keine medizinische Behandlung benötigen“, wie israelische Medien berichten.

In einer Erklärung des Krankenhauses hieß es, man werde die Geiseln „weiterhin physisch und psychisch unterstützen“, aber keine der Geiseln benötige eine sofortige Behandlung.

Rekapitulation am Morgen

vor 2 Stunden

Guten Morgen, liebe MEE-Leser. Es ist jetzt fast 9 Uhr morgens im Gazastreifen, am dritten Tag eines vorübergehenden Waffenstillstands zwischen Israel und der Hamas, von dem die Palästinenser hoffen, dass er sich zu einem Kriegsstillstand entwickelt.

Am späten Samstagabend und am frühen Sonntagmorgen wurde im besetzten Westjordanland die zweite Gruppe palästinensischer Gefangener, darunter sechs Frauen und 33 Kinder, freigelassen.

Die freigelassenen Gefangenen, die bei ihrer Freilassung ihre Angehörigen umarmten, wurden von einer großen Menge von Anhängern empfangen und durch die Straßen geführt. Mehrere der ehemals inhaftierten palästinensischen Teenager berichteten, dass sie in israelischer Haft geschlagen und hart behandelt wurden.

Vor der Freilassung einer der weiblichen Gefangenen, Israa Jaabis, stürmte die israelische Polizei ihr Haus und trieb die Medienvertreter auseinander. Die Polizei erklärte, dass nur Verwandte ersten Grades Jaabis bei ihrer Freilassung begrüßen durften.

Nach ihrer Freilassung sagte Jaabis zu Reportern: „Wir müssen daran arbeiten, alle Gefangenen aus den Gefängnissen der Besatzer zu befreien“.

In der Zwischenzeit hat die Hamas dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes ihre zweite Gruppe von Gefangenen übergeben – 13 Israelis und 4 Thailänder. Die Hamas veröffentlichte Filmmaterial von der Freilassung, auf dem zu sehen ist, wie die befreiten Gefangenen lächeln und den palästinensischen Kämpfern zum Abschied winken.

Wenn Sie heute Morgen erst die Nachrichten verfolgen, sollten Sie Folgendes wissen, um auf dem Laufenden zu bleiben:

Während die Stimmung unter den Palästinensern im Westjordanland aufgrund der Freilassung der Gefangenen fröhlich war, setzten die israelischen Streitkräfte ihre tödlichen Angriffe auf eine Reihe von Städten im Westjordanland fort. Mindestens sechs Palästinenser wurden am frühen Sonntagmorgen von israelischen Streitkräften getötet.

Das Büro des israelischen Premierministers teilte mit, es habe die Liste der Gefangenen erhalten, die in der nächsten Runde des Gefangenenaustauschs freigelassen werden sollen.

Ein israelischer Soldat wurde vor laufender Kamera dabei gefilmt, wie er damit prahlte, eine Halskette aus dem Gazastreifen zu stehlen, von der er sagte, sie sei für seine Freundin bestimmt.

Als die Palästinenser in ihre Häuser im nördlichen Gazastreifen zurückkehrten, blieben viele von ihnen nur noch Trümmer zurück. Ein besorgter Vater machte sich Sorgen, wie seine Kinder den Winter überstehen werden.

Bei einem Angriff auf die Stadt Dschenin im Westjordanland bombardierten die israelischen Streitkräfte ein Haus, wobei es mehrere Verletzte gab.

Frau in Gaza schwört, ihr Haus wieder aufzubauen, um es besser zu machen als zuvor

vor 3 Stunden

Israelischer Soldat prahlt mit geplünderter Silberkette aus Gaza

Vor 3 Stunden

Israelische Streitkräfte töten Palästinenser bei Razzia in der Nähe von Nablus

Vor 4 Stunden

Ein Palästinenser ist am frühen Sonntagmorgen bei einer israelischen Razzia in dem südlich von Nablus gelegenen Dorf Yatma von israelischen Streitkräften getötet worden.

Wie Quellen des Palästinensischen Roten Halbmonds gegenüber der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa mitteilten, wurde der Mann von israelischen Streitkräften mit scharfen Kugeln ins Gesicht geschossen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er für tot erklärt wurde.

Der freigelassene palästinensische Gefangene Shorouq Dwayyat wird von seiner Familie mit Freudentränen begrüßt

vor 4 Stunden

Werden unsere Kinder den Winter überleben?“, fragt ein Bewohner des nördlichen Gazastreifens

Vor 4 Stunden

Zu Beginn des dritten Tages der vorübergehenden Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen sind die Bewohner des nördlichen Gazastreifens weiterhin damit beschäftigt, das ganze Ausmaß der Schäden und Zerstörungen zu begutachten, die die israelische Bombardierung des Gebiets hinterlassen hat.

Ein Bewohner aus der Region Sheikh Zayed im nördlichen Gazastreifen sagte gegenüber Al Jazeera Arabic, er sei in den Norden zurückgekehrt, nachdem er vor der Waffenruhe in den südlichen Gazastreifen gegangen war. Er kehrte zurück in der Hoffnung, wenigstens ein paar Kleidungsstücke für seine Kinder vor der Wintersaison zu finden.

Doch alles, was er vorfand, waren Trümmer.

„Wir brauchen wahrscheinlich 10 Jahre, um die Trümmer zu beseitigen, aber wie sollen wir in diesen 10 Jahren leben“, fragte er.

„Vor allem jetzt, wo der Winter naht, haben wir keine Ahnung, wo wir hingehen und wo wir unterkommen sollen. In Schulen? In Zelten? Aber wir haben Kinder. Werden unsere Kinder die Zelte überleben, die Kälte überleben, die kommen wird? Wir wissen nicht, was wir tun sollen.“

Ein palästinensischer Jugendlicher sitzt neben seinem Fahrrad inmitten der Trümmer zerstörter Gebäude im nördlichen Gazastreifen nach wochenlangem israelischem Bombardement, als am 24. November 2023 eine viertägige Waffenruhe in Kraft trat.

Ein palästinensischer Jugendlicher sitzt neben seinem Fahrrad inmitten der Trümmer zerstörter Gebäude im nördlichen Gazastreifen nach wochenlangem israelischem Bombardement, als am 24. November 2023 ein viertägiger Waffenstillstand in Kraft trat (AFP)

Israelische Streitkräfte bombardieren Haus in Dschenin und verletzen mehrere Palästinenser

vor 5 Stunden

Bei einer Razzia in der Stadt Dschenin im besetzten Westjordanland haben israelische Streitkräfte am frühen Sonntagmorgen ein Haus bombardiert und mehrere Palästinenser verletzt, wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtet.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur bombardierten die israelischen Streitkräfte ein Haus in der Nähe des staatlichen Krankenhauses Khalil Suleiman und hinderten Krankenwagen daran, den Ort zu erreichen und die Verletzten zu evakuieren.

Auf Fotos: Palästinensische Gefangene aus israelischer Haft entlassen

vor 5 Stunden

Ein palästinensischer Gefangener (R) umarmt einen Verwandten, nachdem Gefangene aus israelischen Gefängnissen im Austausch gegen von der Hamas freigelassene Gefangene entlassen wurden, bei der Ankunft in Ramallah am 26. November 2023.

Ein palästinensischer Gefangener (R) umarmt einen Verwandten, nachdem Gefangene aus israelischen Gefängnissen im Austausch gegen von der Hamas freigelassene Gefangene entlassen wurden, bei der Ankunft in Ramallah am 26. November 2023 (AFP)

Palästinensische Gefangene, die aus israelischen Gefängnissen entlassen wurden, jubeln am frühen Morgen des 26. November 2023 in Ramallah im besetzten Westjordanland unter ihren Anhängern.

Palästinensische Gefangene, die aus israelischen Gefängnissen entlassen wurden, jubeln am frühen Morgen des 26. November 2023 in Ramallah im besetzten Westjordanland (AFP)

Die prominente palästinensische Gefangene Israa Jaabis (C) kommt am frühen Morgen des 26. November 2023 in ihrem Haus im von Israel abgetrennten Ostjerusalem an.

Die prominente palästinensische Gefangene Israa Jaabis (C) kommt am frühen Morgen des 26. November 2023 in ihrem Haus im von Israel abgetrennten Ostjerusalem an (AFP)

Thailändischer Premierminister bestätigt vier Thais unter den befreiten Gefangenen

vor 7 Stunden

Der thailändische Premierminister Srettha Thavisin bestätigte, dass sich unter den zuletzt von der Hamas freigelassenen Gefangenen vier thailändische Staatsangehörige befinden, und erklärte, dass die körperliche und geistige Gesundheit aller freigelassenen Gefangenen gut sei.

„Alle sind gesund. Keiner brauchte dringende medizinische Hilfe“, sagte Srettha. „Alle sprechen und gehen normal. Alle sind froh, freigelassen zu werden.“

Das Außenministerium des Landes veröffentlichte Fotos, die eine Gruppe befreiter thailändischer Staatsangehöriger bei einem Treffen mit dem israelischen Außenminister Eli Cohen zeigen.

Die Hamas hatte am Freitag 10 thailändische Staatsangehörige freigelassen, 16 weitere sind noch in Gefangenschaft.

Israels Außenminister Eli Cohen, links, spricht mit einer der befreiten thailändischen Geiseln im Shamir Medical Center in Israel am 25. November 2023.

Israels Außenminister Eli Cohen, links, spricht mit einer der befreiten thailändischen Geiseln im Shamir Medical Center in Israel am 25. November 2023 (AP/Thailands Außenministerium)

Israel hat die Liste der Gefangenen erhalten, die am Sonntag freigelassen werden sollen, sagt das Büro des Premierministers

vor 7 Stunden

Das Büro des israelischen Premierministers teilte am frühen Sonntagmorgen mit, es habe die Liste der Gefangenen erhalten, die im Laufe des Tages freigelassen werden sollen.

Das Büro sagte in einer Erklärung, die Informationen seien an die betroffenen Familien weitergeleitet worden.

