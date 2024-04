How the New York Times fights America’s wars The New York Times is not an unbiased fount of information, but a sophisticated ideological weapon. Our goal is to unmask the Times and expose the paper for what it is: a tool of empire encased in a liberal veneer.

Schriftsteller gegen den Krieg gegen Gaza protestieren am 14. März 2024 vor dem Sitz der New York Times. (Foto: Julia Sharpe-Levine)

Die New York Times ist keine unparteiische Informationsquelle, sondern eine ausgeklügelte ideologische Waffe. Unser Ziel ist es, die Times zu demaskieren und die Zeitung als das zu entlarven, was sie ist: ein Werkzeug des Imperiums mit einem liberalen Mäntelchen umhüllt.

Wie die New York Times Amerikas Kriege führt

Von Writers Against the War on Gaza

27. April 2024

Am Morgen des 14. März strömten Hunderte von Demonstranten in die Lobby des Hauptsitzes der New York Times in Midtown, Manhattan. Mit Gesichtsmasken und Kuffiyehs entrollten wir eine Reihe von Bannern: auf einem war ein Kreuzworträtsel mit der Aufschrift „boycott, divest, unsubscribe“ zu sehen, auf einem anderen das Logo des Unternehmens mit dem rot durchgestrichenen Wort „Times“, das durch „War Crimes“ ersetzt wurde. Nach ein paar Minuten ertönte ein Sprechchor: „Freies, freies Palästina!“ Ein Chor von Stimmen antwortete unisono: „Frei, frei, freies Palästina!“

Nur ein paar Meter entfernt spielte sich eine ganz andere Szene ab. Angesehene Redakteure und Vorstandsmitglieder versammelten sich zur jährlichen „State of the Times“-Rede, in der der Verleger A. G. Sultzberger über den Journalismus der Zeitung – und die Kritik, die sie im vergangenen Jahr hervorgerufen hatte – reflektierte.

„In Momenten, in denen die Kritik am lautesten und fiebrigsten ist, sollten wir uns daran erinnern, warum die Times so intensiv im Mittelpunkt steht“, sagte er, vielleicht zu den immer lauter werdenden Gesängen der Demonstranten. „Weil die Öffentlichkeit uns liest. Weil sie uns vertrauen. Weil sie viel von uns erwartet. Weil sie glauben, dass das, was wir sagen, wichtig ist. Das ist ein großes Privileg.“

Die Besetzung der Lobby der Times – bei der über 100 Demonstranten von der New Yorker Polizei zusammengetrieben und verhaftet wurden – war Teil einer Reihe von koordinierten Aktionen in der ganzen Stadt, die sich gegen die Times wegen ihrer Berichterstattung über den Völkermord der zionistischen Organisation in Gaza richteten. Vor dem Gebäude und in allen Stadtbezirken verteilten „Zeitungsjungen“ neue Exemplare der New York War Crimes, einer zweimonatlichen Publikation unserer Organisation Writers Against the War on Gaza. Am frühen Morgen hatte eine Gruppe von uns den Eingang der Druckerei des Unternehmens in College Point, Queens, blockiert, wodurch die Auflage der Zeitung an diesem Morgen stark eingeschränkt wurde. Außerdem wurde eine neue Website eingerichtet, auf der wir unsere Systemkritik an der Times veröffentlichen.

Die standortübergreifende Aktion Mitte März markierte eine bedeutende Eskalation unserer Kampagne gegen die Times.

Aber warum die New York Times?

Alle Reiche brauchen Zustimmung, um zu funktionieren, denn, wie James Baldwin 1972 schrieb, „kein Reich kann sich allein durch Gewalt erhalten“. Die Zustimmung wird durch eine historische Erzählung konstruiert, eine Mythologie, die darlegt, warum die Vorherrschaft des Königreichs gerechtfertigt ist.

Eine zynische, eigennützige, blutgetränkte Geschichte ist keine nachhaltige Erzählung.

Die hässliche Wahrheit des US-Imperiums – illegale Kriege, heimliche Putsche, Napalm, Feuer, Schwefel und die Auferlegung einer gewaltsamen Unternehmensführung – muss in eine schmackhafte Geschichte verwandelt werden. Ähnlich wie die europäischen Imperien des 19. und 20. Jahrhunderts sich selbst als wohlwollende Retter einer dunklen, wilden Welt darstellten, müssen auch die USA ihren eklatanten Machtmissbrauch rechtfertigen.

An wen wenden sie sich also? Wohin geht das Imperium, um seine Verbrechen zu waschen?

Wer hat pflichtbewusst einen falschen Vorwand für die brutale Invasion des Irak geliefert? Wer hat die betrügerische Behauptung aufgestellt, Libyen müsse bombardiert werden? Wohin wenden sich die Zionisten, um die Unterstützung für ihren zunehmend sadistischen und unpopulären Krieg zu verstärken?

An den Lieblingskomplizen des Weißen Hauses, die so genannte Zeitung der Rekorde: Die New York Times.

Die Times ist bei weitem nicht die einzige schuldige Institution, aber sie nimmt eine besondere Nische im kulturellen Bewusstsein ein. Um es mit Sulzberger zu sagen: Die Öffentlichkeit liest die Times und vertraut ihr. Wenn sie auf der Titelseite schreit, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen hat und bereit ist, sie einzusetzen, hören die Leute zu. Die Zeitung hat die Macht, den Kurs der Nachrichten zu bestimmen. Selbst diejenigen, die die Times nicht lesen, konsumieren wahrscheinlich Medien, die von ihren redaktionellen Entscheidungen beeinflusst werden. Wie Rashid Khalidi uns sagte:

Die Times ist die graue Lady. Sie ist die Zeitung der Rekorde. Sie nimmt sich selbst extrem ernst. Eine große Anzahl von Menschen verlässt sich auf sie. Und sie ist, was meine eigenen Belange angeht – nämlich den Nahen Osten – ein durch und durch unzuverlässiges und äußerst schädliches Medium. Und das schon seit sehr, sehr langer Zeit.

In materieller Hinsicht wird die Times immer mehr zur einzigen journalistischen Größe in der Stadt. Sie ist die einzige groß angelegte, profitable Zeitung in den USA. Sie beschäftigt Tausende von Journalisten, wodurch sie weit mehr Themen abdecken kann als jedes andere Blatt. Ihre Leserschaft ist riesig und übertrifft die der nächsten großen Zeitungen zusammen.

Die Zeit nach der Wahl von Donald Trump – als die Abonnenten der Times einen gewaltigen Schub erhielten – hat gezeigt, dass viele Menschen die Times als eine Bastion des progressiven, kritischen Journalismus sehen. Sie wird weithin als Hort objektiven Wissens und als platonisches Ideal journalistischer Integrität verstanden.

Dieser sorgfältig kultivierte Ruf ist eine liberale Fiktion.

Seit Jahrzehnten werden die Verbrechen des Imperiums durch das surrealistische Prisma der Times gebrochen. Auf der anderen Seite entsteht ein Narrativ, das nicht von den Schrecken spricht, die die USA auf der Welt entfesseln, sondern von wohlwollender internationaler Führung, legitimen Antworten auf existenzielle Bedrohungen und der Förderung „demokratischer Werte“.

Auf den schmutzigen Seiten der Times werden Kriegsverbrechen zu notwendigen Übeln, rechte Putsche werden als Volksbewegungen in Richtung Demokratie dargestellt, und der Kontext, aus dem der Widerstand gegen die US-Macht erwächst, wird ausgelöscht.

Unser Projekt – The New York War Crimes – zeigt systematisch auf, dass die Times keine unvoreingenommene Informationsquelle, sondern eine ausgeklügelte ideologische Waffe ist. Trotz ihrer langen und beschämenden Geschichte könnten die letzten sieben Monate ihre dunkelste Stunde sein. Die Times hat einen neuen Tiefpunkt erreicht, indem sie Israels völkermörderischen Angriff auf den Gazastreifen als gerechtfertigten Verteidigungskrieg darstellte und die unerbittlichen Angriffe der Besatzungsarmee auf Krankenhäuser und Schulen deckte, während sie die Hamas für den Massenmord an den Palästinensern verantwortlich machte.

Die Publikation der Schriftsteller gegen den Krieg in Gaza, „The New York War Crimes“, am 14. März 2024. (Foto: Julia Sharpe-Levine)Die Publikation der Schriftsteller gegen den Krieg in Gaza, „The New York War Crimes“, am 14. März 2024. (Foto: Julia Sharpe-Levine)

Die Redakteure der Zeitung haben ehemalige israelische Geheimdienstoffiziere angeheuert, um reine Gräuelpropaganda zu fabrizieren und glühende Profile von zionistischen Propagandisten zu veröffentlichen, die sensationelle Lügen über den 7. Oktober verbreiten. Viele Monate lang hat die Times die von Israel verursachte Hungersnot im nördlichen Gazastreifen heruntergespielt, indem sie sie als Naturkatastrophe darstellte und die Rolle des Täters unsichtbar machte. Ihr Journalismus hat Frauen in der IOF, die einen Völkermord begehen, auf groteske Weise als einen Sieg des Feminismus dargestellt. Israels Massenmord an Journalisten wurde von der Times trotz ihrer hochtrabenden Rhetorik über den Schutz der freien Presse nicht erwähnt. Anders als im Fall der Ukraine, wo die Times den Widerstand gegen die Invasion lobt, erkennt sie nicht das Recht der Palästinenser an, sich mit Gegengewalt gegen Besatzung, Belagerung und Apartheid zu wehren.

Und in typischer Weise hat die Times unkritisch die Behauptungen der IOF abgedruckt, obwohl diese seit langem und gut dokumentiert die Presse belügt. Diese Lügen haben in Echtzeit dazu beigetragen, grässliche Kriegsverbrechen wie die Invasion des Al-Shifa-Krankenhauses und das Flour-Massaker zu rechtfertigen.

Unsere datengestützten Recherchen (zusammen mit der Arbeit anderer, wie z. B. The Intercept) deckten darüber hinaus grobe Muster von entmenschlichender Sprache, extremer Voreingenommenheit bei der Beschaffung von Informationen und der Weigerung, über unappetitliche Entwicklungen zu berichten, auf. So zitierte die Zeitung beispielsweise israelische und amerikanische Quellen mehr als dreimal so häufig wie palästinensische Quellen. Dieser Trend wird noch deutlicher, wenn man nur die Zitate von Beamten betrachtet. Die Zitate israelischer und amerikanischer Beamter übertreffen die der Palästinenser im Verhältnis neun zu eins.

Seit dem 7. Oktober haben wir Artikel veröffentlicht, in denen wir die Berichterstattung der New York Times über Israels Krieg gegen den Gazastreifen kritisieren, darunter eine Ausgabe vom Januar, die wir gemeinsam mit dem Feminist Solidarity Network for Palestine verfasst haben und in der die berüchtigte Geschichte über Massenvergewaltigungen durch die Hamas als Gräuelpropaganda entlarvt wurde. Unsere Zeitung bietet auch palästinensischen Künstlern, Schriftstellern und Dichtern eine Plattform – genau denjenigen, die in der New York Times nicht im Vordergrund stehen. Es war uns eine Ehre, Gedichte, Kunst und Texte direkt aus dem Gazastreifen zu veröffentlichen, während wir die Autoren bezahlten und ihnen halfen, Geld für die Evakuierung aufzubringen.

Das Fehlverhalten der Times ist systematisch. So hat unsere sorgfältige Untersuchung des Archivs der New York Times eine schändliche Geschichte offenbart.

Die Zeitung dämonisiert die Feinde der USA und unterstützt von den USA unterstützte Regimewechsel, wie im Iran (1953), in Guatemala (1954), Brasilien (1964) und Bolivien (2019). Sie produziert pflichtbewusst Zustimmung für US-Kriege, am bekanntesten durch die betrügerische Behauptung, Saddam Hussein besitze Atomwaffen, und durch unbegründete Geschichten, die einen Vorwand für die NATO-Intervention in Libyen lieferten.

Die Times arbeitet auch direkt mit dem Weißen Haus und der CIA zusammen, um potenziell schädliche Berichte zu unterdrücken. Im Jahr 2004 verschob die Zeitung auf Druck der Bush-Regierung einen bahnbrechenden Bericht über ein massives illegales NSA-Spionageprogramm bis nach Bushs Wiederwahl. Nur wenige Tage vor dem von den USA unterstützten Putsch von 1954, durch den der guatemaltekische Staatschef Jacobo Árbenz abgesetzt wurde, zog die Times ihren Korrespondenten auf Geheiß von CIA-Direktor Allen Dulles aus dem Land ab.

Unser Ziel ist es, die Times zu demaskieren und die Zeitung als das zu entlarven, was sie ist: ein Werkzeug des Imperiums unter einem liberalen Deckmäntelchen.

Wir haben unseren Namen von The New York Crimes übernommen, einem Projekt der ACT-UP-Koalition, einem Basisprojekt, das die Berichterstattung der Zeitung über die AIDS-Krise in den 1980er Jahren scharf kritisiert hat. Avram Finklestein, ein Mitproduzent der ursprünglichen Crimes, sagte uns in einem Interview: „Die New York Times ist ein kapitalistisches Blatt, da führt kein Weg dran vorbei. Und dennoch gilt sie als ‚liberale‘ Zeitung, obwohl sie so oft falsch und politisch verwerflich ist.“

Unsere Bitte an Sie ist einfach: Boykottieren Sie die Zeitung, veräußern Sie sie und kündigen Sie ihr Abonnement. Kaufen Sie keine Rezepte der Times, spielen Sie ihre Spiele nicht mit. Wenn Sie dort arbeiten, kündigen Sie. Wenn Sie nicht in der Lage sind, Ihren Job zu verlassen, lassen Sie uns Informationen zukommen. Sprechen Sie mit Ihrer Familie und Ihren Freunden, die die Times lesen. Investieren Sie Ihre Zeit und Ihr Geld in unabhängige Medien.

Wie der palästinensische Revolutionär Ghassan Kanafani bekanntlich schrieb:

Der Imperialismus hat seinen Körper über die ganze Welt gelegt, den Kopf in Ostasien, das Herz im Nahen Osten, seine Arterien erreichen Afrika und Lateinamerika. Wo immer man ihn trifft, schadet man ihm, und man dient der Weltrevolution.

Am 7. Oktober hat der palästinensische Widerstand eine seltene Lücke in die Rüstung des Imperiums gerissen. Seitdem ist die Heuchelei des Hauptkomplizen der zionistischen Entität in vollem Umfang zu sehen, vom Pressesaal des Weißen Hauses, wo Bidens Helfer ihr Mitgefühl für den Tod ausdrücken, den die Regierung finanziert, bis hin zu den Universitäten, wo die Bereitschaftspolizei geschickt wird, um Kriegsgegner zu verhaften. Institutionen wie die Times, die das zionistische Narrativ aufrechterhalten und reproduzieren, scheinen nicht länger unbesiegbar.

Wenn wir die Times delegitimieren, treffen wir das zentrale Nervensystem des Imperiums und untergraben die Mythen, die seinen kranken Körper stützen.

Writers Against the War on Gaza (WAWOG) ist eine Ad-hoc-Koalition, die sich der Solidarität und dem Horizont der Befreiung des palästinensischen Volkes verschrieben hat. WAWOG bringt Schriftsteller, Redakteure und andere Kulturschaffende zusammen und hofft, eine kontinuierliche Infrastruktur für die kulturelle Organisierung als Reaktion auf den Krieg zu schaffen. Dieses Projekt ist nach dem Vorbild der 1965 gegründeten Organisation American Writers Against the Vietnam War aufgebaut.

Übersetzt mit deepl.com

