Ein Trauernder reagiert inmitten der Leichen auf die Beerdigung von Palästinensern, die bei israelischen Angriffen in Khan Younis im südlichen Gazastreifen getötet wurden, 24. Oktober 2023 (Reuters)

Gesundheitsministerium sagt, die US-Regierung habe „keine menschlichen Standards und keine Moral“, weil sie „schamlos“ die Gültigkeit der Zahlen in Frage stelle

Israel-Palästina: Namen von 7.028 getöteten Palästinensern veröffentlicht, nachdem Biden die Zahl der Toten in Frage stellt

Von MEE-Mitarbeitern

26. Oktober 2023

Das palästinensische Gesundheitsministerium hat am Donnerstag die Namen von 7.028 Menschen veröffentlicht, die durch israelische Luftangriffe im Gazastreifen getötet wurden. Einen Tag nachdem US-Präsident Joe Biden die Zahl der Toten seit Beginn des Krieges am 7. Oktober in Frage gestellt hatte.

Biden sagte vor Reportern im Weißen Haus, er habe „keine Ahnung, ob die Palästinenser die Wahrheit sagen“ über die Zahl der bisher von Israel getöteten Menschen. „Ich bin sicher, dass Unschuldige getötet wurden, und das ist der Preis, den man zahlen muss, wenn man einen Krieg führt“, fügte er hinzu.

Als Reaktion darauf veröffentlichte das Gesundheitsministerium einen 210-seitigen Bericht, in dem die Namen, das Alter, das Geschlecht und die ID-Nummern aller in der Enklave getöteten Personen aufgeführt sind. Das Ministerium erklärte, dass eine englische Version des Berichts in Kürze veröffentlicht werden soll.

Der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Ashraf al-Qudra, bezeichnete die US-Regierung als „bar jeglicher menschlicher Standards, Moral und grundlegender Menschenrechtswerte“, weil sie „schamlos“ die Richtigkeit der Zahl der Todesopfer in Frage stelle.

„Wir haben uns entschlossen, die Wahrheit über den völkermörderischen Krieg, den die israelische Besatzung gegen unser Volk geführt hat, mit Details und Namen vor der ganzen Welt zu verkünden“, sagte er.

Zwischen dem 7. Oktober und 15 Uhr Ortszeit am 26. Oktober wurden 7.028 Palästinenser getötet, darunter 2.913 Kinder, so der Bericht.

Insgesamt wurden 3.129 weibliche und 3.899 männliche Personen getötet. Die Zahl der nicht identifizierten Getöteten beläuft sich auf 218, die jedoch in der endgültigen Zahl der Toten nicht enthalten sind.

In dem Bericht nicht berücksichtigt sind auch die Verschütteten, die nicht in ein Krankenhaus gebracht wurden, diejenigen, bei denen die Krankenhäuser nicht in der Lage waren, die Registrierungsverfahren abzuschließen, sowie die unter den Trümmern vermissten Personen, von denen rund 1.600 als tot gelten.

Das Ministerium erklärte, die tatsächliche Zahl der Todesopfer sei wahrscheinlich viel höher als in dem Bericht angegeben.

„Wir bestätigen, dass die Türen des Gesundheitsministeriums für alle Institutionen offen sind“, sagte Qudra in einer Erklärung.

„Die Welt soll wissen, dass hinter jeder Zahl die Geschichte eines Menschen steht, dessen Name und Identität bekannt sind. Unsere Leute sind keine Niemande, die ignoriert werden können.“

Obwohl Biden die Richtigkeit der Zahl der Todesopfer in Frage stellt, hat die HuffPost aufgedeckt, dass das Außenministerium kürzlich das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza in fast 20 „Lageberichten“ zitiert hat.

Biden sollte sich einige dieser Videos ansehen und sich fragen, ob die zerquetschten Kinder, die aus den Trümmern ihrer Familienhäuser gezogen werden, eine Erfindung sind.

– Nihad Awad, Geschäftsführer von CAIR

Der Council on American-Islamic Relations (CAIR) bezeichnete Bidens Äußerungen als schockierend und entmenschlichend“ und forderte ihn auf, sich zu entschuldigen.

„Unzählige Videos, die täglich aus dem Gazastreifen kommen, zeigen verstümmelte Leichen von palästinensischen Frauen und Kindern – und ganze Stadtviertel, die dem Erdboden gleichgemacht wurden“, sagte Nihad Awad, CAIR-Exekutivdirektor.

„Präsident Biden sollte sich einige dieser Videos ansehen und sich fragen, ob die zerquetschten Kinder, die aus den Trümmern ihrer Familienhäuser gezogen werden, eine Erfindung oder ein akzeptabler Preis des Krieges sind. Sie sind weder das eine noch das andere.“

Viele Experten halten die Zahlen des palästinensischen Ministeriums für verlässlich, da es Zugang zu den Quellen hat und die Angaben in der Vergangenheit korrekt waren.

Omar Shakir, Israel- und Palästina-Direktor bei Human Rights Watch, sagte der Washington Post Anfang der Woche, die Zahlen des Ministeriums seien „allgemein als zuverlässig erwiesen“.

„Jeder verwendet die Zahlen des Gaza-Gesundheitsministeriums, weil diese im Allgemeinen als zuverlässig gelten“, sagte er. „In den Zeiten, in denen wir unsere eigenen Zahlen für bestimmte Angriffe überprüft haben, ist mir kein einziges Mal bekannt, in dem es eine größere Diskrepanz gegeben hätte.“

Der laufende israelische Krieg gegen den Gazastreifen brach am 7. Oktober aus, nachdem die Hamas einen palästinensischen Angriff auf den Süden Israels geführt hatte. Nach Angaben israelischer Behörden wurden bei dem Angriff rund 1.400 Menschen in Israel getötet, die meisten von ihnen vermutlich Zivilisten.

Mindestens 220 weitere Menschen wurden im Gazastreifen gefangen genommen, darunter Soldaten und Zivilisten. Die Hamas hat bisher vier Gefangene freigelassen und erklärte, 50 weitere seien bei israelischen Luftangriffen getötet worden.

Israel reagierte auf den von der Hamas geführten Angriff mit einer unerbittlichen Bombenkampagne auf den Gazastreifen und einer vollständigen Belagerung des Gebiets.

Bei den Bombardierungen wurden Dutzende von Journalisten, Ärzten, Rettungskräften, Schriftstellern, Künstlern und Fußballspielern getötet – neben anderen.

Neben anderen zivilen Einrichtungen wurden auch Wohnhäuser, Krankenhäuser, Krankenwagen, Schulen, Universitäten, Medienbüros, Moscheen, eine Kirche und Banken angegriffen. Übersetzt mit Deepl.com



