Israel’s war in Gaza could spread beyond Middle East: Russia’s Putin Russia’s leader says unnamed forces are seeking to provoke an escalation, drawing as many other countries as possible.

Der russische Präsident Wladimir Putin warnte vor „schwerwiegenden“ Folgen einer Eskalation des israelisch-palästinensischen Konflikts [Pavel Bednyakov/Sputnik/Kremlin Pool Photo via AP]

Russlands Staatschef sagt, dass ungenannte Kräfte versuchen, eine Eskalation zu provozieren, die möglichst viele andere Länder mit einbezieht.

Israels Krieg in Gaza könnte sich über den Nahen Osten hinaus ausbreiten: Russlands Putin

26. Oktober 2023

Der russische Präsident Wladimir Putin hat davor gewarnt, dass sich Israels Krieg im Gazastreifen weit über den Nahen Osten hinaus ausbreiten könnte. Er sagte, es sei falsch, dass unschuldige Frauen, Kinder und alte Menschen in der palästinensischen Enklave für die Verbrechen anderer bestraft werden.

„Unsere Aufgabe heute, unsere Hauptaufgabe, ist es, dem Blutvergießen und der Gewalt ein Ende zu setzen“, sagte Putin am Mittwoch bei einem Treffen im Kreml mit russischen Religionsführern verschiedener Glaubensrichtungen, wie es in einer Mitschrift des Kremls heißt.

Der russische Präsident, der seit Februar letzten Jahres einen totalen Krieg in der benachbarten Ukraine führt, sagte, er habe anderen Staats- und Regierungschefs in Telefongesprächen mitgeteilt, dass die Gefahr eines größeren Flächenbrands bestehe, wenn Israels Militäraktion im Gazastreifen nicht beendet werde.

„Eine weitere Eskalation der Krise birgt schwerwiegende und äußerst gefährliche und zerstörerische Folgen. Und zwar nicht nur für die Region des Nahen Ostens. Sie könnte weit über die Grenzen des Nahen Ostens hinausgehen“, fügte er hinzu.

In seinen kritischen Äußerungen gegenüber dem Westen sagte er, dass bestimmte, nicht genannte Kräfte versuchen, eine weitere Eskalation zu provozieren und so viele andere Länder und Völker wie möglich in den Konflikt hineinzuziehen.

Ziel sei es, „eine regelrechte Welle des Chaos und des gegenseitigen Hasses nicht nur im Nahen Osten, sondern auch weit über dessen Grenzen hinaus auszulösen“. Zu diesem Zweck versuchen sie unter anderem, mit den nationalen und religiösen Gefühlen von Millionen von Menschen zu spielen“.

Waffenstillstand

Am Donnerstag erklärte der Kreml, die Bemühungen um eine „ausgewogene“ Resolution des UN-Sicherheitsrats zum Konflikt zwischen Israel und der Hamas sollten fortgesetzt werden. Dies geschah einen Tag, nachdem Russland und China ihr Veto gegen eine von den USA ausgearbeitete Resolution eingelegt hatten, in der eine „humanitäre Pause“ gefordert wurde, um den Zugang zu Hilfsgütern zu ermöglichen, die Zivilbevölkerung zu schützen und die Bewaffnung der im Gazastreifen herrschenden Hamas und anderer bewaffneter Gruppen in der Enklave einzustellen.

Diplomaten haben darauf hingewiesen, dass eine humanitäre Pause nicht dasselbe ist wie ein Waffenstillstand, der von UN-Generalsekretär Antonio Guterres unterstützt wird. Eine Pause könnte nur einige Stunden dauern.

Russland unterbreitete einen konkurrierenden UN-Vorschlag, der eine umfassendere Waffenruhe befürwortete – eine Option, die es als „viel ausgewogener“ bezeichnete -, aber der Vorschlag erhielt nicht die Mindestanzahl an Stimmen.

„Wir müssen zu einem Waffenstillstand aufrufen und können nicht nur die Aktionen einer Seite verurteilen“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag gegenüber Reportern. „Die Resolution sollte ausgewogen sein und die diplomatischen Bemühungen sollten hier fortgesetzt werden.“

Israel hat sich sowohl einem Waffenstillstand als auch einer humanitären Pause widersetzt.

In der Nacht zum Mittwoch startete die israelische Armee einen gezielten Bodenangriff auf den Gazastreifen als Teil der „Vorbereitungen für die nächsten Kampfphasen“, von denen weithin erwartet wird, dass sie zu einem umfassenden Bodenangriff führen werden.

Bei israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen wurden seit dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober, bei dem mindestens 1.400 Menschen in Israel getötet wurden, in fast drei Wochen bereits mehr als 6.500 Menschen getötet.

Verbrechen von anderen begangen

Am Mittwoch übermittelte Putin den Familien von Israelis und Bürgern anderer Länder, die von der Hamas getötet oder verwundet wurden, sein Beileid.

Er sagte, Moskau setze sich weiterhin für eine Zwei-Staaten-Lösung in der palästinensisch-israelischen Frage ein, die der einzige Weg zu einer langfristigen Lösung sei.

Er machte jedoch deutlich, dass er es für falsch hält, dass Israel den Gazastreifen als Vergeltung für den Angriff der Hamas auf israelische Bürger weiter bombardiert.

„Uns ist auch klar, dass unschuldige Menschen nicht für die Verbrechen anderer verantwortlich gemacht werden dürfen“, sagte Putin.

„Der Kampf gegen den Terrorismus kann nicht nach dem berüchtigten Prinzip der kollektiven Verantwortung geführt werden, wenn alte Menschen, Frauen, Kinder, ganze Familien und Hunderttausende von Menschen ohne Unterkunft, Nahrung, Wasser, Strom und medizinische Versorgung zurückgelassen werden.“

Quelle: Nachrichtenagenturen Übersetzt mit Deepl.com



