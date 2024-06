Many casualties as Israel escalates attacks across Gaza Health Ministry reports ‚large numbers‘ of killed and wounded rushed to hospital as a result of nonstop Israeli bombing.

Die Leichen der bei dem israelischen Angriff getöteten Palästinenser werden am 8. Juni 2024 in die Leichenhalle des Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhauses in Deir el-Balah, Gaza, gebracht [Ashraf Amra/Anadolu Agency].

Das Gesundheitsministerium meldet eine „große Zahl“ von Toten und Verletzten, die infolge des ununterbrochenen israelischen Bombardements ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

Die Leichen von Palästinensern, die bei dem israelischen Angriff getötet wurden, werden am 8. Juni in die Leichenhalle des Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhauses in Deir al-Balah (Gaza) gebracht

Israel tötet Dutzende bei verstärkten Angriffen auf Gaza aus der Luft, zu Lande und zur See

8. Juni 2024

Das israelische Militär führt im gesamten Gazastreifen heftige Luft-, Land- und Seeangriffe durch, bei denen Dutzende von Menschen getötet werden und die Angst unter der kriegsmüden, vertriebenen Bevölkerung verbreitet wird.

Dutzende von Luftangriffen trafen am Samstag das belagerte Gebiet, insbesondere in Deir el-Balah im Zentrum des Gazastreifens, auf Häuser westlich der Stadt Rafah im Süden und auf mehrere Gebiete in Gaza-Stadt im Norden.

Das Gesundheitsministerium in Gaza teilte mit, dass eine „große Zahl“ von Toten und Verwundeten im Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus ankomme, die meisten von ihnen seien Kinder und Frauen.

„Dutzende von Verletzten liegen auf dem Boden, und die medizinischen Teams versuchen, sie mit den grundlegenden medizinischen Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung stehen, zu retten“, so das Ministerium, und fügte hinzu, dass es an Medikamenten und Lebensmitteln mangelt und dass der Hauptgenerator aufgrund von Treibstoffmangel nicht mehr funktioniert.

In einer Pressekonferenz sagte ein Sprecher des Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhauses, dass nach den israelischen Angriffen auf Deir el-Balah mindestens 55 Tote und Dutzende Verwundete in die kaum noch funktionierende medizinische Einrichtung gebracht worden seien.

Der Sprecher fügte hinzu, dass immer noch „viele“ Leichen und Verwundete auf den Straßen liegen.

Die Kommunikation war durch das intensive Bombardement beeinträchtigt, aber Hind Khoudary von Al Jazeera berichtete per Telefon aus dem „überforderten“ Krankenhaus, dass die Situation angespannt sei und die verängstigten Menschen auf der Straße nicht wüssten, wohin sie sich wenden sollten.

„Jede Minute gibt es Explosionen. Krankenwagen bringen die Verwundeten in das Krankenhaus, in dem wir gefangen sind. Im Krankenhaus herrscht Chaos. Unter den Verwundeten befinden sich auch Kinder“, sagte sie.

In einer kurzen Erklärung teilte das israelische Militär mit, dass seine Streitkräfte „terroristische Infrastruktur in der Gegend von Nuseirat ins Visier nehmen“. Später gab es bekannt, dass seine Streitkräfte während der Operation in Nuseirat vier Gefangene befreit haben. Die vier, die nach dem von der Hamas geführten Angriff im Süden Israels am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppt worden waren, befanden sich nach Angaben des Militärs in „gutem medizinischen Zustand“.

Das Medienbüro der Regierung des Gazastreifens erklärte in einer Erklärung, die israelische Armee habe „einen beispiellos brutalen Angriff“ auf das Flüchtlingslager Nuseirat gestartet, „der Dutzende von Märtyrern und Verwundeten auf den Straßen hinterließ“ und „seine Aggression gegen alle Gebiete des Zentralgouvernements“ fortsetze.

Israel greift eine von den Vereinten Nationen betriebene Schule im Zentrum des Gazastreifens an und tötet mindestens 40 Menschen

UN setzt Israel auf die „schwarze Liste“ der Länder, die Kindern in Konflikten schaden

Ebenfalls im Zentrum des Gazastreifens wurden mindestens sechs Palästinenser aus einer Familie von israelischen Streitkräften getötet, nachdem diese am Morgen ihr Haus im Flüchtlingslager Bureij beschossen hatten.

Dutzende von Luftangriffen richteten sich gegen die südlichen Stadtteile von Gaza-Stadt. Zeugen berichteten, dass ganze Wohnblocks ausgelöscht wurden, während Kampfhubschrauber das Gebiet in der Nähe des Fischereihafens bombardierten.

Das israelische Militär verstärkt seinen tödlichen Feldzug im Gazastreifen, nachdem bei einem Angriff am Donnerstag etwa 40 Menschen getötet wurden, die in einer von den Vereinten Nationen betriebenen Schule im Flüchtlingslager Nuseirat Zuflucht gesucht hatten, in der etwa 6.000 vertriebene Palästinenser untergebracht waren.

Die Hamas behauptete, bei dem Angriff 17 „Terroristen“ getötet zu haben, doch das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNRWA) erklärte in einer verurteilenden Erklärung, dass die „in eine Unterkunft umgewandelte Schule“ ohne Vorwarnung angegriffen worden sei und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden müssten.

Die Hamas beschuldigte das israelische Militär, „falsche Informationen“ über die 17 Getöteten zu verbreiten, und erklärte, dass zumindest einige der Getöteten noch am Leben seien.

Quelle: Al Jazeera

Übersetzt mit deepl.com



