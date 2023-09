Israel riegelt palästinensische Gebiete zum jüdischen Feiertag Jom Kippur ab Rassistischer Hochmut eines „auserwählten Volks“

Wenn das jüdische Apartheids-Besatzungsregime Jom-Kippur das Versöhnungsfest feiert, dann werden die illegal besetzten Palästinenser noch mehr eingesperrt als „normal“! Aber die jüdischen Besatzer feiern nicht etwa Versöhnung mit den Palästinensern, sondern sie feiern die Reinwaschung und Vergebung all ihrer Verbrechen des Jahres, mit sich selbst. Da gibt es allerdings viel zu „versöhnen“.

Rassistischer Hochmut eines „auserwählten Volks“

Jom Kippur, dem Versöhnungsfest, wo das Urteil über die Juden gesprochen wird und alles eingetragen wird im „Buch des Lebens“ und mit dem Vorsatz, sich zu bessern, endet. Jahr für Jahr besssert sich nichts, sondern verschlimmert sich diese rechtsextremistische Besatzungspolitik, zu Lasten der Palästinenser.

Evelyn Hecht-Galinski

