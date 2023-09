Murky Israel deal embroils Denmark in scandal Officials charged with misleading parliament in Elbit arms debacle that could reach the very top.

Ist etwas faul? Die dänische Premierministerin Mette Frederiksen, hier bei einer Pressekonferenz in Kiew im August, muss sich Fragen zu einem Waffendeal mit dem israelischen Unternehmen Elbit Systems stellen. POU ZUMAPRESSE

Undurchsichtiges Israel-Geschäft verwickelt Dänemark in einen Skandal

Omar Karmi

21. September 2023

Die dänische Premierministerin Mette Frederiksen steht hinter einem Mikrofon

Eine Entschuldigung, eine Entlassung, ein undurchsichtiger Beschaffungsprozess und ein fallen gelassenes Gerichtsverfahren.

Dänemarks Verteidigungsministerium ist in einen wachsenden Skandal um Waffenkäufe beim israelischen Waffenhersteller Elbit Systems verwickelt.

Für einige zeigt das Geschäft, wie Elbit sich positioniert hat, um in die Bresche zu springen, da NATO-Mitglieder wie Dänemark nach der Lieferung von Waffensystemen an die Ukraine eilig ihre heimischen Waffenarsenale aufstocken mussten.

In Dänemark scheint dies der Fall zu sein. Im Januar kündigte die dänische Regierung ein für viele schockierendes Geschäft mit Elbit im Wert von etwa 250 Millionen Dollar an, um 19 Haubitzen – eine Artilleriewaffe, die zwischen einer Kanone und einem Mörser angesiedelt ist – zu ersetzen, die sie an das ukrainische Militär geliefert hatte.

Es war ein Schock, weil das Geschäft die jahrelange dänische Opposition gegen Waffengeschäfte mit Israel wegen israelischer Verstöße gegen das Völkerrecht und die palästinensischen Menschenrechte aufhob.

Elbit – ein Unternehmen, das dänische Pensionsfonds seit Jahren wegen seiner Menschenrechtsbilanz auf die schwarze Liste gesetzt haben – behauptet, 85 Prozent der Drohnen des israelischen Militärs zu liefern, die gegen die Zivilbevölkerung in Gaza und im Westjordanland eingesetzt werden. Dies scheint ein Grund zum Stolz für das Unternehmen zu sein, das seine Produkte als „ausgereifte Lösungen“ bewirbt.

Das Geschäft wurde von der dänischen Mitte-Links-Koalitionsregierung unter Führung der Sozialdemokratischen Partei gebilligt. Es wurde auch von den beiden Mitte-Links-Parteien SF (Grüne Linke) und De Radikale (Sozialliberale Partei) unterstützt, die die Koalition im dänischen Parlament stützen und die sich zuvor lautstark gegen Waffengeschäfte mit Israel ausgesprochen hatten.

Tatsächlich war die SF maßgeblich an der Annullierung eines ähnlichen Waffengeschäfts im Jahr 2015 beteiligt, als das scheinbar beschlossene Geschäft nach einem öffentlichen Aufschrei in letzter Minute zu Fall gebracht wurde.

Ein schwaches Glied

Das gescheiterte Geschäft scheint eine wichtige Rolle bei dem überstürzten und irreführenden Beschaffungsprozess gespielt zu haben, der dieses Mal stattfand.

Im Vorfeld des Geschäfts im Januar hatten Beamte des dänischen Verteidigungsministeriums dem Parlament mitgeteilt, dass das Geschäft überstürzt werden musste, da das Angebot von Elbit Ende des Monats auslaufen würde. Es wurde auch behauptet, dass andere Waffenhersteller – darunter das französische Unternehmen Nexter Systems und das südkoreanische Unternehmen Hanwha Systems – nicht rechtzeitig liefern könnten.

Keine dieser Behauptungen scheint jedoch der Wahrheit zu entsprechen.

Im August räumte das Verteidigungsministerium ein, dass das Angebot von Elbit bis Juni gültig gewesen wäre. Darüber hinaus erklärte Nexter Systems, dass es in der Lage gewesen wäre, die entsprechenden Waffensysteme Ende 2023 zu liefern und nicht in zwei Jahren, wie das Verteidigungsministerium ursprünglich behauptet hatte.

Was das dänische Verteidigungsministerium noch mehr in Verlegenheit bringt, ist die Tatsache, dass die von Dänemark gekauften Waffensysteme von Elbit nicht vollständig mit den NATO-Waffen kompatibel sind, wie James Heappey, der britische Minister für die Streitkräfte, erklärte.

Im Februar erklärte Heappey gegenüber dem dänischen Staatssender DR, dass sich der Kauf Dänemarks als „schwaches Glied“ in den NATO-Verteidigungssystemen erweisen und Dänemark sowohl finanziell als auch in Bezug auf die Verteidigungsfähigkeit kosten könnte.

„Unabhängig davon, wie effektiv ein einzelnes Waffensystem ist, eine der Lehren der letzten 12 Monate [seit Russlands Einmarsch in der Ukraine] ist, dass die Logistik den Erfolg auf dem Schlachtfeld bestimmt.“

In den dänischen Medien wurden die Fragen über den Waffenkauf immer lauter, und es mussten Köpfe rollen.

Im August entließ Verteidigungsminister Jakob Elleman-Jensen – der die Unterzeichnung des Vertrages beaufsichtigte, aber gerade erst nach einer stressbedingten Beurlaubung im Februar in sein Amt zurückgekehrt war – den leitenden Beamten des Ministeriums wegen der Affäre, nachdem er sich zunächst beim Parlament für die irreführenden Informationen entschuldigt hatte, die den Abgeordneten übermittelt worden waren.

Dann wurde Elleman-Jensen – der auch stellvertretender Ministerpräsident ist – selbst aus dem Verteidigungsministerium auf einen Posten als Wirtschaftsminister versetzt, da weiterhin Fragen darüber aufkamen, was er über das Geschäft wusste, welche Informationen er dem Parlament gab und wann.

Klage zurückgezogen

Das dänische Verteidigungsministerium ist noch immer nicht aus dem Schneider.

Am 31. August berichtete der dänische Online-Nachrichtendienst Altinget, dass der Vertrag nur wenige Tage, nachdem Elbit zugestimmt hatte, eine Klage gegen den dänischen Staat wegen des geplatzten Waffengeschäfts von 2015 fallen zu lassen, durch das Parlament gebracht wurde.

Nur wenige Wochen, bevor der Vertrag dem zuständigen Parlamentsausschuss vorgelegt wurde, stellte Altinget fest, dass Elbit von Dänemark verlangt hatte, mehr für die Sicherung israelischer Waffenkäufe zu tun und die üblichen Verfahren zur Beschleunigung solcher Geschäfte zu umgehen, damit es die Klage fallen lässt.

Die Beschaffungsabteilung des dänischen Verteidigungsministeriums bestreitet, dass die Beilegung des Rechtsstreits und der Waffenkaufvertrag miteinander zusammenhängen, und die Forderungen von Elbit wurden nicht in die offizielle Beilegung des Rechtsstreits aufgenommen.

Die Oppositionsparteien sind jedoch nicht überzeugt.

„Aus den offiziellen Erklärungen geht klar hervor, dass Elbit de facto versucht hat, sicherzustellen, dass Dänemark sich zu einem so genannten Kompensationskauf verpflichtet“, sagte Carsten Bach, verteidigungspolitischer Sprecher der Liberalen Allianz – einem rechtsgerichteten Parteienblock im dänischen Parlament – gegenüber Altinget.

Der neue Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen hat versprochen, eine „unabhängige Untersuchung“ in dieser Angelegenheit einzuleiten. Und im September verlangten die Oppositionsparteien zu erfahren, wie viel das Büro von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen über das Geschäft wusste, bevor es vorangetrieben wurde.

Elbit ist sich darüber im Klaren, dass der Ukraine-Krieg die Nachfrage nach seinen Waffen in die Höhe schnellen ließ, da die europäischen Militärbudgets stark angestiegen sind.

Im April kündigten die Niederlande den Kauf von Elbit-Waffen an, obwohl ein früheres Abkommen mit den USA den niederländischen Bedarf gedeckt hätte.

„Das zeigt nur, wie Elbit arbeitet“, sagte Huda Ammori von Palestine Action, einer Gruppe, die Elbit-Fabriken in Großbritannien ins Visier genommen hat und eine davon zur Schließung gezwungen hat. „Ich glaube, sie nutzen die Geschehnisse in der Ukraine aus. Die europäischen Länder müssen ihre Lagerbestände ersetzen, und Elbit stürzt sich auf diese Länder und tut alles, was sie können, um diese Aufträge zu bekommen.

Der Vertrag mit Dänemark wird nicht gekündigt werden, unabhängig davon, wie er zustande gekommen ist. Elbit hat die erste Charge des Auftrags bereits im August ausgeliefert.

Aber die ganze Angelegenheit hat ernste Fragen über die Führung von Mette Frederiksen aufgeworfen. Unter ihr scheint Dänemark eine prinzipielle Haltung zu israelischen Waffenkäufen aufgegeben und durch – zumindest – Inkompetenz und Täuschung ersetzt zu haben. Übersetzt mit Deepl.com



