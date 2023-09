Russia’s defenses intercept attacks on Sevastopol, Crimea A missile strike in Ukraine has damaged the Russian Black Sea Fleet headquarters in Sevastopol, with one serviceman reported missing.

Russlands Verteidigung fängt Angriffe auf Sewastopol und die Krim ab

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

Heute 16:21

Ein Raketenangriff in der Ukraine hat das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte in Sewastopol beschädigt, ein Soldat wird vermisst.

Die Ukraine hat Raketenangriffe auf Sewastopol geflogen, die das historische Gebäude des Hauptquartiers der russischen Schwarzmeerflotte beschädigt haben, wobei ein Militärangehöriger vermisst wird, wie das russische Verteidigungsministerium am Freitag mitteilte.

Die russische Luftabwehr zerstörte fünf der ukrainischen Raketen, doch „als Folge des Angriffs wurde das historische Gebäude des Hauptquartiers der Schwarzmeerflotte beschädigt. Nach den vorliegenden Informationen wurde ein Soldat getötet“, teilte das Ministerium zuvor mit.

Das Verteidigungsministerium stellte später klar, dass der Soldat nicht getötet wurde, sondern vermisst wird.

„Ein Soldat wurde nicht getötet, sondern wird vermisst“, hieß es in einer Aktualisierung des vorherigen Beitrags auf Telegram.

Vorsichtsmaßnahmen ergriffen

Die Behörden der russischen Stadt schränkten den Straßenverkehr im Stadtzentrum als Vorsichtsmaßnahme ein.

„Der private und öffentliche Verkehr im Stadtzentrum ist eingeschränkt. Wir bitten Sie, die Stadt nicht in Richtung Zentrum zu verlassen“, teilte die Verwaltung auf Telegram mit.

Die Stadt könne immer noch Ziel ukrainischer Angriffe sein, schrieb der Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoshajew, auf Telegramm.

„Achtung! Ein weiterer Angriff ist möglich. Bitte begeben Sie sich nicht in das Stadtzentrum. Verlassen Sie die Gebäude nicht. Alle, die sich in der Nähe des Flottenhauptquartiers aufhalten, sollten sich beim Ertönen der Sirene in die Schutzräume begeben. Mitarbeiter des Ministeriums für Notfallsituationen der Russischen Föderation sind vor Ort im Einsatz. Eine luftbewegliche Gruppe ist bereit. Es wurde eine Notfallausrüstung bereitgestellt“, so Razvozhaev auf Telegram.

Der Beamte sagte auch, dass die Einsatzkräfte eifrig daran arbeiten, das Feuer einzudämmen, das nach dem Raketeneinschlag auf das Gebäude ausgebrochen war.

Unterdessen bestätigte Sergej Aksjonow, der Regierungschef der Krim, am Freitag, dass die russische Luftabwehr erfolgreich Marschflugkörper über der russischen Halbinsel abgefangen und neutralisiert hat.

„Die Luftverteidigungskräfte haben Marschflugkörper über dem Gebiet der Republik Krim abgeschossen. Bleibt ruhig und vertraut nur offiziellen Informationsquellen“, schrieb er auf Telegram.

Kiew startet Cyberangriffe auf die Krim

Ein Berater des Regierungschefs der Krim, Oleg Krjutschkow, bestätigte am Freitag, dass ein beispielloser Cyberangriff auf die Internetprovider der Halbinsel im Gange ist.

In einem Posting auf Telegram sagte Kryuchkov: „Es gibt einen beispiellosen Cyberangriff auf die Internetprovider der Krim. Wir stellen Internetausfälle auf der Halbinsel fest. Alle Dienste arbeiten daran, die Bedrohung zu beseitigen.“Übersetzt mit Deepl.com

