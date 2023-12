Israel sagt, der Gaza-Krieg sei wie der Zweite Weltkrieg. Experten sagen, es rechtfertigt Brutalität“. Von Alasdair Soussi

Israel says Gaza war is like WWII. Experts say it’s ‚justifying brutality‘ Netanyahu has compared the Gaza war with World War II. But this narrative is ahistorical and dangerous, say experts.

Mindestens 20.000 Menschen wurden im Gazastreifen getötet, seit die israelischen Streitkräfte mit der Bombardierung der Enklave begonnen haben [Ronen Zvulun/Reuters].

Netanjahu hat den Gaza-Krieg mit dem Zweiten Weltkrieg verglichen. Doch diese Darstellung ist ahistorisch, ignoriert die Wurzeln des Konflikts und entmenschlicht die Palästinenser, sagen Experten.

Israelische Soldaten sitzen in einem Militärfahrzeug inmitten des andauernden Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen islamistischen Gruppe Hamas in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen im Süden Israels, 18. Dezember 2023.

Von Alasdair Soussi

23. Dezember 2023

Israels unerbittliche Bombardierung des Gazastreifens dauerte bereits drei Wochen an, als der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu gebeten wurde, die hohe Zahl der zivilen Todesopfer in der palästinensischen Enklave anzusprechen.

Netanjahu, der zuvor die Anschläge vom 11. September 2001 auf die New Yorker Zwillingstürme und das Pentagon angeführt hatte, um den tödlichen Angriff der Hamas auf den Süden Israels am 7. Oktober zu beschreiben, bezog sich diesmal auf den Zweiten Weltkrieg, um ihn zu bestätigen.

Der kämpferische israelische Premierminister verwies auf das Jahr 1945 – er sprach fälschlicherweise von 1944 -, als ein britischer Luftangriff, der ein Gestapo-Gelände zum Ziel hatte, irrtümlich eine Schule in Kopenhagen traf und 86 Kinder tötete. „Das ist kein Kriegsverbrechen“, sagte er vor Reportern. „Das ist nichts, wofür man Großbritannien die Schuld geben kann. Das war eine legitime Kriegshandlung mit tragischen Folgen, die mit solchen legitimen Handlungen einhergehen.“

Seitdem ist der Feldzug der Alliierten gegen Nazi-Deutschland und Japan während des Zweiten Weltkriegs so etwas wie ein historischer Präzedenzfall für einen israelischen Staat geworden, der versucht, die groß angelegten Tötungen der Menschen in Gaza zu rechtfertigen, während er angeblich Hamas-Kämpfer verfolgt. Israels Botschafterin im Vereinigten Königreich, Tzipi Hotovely, verglich Israels Kampagne mit der verheerenden Bombardierung Dresdens durch die Alliierten, die 1945 in drei Nächten durchgeführt wurde, um die Nazis zur Kapitulation zu zwingen, und die zum Tod von etwa 25.000-35.000 Deutschen führte. Auch nichtstaatliche Befürworter Israels haben ähnliche Vergleiche gezogen.

Doch diese Versuche verwischen die Wurzeln des israelisch-palästinensischen Konflikts, nämlich die Vertreibung von 750 000 Palästinensern aus ihrem Land während der Gründung Israels im Jahr 1948, die Zerstörung von 500 Städten und Dörfern zu dieser Zeit und die anschließende illegale Besetzung palästinensischer Gebiete. Sie ignorieren auch, wie der Zweite Weltkrieg zu einem neuen Völkerrechtsregime geführt hat, und dienen dazu, die Palästinenser zu entmenschlichen, während sie Israels jahrzehntelange Gewalt und Diskriminierung gegen Palästinenser rechtfertigen, die von vielen internationalen Rechtsgruppen als apartheidähnlich bezeichnet wird, sagen Historiker und Analysten.

Der israelische Historiker und sozialistische Aktivist Ilan Pappé sagte gegenüber Al Jazeera, dass diese Bemühungen Israels darauf abzielen, „seine brutale Politik gegenüber den Palästinensern zu rechtfertigen“ und dass sie ein altes Spielbuch des Landes darstellen.

Er zitierte den ehemaligen israelischen Premierminister Menachem Begin, der den damaligen Führer der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), Jassir Arafat, mit Hitler und das vom Krieg zerrüttete Beirut mit Berlin verglich, nachdem Israel 1982 in den Libanon einmarschiert war.

„Ich fühle mich als Premierminister befugt, eine tapfere Armee anzuweisen, sich ‚Berlin‘ zu stellen, wo sich Hitler und seine Schergen inmitten unschuldiger Zivilisten in einem Bunker tief unter der Erdoberfläche verstecken“, sagte Begin Anfang August 1982 in einem Telegramm an den damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan.

Der israelische Schriftsteller Amos Oz schrieb, dass „der Drang, Hitler wieder aufleben zu lassen, um ihn dann wieder und wieder zu töten, das Ergebnis eines Schmerzes ist, den sich Dichter erlauben können, aber nicht Staatsmänner“.

Der Rückgriff auf die Vergangenheit zur Legitimierung heutiger Konflikte kann auch ahistorisch sein. Scott Lucas, Spezialist für US-amerikanische und britische Außenpolitik an der Universität Birmingham, sagte, die unablässige Verwendung des Zweiten Weltkriegs durch Israel und seine Unterstützer, um die Kritik an seinem blutigen Krieg gegen den Gazastreifen zu entschärfen, deute darauf hin, dass Israel „das Versprechen von Anwälten, Nichtregierungsorganisationen, Aktivisten und Politikern nach 1945 wegwünschen wolle, um zu sagen, dass wir ein besseres System brauchen, damit Zivilisten nicht unnötig in Kriegsgebieten leiden müssen“.

Er fügte hinzu, dass Israels Entscheidung, aus der Mitgliedschaft im Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) auszusteigen, und seine Versuche, „die Autorität der Vereinten Nationen aktiv zu untergraben“, die nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust gegründet wurden, seine Behauptungen, Teil eines alliierten Kampfes zu sein, unaufrichtig machen.

Israel hat die UN-Organisationen und ihre Vertreter, darunter auch Generalsekretär Antonio Guterres, wiederholt der Voreingenommenheit beschuldigt, weil sie zu einem Waffenstillstand aufgerufen haben. Inzwischen haben israelische Bomben seit dem 7. Oktober mehr UN-Mitarbeiter in Gaza getötet als in jedem anderen Konflikt in der Geschichte der Organisation.

„In Kriegszeiten werden Zivilisten getötet“, räumte Lucas ein, fügte aber hinzu, dass Israel offenbar gegen das völkerrechtliche Gebot der Verhältnismäßigkeit verstößt. Im Wesentlichen muss ein Militär, dessen Krieg zum Tod von Zivilisten führt, auch durch Angriffe auf Krankenhäuser, Schulen und Unterkünfte – Ziele, die Israel in diesem Krieg wiederholt angegriffen hat – in der Lage sein, verhältnismäßige militärische Gewinne durch diese Angriffe nachzuweisen. Das ist eine Messlatte, die Israel nach Ansicht vieler Experten nicht erfüllt hat.

„Derzeit werden übermäßig viele Zivilisten getötet, weil die angreifende Macht keine angemessenen Schutzmaßnahmen ergreift“, sagte Lucas. „Und daran sollten die Israelis gemessen werden. Den Zweiten Weltkrieg und andere Narrative ins Spiel zu bringen, ist [nur] nebensächlich.“

Die Befürworter Israels argumentieren weiterhin, dass die Parallele zum Zweiten Weltkrieg besteht. Jake Wallis Simons, Herausgeber des in London ansässigen Jewish Chronicle, sagte, es gebe „zwei Punkte der Ähnlichkeit“ zwischen den Konflikten.

„Der erste ist das Gefühl der existenziellen Bedrohung sowohl im Zweiten Weltkrieg als auch bei den Angriffen der Hamas auf Israel“, so Wallis Simons. „Der andere ist die Art des Aggressors“. Er bezeichnete die Aktionen der Hamas als „Barbarei“.

Doch UN-Experten, internationale Menschenrechtsgruppen und viele Länder der Welt haben davor gewarnt, dass das Vorgehen Israels seit dem 7. Oktober – mehr als 20.000 Palästinenser wurden im Gazastreifen getötet und fast die gesamte Bevölkerung von 2,3 Millionen Menschen wurde vertrieben – einen modernen Völkermord darstellen könnte. Anfang dieser Woche beschuldigte die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch Israel, Nahrungsmittel als Kriegswaffe einzusetzen. Israel hält seit 2007 eine Blockade des Gazastreifens aufrecht und hat seit Beginn des aktuellen Krieges die Einfuhr von Hilfsgütern in den Gazastreifen noch weiter erschwert. Gleich zu Beginn des aktuellen Krieges verhängte Israel außerdem eine strikte Sperre für die Einfuhr von Treibstoff und Wasser – eine Beschränkung, die es weitgehend aufrechterhalten hat.

Vor diesem Hintergrund ist es für Israel nützlich, den Zweiten Weltkrieg auf den Konflikt mit Palästina zu projizieren, meint die deutsch-palästinensische Wissenschaftlerin Anna Younes. Das hilft Israel, die Palästinenser zu entmenschlichen und stumpft die Sensibilität für ihr Leiden ab.

„Durch die Verknüpfung von Israel mit dem Judentum ist es einfach, den Nazismus … auf die Palästinenser zu projizieren, aber auch auf alle ihre Unterstützer“, so Younes gegenüber Al Jazeera. „Der Nationalsozialismus ist so zu einem globalisierten eurozentrischen rhetorischen Gefäß für alles geworden, … was keine Empathie und keinen Kontext verdient und getötet werden darf.“

Quelle: Al Jazeera

Übersetzt mit Deepl.com



