Israel kills hundreds of Palestinians in Gaza after ICJ ruling

Palästinenser tragen Säcke mit Mehl, nachdem am 28. Januar 10 mit dem Grundnahrungsmittel beladene Lastwagen in Gaza-Stadt eingetroffen sind. APA-Bilder

Israel tötet Hunderte von Palästinensern in Gaza nach ICJ-Urteil

Maureen Clare Murphy

Rechte und Verantwortlichkeit

31. Januar 2024

Mehrere hundert Palästinenser sind im Gazastreifen getötet worden, seit der Internationale Gerichtshof Israel per einstweiliger Verfügung aufgefordert hat, Verstöße gegen die Völkermordkonvention von 1948 einzustellen.

Zu diesen völkermörderischen Handlungen gehören die Tötung und die Verursachung schwerer körperlicher oder seelischer Schäden an Palästinensern in dem Gebiet, heißt es in dem Gerichtsbeschluss, den Israel abgelehnt hat.

Nach Angaben des Euro-Med Human Rights Monitor tötete die israelische Armee in den 48 Stunden nach der mit Spannung erwarteten vorläufigen Entscheidung des Weltgerichtshofs am Freitag 373 Palästinenser, darunter 345 Zivilisten.

Das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza meldete, dass zwischen den Nachmittagen des 29. und 30. Januar 114 Palästinenser getötet wurden, womit sich die Zahl der bekannten Todesopfer in dem Gebiet seit dem 7. Oktober auf mehr als 26.750 erhöht.

Nach Angaben des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten wurden am Montag bei zwei getrennten Angriffen auf Wohngebäude in Gaza-Stadt 45 Palästinenser getötet.

Ebenfalls am Montag ordnete Israel die Evakuierung mehrerer Stadtteile im Westen von Gaza-Stadt an, wo sich Zehntausende von Menschen aufhalten.

In seinem Zwischenurteil von letzter Woche forderte der Internationale Gerichtshof Israel auf, „sofortige und wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die dringend benötigte Grundversorgung und humanitäre Hilfe zu ermöglichen“.

Solche Maßnahmen wurden im Gazastreifen nicht ergriffen. Stattdessen kündigten Israels Verbündete an, dass sie ihre finanzielle Unterstützung für das UNRWA, den wichtigsten Anbieter humanitärer Hilfe in dem Gebiet, einfrieren würden.

Ein UN-Sprecher sagte, dass die Auswirkungen dieser Kürzungen innerhalb weniger Wochen spürbar sein werden, und fügte hinzu, dass die Weltorganisation keine schriftlichen Berichte direkt von Israel zu den Anschuldigungen erhalten habe, dass 12 UNRWA-Mitarbeiter an den von der Hamas angeführten Anschlägen vom 7. Oktober beteiligt waren.

Die Leiter mehrerer UN-Agenturen und internationaler humanitärer Organisationen forderten am Dienstag die Wiederherstellung der Finanzierung des UNRWA.

„Der Entzug von Geldern für das UNRWA ist gefährlich und würde zum Zusammenbruch des humanitären Systems im Gazastreifen führen“, warnten sie, „mit weitreichenden humanitären und menschenrechtlichen Folgen in den besetzten palästinensischen Gebieten und in der gesamten Region.“

Nasser Medical Complex in Gefahr

Der Leiter der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, erklärte am Dienstag, dass die Organisation den Nasser Medical Complex in Khan Younis mit lebenswichtigen medizinischen Hilfsgütern beliefert habe, nachdem die Versorgung inmitten schwerer Kämpfe unterbrochen worden war.

„Eine Lebensmittellieferung, die für das Krankenhaus bestimmt war, wurde am Dienstag aufgrund von Verzögerungen in der Nähe eines israelischen Kontrollpunktes von hungrigen Menschenmassen belagert und erreichte die Einrichtung nicht“, berichtete Reuters.

„Das Krankenhaus beherbergt Tausende von Vertriebenen sowie Mediziner und Patienten“, so Reuters.

Vierhundert Patienten werden derzeit in der Einrichtung behandelt.

„Einst war es das wichtigste Referenzkrankenhaus im südlichen Gazastreifen“, sagte Ghebreyesus, „innerhalb einer Woche ist das Nasser-Krankenhaus nur noch teilweise funktionsfähig.“

Der UN-Gesundheitschef fügte hinzu, dies spiegele „die ungerechtfertigte und anhaltende Demontage des Gesundheitssystems“ in Gaza wider.

Ghassan Abu Sitta, ein britischer palästinensischer Chirurg, der in den ersten Wochen des Völkermords in Gaza arbeitete, sagte, dass Israels systematische Angriffe auf Krankenhäuser darauf abzielen, Gaza unbewohnbar zu machen, um die Bevölkerung zum Verlassen des Landes zu zwingen.

Das Ziel der Tötung von medizinischem Personal in Gaza sei es, „eine ganze Generation von Ärzten“ zu eliminieren, so Abu Sitta.

Physicians for Human Rights-Israel teilte am Dienstag mit, dass sie von den israelischen Behörden keine Antwort erhalten haben, nachdem die Organisation sie gebeten hatte, fast zwei Dutzend in Gaza verhaftete Ärzte und medizinisches Personal ausfindig zu machen.

Mehr als 1.000 Menschen im Gazastreifen seien während der israelischen Bodenoperationen verhaftet worden, so die Organisation, „darunter Dutzende von medizinischem Personal“.

Die Gruppe fügte hinzu, dass „die Festnahme von Personen durch das Militär, ohne ihre Familien oder Vertreter über ihre Umstände, ihren Aufenthaltsort oder die Gründe für die Festnahme zu informieren, einem gewaltsamen Verschwindenlassen gleichkommt“.

„Die Verhaftung und das gewaltsame Verschwindenlassen von medizinischem Personal stellt nicht nur einen schweren Verstoß gegen internationales Recht dar, sondern schadet auch dem Gesundheitssystem des Gazastreifens, das am Rande des völligen Zusammenbruchs steht“, so Physicians for Human Rights-Israel.

Die Gruppe stellte fest, dass seit dem 7. Oktober rund 340 medizinische Mitarbeiter im Gazastreifen getötet wurden. Angesichts von mehr als 63.300 Verletzten im Gazastreifen „besteht ein dringender Bedarf an medizinischem Personal“.

Schicksal des Mädchens und der Krankenwagenbesatzung unbekannt

Der Palästinensische Rote Halbmond teilte am Dienstag mit, er habe den Kontakt zu einem Ambulanzteam verloren, das versucht hatte, ein sechsjähriges Mädchen namens Hind Hamadeh zu retten, nachdem sechs Mitglieder ihrer Familie von israelischen Truppen in Khan Younis erschossen worden waren.

Die ältere Schwester des Mädchens, Layan, rief den Roten Halbmond an, um mitzuteilen, dass ihr Auto umzingelt sei und von Panzern beschossen werde. In einer Aufzeichnung ihres Anrufs sagt Layan dem Roten Halbmond, dass „sie auf uns schießen“, bevor ein Schusswechsel und Schreie zu hören sind.

Hind blieb mehr als drei Stunden lang am Telefon mit dem Roten Halbmond, nachdem alle anderen im Auto erschossen worden waren. Ihr Schicksal ist derzeit unbekannt.

Am Dienstag fanden in Paris Waffenstillstandsgespräche statt, an denen der CIA-Direktor William Burns, der Premierminister von Katar sowie der Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad und der Chef des ägyptischen Geheimdienstes teilnahmen.

Die Regierung Biden in Washington erklärte, sie wolle keine weitere regionale Eskalation oder einen Krieg mit dem Iran, nachdem am Sonntag bei einem Drohnenangriff auf eine Militärbasis in Jordanien nahe der Grenze zu Syrien drei US-Soldaten getötet und 34 verletzt wurden.

US-Präsident Joe Biden sagte am Dienstag, er habe entschieden, wie er Vergeltung üben wolle, ohne jedoch näher darauf einzugehen, was dies bedeuten würde.

Washington machte die im Irak ansässige Kataib-Hizballah-Miliz für den tödlichen Angriff verantwortlich.

Der Premierminister von Katar hatte einen Tag zuvor erklärt, er hoffe, dass eine etwaige Reaktion der USA die Verhandlungen über einen zweiten Gefangenenaustausch zwischen der Hamas und Israel nicht zum Scheitern bringen werde, nachdem eine siebentägige Waffenruhe Ende November gescheitert war.

Hamas „baut“ im nördlichen Gazastreifen wieder auf

Das israelische Militär erklärte am Montag, es werde seine Operationen weiterhin auf Khan Younis im südlichen Gazastreifen konzentrieren.

Das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten teilte am Dienstag mit, dass in der vergangenen Woche eine große Anzahl palästinensischer Männer bei der Festnahme durch das israelische Militär an einem Kontrollpunkt in Khan Younis beobachtet wurde. Viele von ihnen wurden „bis auf die Unterwäsche ausgezogen, mit verbundenen Augen abgeführt“.

Der Palästinensische Rote Halbmond meldete, dass eine Person getötet und neun weitere verletzt wurden, als am Dienstag Granatsplitter auf das Al-Amal-Krankenhaus und das benachbarte Hauptquartier der humanitären Gruppe in Khan Younis fielen.

Die chirurgische Abteilung des Krankenhauses hatte am Montag ihren Betrieb eingestellt, nachdem ihr der Sauerstoff ausgegangen war.

Die heftigen Kämpfe in der Nähe und die Belagerung der Einrichtungen des Krankenhauses behinderten die Bewegung von Krankenwagen und medizinischen Notfallteams des Roten Halbmonds in Khan Younis und hinderten sie daran, „die Verletzten zu erreichen und sie zur notwendigen medizinischen Versorgung ins Krankenhaus zu bringen“, so UN OCHA.

Die Feindseligkeiten im Norden nahmen zu und zwangen mehr Palästinenser zur Flucht in den Süden, der in den letzten Tagen ebenfalls von israelischen Luftangriffen betroffen war.

Der Guardian berichtete am Dienstag, dass die Hamas-Kräfte im nördlichen Gazastreifen wieder mobilisiert werden „und ein Regierungssystem aufbauen“.

Ein hochrangiger UN-Beamter sagte der Zeitung, Rafah, nahe der Grenze zu Ägypten, sei „der letzte Ort, an dem es noch eine wirkliche zivile Ordnung gibt“, da die Hamas-Polizei dort die Kontrolle behalte.

Andernorts im Gazastreifen wurden Hilfskonvois angegriffen, insbesondere im mittleren Bereich, der weder von der Hamas noch von den israelischen Streitkräften kontrolliert wird“, so The Guardian.

Die Zeitung fügte hinzu, dass „mehrere Angriffe auf Konvois mächtigen und gut bewaffneten Familien im zentralen Gazastreifen angelastet wurden“.

Sigrid Kaag, die UN-Koordinatorin für humanitäre Hilfe und Wiederaufbau im Gazastreifen, teilte Diplomaten bei ihrer ersten Unterrichtung des Sicherheitsrates in einer geschlossenen Sitzung am Dienstag mit, dass der Zugang für humanitäre Hilfe weiterhin stark eingeschränkt sei.

Die ehemalige niederländische Außenministerin wurde vom Generalsekretär der Vereinten Nationen ernannt, nachdem die Position im Anschluss an eine im Dezember verabschiedete Resolution des Sicherheitsrates, in der eine Aufstockung der Hilfe für das Gebiet gefordert wurde, geschaffen worden war.

Diplomaten berichteten Reportern, Kaag habe die Öffnung weiterer Grenzübergänge und die Wiederaufnahme der Handelsaktivitäten im Gazastreifen gefordert, wo rund 300.000 Zivilisten im Norden unter immer schlechteren Bedingungen leben.

Sie sagte auch, dass das UN-Personal in Gaza Schutzausrüstung und gepanzerte Fahrzeuge benötige.

Kaag betonte die Bedeutung des UNRWA während eines Briefings vor Reportern.

Israel bringt Leichen nach Gaza zurück

Palästinenser haben am Dienstag rund 100 Leichen in Rafah, im südlichsten Teil des Gazastreifens, in einem Massengrab beigesetzt, nachdem Israel ihre Überreste über den Grenzübergang Kerem Shalom (Karem Abu Salem) überführt hatte.

Palästinensische Beamte erklärten gegenüber den Medien, dass es sich bei den Leichen um Menschen handelt, die während der israelischen Militäroffensive getötet wurden, sowie um Leichen, die ausgegraben wurden, als die israelischen Streitkräfte durch den Gazastreifen vordrangen“, berichtete Reuters.

Unterdessen meldeten Palästinenser die Entdeckung Dutzender hingerichteter Personen in Beit Lahiya im Norden des Gazastreifens, die unter Trümmern und Abfällen gefunden wurden“, so Ramy Abdu, Direktor von Euro-Med Human Rights Monitor.

Viele der Leichen waren in Leichentücher eingewickelt, die mit hebräischsprachigen Kennzeichnungsschildern versehen waren.

