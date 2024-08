https://english.almayadeen.net/news/politics/-israel—the-west-are-concerned-over-iran–russia-ties–haa



Israel und der Westen sind besorgt über die Beziehungen zwischen Iran und Russland: Haaretz

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Israelische Medien

7. August 2024

Die Vereinigten Staaten, Europa und „Israel“ zeigen sich zunehmend besorgt über die möglichen Folgen dieser sich ausweitenden Allianzen.

Die israelische Zeitung Haaretz berichtet, dass die Vereinigten Staaten und die europäischen Mächte in letzter Zeit wachsende Besorgnis über „Russlands eskalierendes Engagement im Nahostkonflikt, insbesondere Moskaus Zusammenarbeit mit dem Iran und seine Unterstützung für die Ansar-Allah-Bewegung im Jemen“ geäußert haben.

Laut Haaretz besteht die Hauptsorge der Amerikaner und Europäer darin, dass „Russland diese Spannungen ausnutzen wird, um seine Interessen im Nahen Osten voranzutreiben und den Iran und seine verbündeten Organisationen in ihrem anhaltenden Konflikt mit Israel zu unterstützen.“

Ein hochrangiger US-Beamter teilte der israelischen Zeitung mit, dass sich die Anzeichen für eine „russische Beteiligung“ an der Unterstützung der Achse des Widerstands verdichteten.

Dies zeige sich „nicht nur in UN-Erklärungen und Abstimmungen, sondern auch in der militärischen Zusammenarbeit“, vor allem nach dem Besuch des Sekretärs des russischen Sicherheitsrates, Sergej Schoigu, im Iran „inmitten der eskalierenden Spannungen zwischen Israel und dem Iran nach der Ermordung des Hamas-Führers Ismail Haniyeh“, so der Beamte.

„Die russische Einmischung beunruhigt uns sehr, und sie sollte auch Israel beunruhigen“, sagte ein an den Gesprächen mit „Israel“ beteiligter Diplomat gegenüber Haaretz und fügte hinzu: „Wir sagen Israel seit mehr als zwei Jahren, dass die Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Iran nicht beim Krieg in der Ukraine aufhören wird, sondern letztlich auch euch schaden wird.“

Während seines Besuchs in Teheran am Montag verurteilte Schoigu die Ermordung des Hamas-Politbüromitglieds Ismail Haniyeh und erklärte, dass „die Täter dieses Verbrechens versuchen, die Spannungen in der Region zu verschärfen.“

Schoigu bekräftigte „die Bereitschaft Russlands zur uneingeschränkten Zusammenarbeit mit der Islamischen Republik Iran, insbesondere in regionalen Angelegenheiten“.

Generalmajor Mohammad Bagheri, Stabschef der iranischen Streitkräfte, der Shoigu und seine Delegation empfing, betonte seinerseits, dass die iranisch-russischen Beziehungen strategisch, tiefgreifend und dauerhaft seien und von Regierungswechseln unberührt bleiben würden.

Bagheri erklärte: „Amerika weiß sehr wohl, dass die Welt die Unipolarität hinter sich gelassen hat“, und sprach sich für eine „trilaterale Zusammenarbeit zwischen Iran, Russland und China“ aus.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …