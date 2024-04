Israel and US deliberately gutting international law in Gaza UN genocide report shows how impunity has unravelled post-World War II international order.

Israel und die USA höhlen das Völkerrecht in Gaza absichtlich aus

Maureen Clare Murphy

Die elektronische Intifada

11. April 2024

Ein verletzter Palästinenser sitzt im Viertel al-Karama in Gaza-Stadt, das bei israelischen Luftangriffen zerstört wurde, 11. Oktober 2023.

Mohammed Zaanoun ActiveStills

In den vergangenen sechs Monaten hat Israel im Gazastreifen Zivilisten in großem Umfang getötet, Krankenhäuser in strategische militärische Ziele verwandelt und Lebensmittel zu Kriegswaffen gemacht.

Unter eklatanter Verletzung grundlegender Prinzipien des Kriegsrechts hat Israel die Sprache des humanitären Völkerrechts als eine Form der „humanitären Tarnung“ (in den Worten der unabhängigen UN-Expertin Francesca Albanese) zur Förderung seiner völkermörderischen Kampagne eingesetzt.

In ihrem neuen Bericht mit dem Titel „Anatomie eines Völkermords“ stellt Albanese fest, dass eine ihrer „wichtigsten Erkenntnisse darin besteht, dass Israels exekutive und militärische Führung sowie die Soldaten die Grundsätze des Jus in bello absichtlich verfälscht und ihre Schutzfunktionen untergraben haben, um die völkermörderische Gewalt gegen das palästinensische Volk zu legitimieren.“

Jus in bello bezieht sich auf die Bedingungen, unter denen Staaten rechtmäßig Krieg führen dürfen. Es regelt das Verhalten der an einem bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien.

Laut dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz ist das humanitäre Völkerrecht ein Synonym für das Jus in bello; es zielt darauf ab, das Leiden in bewaffneten Konflikten zu minimieren, insbesondere durch den Schutz und die Unterstützung aller Opfer bewaffneter Konflikte in größtmöglichem Umfang.

Mit seinem völkermörderischen Verhalten in Gaza, so die Analystin Trita Parsi, „unternimmt Israel eine bewusste und systematische Anstrengung, die bestehenden Gesetze und Normen der Kriegsführung zu zerstören.“

Er fügte hinzu: „Israel versucht, diese Normen entweder zu zerstören oder eine neue Normalität zu schaffen, in der es – ähnlich wie die USA – unantastbar über diesen Gesetzen und Normen stehen wird.“

Dieses Bestreben wurde durch Israels Aktionen an nur einem Tag, dem 1. April, im Gazastreifen und darüber hinaus veranschaulicht.

Die israelischen Streitkräfte zogen sich aus der Nähe des größten und wichtigsten Krankenhauses im Gazastreifen zurück, nachdem sie eines der schlimmsten Massaker in der Geschichte der Palästinenser verübt hatten; ein israelischer Angriff zerstörte das iranische Konsulat in Damaskus und tötete 12 Menschen, darunter zwei iranische Generäle; und israelisches Personal tötete sieben Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, darunter Staatsangehörige einiger der engsten Verbündeten Israels, im Zentrum des Gazastreifens, während sie eine mit dem Militär koordinierte Hilfsaktion durchführten.

„Israel überschreitet jede mögliche rote Linie und bleibt dabei völlig ungestraft“, sagte Albanese am nächsten Tag.

„Sanktionen jetzt. Anklagen jetzt“, fügte sie hinzu.

In Ermangelung solcher Maßnahmen zur Rechenschaftspflicht für vergangene und andauernde Rechtsverletzungen und ermöglicht durch jahrzehntelange Straffreiheit, ist Israels totaler Krieg gegen die Palästinenser in Gaza auch ein Krieg gegen die Grundsätze des Völkerrechts, dessen Auswirkungen sicherlich tiefgreifend sein werden.

Israels völkermörderische Logik

Albaneses Bericht kommt zu dem Schluss, dass „es vernünftige Gründe für die Annahme gibt, dass die Schwelle, die darauf hindeutet, dass Israel einen Völkermord begangen hat, erreicht ist“.

Albanese argumentiert zwar, dass „sein Verhalten mit dem humanitären Völkerrecht übereinstimmt“, aber Israels Handlungen „wurden von einer völkermörderischen Logik angetrieben, die integraler Bestandteil seines siedler-kolonialen Projekts in Palästina ist und auf eine vorhergesagte Tragödie hindeutet.“

Sie erklärt, dass „der Siedlerkolonialismus ein dynamischer, struktureller Prozess und ein Zusammenspiel von Handlungen ist, die auf die Vertreibung und Eliminierung indigener Gruppen abzielen, wobei die völkermörderische Ausrottung/Annihilation den Höhepunkt darstellt.“

Die völkermörderische Logik, die der israelischen Gewalt in Gaza zugrunde liegt und die jetzt ihren Höhepunkt erreicht hat, ist nicht neu, und Israels frühere Praktiken, einschließlich Verfolgung und Diskriminierung, bilden die Grundlage für die gegenwärtige Phase der Eliminierung.

Israel hat sein siedlungskoloniales Projekt durch militärische Besatzung und verschiedene repressive Maßnahmen vorangetrieben, so Albanese. Dazu gehöre, „dass Palästinenser als ‚Sicherheitsbedrohung‘ konstruiert werden, um ihre Unterdrückung und ‚Entzivilisierung‘ zu rechtfertigen, d. h. die Verweigerung ihres Status als geschützte Zivilisten“, fügt sie hinzu.

Die Ruinen eines durch Luftangriffe zerstörten Gebäudes in der Gegend von al-Fakhoura in Jabaliya, nördlicher Gazastreifen, 9. Oktober 2023.

Mohammed Zaanoun ActiveStills

Die Verweigerung des Status der Palästinenser als geschützte Zivilisten hat in dem Völkermord, der sich derzeit im Gazastreifen abspielt und bei dem mehr als 33.000 Palästinenser getötet wurden und Tausende weitere vermisst und vermutlich tot sind, ihren extremsten Punkt erreicht.

Israels Belagerungskrieg – dessen Ziel es ist, durch Aushungern zu erreichen, was mit militärischer Gewalt nicht erreicht werden kann“, so der Bürgerrechtsanwalt und Schriftsteller Dylan Saba – könnte sich als noch tödlicher erweisen als seine Waffen.

Eine kürzlich durchgeführte Analyse der Integrierten Klassifizierung der Ernährungssicherheitsphase (IPC) ergab, dass fast die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens (2,3 Millionen Menschen) unter extremem Hunger leidet und etwa die Hälfte in einer Situation katastrophaler Ernährungsunsicherheit ist.

Die internationale Hilfsorganisation Oxfam berichtet, dass Hunderttausende von Palästinensern im nördlichen Gazastreifen, wo Israel die UN daran hindert, Hilfsgüter zu liefern, und damit gegen die jüngsten rechtsverbindlichen Beschlüsse des Sicherheitsrats und des Weltgerichtshofs verstößt, „seit Januar gezwungen sind, mit durchschnittlich 245 Kalorien pro Tag zu überleben – weniger als eine Dose Favabohnen“.

Ein Viertel der Bevölkerung des Gazastreifens läuft Gefahr, „innerhalb eines Jahres an vermeidbaren Gesundheitsschäden zu sterben“, so Albanese in ihrem Bericht.

Alle palästinensischen Männer gelten als „Terroristen“

Der Grundsatz der Unterscheidung im humanitären Völkerrecht besagt, dass die Parteien eines bewaffneten Konflikts „jederzeit zwischen Zivilisten und Kombattanten unterscheiden müssen“, so das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. „Angriffe dürfen sich nur gegen Kombattanten richten. Angriffe dürfen sich nicht gegen Zivilisten richten.“

Die Auslöschung des Unterscheidungsprinzips ist ein Hauptmerkmal des israelischen Völkermords in Gaza.

Albanese weist darauf hin, dass unter den Getöteten „70 Prozent der registrierten Todesopfer durchweg Frauen und Kinder waren“. Israel konnte nicht nachweisen, dass die Männer, die die verbleibenden 30 Prozent ausmachen, aktive Hamas-Kämpfer waren – eine notwendige Bedingung, damit sie rechtmäßig ins Visier genommen werden können“.

Und dennoch, so schreibt sie, „behaupteten Israels Sicherheitsberater Anfang Dezember die Tötung von ‚7.000 Terroristen‘ in einer Phase der Kampagne, in der insgesamt weniger als 5.000 erwachsene Männer unter den Opfern identifiziert worden waren, was bedeutet, dass alle erwachsenen Männer ‚Terroristen‘ waren.“

Albanese fügt hinzu, dass „dies auf die Absicht hindeutet, wahllos palästinensische Zivilisten ins Visier zu nehmen“ und „sie standardmäßig in den Status aktiver Kämpfer zu versetzen.“

Anfang April behauptete Israel, dass in den letzten sechs Monaten mindestens 12.000 „Terroristen“ in Gaza getötet worden seien.

Etwa zur gleichen Zeit meldete das palästinensische Gesundheitsministerium in dem Gebiet, dass mindestens 33.200 Palästinenser getötet worden seien, darunter 14.500 Kinder und 9.560 Frauen, während die restlichen rund 9.650 Todesopfer erwachsene Männer seien.

Israel betrachtet eine Zahl, die um 20 Prozent höher ist als die Zahl der getöteten erwachsenen Männer, als „Terroristen“ – was darauf hindeutet, dass es möglicherweise auch alle Jungen im Teenageralter standardmäßig als Kämpfer betrachtet.

Leichen liegen am 19. Dezember 2023 vor dem al-Najjar-Krankenhaus in Rafah, im südlichen Gazastreifen, auf dem Boden, nachdem israelische Luftangriffe drei Wohnhäuser zerstört und den Journalisten Adel Zoroub und mindestens 28 weitere Menschen getötet haben.

Mohammed Zaanoun ActiveStills

Ein Artikel, den die israelische Zeitung Haaretz kurz nach der Veröffentlichung von Albaneses Bericht veröffentlichte, veranschaulicht, was der UN-Experte als Aushöhlung der Unterscheidung beschreibt.

Dieser Artikel mit dem Titel „Israel hat ‚Kill Zones‘ in Gaza geschaffen. Anyone Who Crosses Into Them Is Shot “ (Jeder, der sie betritt, wird erschossen ) – heißt es, dass das Militär derzeit schätzt, dass etwa 9.000 der seit dem 7. Oktober im Gazastreifen getöteten Palästinenser „Terroristen“ sind.

Diese Zahl wird von den von der Zeitung befragten Kommandeuren angezweifelt, die, so Haaretz, „andeuten, dass die Definition des Begriffs Terrorist eine große Bandbreite an Interpretationen zulässt.“

„In der Praxis ist ein Terrorist jeder, den die IDF [israelisches Militär] in den Gebieten, in denen ihre Streitkräfte operieren, getötet hat“, sagte ein Reserveoffizier, der in Gaza diente, gegenüber Haaretz.

Die Zeitung führt ein Beispiel an, in dem die israelische Armee verkündet, sie habe einen „Terroristen“ getötet und „eliminiert“, der eine Rakete abgefeuert habe.

Aufnahmen, die von einer abgeschossenen israelischen Drohne stammen und von Al Jazeera ausgestrahlt wurden, zeigten jedoch, dass es sich bei dem „Terroristen“, der bei dem vom Militär angekündigten Vorfall getötet wurde, in Wirklichkeit um vier offensichtlich unbewaffnete Männer handelte.

Zwei der Männer wurden beim ersten Luftangriff getötet, und die Überlebenden wurden bei den folgenden Angriffen gejagt und getötet, als sie versuchten, in einer scheinbar von Terror geprägten Benommenheit wegzulaufen.

Al Jazeera strahlte Filmmaterial von einem weiteren Vorfall aus, das zeigt, wie israelische Scharfschützen Palästinenser ausschalten, die in der Nähe des Zauns an der Grenze zu Israel im Norden des Gazastreifens aus der Luft abgeworfene Nahrungsmittelhilfe abholen wollten:

Die Aufnahmen zeigen, wie auf einen der Palästinenser, der Hilfsgüter trägt, immer wieder geschossen wird. Nachdem er bereits mindestens einmal angeschossen wurde, versucht er, sich humpelnd aus dem Bereich zu entfernen, in dem die Scharfschützen stationiert waren. Er wird erneut angeschossen und versucht, wegzukriechen, wobei er seinen Kopf hebt, um offenbar nach Hilfe zu suchen.

Der verwundete Palästinenser verblutet vor den Augen der israelischen Scharfschützen und holt seinen letzten Atemzug, während sich streunende Hunde nähern.

Die nicht namentlich genannten Palästinenser, die in Khan Younis und im Norden getötet wurden und deren Tod von Al Jazeera übertragen wurde, gehören zu den Zehntausenden, deren Leben in der unvorstellbar hohen Zahl der Todesopfer im Gazastreifen verdunkelt und verdrängt wurde.

Entwicklungshelfer „systematisch“ getötet

Aber nicht alle Opfer Israels in Gaza starben einen anonymen Tod als Teil seiner „klaren militärischen Politik der völkermörderischen Ausrottung einer hungernden Bevölkerung“, wie es der Schriftsteller und Wissenschaftler Nicola Perugini ausdrückte.

Am 1. April tötete das israelische Militär bei einer Reihe von Angriffen auf eine vermeintliche humanitäre Mission sieben Mitarbeiter von Hilfsorganisationen, darunter viele aus dem Ausland. Die von Drohnen abgefeuerten Raketen durchschlugen die Dächer von drei Fahrzeugen des World Central Kitchen-Konvois, wobei das Logo der Hilfsorganisation als Zielscheibe für das tödliche Feuer diente.

Jose Andres, der prominente Koch, der die Wohltätigkeitsorganisation gegründet hat und enge Beziehungen zur politischen Elite Washingtons unterhält, sagte, der Konvoi sei „systematisch, Auto für Auto“ angegriffen worden.

Unmittelbar nach dem Angriff wurden von israelischer Seite verschiedene Nicht-Erklärungen vorgebracht, wobei Premierminister Benjamin Netanjahu sagte, dass die Helfer „unbeabsichtigt getroffen“ wurden und dass so etwas „im Krieg passiert“.

Ungenannte Beamte des Verteidigungsministeriums erklärten gegenüber Haaretz, dass ein bewaffneter Mann auf einem Lastwagen den Konvoi vor den Angriffen begleitete, was eine eilig erfundene Geschichte zu sein schien.

Herzi Halevi, der Generalstabschef des israelischen Militärs, sagte, dass der Angriff nicht mit der Absicht durchgeführt wurde, den Helfern [der World Central Kitchen] zu schaden. Es war ein Fehler, der auf eine falsche Identifizierung folgte – nachts, während eines Krieges, unter sehr komplexen Bedingungen“.

Er gab jedoch keine Rechtfertigung für die tödliche Serie von Angriffen auf einen humanitären Hilfskonvoi, von dem das Militär wusste, dass es sich um einen solchen handelte.

Freiwillige Helfer bereiten eine Mahlzeit für Palästinenser in Rafah, im südlichen Gazastreifen, am 23. Dezember 2023 zu.

Mohammed Zaanoun ActiveStills

In einer eilig durchgeführten militärischen Selbstuntersuchung wurden schließlich verschiedene Entschuldigungen vorgebracht: ein Zusammenbruch der Kommunikation zwischen den beteiligten Armeeeinheiten und eine Verwechslung beim ersten Angriff auf den Konvoi (laut der Untersuchung sagte einer der Drohnenbediener im Nachhinein, dass das Objekt, das für eine Waffe gehalten wurde, möglicherweise nur eine Tasche gewesen sei). Bei den zweiten und dritten Angriffen wurde festgestellt, dass sie gegen die Standardbetriebsverfahren verstoßen haben.

Jeremy Konyndyk, der sowohl in der Obama- als auch in der Biden-Administration diente und jetzt Präsident der Wohltätigkeitsorganisation Refugees International ist, sagte, dass Halevis Erklärung „ein ausdrückliches Eingeständnis ist, dass sie gegen die Kriegsgesetze verstoßen haben.“

‚Wir wussten nicht, dass wir Mitarbeiter von Hilfsorganisationen töteten‘ ist keine Verteidigung“, fügte Konyndyk hinzu.

Israelische Militärquellen erklärten derweil gegenüber Haaretz, der Angriff auf den Konvoi der World Central Kitchen sei „das Ergebnis mangelnder Disziplin der Befehlshaber vor Ort … diesen Quellen zufolge handelten die beteiligten Befehlshaber und Kräfte entgegen den Befehlen und Anweisungen.“

Dem scheint ein anderer Bericht von Haaretz zu widersprechen, in dem es heißt, dass hochrangige Offiziere Aktionen gegen „sensible Ziele, wie Hilfsorganisationen“, genehmigen müssen.

Charlie Herbert, ein pensionierter Generalmajor des britischen Militärs, sagte: „Ich akzeptiere nicht, dass die Angriffe das Ergebnis eines ‚Mangels an Disziplin‘ waren.“

„Sie waren das Ergebnis systematischer Fehler in den Einsatzregeln der IDF [israelisches Militär], nach denen jeder in Gaza als legitimes Ziel betrachtet wird, das getötet werden kann“, fügte er hinzu. „So schlicht und einfach ist das.“

So verstehen die israelischen Truppen im Gazastreifen die Einsatzregeln, so Barak Ravid, ein Journalist mit engen Verbindungen zum israelischen Geheimdienstapparat und zum Militär.

In einem Interview mit Anderson Cooper von CNN sagte Ravid, er habe mit einem Reserveoffizier gesprochen, der zur selben Einheit gehörte wie die Soldaten, die im Dezember östlich von Gaza-Stadt drei israelische Staatsangehörige erschossen, denen die Flucht gelungen war oder die von ihren Entführern aufgegeben worden waren.

Dieser Reserveoffizier sagte Ravid, dass die Befehle der Kommandeure vor Ort lauten, „einfach jeden Mann [im kampffähigen Alter] zu erschießen“, was bedeutet, dass ihr ziviler Status völlig außer Acht gelassen wird, wie im Fall der drei Gefangenen, die getötet wurden, während sie auf Hebräisch um Hilfe riefen und eine weiße Flagge schwenkten.

Washingtons vorsätzliche Verleugnung der Realität

World Central Kitchen stellte nach den tödlichen Angriffen auf ihren Konvoi die Arbeit in Gaza ein. Ihr Partner Anera, ebenfalls eine amerikanische Organisation, hat ebenfalls den „beispiellosen Schritt“ unternommen, ihre Aktivitäten in dem Gebiet einzustellen, wo ein israelischer Angriff im vergangenen Monat den örtlichen Koordinator Mousa Shawwa und seinen 6-jährigen Sohn Karim tötete.

„Die eklatante Art des Angriffs auf den Konvoi [der World Central Kitchen] hat bewiesen, dass die Mitarbeiter der Hilfsorganisation derzeit angegriffen werden“, sagte Anera-Sprecher Steve Fake der Nachrichtenagentur AP. „Unsere Entscheidung, die Hilfe wieder aufzunehmen, hängt von der Sicherheit unserer Mitarbeiter ab.“

Der Sprecher für nationale Sicherheit im Weißen Haus, John Kirby, einer der eifrigsten Verteidiger des israelischen Militärs, sagte in vorsätzlicher Realitätsverweigerung, dass es keine Beweise dafür gebe, dass der Angriff auf den Hilfskonvoi vorsätzlich war.

Kirby fügte in einer erstaunlichen Beleidigung der Intelligenz eines jeden hinzu, der Israels schreckliches Verhalten in Gaza beobachtet, dass das US-Außenministerium „keine Vorfälle gefunden hat, bei denen die Israelis das humanitäre Völkerrecht verletzt haben“.

Die Aussagen derjenigen, die Israels völkermörderischen Krieg in Gaza verfolgen, widersprechen Kirbys offenkundig falscher Behauptung direkt.

Die von Haaretz befragten israelischen Kommandeure sagten, dass die Truppen im Gazastreifen in den Gebieten, in denen sie sich aufhielten, „Tötungszonen“ durchsetzten, deren Grenzen „von den Kommandeuren in diesem speziellen Gebiet ausgelegt werden“ und den Palästinensern nicht bekannt sind, deren bloße Anwesenheit als Grund für die Anwendung tödlicher Gewalt angesehen wird.

„Sobald Personen, vor allem erwachsene Männer, das Gebiet betreten, lautet der Befehl, zu schießen und zu töten, auch wenn die Person unbewaffnet ist“, so ein Reserveoffizier gegenüber der Zeitung.

Ein ranghoher Kommandeur sagte, dass Zivilisten erschossen wurden, als sie versuchten, in Gebiete zu gelangen, aus denen sie glaubten, die Armee habe sich zurückgezogen, da sie „als Personen angesehen wurden, die unseren Streitkräften schaden könnten“.

Mit anderen Worten: Die israelischen Bodentruppen haben den Gazastreifen in eine Freischusszone verwandelt.

AI-Völkermord

Israels Luftangriffe, durch die unzählige palästinensische Familien in ihren Häusern ausgelöscht wurden, werden mit einer ähnlich entsetzlichen Missachtung von Menschenleben durchgeführt.

Nach Angaben des israelischen Magazins +972 Magazine stützte sich das Militär in den ersten Wochen des Krieges auf ein von ihm entwickeltes Programm der künstlichen Intelligenz, um „bis zu 37.000 Palästinenser als mutmaßliche Militante … für mögliche Luftangriffe“ auszuwählen.

Menschliches Personal stempelte die von der Maschine generierten Ziele ab, ohne gründlich zu prüfen, warum die Maschine diese Entscheidungen traf, oder die nachrichtendienstlichen Rohdaten zu untersuchen, auf denen sie beruhten“, berichtete +972.

Die von der KI generierten Ziele wurden „ohne zu zögern als erste Option in Häusern bombardiert“, so ein Geheimdienstler gegenüber +972: „Es ist viel einfacher, das Haus einer Familie zu bombardieren. Das System ist so gebaut, dass es in solchen Situationen nach ihnen sucht.“

Aus Militärkreisen erfuhr die Publikation, dass die Armee es vorzog, ungelenkte Raketen, so genannte „dumme Bomben“, zu verwenden, wenn sie auf mutmaßliche Nachwuchskämpfer abzielte, wobei ein Geheimdienstoffizier erklärte, man wolle „keine teuren Bomben auf unwichtige Leute verschwenden“.

Zwei Quellen erklärten gegenüber +972, dass „für jeden Junior-Hamas-Aktivisten“, den das KI-System markiert, „bis zu 15 oder 20 Zivilisten getötet werden durften“.

Die Tatsache, dass die israelische Militärzensur die Veröffentlichung des +972-Beitrags zuließ, deutet darauf hin, dass der Staat möglicherweise versucht, die Verantwortung für das massenhafte Abschlachten palästinensischer Zivilisten einem Maschinenalgorithmus zuzuschieben.

Und diese Flucht vor der Verantwortung könnte sich als wirksam erweisen, wenn man die jüngsten Kommentare des UN-Generalsekretärs betrachtet.

António Guterres sagte, er sei „zutiefst beunruhigt“ über die Berichte über den Einsatz von KI-Tools durch das israelische Militär, „die zu einem hohen Maß an zivilen Opfern führen“.

„KI sollte als eine Kraft des Guten zum Nutzen der Welt eingesetzt werden und nicht dazu beitragen, Kriege auf industrieller Ebene zu führen und die Verantwortlichkeit zu verwischen“, fügte der UN-Chef hinzu.

Warum der Einsatz von KI die Rechenschaftspflicht verwischt, ist unklar, da menschliches Personal an der Entwicklung, Genehmigung und Nutzung dieser Technologie beteiligt ist.

In dem Bericht von +972 wird beschrieben, wie israelisches Personal vermeintliche Ziele dann angreift, wenn sie sich in ihren Häusern aufhalten – eines der vom Militär zu diesem Zweck eingesetzten KI-Systeme heißt „Where’s Daddy“ – und so die Zahl der zivilen Opfer maximiert.

Die Fokussierung auf die Technologie, mit der Israel ganze Familien in ihren Häusern auslöscht, verdeckt, dass das Anvisieren von Zivilisten und zivilen Objekten, um die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu vers etzen, ein Merkmal der jüngsten israelischen Großoffensiven in Gaza war.

Ein verwüstetes Viertel im Stadtteil al-Rimal im Herzen von Gaza-Stadt nach israelischen Angriffen, 23. Oktober 2023.

Mohammed Zaanoun ActiveStills

Paul Biggar, Gründer von Tech for Palestine, sagte, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz „als eine Systematisierung des Völkermords betrachtet werden sollte“.

„Sie schafft das System, mit dem der Massenmord ermöglicht und vollendet wird, und ist das Auschwitz dieses Krieges“, fügte er hinzu.

Biggar erklärte, dass die von Israel eingesetzten KI-Programme „genau demselben Zweck dienen wie die Konzentrationslager in Nazideutschland: Sie erlauben Israel, automatisch und systematisch zu töten.“

Darüber hinaus ist Israels Begründung für das angebliche Anvisieren von Kämpfern in ihren Häusern – wenn man nicht bereits davon überzeugt ist, dass die Maximierung der zivilen Opfer das wahre Ziel ist – nach internationalem Recht nicht zulässig.

Laut Itay Epshtain, einem Experten für internationales Recht, „kann Israel nicht rechtmäßig behaupten, dass die Tötung von palästinensischen Widerstandskämpfern, die zu diesem Zeitpunkt nicht direkt an den Feindseligkeiten beteiligt sind, auf der Grundlage von [kontinuierlicher Kampffunktion] erfolgt ist“, so die Prämisse, mit der Israel versucht, die Tötung zu legitimieren.

„Israel hat die Regeln für einen rechtmäßigen Angriff automatisch außer Kraft gesetzt, was zu kolossalen Schäden an der Zivilbevölkerung und der zivilen Infrastruktur führt“, so Epshtain weiter.

Chris Gunness, ein ehemaliger Journalist und früherer Sprecher des UNRWA, der UN-Agentur für Palästina-Flüchtlinge, sagte, dass der Einsatz des KI-Systems, wie er in dem +972-Artikel enthüllt wurde, „das Narrativ zerreißt, dass Israel so viele Zivilisten tötet, weil die Hamas ‚menschliche Schutzschilde‘ einsetzt.“

Diese Propaganda wird häufig von offiziellen und inoffiziellen Sprechern Israels vorgebracht und wurde sogar von UN-Generalsekretär Guterres wiederholt.

Wahllose Angriffe sind immer ungesetzlich

Nach dem humanitären Völkerrecht sind Zivilisten jederzeit geschützt, und Israels Evakuierungsbefehle und die Ausrufung „humanitärer Zonen“ heben den Schutzstatus von Zivilisten, die sich nicht aus den Kampfgebieten entfernen können oder wollen, nicht auf.

„Wahllose Angriffe, bei denen nicht zwischen militärischen Zielen und geschützten Personen und Objekten unterschieden wird, können nicht verhältnismäßig sein und sind immer ungesetzlich“, so Albanese, der unabhängige UN-Menschenrechtsexperte.

Und doch hat Israel die Terminologie des humanitären Völkerrechts entstellt, um seinen systematischen Einsatz tödlicher Gewalt gegen die palästinensische Zivilbevölkerung als Gruppe und die weitgehende Zerstörung lebenserhaltender Infrastrukturen zu rechtfertigen“, schreibt Albanese.

„Israel hat dies getan, indem es [das humanitäre Völkerrecht] Begriffe wie menschliche Schutzschilde, Kollateralschäden, sichere Zonen, Evakuierungen und medizinischen Schutz in einer so freizügigen Weise eingesetzt hat, dass diese Begriffe ihres normativen Inhalts beraubt und ihr Schutzzweck untergraben wurde“, fügt sie hinzu.

In der Zwischenzeit haben sich die Erklärungen israelischer Offizieller „in ein militärisches Verhalten verwandelt, das den Begriff des Schutzes der Zivilbevölkerung an sich ablehnt“.

Diese Rhetorik wurde nicht nur von israelischen Offiziellen, sondern auch von ihren „Apologeten und Lakaien“ als Teil einer „konzertierten Kampagne … zur Auslöschung jeglicher Unterscheidung zwischen palästinensischen Zivilisten und Kombattanten“ verwendet, schreibt der Analyst Mouin Rabbani.

Vor Ort in Gaza, so Albanese, hat dies „eine ganze nationale Gruppe und ihren bewohnten Raum in ein zerstörbares Ziel verwandelt und eine eliminatorische Führung der Feindseligkeiten offenbart, … aus der die erforderliche völkermörderische Absicht die einzige vernünftige Schlussfolgerung ist, die gezogen werden kann“.

Die Bereitschaft Washingtons, diese Situation mit Waffen und diplomatischer Rückendeckung zu unterstützen, hat einige, darunter den Journalisten Sam Husseini, zu der Vermutung veranlasst, dass für Teile des US-Establishments die vollständige Zerstörung (oder die Androhung dieser Zerstörung als Druckmittel) des internationalen Rechts ein tatsächliches Ziel und nicht der Preis für Israels Völkermord in Gaza sein könnte“.

Biden erklärt zwar, er sei „empört und untröstlich“ über Israels Tötung der Mitarbeiter der World Central Kitchen, ändert aber nicht seine Politik der bedingungslosen materiellen Unterstützung für die Tötung – „ein eklatanter und dummer Fehler“, so einer seiner hochrangigen Beamten gegenüber Politico.

Die Regierung Biden ist nicht nur dabei, die Bedeutung des Völkerrechts auszuhöhlen, sondern auch die zugegebenermaßen fehlerhaften Institutionen, die es aufrechterhalten sollen.

Nach fast sechs Monaten Völkermord im Gazastreifen ließ Washington schließlich zu, dass der UN-Sicherheitsrat eine Resolution verabschiedete, die einen sofortigen Waffenstillstand für den Rest des Ramadan forderte, nachdem er zuvor drei Resolutionen mit seinem Veto blockiert hatte.

Doch kaum war die Resolution verabschiedet, behauptete Linda Thomas-Greenfield, die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, sie sei nicht bindend.

„Trotz ihrer Haltlosigkeit wurde ihre Bemerkung sicherlich in den Kriegszimmern von Tel Aviv und Jerusalem gehört“, bemerkte der palästinensische Schriftsteller Samer Badawi.

„Stunden nach der Abstimmung berichteten Palästinenser in Gaza von einer Zunahme der israelischen Militärangriffe, auch auf die Massen, die in der südlichen Hälfte des Streifens Schutz gesucht haben“, fügte Badawi hinzu.

Laut Phyllis Bennis, einer Mitarbeiterin des Institute for Policy Studies, hat Thomas-Greenfield mit ihrer Behauptung, die Abstimmung im Rat sei „nicht bindend“, die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die US-Regierung gegen die UN-Charta verstößt, indem sie sich weigert, sich an die Bedingungen der Resolution zu halten.

Craig Mokhiber, ein ehemaliger hochrangiger UN-Beamter, sagte: „Die USA haben gezeigt, dass sie bereit sind, das Haus niederzubrennen – den gesamten internationalen Rechtsrahmen niederzureißen, um einen völkermordenden Apartheidstaat zu verteidigen, das humanitäre Recht zu verdrehen, die Völkermordkonvention außer Kraft zu setzen und Resolutionen des Sicherheitsrats für ’nicht bindend‘ zu erklären.“

Das Lemkin-Institut für Völkermordprävention erklärte, dass die Untergrabung der Autorität des Sicherheitsrates durch die Biden-Administration „eine beispiellose Bedrohung für die ‚regelbasierte internationale Ordnung‘ darstellt, deren Hauptarchitekt die Vereinigten Staaten sind“.

Israels Weigerung, von den Vereinigten Staaten bezahlte humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu lassen … macht sie für weitere US-Sicherheitshilfe gemäß den Bestimmungen des Humanitarian Aid Corridors Act untauglich“, fügte das Lemkin-Institut hinzu.

„Einen Pier im Mittelmeer zu bauen, bevor man Israel unter Druck setzt, die mit lebensrettenden Hilfsgütern beladenen Lastwagen am Grenzübergang Rafah durchzulassen, ist ein teurer Akt des politischen Theaters, der nur den unnötigen und schmerzhaften Tod von Tausenden weiterer Palästinenser zur Folge haben wird“.

„Es reicht aus, die bestehenden Gesetze anzuwenden“, so das Lemkin-Institut, das nach dem Mann benannt ist, der den Begriff „Völkermord“ prägte.

In der vielleicht untertriebensten Aussage des Jahres erklärten Human Rights Watch und Oxfam, dass Israels Zusicherungen, US-Waffen legal einzusetzen, „nicht glaubwürdig“ seien.

Indem sie Israel weiterhin mit Waffen versorgen, während es eine Hungersnot im Gazastreifen anzettelt, missachten die USA ihr eigenes innerstaatliches Recht, das die Bereitstellung militärischer Hilfe für Staaten verbietet, die die von Washington geleistete humanitäre Hilfe blockieren.

Humanitäre Organisationen, die in dem Gebiet tätig sind, haben gemeinsam erklärt, dass „die humanitäre Hilfe in Gaza, einschließlich der von den USA finanzierten humanitären Hilfe, von den israelischen Behörden konsequent und willkürlich verweigert, eingeschränkt und behindert wird.“

Annelle Sheline, die vor kurzem wegen des Völkermords im Gazastreifen von ihrem Posten im Außenministerium zurückgetreten ist, sagte, dass die Feststellung ihres ehemaligen Arbeitgebers, Israel halte sich an US- und internationales Recht, „die Behauptungen der Regierung, sich um das Gesetz oder das Schicksal unschuldiger Palästinenser zu kümmern, ins Lächerliche zieht“.

Die Biden-Administration wird dafür in Erinnerung bleiben, dass sie Israels Verdrehung der Bedeutung des internationalen Rechts unterstützt hat, einschließlich der Konventionen, die im Gefolge des Nazi-Holocausts in Europa geschaffen wurden, damit sich das industrielle Abschlachten von Menschen nicht wiederholen würde.

Doch die institutionelle Komplizenschaft in den USA geht über Washington hinaus – bis hin zu den Medien, die seit Jahrzehnten die Palästinenser und ihren Widerstand entmenschlichen, zu den Universitäten, die den Schulmord in Gaza mit keinem Wort verurteilen, und zu den Ärzteverbänden, die zur Zerstörung der palästinensischen Gesundheitsinfrastruktur durch Israel geschwiegen haben.

Palästinenser eilen zur Rettung von Verletzten unmittelbar nach einem israelischen Luftangriff auf ein Haus in Khan Yunis, südlicher Gazastreifen, 7. Dezember 2023.

Mohammed Zaanoun ActiveStills

Israel muss für seine Verbrechen im Gazastreifen zur Rechenschaft gezogen werden, wo es zuvor straffrei davongekommen ist.

Israel und die mitschuldigen Staaten müssen „Reparationen zahlen, die der Zerstörung, dem Tod und dem Schaden, der dem palästinensischen Volk zugefügt wurde, angemessen sind“, so Albanese.

In der Zwischenzeit, so Albanese, müssen gegen Israel Waffenembargos und andere Formen von Sanktionen verhängt werden; die Völkermordklage Südafrikas gegen Israel muss vor dem Weltgerichtshof unterstützt werden; Verstöße gegen das Völkerrecht müssen unabhängig untersucht und vor internationalen Gerichten verfolgt werden; das UNRWA muss angemessen finanziert werden; und der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte muss die Völkermordkonvention anwenden und „seine Bemühungen verstärken, um die derzeitigen Gräueltaten in Gaza zu beenden“.

Die Wiedergutmachung für Israels Verbrechen in Gaza, die von den USA, Deutschland, Großbritannien und anderen unterstützt und gefördert werden, müsste sich mit den Verletzungen der individuellen und kollektiven Rechte der Palästinenser und der Erbsünde der zionistischen Kolonisierung ihres Landes befassen.

„Die andauernde Nakba muss ein für alle Mal gestoppt und wiedergutgemacht werden“, sagt Albanese und bezieht sich damit auf die völkermörderische Vertreibung der Palästinenser aus ihrer Heimat während der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948.

„Dies ist ein Gebot, das wir den Opfern dieser höchst vermeidbaren Tragödie und den künftigen Generationen in diesem Land schuldig sind.“

Maureen Clare Murphy ist Chefredakteurin von The Electronic Intifada.

Übersetzt mit deepl.com

