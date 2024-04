https://www.middleeastmonitor.com/20240402-israel-passes-bill-to-ban-al-jazeera/



Israel verabschiedet Gesetzentwurf zum Verbot von Al Jazeera

2. April 2024

Das israelische Parlament hat gestern einen Gesetzentwurf verabschiedet, der den Ministern die Befugnis gibt, den Betrieb von Al Jazeera im Land zu verbieten.

Nach Angaben von Haaretz wurde der Gesetzentwurf von 71 Abgeordneten unterstützt, während zehn dagegen waren.

Wenn der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu feststellt, dass die von ausländischen Medien ausgestrahlten Inhalte eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen, kann der Kommunikationsminister der Regierung vorschlagen, die Fernsehübertragung dieses Mediums in Israel zu blockieren, seine Büros zu schließen, die Sendeausrüstung zu beschlagnahmen und den Zugang zu seiner Website unter bestimmten Bedingungen zu beschränken.

Netanyahu begrüßte die Verabschiedung des Gesetzes mit den Worten: „Al Jazeera hat Israels Sicherheit geschädigt, sich aktiv an dem Massaker vom 7. Oktober beteiligt und gegen IDF-Soldaten aufgehetzt. Es ist an der Zeit, das Sprachrohr der Hamas aus unserem Land zu entfernen.“

„Der Terrorsender Al Jazeera wird nicht mehr aus Israel senden. Ich beabsichtige, sofortige Maßnahmen im Einklang mit dem neuen Gesetz zu ergreifen, um die Aktivitäten des Senders zu stoppen“, fügte er hinzu.

Der israelische Kommunikationsminister Shlomo Karhi, der die Initiative zur Verabschiedung des Gesetzes angeführt hatte, versprach unmittelbar nach der endgültigen Abstimmung, dass Al Jazeera „in den kommenden Tagen“ geschlossen werden würde, und sagte: „Es wird keine Meinungsfreiheit für die Sprachrohre der Hamas in Israel geben.“

Weiter erklärte er: „Wir haben ein wirksames und schnelles Instrument gegen diejenigen geschaffen, die die Pressefreiheit nutzen, um Israels Sicherheit und den Soldaten der IDF zu schaden, und die in Kriegszeiten zum Terrorismus aufstacheln.“

Die USA verurteilten die Gesetzgebung, wobei die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, den Schritt als „besorgniserregend“ bezeichnete.

She said: „Wir glauben an die Freiheit der Presse. Sie ist entscheidend. Sie ist von entscheidender Bedeutung, und die Vereinigten Staaten unterstützen die äußerst wichtige Arbeit, die Journalisten auf der ganzen Welt leisten, und das schließt diejenigen ein, die über den Konflikt in Gaza berichten.“

Der Sender bezeichnete Netanjahus Behauptung der Aufwiegelung als eine „gefährliche, lächerliche Lüge“. Al Jazeera erklärte gestern, dass es Netanjahu für die Sicherheit seiner Mitarbeiter und Büros verantwortlich mache und fügte hinzu, dass es seine mutige und professionelle Berichterstattung fortsetzen werde und dass es sich das Recht vorbehalte, alle rechtlichen Schritte zu unternehmen.

Der Nachrichtensender verfügt über ein ganzjährig arbeitendes Korrespondententeam, das unter anderem über den anhaltenden Krieg Israels gegen den Gazastreifen berichtet, in dem seit dem 7. Oktober mehr als 32.900 Palästinenser getötet wurden.

