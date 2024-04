The contrast in how the UK treats Palestinian and Ukrainian refugees is brutal The UK government must lift its cruel barriers for Palestinian refugees seeking sanctuary in Britain and also help stop the extortion of the desperate at the Rafah crossing



Ein Mädchen reagiert auf einen israelischen Luftangriff auf ein Gebäude in Rafah, im südlichen Gazastreifen, am 2. April 2024 (Reuters)

Krieg gegen Gaza: Der Unterschied im Umgang Großbritanniens mit palästinensischen und ukrainischen Flüchtlingen ist brutal

Von Richard Burden

2. April 2024

Die britische Regierung muss ihre grausamen Barrieren für palästinensische Flüchtlinge, die in Großbritannien Zuflucht suchen, aufheben und auch dazu beitragen, die Erpressung der Verzweifelten am Grenzübergang Rafah zu beenden

Flüchtlinge aus dem Gazastreifen, die Familie in Großbritannien haben, sehen sich sowohl mit kafkaesken Barrieren seitens der britischen Regierung als auch mit Erpressung an der Grenze zwischen Rafah und Ägypten konfrontiert. Eine Familie, die ich kenne, hat mit beidem zu kämpfen.

Bevor wir darauf eingehen, sollten wir jedoch eines klarstellen. Der Weg zur Beendigung des Leidens in Gaza ist ein sofortiger Waffenstillstand und der ungehinderte Zugang für humanitäre Hilfe in den Gazastreifen.

Es ist zu 100 Prozent inakzeptabel, von den Palästinensern zu verlangen, dass sie ihre Heimat verlassen, so sehr die Extremisten, die die derzeitige israelische Regierung beherrschen, auch möglichst viele von ihnen über die Grenze nach Ägypten treiben möchten.

Die meisten der im Gazastreifen lebenden Palästinenser stammen bereits aus Flüchtlingsfamilien, die dorthin geflohen sind, als sie bei der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 aus ihren Häusern weiter nördlich vertrieben wurden. Die Palästinenser nennen dies die Nakba oder Katastrophe.

Das Gemetzel in Gaza ist schon jetzt mehr als entsetzlich. Die Welt darf nicht zulassen, dass dieser Schrecken zu einer Nakba 2.0 wird.

Niemand behauptet, dass die Antwort für die Menschen in der Ukraine darin besteht, ihre Heimat angesichts der russischen Aggression zu verlassen. Aber das hat viele Länder, auch unser Land, nicht davon abgehalten, ihre Türen zu öffnen, um Familien, die vor dem Blutvergießen in der Ukraine fliehen, Zuflucht zu gewähren.

Das ist aus menschlicher Sicht das einzig Richtige und entspricht dem Geist der Internationalen Flüchtlingskonvention von 1951, die das Vereinigte Königreich unterzeichnet hat.

Hart und brutal

Doch der Kontrast zwischen der Art und Weise, wie das Vereinigte Königreich ukrainische Flüchtlinge und solche, die aus dem Gazastreifen fliehen, behandelt, ist krass und brutal. Um in das Vereinigte Königreich einreisen zu dürfen, muss jemand, der aus dem Gazastreifen flieht, nachweisen, dass er oder sie bereits eine Erlaubnis hat, länger als sechs Monate in das Vereinigte Königreich einzureisen, und dass er oder sie einen Ehepartner oder ein Kind unter 17 Jahren hat, das hier lebt.

Wenn Sie einen Bruder oder eine Schwester haben, die im Vereinigten Königreich leben, oder wenn Sie eine schutzbedürftige ältere Person sind, die einen erwachsenen Sohn oder eine erwachsene Tochter hier hat, können Sie es nach den britischen Vorschriften vergessen.

Für Menschen, die aus der Ukraine fliehen, gelten keine solchen Bedingungen. Im Rahmen des Programms „Homes for Ukraine“ werden britische Bürger unterstützt, ukrainische Flüchtlinge bei sich zu Hause aufzunehmen, unabhängig davon, ob sie eine familiäre Beziehung haben oder nicht. Und das zu Recht.

Nichts zwingt die britische Regierung, sich so zu verhalten. Es ist eine bewusste politische Entscheidung ihrerseits.

Wenn sie im Parlament zu all dem befragt werden, sagen britische Minister oft, dass sie sich einzelne Fälle von Palästinensern, die aus dem Gazastreifen fliehen, ansehen werden, auf die sie von Abgeordneten aufmerksam gemacht werden. Bislang gibt es jedoch kaum Anzeichen dafür, dass ihre Worte in der Praxis viel bedeuten.

Nichts zwingt die britische Regierung zu einem solchen Verhalten. Es ist eine bewusste politische Entscheidung ihrerseits, und es ist an der Zeit, dass die Minister ihren Kurs ändern.

Viele Abgeordnete und Mitglieder des Oberhauses aus verschiedenen Parteien haben einen offenen Brief von Baroness Bennett an den Innenminister unterzeichnet, in dem sie die Einführung eines palästinensischen Visumsystems nach dem Vorbild von „Homes for Ukraine“ fordern.

Auch im Unterhaus wurden zwei Anträge mit ähnlichem Inhalt eingebracht.

All diese Bemühungen verdienen unsere Unterstützung. Sie verdienen auch Taten, nicht nur Worte, von den britischen Ministern.

Erpressung

Aber diese Dinge sind nur ein Teil der Geschichte. Um überhaupt aus dem Gazastreifen herauszukommen, müssen die palästinensischen Flüchtlinge den Grenzübergang zwischen Rafah und der ägyptischen Wüste Sinai passieren dürfen.

Obwohl die Grenze direkt von Ägypten verwaltet wird, hat auch Israel ein großes Mitspracherecht, wer den Grenzübergang Rafah passieren darf und wer nicht. Seit dem 7. Oktober gibt es keinen anderen Weg aus dem Gazastreifen.

Ein Krankenwagen steht auf der palästinensischen Seite des Rafah-Grenzübergangs zu Ägypten, während Sanitäter darauf warten, dass verwundete Evakuierte den Übergang passieren, 17. Februar 2024 (Said Khatib/AFP)

Palästinenser, die in das Vereinigte Königreich einreisen wollen, müssen sich zunächst auf eine Liste setzen lassen, die den ägyptischen und israelischen Behörden vom britischen Generalkonsulat in Jerusalem zur Verfügung gestellt wird. Wenn Sie nicht die britische Staatsangehörigkeit besitzen oder die restriktiven Visabestimmungen der britischen Regierung nicht erfüllen, werden Sie nicht auf diese Liste kommen.

Selbst wenn das Vereinigte Königreich Sie auf die Liste setzt, ist die Erlaubnis der ägyptischen und israelischen Behörden für den Grenzübertritt in Rafah nicht garantiert.

Wenn Sie auf der britischen Liste stehen oder wenn Sie als Palästinenser versuchen, in ein anderes Land zu gelangen, müssen Sie außerdem eine hohe Gebühr zahlen, um den Grenzübergang Rafah passieren zu dürfen. Von einer mir bekannten palästinensischen Familie wurden kürzlich fast 9.000 Pfund für die Einreise einer Mutter und ihrer Kinder nach Ägypten verlangt.

Ich weiß von Familien, von denen sogar noch höhere Beträge verlangt wurden. Meine Freunde hatten das Glück, dass sie Zugang zu dieser Art von Geld hatten. Für die meisten Palästinenser im Gazastreifen – einem Landstreifen, der schon lange vor Israels jüngster Invasion von Armut heimgesucht wurde und in den letzten sechs Kriegsmonaten überhaupt keine funktionierende Wirtschaft hatte – wäre das schlicht unerreichbar.

Niemand scheint zu wissen, wie viel von dem Geld, das von den Palästinensern am Rafah-Übergang verlangt wird, aus offiziellen Gebühren der ägyptischen Regierung besteht und wie viel auf Korruption an der Grenze zurückzuführen ist.

In jedem Fall handelt es sich um eine Erpressung, die sich gegen Menschen richtet, die im Gazastreifen bereits unaussprechliche Schrecken erlebt haben.

Die britische Regierung muss nicht nur die brutalen Hindernisse beseitigen, die sie palästinensischen Flüchtlingen in den Weg legt, die im Vereinigten Königreich Zuflucht suchen, insbesondere wenn sie hier Familie oder andere Verbindungen haben. Sie muss auch gemeinsam mit anderen Ländern nachweislich Druck auf Ägypten ausüben, damit die Erpressung in Rafah aufhört – sei es durch offizielle Ausreisegebühren oder durch das Verhalten korrupter Beamter.

Der Anstand gebietet nichts anderes.

Richard Burden ist ein ehemaliger Labour-Abgeordneter, Schattenminister und Vorsitzender der parteiübergreifenden parlamentarischen Gruppe Großbritannien-Palästina. Burden setzt sich seit über 45 Jahren für die Menschenrechte und Gerechtigkeit in Israel und Palästina ein. Er ist außerdem Treuhänder der Wohltätigkeitsorganisation Balfour Project und stellvertretender Vorsitzender der Labour Friends of Palestine and the Middle East (LFPM). Die Website von Burden: http://www.richardburden.com/

Übersetzt mit deepl.com

