Ein Wandgemälde zu Ehren palästinensischer Märtyrer ist am 10. Januar in der besetzten Stadt Nablus im Westjordanland zu sehen. Wahaj Bani Moufleh ActiveStills

Israel verschärft Angriffe im Westjordanland

Tamara Nassar

Rechte und Rechenschaftspflicht

24. Januar 2024

Israelische Besatzungstruppen schossen am Montagabend auf ein palästinensisches Kind und stellten sicher, dass es tot war, bevor sie Sanitäter zu ihm ließen. Die israelischen Truppen führten den tödlichen Überfall in der Stadt Arraba in der Nähe der im Norden des Westjordanlandes gelegenen Stadt Dschenin durch.

Zwei israelische Militärfahrzeuge mit etwa 15 Soldaten an Bord erreichten den Ortseingang. Sie stiegen aus den Fahrzeugen aus und begannen, „in der Stadt zu patrouillieren und mit scharfer Munition“ auf Palästinenser zu schießen, wie eine Untersuchung von Defense for Children International – Palestine ergab.

Der 16-jährige Yamen Muhammad Lahlouh war angeblich dabei, Steine zu werfen“, als ein israelischer Scharfschütze aus einer Entfernung von etwa 20 Metern auf ihn schoss. Als ein junger Palästinenser dem verletzten Kind zu Hilfe eilte, schossen israelische Soldaten auf ihn. Dann näherten sie sich Yamen, „überprüften seine Lebenszeichen und gaben Warnschüsse auf eine palästinensische Krankenwagenbesatzung ab, die versuchte, ihn zu erreichen“.

Der Teenager verblutete, während die israelischen Soldaten zusahen.

„Die israelischen Streitkräfte blieben etwa 10 Minuten bei Yamen, während er auf dem Boden verblutete, und gingen erst, als sie bestätigten, dass er tot war“, so DCIP.

Danach wurde Yamen mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er für tot erklärt wurde. Er ist das 13. palästinensische Kind, das seit Anfang des Jahres im besetzten Westjordanland durch israelischen Beschuss getötet wurde.

Die Straffreiheit, die israelische Soldaten genießen, die entschlossen sind, palästinensische Kinder zu töten, wird von der Biden-Regierung gekauft und bezahlt, die sich weigert, die israelischen Streitkräfte für den Völkermord im Gazastreifen zur Rechenschaft zu ziehen“, sagte Ayed Abu Eqtaish, Leiter des Rechenschaftsprogramms bei DCIP.

Unterdessen forderten die USA eine Untersuchung der Tötung eines palästinensisch-amerikanischen Kindes im besetzten Westjordanland durch israelischen Beschuss am 19. Januar.

Der 17-jährige Tawfiq Hafez Ajaq war in seinem Auto in der besetzten Stadt al-Mazraa al-Sharqiya im Westjordanland auf dem Weg zu einem Picknick mit seinem Cousin, als ein israelischer Siedler in sein Auto stieg und aus einer Entfernung von 100 Metern das Feuer auf ihn eröffnete.

Der Siedler verfolgte den Teenager und schoss weiter auf sein Auto, als er wegfuhr.

Kurz darauf traf ein israelisches Militärfahrzeug ein und eröffnete das Feuer auf Tawfiqs Auto aus einer Entfernung von 50 bis 70 Metern, wie eine Untersuchung von Defense for Children International – Palestine ergab.

„Tawfiqs Auto kam daraufhin von der Straße ab und überschlug sich“, so DCIP.

„Die israelischen Streitkräfte umstellten Tawfiqs Auto und hinderten etwa 15 Minuten lang Menschen daran, ihn zu erreichen.“

Der Teenager wurde schließlich in ein medizinisches Zentrum gebracht, wo er bei seiner Ankunft für tot erklärt wurde. Er hatte einen Schuss in den Kopf erhalten, aber es ist unklar, ob er durch Schüsse der israelischen Armee oder des Siedlers getötet wurde.

Während einer regulären Pressekonferenz des US-Außenministeriums forderte Sprecher Vedant Patel „eine dringende Untersuchung, um die Umstände seines Todes festzustellen, und eine angemessene Rechenschaftspflicht“.

Er fügte hinzu, dass die USA „eng“ mit der israelischen Regierung zusammenarbeiten, um mehr Informationen zu erhalten.

Die israelische Armee, die nach eigenen Angaben untersucht, ob einer ihrer Soldaten an der Schießerei beteiligt war, hat seit dem 7. Oktober mehr als 90 palästinensische Kinder im besetzten Westjordanland getötet.

Der israelische Selbstuntersuchungsapparat tut so, als ginge es um Gerechtigkeit, doch in Wirklichkeit geht es darum, die Soldaten und ihre Befehlshaber vor der Rechenschaftspflicht zu schützen.

Die Menschenrechtsgruppe B’Tselem hat 2016 die Zusammenarbeit mit den Selbstuntersuchungsmechanismen des israelischen Militärs eingestellt und erklärt, das System diene „als Feigenblatt für die Besatzung.“

Nur selten werden Soldaten für die Verletzung von Palästinensern belangt. Die wenigen, die verurteilt werden, erhalten extrem milde Strafen.

Siedler werden ganz ähnlich behandelt.

„Israels Versäumnis, Palästinenser zu schützen und extremistische Siedler strafrechtlich zu verfolgen, hat zu einem Umfeld nahezu vollständiger Straffreiheit geführt, in dem die Gewalt der Siedler ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht hat“, erklärte eine Gruppe von Ländern, die Israel aufforderte, mehr Schritte zur Eindämmung der Siedlergewalt im Westjordanland zu unternehmen.

Die israelische Polizei behauptete, ein israelischer Siedler und ein nicht im Dienst befindlicher Polizist hätten auf „Personen geschossen, die angeblich mit Steinen geworfen haben“.

Tawfiqs Verwandter, der 16-jährige Muhammad Ejak, der mit ihm im Auto saß, weist dies jedoch entschieden zurück.

„Wir haben keine Steine auf irgendjemandes Auto geworfen, und wir sind nicht einmal aus unserem eigenen Auto ausgestiegen, bevor die Schüsse auf uns abgefeuert wurden“, sagte er der New York Times während Tawfiqs Beerdigung.

Tawfiq wuchs in einem Vorort von New Orleans auf, und seine Familie zog erst kürzlich in das besetzte Westjordanland.

Drohnenflugkörper tötet Kinder

Letzte Woche traf eine Drohnenrakete bei einem Überfall auf das Flüchtlingslager Tulkarm vier Palästinenser, darunter drei Kinder, und tötete sie alle.

Die israelischen Streitkräfte verhinderten anschließend etwa anderthalb Stunden lang, dass Krankenwagen zu ihnen gelangen konnten.

Die drei 17-jährigen Jungen wurden im Rahmen der DCIP-Untersuchung als Ahmad Tareq Faraj, Walid Ibrahim Ghanem und Ahmad Mousa Beddo bezeichnet.

Die Razzia in Tulkarm dauerte 45 Stunden, in denen die israelischen Truppen acht Palästinenser töteten und mindestens 26 verletzten.

Die israelische Armee behauptete, Waffen gefunden und beschlagnahmt zu haben.

Die israelischen Truppen zerstörten Dutzende von Fahrzeugen und verwüsteten palästinensische Häuser und Geschäfte in dem Lager. Wie bei den jüngsten Razzien im Westjordanland zerstörten Bulldozer die Straßen und Gassen des Lagers.

Israelische Beamte sagen, dass die Bulldozer Straßen und Infrastrukturen zerstören, um behelfsmäßige Bomben zu entschärfen, die unter der Erde platziert wurden, um die Eindringlinge anzugreifen, wenn sie das Lager betreten.

„In den Flüchtlingslagern Nur Shams und Tulkarm wurden mindestens 21 Häuser durch Explosionen und Bulldozer unbewohnbar gemacht, wodurch 137 Menschen, darunter 46 Kinder, vertrieben wurden“, so die UN-Beobachtungsgruppe OCHA.

Die israelischen Streitkräfte nahmen Berichten zufolge Hunderte von Palästinensern fest, brachten sie von einem Ort zum anderen und verhörten sie, nachdem sie sie stundenlang festgehalten hatten. Die Gefangenen wurden an den Händen gefesselt, angegriffen und von den israelischen Streitkräften geschlagen.

Seit dem 7. Oktober haben die israelischen Razzien in Tulkarm und den beiden dortigen Flüchtlingslagern Nur Shams und Tulkarm zugenommen. Die Infrastruktur wurde durch israelische Bulldozer massiv beschädigt.

„Im Lager Nur Shams sieht es aus wie in Gaza“, sagte ein örtlicher Mitarbeiter des Gesundheitswesens Anfang des Monats gegenüber The Electronic Intifada.

„Hunderte von Metern der Hauptverkehrsstraße außerhalb des Lagers wurden zerstört“, berichtete The Guardian über dasselbe Flüchtlingslager.

„Das Gleiche gilt für die Zufahrtsstraße zum Lager. Wo einst ein Sozial- und Sportverein stand, lagen Trümmer. Ein Hochzeitssaal war zur Hälfte in Trümmer gelegt worden. Die Wände waren mit Schrapnellen und Einschusslöchern übersät. Wasserleitungen waren zerbrochen und Stromleitungen hingen herunter.

Israel hatte das Westjordanland bereits vor dem 7. Oktober in Brand gesteckt.

Als Reaktion auf die zunehmenden Angriffe Israels auf die besetzten Städte, Dörfer und Flüchtlingslager im Westjordanland und die Ausweitung der israelischen Siedlungen in den Jahren vor der Militäroperation der Hamas bildeten sich mehrere kleine bewaffnete Widerstandsgruppen.

Die Jenin-Brigade wurde im Flüchtlingslager Jenin gegründet. Es handelt sich um eine Gruppe, die mit den Quds-Brigaden, dem militärischen Flügel der Widerstandsgruppe Islamischer Dschihad, verbunden ist, während die Löwenhöhle, eine Gruppe von Palästinensern verschiedener politischer Gruppierungen in ihren Reihen, in Nablus entstand.

Alle diese Lager hatten während der ersten und zweiten Intifada mehrere Generationen von bewaffneten Widerstandskämpfern hervorgebracht.

Verstärkte Angriffe im Westjordanland

Nach dem Völkermord im Gazastreifen und den Kämpfen mit der libanesischen Widerstandsorganisation Hisbollah im Norden wurde das Westjordanland als „dritte Front“ der israelischen Angriffe bezeichnet.

Seit dem 7. Oktober hat Israel routinemäßig anhaltende militärische Angriffe in Städten und Flüchtlingslagern im Westjordanland durchgeführt, um den bewaffneten Widerstand zu unterdrücken. Die israelischen Angriffe haben auch in den Flüchtlingslagern große Schäden angerichtet: Straßen, Häuser, Gewerbegebiete sowie die Wasser-, Strom- und Straßeninfrastruktur wurden durch die wiederholten israelischen Angriffe in diesen Gebieten verwüstet.

Die Razzien dauern Stunden, manchmal Tage, in denen die israelischen Streitkräfte Häuser von Palästinensern stürmen und sie festnehmen. Bei den Razzien werden häufig Palästinenser, darunter auch Kinder, von den israelischen Streitkräften getötet.

Die israelische Armee führt auch fast regelmäßig Luftangriffe im Westjordanland durch. Diese Praxis hat sie im vergangenen Jahr wieder aufgenommen, nachdem sie seit der zweiten Intifada vor zwei Jahrzehnten nicht mehr eingesetzt worden war.

Israelische Truppen haben seit dem 7. Oktober mindestens 350 Palästinenser im besetzten Westjordanland getötet, und mindestens acht wurden von Siedlern getötet, wie die UN-Beobachtungsgruppe OCHA berichtete.

Unter den Getöteten waren 94 Kinder.

Israelische Streitkräfte und Siedler haben seit dem 7. Oktober mehr als 4.340 Palästinenser im Westjordanland verletzt, darunter über 650 Kinder.

Die verstärkten Angriffe Israels haben den bewaffneten Widerstand im Westjordanland nicht zum Erliegen bringen können.



