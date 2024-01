Israeli sniper kills renowned Palestinian psychologist Fadel Abu Hein Tributes are pouring in to renowned Al-Aqsa University academic who focused on trauma arising from conflict

Doktor Fadel Abu Hein, Professor und Psychologe an der Al-Aqsa-Universität in Gaza, wurde am 23. Januar 2024 getötet (Screengrab/X)

Der renommierte Wissenschaftler der Al-Aqsa-Universität, der sich mit konfliktbedingten Traumata beschäftigte, erhält viel Zuspruch

Krieg gegen Gaza: Israelischer Scharfschütze tötet den renommierten palästinensischen Psychologen Fadel Abu Hein

Von Nadda Osman

24. Januar 2024

Nach dem Tod des palästinensischen Akademikers Fadel Abu Hein, Professor und Psychologe an der Al-Aqsa-Universität in Gaza, durch einen israelischen Scharfschützen am 23. Januar, erreichen uns zahlreiche Reaktionen.

Abu Heins Tod ereignete sich, als die israelischen Streitkräfte das Gebiet Khan Younis im Gazastreifen einkesselten, in dem sich die Al-Aqsa-Universität befindet.

Die Universität wurde bei israelischen Angriffen beschädigt, aber vertriebene Palästinenser halten sich dort weiterhin auf, obwohl die Israelis sie zum Verlassen der Universität auffordern.

Abu Hein, der sich zum Zeitpunkt seiner Ermordung in Khan Younis aufhielt, galt als Experte für die Behandlung von Traumata und psychischen Erkrankungen als Folge des jahrelangen Krieges.

Seine Schüler und diejenigen, die mit seiner Arbeit vertraut waren, hinterließen nach Bekanntwerden seines Todes eine Reihe von Ehrungen für ihn.

„Fadel Abu Hein wurde im Laufe der Jahre über seine Rolle in seiner Gemeinschaft interviewt, Sie sollten seine Worte lesen und seine wissenschaftliche Arbeit anerkennen. Es bricht mir das Herz für sein Leben, seine Würde und seinen unnötigen Tod, ein großer Verlust für die Menschen in Gaza“, schrieb ein Akademiker auf X, der früher als Twitter bekannten Social-Media-Plattform.

„Es ist so traurig, einen akademischen Kollegen zu verlieren… Der Psychologieprofessor Fadel Abu Hein setzte seine dringend benötigte Expertise, seine Forschung und seine gemeinnützigen Aktivitäten auf dem Gebiet des Traumas und seiner Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Palästinenser, insbesondere der Kinder in Gaza, fort“, schrieb ein anderer.

Im Rahmen seiner Arbeit reiste Abu Hein zu wissenschaftlichen Konferenzen und Tagungen nach Europa und in die USA.

Israel hat in seinem Krieg gegen die belagerte Enklave mindestens 94 weitere Akademiker getötet. Insgesamt wurden in dem Konflikt bisher mindestens 25.000 Palästinenser getötet, die überwiegende Mehrheit von ihnen Zivilisten.

Abu Hein war über 20 Jahre lang Professor für Psychologie an der Al-Aqsa-Universität und hatte mehrere Fachzeitschriften und Forschungsartikel auf seinem Gebiet veröffentlicht.

Außerdem war er Direktor des Community Training Centre for Crisis Management (CTCM) in Gaza.

In einem Interview mit The Guardian im Jahr 2005 sagte Fadel, dass palästinensische Kinder nach der zweiten Intifada „gleichgültig gegenüber dem Tod“ geworden seien.

„Langfristig wächst das Trauma mit dem Kind und wird Teil seiner Persönlichkeit“, fügte er hinzu und sagte, dass Kinder durch israelische Schüsse, nächtliche Razzien, Zerstörungen und den Stress anderer Menschen traumatisiert wurden.

Keine Zufahrt für Krankenwagen

Abu Hein wurde Berichten zufolge 2003 von den israelischen Streitkräften bei einem Überfall festgenommen, bei dem 13 Palästinenser, darunter seine drei Brüder, getötet wurden.

Einem Bericht der New York Times aus demselben Jahr zufolge bekannte er sich nicht schuldig, nachdem er wegen Waffenbesitzes und Aufwiegelung festgenommen worden war.

Das Haus seiner Familie wurde später von Israel dem Erdboden gleichgemacht.

Das Center for Human Rights erklärte, Abu Hein habe Schlafentzug erlitten und sei gezwungen worden, während seines Verhörs über längere Zeit in schmerzhaften Positionen zu verharren.

Einer von Abu Heins akademischen Schwerpunkten war die Überwindung der Stigmatisierung von psychischen Problemen, insbesondere bei Männern.

Er sagte, dass der andauernde Konflikt eine „katastrophale Auswirkung“ auf die Psyche der Kinder im Gazastreifen habe und dass zu den häufigen langfristigen Trauma-Symptomen Panik, mangelndes Selbstvertrauen und ein fehlendes Gefühl der Sicherheit gehörten, was sie introvertierter oder aggressiver gegenüber anderen mache.

„Es ist schwierig, den Kindern eine psychologische Behandlung zukommen zu lassen, weil sich die Realität in Gaza von Zeit zu Zeit ändert“, sagte er in einem Interview im Jahr 2022.

Khan Younis, wo Abu Hein starb, ist der jüngste Brennpunkt der verheerenden israelischen Kampagne im Gazastreifen, die einen Großteil des nördlichen Teils des Gebiets unbewohnbar gemacht hat.

Seit Beginn des Krieges sind die Palästinenser gezwungen, von einem Gebiet in ein anderes zu ziehen, da Israel versucht, die Hamas aus dem Gazastreifen zu vertreiben.

Als Scharfschützen und Panzer am Dienstag in Khan Younis Stellung bezogen, konnten Krankenwagen die Verwundeten nicht mehr erreichen.

