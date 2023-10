Israel is massacring us. Palestinians need people around the world to take a stand A global campaign of protest and civil disobedience is vital if the will of free peoples is to defeat the powers that support and finance the regimes of genocide and occupation

Eine weltweite Kampagne des Protests und des zivilen Ungehorsams ist unerlässlich, wenn der Wille der freien Völker die Mächte besiegen soll, die die Regime des Völkermords und der Besatzung unterstützen und finanzieren

Trauernde stehen am 17. Oktober 2023 neben den Leichen von Palästinensern, die bei israelischen Angriffen in einem Krankenhaus in Khan Younis im südlichen Gazastreifen getötet wurden (Reuters)

Israel verübt ein Massaker an uns. Die Palästinenser brauchen Menschen auf der ganzen Welt, die Stellung beziehen

Von Ahmed Abu Artema

17. Oktober 2023

Freunde und Kameraden.

Wenn ihr dies von außerhalb Gazas lest, wisst ihr mehr über die Nachrichten als ich.

Wir in Gaza sind von der Welt abgeschnitten. Seit Beginn des israelischen Angriffs auf uns hat Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant beschlossen, 2,3 Millionen Zivilisten im Gazastreifen, von denen die Hälfte Kinder sind, von Strom, Treibstoff und Materialien abzuschneiden.

In den wenigen Momenten, in denen ich eine Internetverbindung herstellen konnte, habe ich von den Gräueltaten gelesen und gesehen, die sich an verschiedenen Orten im Gazastreifen ereignet haben, Orte, die ich aufgrund der vollständigen Lähmung des Lebens und der Unterbrechung der Kommunikation und der Stromversorgung nicht erreichen kann.

In nur acht Tagen wurden im Gazastreifen mehr als 2 800 Menschen getötet, die überwiegende Mehrheit von ihnen Zivilisten. Dutzende ganzer Familien – Männer, Frauen und Kinder – wurden in ihren Betten ausgelöscht, nachdem israelische Kampfflugzeuge ihre Häuser bombardiert hatten, während sie schliefen.

Diese schrecklichen Massaker an der Zivilbevölkerung sind kein Versehen, sondern eine klare Entscheidung, die von Israel vorsätzlich getroffen wurde.

Israel ist immer stolz auf seinen technologischen Fortschritt. Es verfügt über intelligente Waffen, die Ziele genau identifizieren können. Die Zerstörung ziviler Häuser und die Tötung Tausender von Menschen kann daher nur eine bewusste Entscheidung sein.

Wir werden abgeschlachtet

Diese Massaker sind eine Übersetzung von Gallants Erklärung zu Beginn dieser Aggression, dass die Palästinenser „menschliche Tiere“ seien, eine Formulierung, die im Wesentlichen bedeutet, dass ihre Tötung gerechtfertigt ist.

Ganze Stadtteile in Gaza, wie das Rimal-Viertel im Herzen von Gaza-Stadt, wurden durch intensive, zerstörerische israelische Bombardierungen in Schutt und Asche gelegt.

Israel hat Krankenhäuser aufgefordert, Patienten zu evakuieren, um sie dann zu bombardieren und zu zerstören.

Israel hat den lokalen Rundfunk gehackt und mehr als eine Million Bewohner des nördlichen Gazastreifens aufgefordert, in den Süden zu ziehen.

Gibt es für all dies einen anderen Namen als Völkermord?

Israel hat sich nicht verändert und geht nicht auf den palästinensischen Widerstand ein. Das ist das Wesen Israels, vom ersten Moment seiner Gründung 1948 an.

Vom ersten Moment an hat Israel die Palästinenser vertrieben und sie gezwungen, ihre Städte und Dörfer unter dem Druck der von ihm verübten Massaker zu verlassen, und dann auf den Ruinen ihrer Städte einen Staat namens Israel gegründet.

Heute versucht Israel, das zu vollenden, was es vor 75 Jahren begonnen hat, und arbeitet daran, die Palästinenser aus dem Gazastreifen und dem Westjordanland zu vertreiben, um das Land für seinen rassistischen Staat zu räumen.

Israel scheint heute völlig sicher zu sein, nicht für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen zu werden, da es von der US-Regierung und den westlichen Regierungen unbegrenzte Unterstützung erhält.

Diese Unterstützung bedeutet eine offene Komplizenschaft bei der Vernichtung des palästinensischen Volkes.

Wir werden abgeschlachtet, und wenn der Völkermord von 1948 stattfand, als die Medien kaum darüber berichteten, so geschieht er heute vor den Augen von acht Milliarden Menschen, die das Massaker in Echtzeit verfolgen.

Menschenwürde und Gerechtigkeit für alle

Was ist nötig, um dieses Massaker zu stoppen?

Der einzige Weg sind Sie. Wir vertrauen auf die Fähigkeit der freien Menschen auf der Welt, diesen Wahnsinn zu stoppen. Was hier geschieht, ist nicht nur der Kampf der Palästinenser, es ist der Kampf der rassistischen Kolonialmächte gegen die Werte der Freiheit, der Würde und der Gerechtigkeit für alle Menschen.

Seien Sie mit uns in unserem gemeinsamen Kampf für eine Welt ohne völkermordende, ethnisch säubernde oder rassendiskriminierende Regime.

Die Ausrottung der Palästinenser hat nicht am 7. Oktober begonnen, sondern ist ein kontinuierlicher Prozess.

Vor dem 7. Oktober verfolgte Israel eine Strategie der systematischen Vertreibung auf weniger geräuschvolle Weise, indem es den Gazastreifen zu einem Ort machte, der für menschenwürdige Lebensbedingungen ungeeignet ist.

Ja, wir können diesen Wahnsinn stoppen. Dies ist der historische Moment, in dem wir zusammenstehen und sagen: Es reicht!

Aber die Dynamik des Massakers heute ist eine Gelegenheit für Sie alle, einen historischen Standpunkt einzunehmen, in dem Sie beweisen, dass der Wille freier Völker stärker ist als die Mächte, die das Überleben von Regimen des Völkermords und der Besatzung finanzieren und unterstützen.

Wir rufen Sie auf, im Namen und im Gedenken an die Hunderte von Kindern, die in den letzten Tagen von Israel ermordet wurden, und im Namen aller Unterdrückten, deren Würde verletzt wird, Ihren historischen Standpunkt einzunehmen.

Es ist an der Zeit, Demonstrationen, Sitzstreiks und zivilen Ungehorsam in Städten auf der ganzen Welt anzukündigen.

Ja, wir können diesen Wahnsinn stoppen.

Dies ist der historische Moment, in dem wir zusammenstehen und sagen: Es reicht! Laut und mit Nachdruck zu sagen, dass die Zeit für Regime, die Völkermord und Rassendiskriminierung propagieren, für immer vorbei ist. Übersetzt mit Deepl.com



