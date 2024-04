Israel Will Attack Rafah, but Will Still Lose the War – ANALYSIS The invasion of Rafah is back in the news, following a short hiatus related to the Iranian retaliatory attack on Israel on April 13.

Israel wird Rafah angreifen, aber den Krieg trotzdem verlieren – ANALYSE

18. April 2024

Die Invasion von Rafah ist wieder in den Nachrichten. (Entwurf: Palästina-Chronik)

Von der Redaktion des Palestine Chronicle

Wenn Rafah in Israels militärischem Kalkül wichtig, ja sogar das wichtigste Ziel wäre, wäre es das erste und nicht das letzte Ziel des israelischen Krieges gewesen. Aber Rafah ist wichtig, nicht militärisch, sondern politisch.

Die Invasion in Rafah ist nach einer kurzen Unterbrechung im Zusammenhang mit dem iranischen Vergeltungsangriff auf Israel am 13. April wieder in den Nachrichten.

Der iranische Angriff war selbst das Ergebnis eines verzweifelten israelischen Versuchs, von seiner militärischen Niederlage in Gaza abzulenken. Falls Israel gehofft hatte, mit dem Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus am 1. April – bei dem 13 Iraner, darunter sieben Armeeoffiziere, getötet wurden – einen regionalen Krieg auszulösen, ist Tel Aviv vorerst eindeutig gescheitert.

Doch zurück zum Gazastreifen, insbesondere zu Rafah, der südlichsten Stadt des Streifens, deren Bevölkerung seit Beginn des Krieges von etwa 200.000 auf über 1,2 Millionen Menschen angewachsen ist.

Invasion gebilligt

Der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, und der israelische Minister für strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, halten am Donnerstag ein virtuelles Treffen ab, bei dem es um eine mögliche israelische Invasion von Rafah geht, berichtet Axios unter Berufung auf ungenannte US-Beamte.

Einem am Mittwoch von Al-Araby Al-Jadeed veröffentlichten Bericht zufolge haben die USA einer möglichen Invasion von Rafah zugestimmt, wenn Israel im Gegenzug nicht auf den iranischen Vergeltungsangriff reagiert.

Axios berichtete jedoch, dass „die Beamten Berichte, wonach die Biden-Administration grünes Licht für eine Operation in Rafah gegeben hat, falls Israel den Iran nicht als Vergeltung für den beispiellosen Angriff vom letzten Wochenende angreift, rundheraus dementierten“.

Laut Axios wird das Treffen am Donnerstag „das zweite Treffen dieser Art in den letzten Wochen sein. Ein persönliches Treffen, das diese Woche in Washington stattfinden sollte, wurde wegen des iranischen Angriffs verschoben.“

Kein militärischer Wert

Diese Art von Sprache, die den Einmarsch in Rafah mit einer strategischen Antwort auf die beispiellose Machtdemonstration des Irans gleichsetzt, ist irreführend, da sie den Eindruck erweckt, dass der Einmarsch in Rafah für Tel Aviv ebenso wichtig ist wie die Wiedererlangung seines regionalen Rufs. Aber ist das so?

Wenn man die offiziellen israelischen Erklärungen und sogar die Analysen der Mainstream-Medien in den ersten Tagen des völkermörderischen Krieges gegen den Gazastreifen durchforstet, muss man feststellen, dass Rafah für Israel kein dringendes Problem darzustellen schien – weder politisch noch militärisch.

Tatsächlich begann die israelische Invasion des Gazastreifens in der nördlichen Region, bevor sie sich für kurze Zeit auf den zentralen Gazastreifen konzentrierte und sich wieder zurückzog, bevor sie die Stadt Khan Yunis und ihre Umgebung angriff.

Und mit jeder Militäraktion entwickelte Israel die Art von politischem Diskurs, der suggerieren sollte, dass diese bestimmte Region und diese bestimmte Militäroperation die wichtigste ist. So propagierte Israel eine Zeit lang die Vorstellung, das Shifa-Krankenhaus sei das Hauptquartier der palästinensischen Gruppe Hamas, bevor es sich auf Bureij und Maghazi konzentrierte und dann erklärte, Khan Yunis sei die Hauptstadt der palästinensischen Widerstandsbewegung.

Wenn Rafah in Israels militärischem Kalkül wichtig, ja sogar das wichtigste Ziel wäre, wäre es das erste und nicht das letzte Ziel des israelischen Krieges gewesen.

Aber Rafah ist wichtig, nicht militärisch, sondern politisch.

Warum Rafah?

Als klar wurde, dass alle militärischen Ziele Israels im Gazastreifen gescheitert waren, begannen israelische Politiker, angefangen mit Premierminister Benjamin Netanjahu, ihre Sprache zu ändern.

„Wir werden dorthin gehen. Wir werden sie nicht verlassen. Wissen Sie, ich habe eine rote Linie“, sagte Netanjahu letzten Monat auf die Frage, ob die israelischen Streitkräfte in Rafah einmarschieren würden.

„Diejenigen, die glauben, dass wir (den Einmarsch in Rafah) hinauszögern, werden bald sehen, dass es keinen Ort gibt, den wir nicht erreichen können“, wiederholte Gallant die Worte des Premierministers.

Wenn die Verschiebung tatsächlich durch militärische Logik motiviert war, spiegelt die plötzliche Erkenntnis, dass Rafah das wichtigste aller israelischen Ziele war, die Zufälligkeit des israelischen Krieges wider.

Obwohl der israelische Krieg in der Tat das bisher chaotischste militärische Abenteuer Tel Avivs ist, war die zunehmende Konzentration auf Rafah durch mehrere Ziele motiviert.

Erstens wollte Netanjahu durch die Festlegung eines neuen Ziels seinen Krieg gegen den Gazastreifen verlängern und von seinen anhaltenden Misserfolgen an allen Fronten im Gazastreifen ablenken.

Zweitens wurde die Invasion in Rafah zu einem der wenigen Treffpunkte zwischen allen israelischen Politikern, einschließlich Netanjahus rechtsextremen Ministern, seinem Verteidigungsminister Yoav Gallant und sogar dem Minister des Kriegskabinetts Benny Gantz, der in den meisten anderen Fragen gegen Netanjahu ist.

Netanjahu ist ein kluger Politiker, der diese Gemeinsamkeiten so weit wie möglich ausnutzen will. Dies erklärt die ständigen Verzögerungen bei der Durchführung der viel gepriesenen Invasion.

Drittens geht Israel davon aus, dass sich der palästinensische Widerstand aufgrund der hohen Konzentration der Flüchtlingsbevölkerung in Rafah in dieser Region in gewissem Maße verwundbar fühlen muss, was seine Fähigkeit einschränkt, mit der gleichen Intensität zu kämpfen wie im gesamten Gazastreifen.

Netanjahu irrt jedoch, denn der palästinensische Widerstand hat sich unabhängig von den geografischen und demografischen Bedingungen des Schlachtfelds als anpassungsfähig erwiesen.

Darüber hinaus haben Israels westliche Partner, einschließlich Washington, darauf bestanden, dass die Bevölkerung von Rafah anderswo „entfernt“ werden müsste, damit Israel seine Militärkampagne durchführen kann.

Diskret und ohne großes Aufsehen sind viele vertriebene Palästinenser in Rafah langsam in die zentralen und nördlichen Regionen des Gazastreifens zurückgekehrt. Unabhängig davon, ob Israel eine solche Rückkehr absichtlich zugelassen hat oder nicht, hat es eindeutig keine Strategie entwickelt, um sie zu verhindern.

Viertens ist Rafah für Israel vor allem strategisch wichtig, da es an Ägypten grenzt und der unmittelbare Zugangspunkt für internationale Hilfslieferungen ist.

Dies erklärt die ständige Konzentration der israelischen Medien auf die Philadelphi-Route, die strategische Trennlinie zwischen dem Gazastreifen und Ägypten, die Israel unbedingt wieder besetzen will, um den Gazastreifen vollständig zu ersticken.

Aber selbst die israelische Logik ist hier irreführend. Durch ständige Angriffe und Massaker an Mitarbeitern von Hilfsorganisationen ist es Israel gelungen, den Fluss von Hilfsgütern in den belagerten Gazastreifen zu kontrollieren. Die teilweise Kontrolle über Rafah wird daran nicht viel ändern.

Außerdem kontrollierte Israel bis 2005 auch die Philadelphi-Route. Das hat weder den palästinensischen Widerstand gestoppt noch den Zustrom von Waffen in den Gazastreifen unterbrochen.

Verlorener Krieg

Nachdem Israel beschlossen hat, seine Antwort auf den iranischen Vergeltungsschlag hinauszuzögern, sich aufgrund des heftigen palästinensischen Widerstands aus Khan Yunis zurückziehen musste und mit seinem wiederholten Versuch, Nuseirat zu erobern, gescheitert ist, bleibt ihm nichts anderes übrig, als eine Art Angriff auf Rafah zu starten.

Findet der Angriff nach der Rückführung der Bevölkerung in den Norden statt, wäre Israels strategisches Ziel der Operation – die ethnische Säuberung der Palästinenser in Ägypten – gescheitert.

Die eigentliche Krise würde entstehen, wenn Israel in Rafah einmarschiert, um palästinensische Flüchtlinge gewaltsam in den Sinai zu vertreiben. Die Folgen eines solchen Versuchs würden höchstwahrscheinlich die Chancen für einen größeren regionalen Krieg erhöhen.

Aber selbst nach einem solchen Angriff auf Rafah würde Israel den Krieg verlieren. Man könnte sogar behaupten, dass der Krieg am 7. Oktober 2023 verloren ist.

Übersetzt mit deepl.com

